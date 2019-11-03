 Автомобіль розірвало в ДТП у Києві, загинула жінка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
3 листопада о 9:30 у поліцію Києва надійшло повідомлення про транспортну пригоду зі смертельним наслідком на вулиці Академіка Заболотного.
Попередньо встановлено, що водій легковика ГАЗ-3110 виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем SsangYong.
Унаслідок ДТП пасажирка "Волги" зазнала несумісних із життям тілесних ушкоджень. Крім того, постраждали ще 5 осіб - обидва водії та 3 пасажири іномарки. Їх із травмами різного ступеня тяжкості доставили в лікарню.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
"хюндай это корей, "грейт вилл" это китай, а маз это беларусь..
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ты что, бухой уже?!
Хотел бы я видеть, как с этой Волгой столкнулся бы какой нибудь другой кореец
Водитель Волги даже бы не заметил, что закатал корейца в асфальт.
Просто второй автомобиль - это Мерседес 72 года по движку и ходовой и весит не меньше Волги.
Результаты погугли.
На Троещине такое было.
Для тех, кто не дружит с Гуглом доклада - столб разрезал самый надёжный автомобиль, как бутерброд вплоть до заднего бампера.
Думал не проверим?
В ютубе по запросу Вольво и об столб одни видосы как столбы в дребезги, а у Вольво даже трещин в окнах нету!
та тут совок мона материть целый день - дороги, трубы, нелепые "хрущевки" - все из говна, даже мосты, даже Кива.
это приблизительно так выглядит. и еще - флажок смени, ватник
Там писалось, что этот кореец - Мерседес 72 года!
Мерс продал в свое время в Корею целый завод, на котором и выпускают это чудо на раме и с мерсовским движком
Реально он потребляет около 18 л на сотку без кондиционера, хоть фирма брешет о 7-8.
Совок даже ту игрушку про волка с яйцами украл, че тут говорить о том шо полностью передрал бомбер б29. тебе явно меньше 20-30 лет и не знаешь этого
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Какая "отечественная база"? СССР самостоятельно не построил до войны ни одного завода - пытались спроектировать один, он превратился в долгострой. Днепрогэс и тот американцы курировали.
Кстати, у нас такие бигморды тоже убрали...
При резком торможении Волгу часто резко разворачивает, подушек безопасности нет -
автомобиль прошлого века и третьего мира, сделанный без учёта конкуренции -
советским человекам и так сойдёт.