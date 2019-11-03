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Все про:армія (2600) Луганщина (1876) обстріл (5672)

 Від початку доби на Луганському напрямку зафіксовано 3 ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00 3 листопада, в зоні проведення ООС зафіксовано три ворожі збройні провокації на Луганському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Від початку доби під ворожим вогнем із піхотного озброєння перебували наші оборонні позиції біля Новолуганського, населеного пункту Хутір Вільний, а також у районі села Луганське. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з автоматичних і ручних гранатометів, стрілецької зброї. Двічі наші захисники були змушені відкривали вогонь, щоб противник припинив обстріли.

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Втрат серед українських військових від початку доби немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157523
 
 
 Топ коментарі
 
Даже немцы не любили Восточный фронт )) Вечно проблемы.
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Скоро будут сводки с надписью: "было не три, а минус три обстрела" . Суровая зебильская реальность С начала суток на Луганском направлении зафиксированы 3 вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3
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Девиз Зеленого Главнокомандующего Нужно отступать до самой победы....
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Насчет перемирия согласен. Насчет потерь нет. Все списано на небоевые. Чтобы не платить......
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Даже немцы не любили Восточный фронт )) Вечно проблемы.
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Отступите до Говерлы и ни один вражеский снаряд не долетит и все будут живы, - рецепт счастья от зеленки
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Вот у меня вопрос неужели нельзя было за 4 года восстановить армию. Например в первый год 1 млрд. долларов на капитальный ремонт модернизацию и закупку военной техники для Сухопутных сил Украины. Второй год для ДШВ Украины. И так далее
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дело не в этом. Мне бы хотелось чтобы у Президента Украины сектор безопасности и обороны Украины было бы вопрос на первом месте. Не красть и так далее
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Мне бы хотелось...

Цього хотять всі українці, але... як казав кравчук - Маємо те, що маємо!
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у нас если оптимизировать механизированные бригады до уровня парашистов то у нас бы было не больше 10 мехбригад. Надо было бы попереднику производить БТР-3 или БТР-4
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Скоро будут сводки с надписью: "было не три, а минус три обстрела" . Суровая зебильская реальность С начала суток на Луганском направлении зафиксированы 3 вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3
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По открытым источникам в интернете в Украине у нас есть более 1000 МТ-ЛБ. Неужели нельзя их было модернизировать
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Девиз Зеленого Главнокомандующего Нужно отступать до самой победы....
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