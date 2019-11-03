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 Політика України, Економіка
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Все про:Мінекономрозвитку (169) Милованов Тимофій (49)

 Мінекономіки встановило контроль над майже п'ятьмастами агропідприємствами, - Милованов

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства отримало у своє підпорядкування низку стратегічних підприємств. Йдеться про два підприємства "Укрспирту", "Аграрний фонд", Державну продовольчу зернову корпорацію України, "Артемсіль" і "Конярство України".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив профільний міністр Тимофій Милованов у своєму фейсбуці.

"Нарешті під контролем нашого міністерства. Сьогодні підписав акти приймання в Міністерство економіки цих та інших 493 агропідприємств", - написав він.

Мінекономіки встановило контроль над майже пятьмастами агропідприємствами, - Милованов 01

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на представленні нового голови Тернопільської області заявив, що понад половина виробництва державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" перебуває в "тіні".

"Така у мене є статистика. Ви скажете, чи це так, чи ні. Тобто понад половина (55%) виробництва зараз спирту в Україні перебуває в тіні, державні заводи контролюються кримінальними угрупованнями понад 10 років", - звернувся президент до учасників наради.

Зі свого боку, заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів розповіла, що, починаючи з 2016 року, майже вп’ятеро зменшився фінансовий результат "Укрспирту".

Читайте також: У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157521
 
   
 Топ коментарі
 
как бабломойский скажет, так и будет
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Бухнуть і не закурить, буде вже не той колєнкор.
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А кто отвечает за производство в Украине соды? Раниш було декилька заводив.А зараз?Уфа?
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шо з артемсолі чумака-іванющенка відсунули? Мінекономіки встановило контроль над майже п'ятьмастами агропідприємствами, - Милованов - Цензор.НЕТ 6184
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как бабломойский скажет, так и будет
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Этот от Сороса и транснациональных кредиторов, как и Гончарук, Маркарова и прочие негодяи, которые свою жизнь, жизнь своих детей не видят в Украине, хозяева у них за океаном.
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Это тот который самообозначившийся дебил,которому было жаль хатынку гонтаревой?
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Думаю он имеет право так шутить. Почитай его биографию, о его образовании и какие у него есть регалии. Он действительно очень крутой специалист, хоть и эпатажный. Он входит в топ 10 лучших экономистов Украины по версии Forbs. Из этого списка в Украине уже практически никого не осталось, все свалили на запад. Так что таких нужно беречь и не давать повода усомниться в своём непростом выборе. Свалить в США он может хоть завтра к тому же там его очень ценят. Ну и останутся у нас одни КВНщики, фотографы и так д.
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Ох уж эти Соросовские сказочники! Говорите и вы! А так всю Украину на продажу да побыстрее..... Ублюдки от внешненго управления.
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А шотама с коневодством-жеребцы не могут или
не хатят??? Киву туда!!
🤗
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Ну, кто ж вам виноват?! Ранее я водку покупал, в количествах. А теперь- фсё! Досвидос! Никакой прибыли от меня "Укрспирту". Хоть первому, хоть второму. Фсё, ребятки! Самогончик- это вещь! Щас ещё сподоблюсь на бросить курить... Как запаную!!!
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Бухнуть і не закурить, буде вже не той колєнкор.
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Так я уже на трубку перепрыгнул. Как ни крути- таки менее получается отравы. Тока пальцы, блин,- желтые!
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чепуха, хотя вставляет не так без табака и тянет , да, курнуть ...
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попробуйте, когда достанете сигарету чтобы закурить, вернуть её в пачку
через пять минут опять захочется,
но вам сможет помочь понимание того, что вы уже 5 минут не курите ...
я так более пяти лет уже, а курил 20+ по пачке в день
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Міловантус несеться навпростець , шматок породи з поясу астероїдів.
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