 СБУ підтвердила, що замовник злочину проти Гандзюк був не один

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske, про це під час круглого столу до річниці загибелі Гандзюк повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

У СБУ також додали, що були і спільники, які сприяли і покривали злочин.

Раніше повідомлялося, що ГПУ 30 жовтня передала СБУ провадження стосовно недбалості правоохоронців у початковому розслідуванні, покривання злочину або сприяння втечі Олексія Левіна.

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