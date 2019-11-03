 СБУ підтвердила, що замовник злочину проти Гандзюк був не один

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske, про це під час круглого столу до річниці загибелі Гандзюк повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.
У СБУ також додали, що були і спільники, які сприяли і покривали злочин.
Раніше повідомлялося, що ГПУ 30 жовтня передала СБУ провадження стосовно недбалості правоохоронців у початковому розслідуванні, покривання злочину або сприяння втечі Олексія Левіна.
или киллер параллельно от нескольких заказ получил ?
А то выходит , как в том мультике про разные ограбления , в серии про ограбление по итальянский . Типа , кто в Неаполе не знает , что Марио собирается грабить банк ...
Хочу напомнить , что убийство тут вышло случайно , а "заказали" , просто нанести увечия ...
А вариант , когда исполнитель знает заказчика это какой-то зашквар .
Против Мангера только одно показание одного исполнителя , запись которого "почему-то" не предъявили ни адвокату Мангера , ни судье ... Может по-этому его выпустили под залог .
Причём , показания эти появились за 3 месяца до выборов (после 4 месяцев после ареста "свидетеля") - не верю в эти совпадения .