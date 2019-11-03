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 Автомобіль розірвало в ДТП у Києві, загинула жінка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві унаслідок ДТП у Голосіївському районі загинула одна людина, ще п'ятьох постраждалих госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Автомобіль розірвало в ДТП у Києві, загинула жінка, - Нацполіція 01

3 листопада о 9:30 у поліцію Києва надійшло повідомлення про транспортну пригоду зі смертельним наслідком на вулиці Академіка Заболотного.

Попередньо встановлено, що водій легковика ГАЗ-3110 виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем SsangYong.

Автомобіль розірвало в ДТП у Києві, загинула жінка, - Нацполіція 02

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Автомобіль розірвало в ДТП у Києві, загинула жінка, - Нацполіція 03

Унаслідок ДТП пасажирка "Волги" зазнала несумісних із життям тілесних ушкоджень. Крім того, постраждали ще 5 осіб - обидва водії та 3 пасажири іномарки. Їх із травмами різного ступеня тяжкості доставили в лікарню.

Автомобіль розірвало в ДТП у Києві, загинула жінка, - Нацполіція 04

Дивіться також: Заклинило колесо: в Хмельницькій області перекинувся рейсовий автобус, постраждали 8 осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157531
 
   
 Топ коментарі
 
охренеть!.. передняя часть "волги" еще и пыталась скрыться с места ДТП..
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С кем вы спорите, с совкодрочерами для которых Волга Автомобиль класса Е ?
Автомобіль розірвало в ДТП у Києві, загинула жінка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1455
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Просто ужас!!! Волга это гроб на колесах. Ясное дело в радянское время ее на предмет краш тэста никто даже и не думал испытовать. Все для радянского человека...
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охренеть!.. передняя часть "волги" еще и пыталась скрыться с места ДТП..
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Потрібно заборонити не території України експлуатацію автівок ГАЗ без посилення кузова окремою рамою і без встановлення додаткових подушок безпеки для пасажирів!
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согласен с тобой!... нужно в Украине запретить всякую российскую рухлядь: автомобили "ВАЗ", ГАЗ", российского политического диверсанта Гриценко, агента КГБ Наливайченко, завербованную ФСБ в далеком 1996 году в Шереметьево, Йульку Тимошенко, Медведчуков, Шуфричей,.. кароче все российское нужно удалить под ноль!
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ГАЗ, ВАЗ, МАЗ, и ****** росийского производства- ето Пети Потрошенка бизнес. Даже во время войны Петя не прекращал завозить и торговать росийским автохламом. Так что смотри ато хозяин тебе чупа-чупс даст вместо зарплаты. Автомобіль розірвало в ДТП у Києві, загинула жінка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1469
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газ и ваз на "Богдане" не собирают..
"хюндай это корей, "грейт вилл" это китай, а маз это беларусь..
****************
ты что, бухой уже?!
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Бухой ты походу и притом по жизни. Во первых научись внимательно читать. Про сборку на Богдане я ничего не говорил. Я говорил что Парашенко торгуюет росийскими автомобилями. Во вторых ВАЗы и МАЗы Петя собирает, вернее клеит свои лейбы *богдан* на готовые привезенные из Рашки говномобили. О чем даже был конфликт с Семенихиным который спалил завоз партии росийских авто в Украину во время войны. В третьих ****** собирается на Рашке и завозится в Украину с Рашки по льготной растаможке. В четвертых МАЗ такая же беларусь как и белоруские креветки. И состоит на 70% из росийских комплектующих и наклейки от Рошена.
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какой еще Семенихин?!.. что за бред ты несешь?!
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Тот который мер Конотопа и которого банда Парашенка избила, за обнародование делишек друзей Парашенка и КО.
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Угу.Надо наградить эту "Волгу" памятным знаком "За волю к жизни" и переоборудовать на гусеничный ход.Имея двигатель в 137-150 л.с.(в зависимости от обьема) сможет еще плуг или сеялку тягать.
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Просто ужас!!! Волга это гроб на колесах. Ясное дело в радянское время ее на предмет краш тэста никто даже и не думал испытовать. Все для радянского человека...
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Не говори ерунду!
Хотел бы я видеть, как с этой Волгой столкнулся бы какой нибудь другой кореец
Водитель Волги даже бы не заметил, что закатал корейца в асфальт.
Просто второй автомобиль - это Мерседес 72 года по движку и ходовой и весит не меньше Волги.
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Да что вы говорите? Сядь в волгу, разгонись сколько она там выжимает и в столб. Знаешь, что будет? Она просто сложится как чемодан.
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Що за машини роблять? Якихось п'ятдесят років - і техніка вже морально застаріла!
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Разгонись на Вольво и об столб...
Результаты погугли.
На Троещине такое было.
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Ну шо, нагуглили?
Для тех, кто не дружит с Гуглом доклада - столб разрезал самый надёжный автомобиль, как бутерброд вплоть до заднего бампера.
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Привет свокодрочер Юрій Ан.
Думал не проверим?
В ютубе по запросу Вольво и об столб одни видосы как столбы в дребезги, а у Вольво даже трещин в окнах нету!Автомобіль розірвало в ДТП у Києві, загинула жінка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4559


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С кем вы спорите, с совкодрочерами для которых Волга Автомобиль класса Е ?
Автомобіль розірвало в ДТП у Києві, загинула жінка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1455
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Ему просто очень хотелось сказать что-нибудь про совок. Это типа психическая болезнь.
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ах, так если например кому-то оторвало ногу ибо совковая "машина" развалилась на дороге - то за совок нельзя вспоминать ибо "болезнь"?
та тут совок мона материть целый день - дороги, трубы, нелепые "хрущевки" - все из говна, даже мосты, даже Кива.
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Это известная украинская болезнь. Больной все время вспоминает совок, к месту и не к месту.
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Ну давай твою дочь отделает маньяк, причем поломав 50 костей кроме того шо сам знаешь, а потом, когда она будет страдать от болей и ездить по целителям и материть этого упыря, ты скажешь - да ты больная, шо за мода маньяков вспоминать.
это приблизительно так выглядит. и еще - флажок смени, ватник
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А чем тебе ссанг-йонг не кореец? Ты описание вообще читал?
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Ты читать умеешь?
Там писалось, что этот кореец - Мерседес 72 года!
Мерс продал в свое время в Корею целый завод, на котором и выпускают это чудо на раме и с мерсовским движком
Реально он потребляет около 18 л на сотку без кондиционера, хоть фирма брешет о 7-8.
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С какого иглесиаса кореец это мерседес? А может волга тогда - Форд-фалькон?
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А с какого перепугу совковые ТАЗ-ы это Фиат? Может еще совок 99% всего что выпускал не украл/захватил/купил?
Совок даже ту игрушку про волка с яйцами украл, че тут говорить о том шо полностью передрал бомбер б29. тебе явно меньше 20-30 лет и не знаешь этого
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Ты в дурке находишься? Сам себя спрашиваешь и сам себе отвечаешь.
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Волгу тупо копировали на отечественной базе, а этот, подобно тазу, купили вместе с заводом
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на отечественной базе

==
Какая "отечественная база"? СССР самостоятельно не построил до войны ни одного завода - пытались спроектировать один, он превратился в долгострой. Днепрогэс и тот американцы курировали.
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волка довольно крепкая железяка. Мне кажется что эта была "распилом" морда была приварена к другому кузову. Хотя кацапская тачка тут все может быть
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Тупой даун, извините за тавтологию... Чем больше повреждений, тем больше шансов выжить
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В "живую" это выглядело вообще трэш …. Проезжал через минут 20 после этого … Просто полный пипец.
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Я конечно понимаю что даишники это редиски. Но вот раньше, помню: "едешь по трассе, особенно на Киев из Житомира везде были билборды с рисунками вот таких вот аварий и картонные машинки стояли - муляжи ввиде тачек даи." Почему перестали делать так. Помню даже металлическую опору, а на ней в хлам изувеченая машина торчала, как бы предупреждение...
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я тебе сажу что после проезда этой аварии все ехали около полтинника … было четыре скорых , полиции вообще было сложно подсчитать ….. но пример действительно был "наглядный", до простит меня Бог ...
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Вот тут, Пол, я с тобою согласен на все 100%
Кстати, у нас такие бигморды тоже убрали...
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Такая авария могла быть при очень сильной скорости. Куда вы спешите, дикое племя? Надо вам авто заменить на волов.
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У 31-й металл тоньше, а вот если б была 24-ка,неизвестно, кто бы больше пострадал, хотя на скорости любая машина может стать гробом.
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Ты больное? твоя 24 размолотила бы всех внутри себя, безопасности 0.
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судя как по фото - в гараже клеили из двух одну машину, кстати, те которые куплены в Литве, Польше, будьте внимательны, они большие "специалисты" клеить таким способом.
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как байки есть(почему байки то) шо прицепил прицеп к переднеприводной, газанул - и так и уехал вперед(на половинке машины) Автомобіль розірвало в ДТП у Києві, загинула жінка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8117 х.з. как они там так клеят шоб незаметно было по геометрии
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Похоже, по 2-й верхней фотке, что "Волга" подставила свою правую сторону, да? Это я по колёсикам передним сужу, которые на расстоянии около метра, друг от дружки. А как этот оторванный моторный отсек сумел задний катафот корейца поймать? Во, кошмар!
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....и где тут ВОЛГА ???? ну а КИТАЙЦАМ еще учиться и учиться делать АВТО !!!
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мне нравится ссан енг...я не ошибся...бедный валжарик..и такая дич в выхожные ..кутят биошлаки на тот свет...-кривой рог https://fakty.ua/323127-v-centre-krivogo-roga-avto-razorvalo-posle-stolknoveniya-so-stolbom-foto-s-mesta-zhutkoj-avarii
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Погибшую женщину конечно, жаль. К сожалению, наши типа реформаторов делают свои реформы исключительно для набивания собственных карманов. Все уже давно изобретено. И при желании можно было давно уменьшить количество, как лихачей, так и соответственно и их жертв. А так.....
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.....мне нравится как трактуется скорость в нас. пункте 50 +20 !!!!! ))))) меня в советское время ВЫ......ЛИ гаишники за 65 км\час !!!! за 5 км ШТРАФ выписали , КАРЛ !!!
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Теля просто развели, как лоха. Если на спидометре 65, то то твоя скорость 60.
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.... на радаре было 65 да у меня тоже , я даже не ********* , я сам ехал и спешил на жд.вокзал . Видишь у вас уже ПОНЯТИЕ нет , что такое может быть как ШТРАФ за 5 км !!! а в правилах написано не более 60 км в нас . пунктах (((( вот и ДОХНУТ на дорогах ((((
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соя. начинайте тошнить что это все подстроили евробляхеры. а на мордовской волхе ехал чилавэк который заплатил все свиносоевые подати.
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Война на дорогах страшна своей выпадковистью.Нужна видефиксация скорости и штрафы начиная с 500 долларов..А вообще штрафы должны зависеть от Декларации о доходах и расходов в сторону увеличения.Помнится,глава нокиа был оштрафован в Финляндии за превышение скорости на суммму более 100000 долларов.
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если ехал заплативший все он лох - пусть платит
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после опляты всех хотелок свинят денег на волгу только и хватит.
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много факторов - колея на дороге от перегруженных фур, скижженый асфальт при недавнем ремонте, дождь эфект аквапланирования и олень водитель на заднеприводном автомобиле не учитывайщий дорожную обстановку в результате смерть.....
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Силовой каркас Волги спроектирован в середине 60-х (1968 начало производства).
При резком торможении Волгу часто резко разворачивает, подушек безопасности нет -
автомобиль прошлого века и третьего мира, сделанный без учёта конкуренции -
советским человекам и так сойдёт.
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ВОЛГА это БАРЖА !!! доводилось один раз ПОКАТАТЬСЯ у соседа по гаражу ((( больше не хочу РЕДКОЕ ГАВНО !!! тормозишь заносит , газ в пол ТОЖЕ заносит !!! как НАРОД хвалил ее и ездил ((( жуть !!!
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К сожалению, в этом ДТП все прекрасно - советский + китайский автопром...
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У совкодрочеров ездящих на путинско-брежневских автомобилях и стиль вождения хамско-москвитский - ща я в этом Киеве выеду на встречку на своей волжане,а все остальные пусть посторонятся уважая мою имперскую волгу.
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