EN|RU|UK
Теми дня: Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  19717  298
Все про:Портнов (143) Бабченко Аркадій (172)

 Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав"

Російський журналіст Аркадій Бабченко, який покинув РФ і пережив у Києві замах на вбивство, вирішив виїхати з України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Він нагадав, що обіцяв виїхати з країни в разі перемоги на виборах президента України не того кандидата.

"Щось я не зрозумію, а чого всі так сполохались? "Якщо Україна вибере "кандидата Х", - ​​я зараз без персоналій, я про загальну тенденцію в країні, - я наступного ж дня починаю запуск процесу "я звалюю". Якраз пів року тому написано. Ось якраз, майже день у день. Я сказав. Я зробив. У чому проблема? Всі ці пів року у мене в коментарях слиною захлиналися: "Бабченко, ми вибрали Зеленського. Звалюй, як обіцяв. Ну ось. Пацан сказав, пацан зробив. Процес "я звалюю" запущено. Портнов приїхав - Бабченко поїхав. Чим ви тепер незадоволені? Поміняли хулігана", - пише Бабченко.

"Окреме спасибі хочу передати Євгену Кисельову за те, що він зміг втриматися і не розкрити хоча б уже мою адресу проживання. Кремень, а не людина", - додав Бабченко.

Водночас журналіст не уточнив, в яку саме країну переїхав. У Росії він відкрито критикував чинну владу, зокрема за розв'язання війни на Добнасі. Через погрози на батьківщині він переїхав до Києва в лютому 2017-го.

Російський журналіст Бабченко покинув Україну: Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав 01

До цього про те, що Бабченко поїхав з України, повідомив журналіст Євген Кисельов. На своєму ютуб-каналі журналіст виклав першу програму - "ПонаУехавшие" - про російських емігрантів в Україні. У фейсбуці один із читачів запитав, чому в програмі не було Аркадія Бабченка. На це Кисельов відповів, що Бабченко поїхав з України "чи то у Фінляндію, то чи в Естонію".

Читайте також: Суд відмовився випустити організатора "вбивства" Бабченка Германа з колонії

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося про вбивство в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня стало відомо, що Бабченко живий. СБУ провела спецоперацію з метою затримання замовника замаху.

Глава СБУ Грицак заявив: "Спецслужби РФ заплатили за вбивство Бабченка $40 тисяч, організатора затримано". СБУ також опублікувало розмову між виконавцем і замовником вбивства Бабченка: "Сумочка у тебе готова? Тобі ж треба буде дати інструмент". Крім того, відомство оприлюднило кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка: "Зараз усе розповімо".

Читайте також: Бабченко - мешканцям Криму: "25 років ви і слів таких не чули - теракт, підрив, захоплення, заручники, а тепер - це ваша реальність. Звикайте. Вивчайте"

31 травня суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що інсценування вбивства Бабченка допомогло слідству отримати список із 47 потенційних жертв, на яких планувався замах.

18 червня суд залишив Бориса Германа під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157522
 
   
 Топ коментарі
 
Так портнов же правозащитник. Ну по крайней мере зебилам так на г+г сказали.
 показати весь коментар
 
От якби виїхав Портнов то була би для зебілів втрата.
 показати весь коментар
 
Я правильно понял мысль? ЧТо у зебилов портнов ничего так, а порохоботня его зря обвиняет?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Он очень любил Украину, пока соевый мародер эту любовь оплачивал.
 показати весь коментар
 
 
Та нехай пиз..є нак...й журначлюха.Всі добре памятають як ти називав грузинів фашистами,а потім переусвідомив,тоість перефарбувався і став великим антіпутінським ділком.Нема віри таким журналістам які колись були за путіна а тепер проти!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Чем меньше руского дерьма прямо тут в Киеве - тем лучше. От характерно, что вся эта руская сволочь как Бабченко,муджабаев,Киселев,ганапольский рьяно работали и работают на Мародера. Совпадение?
 показати весь коментар
 
 
Так ти і русскім гівном Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав" - Цензор.НЕТ 4417
Чому ти, свиняче рило, ще в Україні?
 показати весь коментар
 
 
Від того ,що кінь-кацап твою матусю на українській стайні драв ,щоб тебе зробити, від цього ти українцем не став. Як був виродком від народження так і залишився. Таким як ти було приємно коли цей бабченко з під себе лайно виймав та вас годував.
 показати весь коментар
 
кацапа прорвало на українську, нарешті Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав" - Цензор.НЕТ 2772
Це вже позитив. Бо все по-кацапському та по-кацапському
Йди, свине, та не змушуй мене згадувати твій свинячий "родовід". Йди ліпше штудіюй українську Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав" - Цензор.НЕТ 2772
 показати весь коментар
 
Сейчас порохоботы вам расскажут, что По' - большой патриот, а Зе' - агент *****!
 показати весь коментар
 
 
Не не агент, а Путю в попку цьомает, потому как просто любит ето дело.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
во куманёк порошенко как подставил, не завёл дел на портнова и дал ему зелёный свет вернуться в страну.заявив что он чист как слеза вэлкам ту юкрейн. кам бэк, а сам свалил в ЛОНДОН! а тот приехал и начал по пятам преследовать порошенко. заваливать делами его по самое не хочу....непредсказуемы твои дела БОЖЕ... чудеса да и только.....(( Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав" - Цензор.НЕТ 7994 больше не хочу писать ничего...а то рты вонючие сейчас некоторые раскроют свои хлеборезки....а я не хочу спорить и вести диалоги с неадекватными тролями и ботами, да не люблю чесно когда и мне отвечают,смотрю конечно кто лайкнёт и кто что ответил. но отвечают редко и на том спасибо...мои посты скажу как правило много и все поддерживают!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
этих гнид шоколадных нельзя так просто отпускать. они должны жрать на зоне баланду вместе с их главсвином
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пускай валит, пристрельте гада, Портнов наша бусичка, помог Владимру Владимировичу Крым оформить, и Украину поможе.
 показати весь коментар
 
 
Бабченко от Портнова бежит? Это же полный бред. Он именно из Украины бежит, еще тупые отмазки выдумывает.
 показати весь коментар
 
 
Це реакція на повернення Портнов, а не причина.
 показати весь коментар
 
 
від ***** він біжить! Бо ***** вже прийшло і Зє!біл пророк йєго
 показати весь коментар
 
 
А почему он скрывал что сбежал из Украины? Чтобы дальше клянчить у украинцев деньги?
 показати весь коментар
 
 
Естественно! Отсюда и такая злость на Киселева, который всю лафу этой гниде поломал
 показати весь коментар
 
 
Так Ви мабуть так лям євро перевели на його особовий рахунок! Вся річ в тому що Бог даремно подарував мізки вони людям даром непотрібні....
 показати весь коментар
 
 
и правильно сделал,этой зебильной власти доверять нельзя
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бесполезное животное, как сказал бы мосье Шариков. Критиковал расею (не из расеи), подхалимничал перед свинопетей... Какие еще заслуги этого журнашлюшки, кроме сбора денежек на выставленные беззастенчиво карточки?
 показати весь коментар
 
 
а зебіли тим часом притягують в Україну всю срань із-за парєбрика...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это тот бабченко, что в каждом своем посте как подорванный топил за соевого мародера и слезно просил бабла на хлеб с икрой??? Типичное поведение порохососа, свалил, и хорошо, воздух чище будет
 показати весь коментар
 
 
Этому кацапскому клоуну не место в Украине. Скатертью дорожка.
 показати весь коментар
 
 
Это ты так про Зе?!
А как же всенародная любовь?))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нет, это я про бабченку, которого приволок порошенко сюда, для обливания грязью оппонентов. С чем это существо неплохо справлялось. Но всему конец наступает.
 показати весь коментар
 
Ну да)))
Мир дружба жвачка,разведение точнее отвод войск,готовимся к рублёвой зоне?!
Кста, ссцакушвили тоже порося привлекло, и где это шаурма сейчас? Почему молчит про лучшего всех времён и народов министра ВД?))
 показати весь коментар
 
 
О, какой же нехороший Порошенко, обливал грязью рассеянских братьев, обосРаху и самого Сцарька-хуйла.. Да, кацапсина намерная под прокси?))
 показати весь коментар
 
 
Я помню как Бабченко в Фейсбуке показывал летний снег в Финляндии. Я еще подумал что он там забыл. Так вот погуглил, в Финляндии снег выпал в июне. Он целых полгода всех дурил, а может и больше.
 показати весь коментар
 
 
Он с самого приезда в Украину всех дурил.
 показати весь коментар
 
 
Список чего??? То что он якобы усыновлял детей из детдома? Но детей из детдома взяла его мать. И не усыновляла, а брала под опеку. За опекунство в Москве выплачивают на одного ребенка ежемесячно 25000-27000 рублей+оплата государством коммунальных услуг. Так что это обычный бизнес, и в Москве широко распространен.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
никчемный мелкий ************ провокатор. да еще и жи-ок вали с Украины и воняй в среде себе подобных
 показати весь коментар
 
Просто бабченко ищет страну в которой умереть ...
 показати весь коментар
 
та кому він потрібний? Ця клоунада з нашими мусорами не показник, що хтось в )(уйла взагалі знає хто такий той бабченко.
 показати весь коментар
 
Знають, дуже добре знають...не так вже й багато топових антипуйловських блогерів з обісРашки.
 показати весь коментар
 
Бабченко, тот самый чувак, у которого отлично развит рефлекс самосохранения или , как говорят в народе "чуйка" ... так что все верно сделал, ему сегодня при этой прокремлевской, сепарской ЗЕвладе жить в Украине небезопасно.
 показати весь коментар
 
 
"вовремя предать - это не предать, это предвидеть"(с)
 показати весь коментар
 
 
кацап, к чему тут эта цитат покойного ублюдка-интригана ?
 показати весь коментар
 
 
"Народ стоит своего правителя."(Шарль Мори́с де Талейра́н-Периго́р)
 показати весь коментар
 
 
Вот тут ты прав.Народ, который ржал вместе с русней над шуточками про майдановцев и эбонитовые палочки, Украину _ грманскую порноактрису, свободы не заслуживает. Заслуживает Монику и превращение Украины в колонию московии, по типу Беларуси.
 показати весь коментар
 
 
Все просто, хто радується відїзду Бабченко, той же довольний діяльністью портнова!
 показати весь коментар
 
 
те шо Зє!біл проект кримля було ясно зразу по тому як він роздавав обіцянки - всім все. Комуністам - сталіна і йєзик, націоналістам - Бандеру і мову, підприємцям - податкові пільги, селянам - землю, робочим - заводи, підагогам - 4кілобаксів, хлопцям - дівчат, дівчатам - папіків, дітям - мароженнойє, бабє - цвєти... Типовий дємагог.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"обещал уехать из страны в случае победы на выборах президента Украины не того кандидата"Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав" - Цензор.НЕТ 71
 показати весь коментар
 
 
Логично. Портново-Дубинско-Гужво-Шарийско-ФСБшная срань, после выбора "большинства" подмяло управление страной под себя. Сейчас идут окончательные чистки в СБУ и Портнов даже не стесняется в слух называть эти вещи своими именами. Все кроме "порохоботов" позасовывали языки в жопы. Нормальные люди или сваливают или готовят новый майдан.
 показати весь коментар
 
 
Почему Бабченко не дают убежища в EC? Так и будет вечно ездить, не работы, не дома.
 показати весь коментар
 
 
плохо жилось, его кто-то притеснял? уехал искать более тёплое местечко.
 показати весь коментар
 
 
На него уже было покушение, для тех кто в танке. Организаторов отпустили уже при зелёных.
 показати весь коментар
 
 
да-да. портнов покушался. знаем мы про покушение очень много. бред про список из 48 журналистов. борис герман получил лишь 4,5 года тюрьмы, чтоб молчал и сидит. он утвердал, что всю кашу заварило сами спецслужбы. так, что каждое твоё слово - брехня.
 показати весь коментар
 
 
Я бы очень удивился если бы эту пуйню с кремлёвской помойки страна.уа здесь не привёл.
 показати весь коментар
 
 
я не приводил пуйню с кремлёвской помойки страна.уа, но ифно с сайта бибиси. а я не удивился, когда ты пуйню с кремлёвской помойки страна.уа здесь привёл. ты соевый кацап.
 показати весь коментар
 
напомни как там с убийцами шеремета или вороненкова
есть хоть чтото - нету - пецюнчик в доле Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав" - Цензор.НЕТ 8993 Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав" - Цензор.НЕТ 8993 Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав" - Цензор.НЕТ 8993 Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав" - Цензор.НЕТ 8993
 показати весь коментар
 
А их ловили на горячем или имели оперативную инфу о готовящемся убийстве?
Совсем смотрю мозг скурил...
 показати весь коментар
 
 
Спонсорам он уже не интересен, а кушать надо.
 показати весь коментар
 
 
Зє! - болванка!!! Гумова жінка української політики

 показати весь коментар
 
 
Аркадию респект. Очень печально, что Украина теряет таких людей. Хреновый симптом.
 показати весь коментар
 
 
тібє удої, плавкі, кубомєтри виработкі і замєси в смєну?
 показати весь коментар
 
 
Почитай его блог в ЖЖ 2013-14 годов о событиях на Майдане. Аркадий-прекрасный и честный журналист. Этого достаточно.
 показати весь коментар
 
 
Одно приехало, другое уехало. Закон всемирного равновесия. Хотя лучше бы оба уехали, как сказал один человек шо то ху*ня шо это ху*ня
 показати весь коментар
 
Українці, согромадяне - кого ви вибрали у владу ? Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав" - Цензор.НЕТ 6346

Той хто казав що буде краще робити ніж попередник але робить у багато раз гірше, брешучи що це всім "показалось".
Як можна принизити клоуна? Може що голубий клоун ...
Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав" - Цензор.НЕТ 7351
 показати весь коментар
 
 
Читаю коменты-в легком а*уе--зебилы защищают портнова и нападают на Бабченко! Полное единение с кремлем.
 показати весь коментар
 
 
у меня и тот и другой вызывают блевотный рефлекс. и что делать? с кем единяться?
 показати весь коментар
 
Не оправдывайся. Радоваться сваливанию Бабченко в сегодняшних реалиях могут только зебилы-украинофобы.
 показати весь коментар
 
 
Зебилы, одевайте уже на свои тупые бошки кокошники. Доколе терпеть и стеснятся.
 показати весь коментар
 
 
Кокошник - то для зебілок.
А для зебілів є чоловічий варіант: кукарешник.
 показати весь коментар
 
 
Человек почувствовал общую атмосферу в стране, которая качнулась в сторону капитуляции в типа гражданском конфликте на востоке. К тому же сменилось руководство и сотрудники СБУ, и теперь его здесь не так тщательно стерегут от фээсбешников. Вот, похоже, так сложились пазлы...
 показати весь коментар
 
 
Правильное решение. А вот что это связано с результатами выборов, спорно. Правда будь на месте нынешней "команды" другая ( конкурирующая) процесс двигался ровно в том же направлении ( как бы не прискорбно это не звучало), правда не так быстро как сейчас ( в "турбо режиме") Поэтому Бабченко принял правильное решение, а в связи с быстро развивающимися событиями и тенденциями, и ускоренный отъезд имеет свою логику. ( про Прибалтику не скажу, а Финляндия, Швеция вполне.. вполне Подальше от зараженного постсоветского пространства )
 показати весь коментар
 
 
Перечитав коменти. Зебіли ненавидять Бабченка точнісінько як і кацапи.
 показати весь коментар
 
 
Одним балаболом меньше,не выдержал конкуренции с местными..
 показати весь коментар
 
 
"В то же время журналист не уточнил, в какую именно страну переехал."

Могу поспорить, Израиль.
 показати весь коментар
 
Уезжает свобода слова... Да она никому не нужна была - спросите у Шеремета. Уезжает свобода... ОЛигархам ни к чему думающие и умеющие свои мысли формулировать... с "козлами" ( как охаректиризовал электорат янык)гораздо проще. Люди из Рашки приехали повевшись на УКраина - не Россия... А одних убили... других - подставили... Он прав - Украина возвращается в Россию аж бегом. Ещё чуть - чуть - и на ЗИКе будут "Сватов" показывать - а значит не зря вова побеждал на выборах...
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору