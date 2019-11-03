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Все про:СБУ (4845) Бутусов Юрій (1099) Баканов Іван (68) Бухарєв Владислав (13)

 В ОП триває боротьба за СБУ. Баканов має намір звільнити Бухарєва, якого Зеленський призначив без узгодження з ним, - Бутусов

За даними джерел Цензор.НЕТ, цього тижня відбулася нарада в Офісі президента з участю самого Володимира Зеленського з питання ефективності дій СБУ.

Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Жодних бійок (про які раніше повідомляли деякі ЗМІ) на нараді не було. Було обговорення питання ефективності роботи Головного слідчого управління СБУ, під час якого були різкі оцінки, але голос не підвищувався, загального рішення ніхто не ухвалив.

"Відносини Івана Баканова з главою Офісу президента Андрієм Богданом справді можна охарактеризувати як досить проблемні. Глава СБУ не допускає жодної критики будь-яких дій, яку він розцінює як втручання у свої справи і свої повноваження", - пише Бутусов.

Після наради в ОП, за даними джерел Цензор.НЕТ, голова СБУ Іван Баканов направив президенту Зеленському подання про звільнення Владислава Бухарєва з посади першого заступника голови СБУ - начальника головного управління "К".

"На різних рівнях і кулуарно наразі обговорюються заміни інших заступників голови СБУ - Дублика, Карпенка, Баранецького, але реальних кадрових рішень на сьогодні немає, - пише Бутусов. - Ситуація має вигляд вельми скандальної. Президент Зеленський звільнив Бухарєва з вищої за рангом посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив на главк "К" 12 вересня, тобто менше двох місяців тому. За цей час кадрових перестановок Бухарєв не здійснив, всіх заступників і начальників підрозділів у "К" призначив сам голова Баканов, Бухарєв працював із тими, хто є. За цей час майже щодня главк "К" проводив затримання, забезпечував дії ДБР".

Читайте також: Завершується робота над законами про СБУ і розвідку. Цей законодавчий пакет - суттєвий крок вперед, - директор НІСД Литвиненко

Бухарєв, як зазначає Бутусов, про імовірні кадрові перестановки дізнався із запитання Цензор.НЕТ:

"Мені нічого не відомо про звільнення. Думаю, що про кадрові рішення, якщо вони насправді є, мені б повідомили під час особистої зустрічі. Я - військовослужбовець, у мене не політична посада, і я маю виконувати накази. Моя совість чиста: за два місяці в главку "К" вся моя робота і її результати у всіх перед очима. Жодних претензій, службових розслідувань, кримінальних справ, проти моїх співробітників за час мого перебування на посаді не було, немає навіть критики в соціальних мережах, до жодних скандалів чи інтриг я не причетний. Більше нічого коментувати не можу, не знаю".

"Судячи з усього, причина подання на звільнення Бухарєва та ж, що і причина його призначення - політичний контроль за СБУ і боротьба за повноваження. Президент Володимир Зеленський призначив Бухарєва на пост першого заступника голови СБУ своїм рішенням, без узгодження з Бакановим. І це, очевидно, було сприйнято як недовіра. По суті Баканов показав Зеленському, що відмовляється працювати з керівниками, яких президент йому призначає сам, через голову очільника. Логіка зрозуміла. Але зрозуміло тепер і те, що призначення та подання на звільнення Бухарєва - результат дефіциту довіри і взаємодії всередині команди Зеленського. Кадрові перестановки триватимуть, бо раціональної політики у сфері оборони і безпеки влада виробити наразі не може. Нарада у президента з питання підвищення ефективності роботи СБУ помітно загострила протистояння і боротьбу за владу в президентській команді. У таких умовах хаотичність зростатиме", - пише головний редактор Цензор.НЕТ.

Читайте також: Реформа СБУ має відбутися у свідомості співробітників і суспільства, - Баканов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157526
 
 
 Топ коментарі
 
Баканов красава. На вид щуплый такой, а навалял этому буряту, аж зуба лишил. Теперь ему только стоматолог поможет В ОП идет борьба за СБУ. Баканов намерен уволить Бухарева, которого Зеленский назначил без согласования с ним, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7247
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На совещании драки не было...а после срвещаеия и в перерыве...какой то из бурятов зуб потерял...то ли Андрей...то ли Богдан...😀
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Какие фобии? Никаких фобий. Просто в Украине русофашисты стали в авторитете. "Вдруг".
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то в твоей голове сплошные срюцкие и хвашисты.
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Алех, ты прямо Ленина цитируешь! "Тебя дружески похлопывают по спине, а сами выбираюи место, куда лучше всадить нож". Впрочем, мумия была совсем не дураком и совершала великие дела. Ужасные -да, но великие. Читайте на досуге, многое поймете, это все о нас.
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Саша, если бы "без президента". ПреЗЕдент как раз есть, но ты прв, лучше бы его таки и не было.
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Корочє: «І нє Іванов, а Рабіновічь, і нє в шахмати, а в «21 -но», і нє виіграл, а проіграл...

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А как же инсайд Соньки Шлюшкиной,что драка была?
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А как же тогда "фотки" беззубого Богдана?Порохоботы,зря старались?Опять оббрехали честного человека?Требую зуб за зуб.
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а где фото беззубого Богдана? шо=то нету нигде В ОП триває боротьба за СБУ. Баканов має намір звільнити Бухарєва, якого Зеленський призначив без узгодження з ним, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6266
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Шо!Поудаляли уже?Понятно.Обделались.Впрочем как всегда.
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Так ты не понял брюс ли.Я верю Бутусову,а не Соньке Шлюшкиной.Информация у них абсолютно противоположная.Приходится выбирать,или-или.Выбираю Юру.Его я знаю.А ты наверное знаешь Шлюшкину?
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От цікаво: Кошкіній Ви не вірите, а якщо хтось виставить фото, то зразу увіруєте В ОП триває боротьба за СБУ. Баканов має намір звільнити Бухарєва, якого Зеленський призначив без узгодження з ним, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3325
Чи Ви хочете щоб богдан виставив фото без зуба? В ОП триває боротьба за СБУ. Баканов має намір звільнити Бухарєва, якого Зеленський призначив без узгодження з ним, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3325
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так пишут же, что где-то есть фото, а его найти не могу
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"...Кадровые перестановки будут продолжаться, потому что рациональной политики в сфере обороны и безопасности власть выработать пока не может. Совещание у президента по вопросу повышения эффективности работы СБУ заметно обострило противоречия и борьбу за власть в президентской команде, в таких условиях хаотичность будет нарастать", - можна додати, що непослідовність робить цю владу значно гіршою за попередню.
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Нэсподиванисть у чому?Нээээ поняв.Поясни.ВУхы я вжэ розпустыв,готов ловить лапшу.
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Баканов ето крыса Коломойши и Рюкзакова, который хотел своего чела поставить на ключевые места.
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Так что Порошенко сделал не так, антизеб, но далеко не порохобот?
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вообще, Бухарев был пенсионером СБУ. Но в 2014 вдруг в СБУ вернулся, и его даже назначили начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В этом же году он стал депутатом от Батькивщины. Чей он человек, если в 2014 его вытащили из небытия и назначили на ответственную должность? СБУ в 2014 возглавлял Наливайченко. В ОП идет борьба за СБУ. Баканов намерен уволить Бухарева, которого Зеленский назначил без согласования с ним, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4799
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и почему его так рано отправили на пенсию? в 2010 ему было 49 лет.
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він не чий, Просто він - профі.
Іноді і в нашій країні потрібні профі.
Але все менше, менше і менше.
Тому все на ладан дихай.
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Але при цьому є багатий Коломойський, якого підтримали 73% бідних українців.
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Тогда будет логично,что в 2014 люди пидтрымалы "слипый траст",та Ротшильда.Или я не прав?
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Логіка була, але помилкова, яка призвела до відчутних втрат.
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Зеб, а Порошенко не должен был отдавать бизнес в другое управление? Может в Панаме на лжеца, почитаемого зебами, уголовное дело завели?
Вот, скажи - Почему ты Ротшильдов не отговорил от того, чтобы они взяли бизнес Порошенко не через офшор, не указал на ошибочность их позиции? Может тебя Панамский офшор не устраивает, а только Кипрский? Так у Порошенко не убыточный бизнес в Украине, на Кипре открывают офшоры те, у кого убыточный бизнес в Украине.
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Ти же на нижчому щаблі, бо по суті обрав Зе.🐸
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Він не на нижньому.
Він на самому верху, вєсь такой бєлоснєжний, коло Бєніного гузна.

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На самой нижней разумеется он сидит...но думает что ему не зеленое гавно на морду падает...а божья роса...
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Маладєц.
Ти добре попраціював для цього.
Бо ж для тебе головне: «Только нє Порошенко !!!!»
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нова тема для відводу уваги ...лохам
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...Борьба нанайских мальчиков - номер, исполненный с советской сцены в 1970-е гг. Два мальчика выходят в национальных костюмах и начинают бороться. Несмотря на кукольные лица, их движения естественны. Зритель думает, в чём же здесь подвох? А в том, что в костюме двух мальчиков прячется один человек! Руки и ноги артиста - это, соответственно, ноги первого и второго борца.Борьбой нанайских мальчиков можно назвать ситуацию, когда выясняется, что обе стороны в конфликте между двумя фракциями возглавляет один человек...
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не удивлюсь, если баканов кремлевский пассажир...слишком много на это указывает
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"...В ОП триває боротьба..."
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...в жОП триває боротьба... В ОП триває боротьба за СБУ. Баканов має намір звільнити Бухарєва, якого Зеленський призначив без узгодження з ним, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8710
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Это не неважно. Там всегда драка за должности, это было и будет. А вот что реально важно: все ли зубы у Богдана на месте. Вот в чем вопрос. Важнее сейчас ничего нет, поскольку это показатель того, насколько острой является эта драка за должности. Вот эта острота драки и и является важной штукой, по ней и можно судить о происходящем.
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Баканова треба пакувати тільки за те, що він робив два рейди маскі шоу на Арселор Міттал. Після того, як СБУ зупинила виробництво найбільшого платника податків в бюджет і арештувало всю документацію Міттал вивів Один мільярд доларів з України замість, щоб вкласти його в модернізацію виробництва в Кривому Розі, як він збиравсь. Вовік думає головою, кого він призначає на посаду голови СБУ?
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Вот увидите, скоро они будут друг друга зебилами обзывать на всяких Г+Г
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очень хлебное место СБУ..
Дерутся. Глотки грызут
Интересно
кто безопасностью Украины будет заниматься??
наверное ФСБ..
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Мдаааа, по всьому виходить що Кличка треба головою СБУ призначати, щоб ніхто зуби не повибивав!
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Всё вполне прогнозируемо.Рано или позже должна состояться схватка за власть между командами непосредственно Зеленского и Коломойского...Коломойский должен быть изгнан от влияния на власть.С ним Украина дойдёт не только до коллаборантных отношений с агрессором Россией .но и утратит политическую независимость.Майдан и военные потери окажутся просто бесполезными.Украина же получит нового фаворита-олигарха,который единолично будет "доить всю Украину".
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"Коломойский должен быть изгнан от влияния на власть".
Зеленський ніколи цього не зробить, бо якщо він прожене з влади Коломойського, то бєня своїм г+г зелю з гімном змішає і тоді вся зекоМанда накриється мідним тазом.
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Война крыс ..А Путин,как комодский варан,куснул Украину и ждет ее гибели от сепсиса.Зе и его командос это гнойник в мозге.
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один клан победил другой клан - только лозунги другие - за державу обидно)))
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Болтун - находка для шпионов..Мацкву наши доблестные СМИ хорошо информируют,ибо с приходом ЗЕ орда очень страдала от недостатка информации,нервничала.Нужно чистить.
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«Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта - назначение начальника ГСУ (Главное следственное управление) СБУ. Богдан хотел Нескоромного (действующий замглавы СБУ). Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб», - написал журналист Станислав Речинский.

«Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева (Первый заместитель Баканова) и Нескоромного (Заместитель Баканова). Дублика (Анатолий Дублик - замглавы СБУ) не подписал.

Баканов - это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ. И это плохо», - резюмировал журналист.
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Может Баканов это и плохо, но если он все-таки не выбил зуб Богдану, то это еще хуже.
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Зелені баклани бєні, провели чистку дзьобів.
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Я работал с криворожанами , нормальные ребята . Откуда там взялся такой пи.рас ?
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Хоч би ці павуки швидше один одного зжерли!
Падлюки! Перетворили країну на КВН В ОП триває боротьба за СБУ. Баканов має намір звільнити Бухарєва, якого Зеленський призначив без узгодження з ним, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2023
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которого Зеленский назначил без согласования с ним...

Пауки в банке начинают жрать друг друга? Скоро клоуну начнут в суп пурген подмешивать...
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Бутусов!!! ты ,курва, разберись со своим долбаным цензорором, где каждый второй конченный сепар а большинство прелигированых юзеров соевые подстилки... а тогда уже булькай на госурлвне!!!
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