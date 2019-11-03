 Від початку доби на Луганському напрямку зафіксовано 3 ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Від початку доби під ворожим вогнем із піхотного озброєння перебували наші оборонні позиції біля Новолуганського, населеного пункту Хутір Вільний, а також у районі села Луганське. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з автоматичних і ручних гранатометів, стрілецької зброї. Двічі наші захисники були змушені відкривали вогонь, щоб противник припинив обстріли.
Втрат серед українських військових від початку доби немає.
Цього хотять всі українці, але... як казав кравчук - Маємо те, що маємо!