EN|RU|UK
Теми дня: Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1682  14
Матеріали за темою:
Все про:СБУ (4845) Гандзюк (391) Маяков Віталій (1)

 СБУ підтвердила, що замовник злочину проти Гандзюк був не один

У Службі безпеки України підтвердили, що замовників злочину проти радника міського голови Херсона, активістки Катерини Гандзюк було кілька.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske, про це під час круглого столу до річниці загибелі Гандзюк повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

У СБУ також додали, що були і спільники, які сприяли і покривали злочин.

Раніше повідомлялося, що ГПУ 30 жовтня передала СБУ провадження стосовно недбалості правоохоронців у початковому розслідуванні, покривання злочину або сприяння втечі Олексія Левіна.

Дивіться також: Сподіваємося, що Левіна знайдуть СБУ та Інтерпол, - представник СБУ Тиводар про справу Гандзюк. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157532
 
 
 Топ коментарі
 
Не при цій владі. Зе! своїх не саджає!!!
 показати весь коментар
 
Киллера на собрании нанимали

или киллер параллельно от нескольких заказ получил ?
 показати весь коментар
 
Ну і коли ж хоч хтось СЯДЕ???
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Киллера на собрании нанимали

или киллер параллельно от нескольких заказ получил ?
 показати весь коментар
 
 
Як він може їх посадить, якщо Педро їх вже посадив?
 показати весь коментар
 
 
ти стверджуєш що мальдійский і зе це одне й те саме ?
 показати весь коментар
 
 
Дело движется на тормозах и скоро сдохнет. Совсем.
 показати весь коментар
 
Что то мне подсказывает, что они отмотают сроки в сизо день за два.
 показати весь коментар
 
Ну а потом в Раду, на таксофоне курв заказывать.
 показати весь коментар
 
не можуть знайти навіть зуб Богдана, а ви кажете
 показати весь коментар
 
В это можно было бы поверить, если бы это было "профессиональное заказное убийство" .
А то выходит , как в том мультике про разные ограбления , в серии про ограбление по итальянский . Типа , кто в Неаполе не знает , что Марио собирается грабить банк ...

Хочу напомнить , что убийство тут вышло случайно , а "заказали" , просто нанести увечия ...
А вариант , когда исполнитель знает заказчика это какой-то зашквар .
Против Мангера только одно показание одного исполнителя , запись которого "почему-то" не предъявили ни адвокату Мангера , ни судье ... Может по-этому его выпустили под залог .
Причём , показания эти появились за 3 месяца до выборов (после 4 месяцев после ареста "свидетеля") - не верю в эти совпадения .
 показати весь коментар
 
Тим часом ,поки СБУ фігньою займається,в Золоте приїхав проконтролювати здачу позицій депутат думи Журавльов.Хтозна в якості кого,але йому сподобалось.https://www.dialog.ua/ukraine/193837_1572785966
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору