 Російський журналіст Бабченко покинув Україну: "Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав - Бабченко поїхав"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Він нагадав, що обіцяв виїхати з країни в разі перемоги на виборах президента України не того кандидата.

"Щось я не зрозумію, а чого всі так сполохались? "Якщо Україна вибере "кандидата Х", - ​​я зараз без персоналій, я про загальну тенденцію в країні, - я наступного ж дня починаю запуск процесу "я звалюю". Якраз пів року тому написано. Ось якраз, майже день у день. Я сказав. Я зробив. У чому проблема? Всі ці пів року у мене в коментарях слиною захлиналися: "Бабченко, ми вибрали Зеленського. Звалюй, як обіцяв. Ну ось. Пацан сказав, пацан зробив. Процес "я звалюю" запущено. Портнов приїхав - Бабченко поїхав. Чим ви тепер незадоволені? Поміняли хулігана", - пише Бабченко.

"Окреме спасибі хочу передати Євгену Кисельову за те, що він зміг втриматися і не розкрити хоча б уже мою адресу проживання. Кремень, а не людина", - додав Бабченко.

Водночас журналіст не уточнив, в яку саме країну переїхав. У Росії він відкрито критикував чинну владу, зокрема за розв'язання війни на Добнасі. Через погрози на батьківщині він переїхав до Києва в лютому 2017-го.

До цього про те, що Бабченко поїхав з України, повідомив журналіст Євген Кисельов. На своєму ютуб-каналі журналіст виклав першу програму - "ПонаУехавшие" - про російських емігрантів в Україні. У фейсбуці один із читачів запитав, чому в програмі не було Аркадія Бабченка. На це Кисельов відповів, що Бабченко поїхав з України "чи то у Фінляндію, то чи в Естонію".

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Нагадаємо, 29 травня повідомлялося про вбивство в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня стало відомо, що Бабченко живий. СБУ провела спецоперацію з метою затримання замовника замаху.

Глава СБУ Грицак заявив: "Спецслужби РФ заплатили за вбивство Бабченка $40 тисяч, організатора затримано". СБУ також опублікувало розмову між виконавцем і замовником вбивства Бабченка: "Сумочка у тебе готова? Тобі ж треба буде дати інструмент". Крім того, відомство оприлюднило кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка: "Зараз усе розповімо".

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31 травня суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що інсценування вбивства Бабченка допомогло слідству отримати список із 47 потенційних жертв, на яких планувався замах.

18 червня суд залишив Бориса Германа під вартою.