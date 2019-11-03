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Все про:бійка (469) спростування (76) Баканов Іван (68) Богдан Андрій (205) Тимошенко_Кирило (12)

 ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко спростував інформацію про те, що глава ОП Андрій Богдан побився з главою СБУ Іваном Бакановим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Ми спростовуємо цю інформацію, хоча особливого спростування вона не потребує, бо є вигаданою від початку і до кінця. Вкотре надбанням громадськості став фейк, що не ґрунтується на жодному джерелі, яке б заслуговувало хоч якоїсь довіри", - написав Тимошенко.

ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували 01

Зазначимо, напередодні інформація про бійку з'явилася в соціальних мережах і в деяких ЗМІ.

Зокрема, журналіст Станіслав Речинський написав: "У середу на Банковій побилися Баканов і Богдан. Богдан відтоді на роботу не виходить. Причина конфлікту - призначення начальника ДСУ СБУ. Богдан хотів Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану вибили зуб. Крім того, Зе підписав подання Баканова на звільнення двох заступників голови. Бухарєва і Нескоромного. Дублика не підписав".

Журналістка Соня Кошкіна у своєму повідомленні на сторінці у фейсбуці підтвердила пост Речинського. "Фактаж весь підтверджую.  Перевірила", - пише Кошкіна.

ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157518
 
   
 Топ коментарі
 
верю в драку они без шоу не могут))))))
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После заявления , что снижение тарифов - была предвыборной шуткой, не верю ни одному слову команде Зе.
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Вовик возможно в наркотическом астрале и в советах зебилов не нуждается. Ему Богдана достаточно.
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Скоро в Раді буде подібне...Даремно,чи що,в "Слугу" обирали биків з біцепсами замість мозгів...
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Якщо Богдан хоче щось сказати - нехай скаже. Не каже і Нефьодов. Може вони просто перепились?
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П'ють, як відомо на трьох, Вань чому ти чаркою обходиш бабцю БздЮлю, якщо Вона теж на пляшку "чорнила" скидалась?
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Українці чекають щоб від них тільки зезуби залишились.
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Ага, так они и подтвердят.
Верим.
Главное - мелкого вофку-зебила в драке часом не зашибли?
А то страна истосковалась без позитива...
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Информация интересная. Только неизвестно когда это было и есть ли свидетели. А в общем если и было, то ничего страшного. Драка чиновников не такой уже редкий случай и в других странах бывает. А политикам и карьеристам только дай попиариться, хотят на этом заработать баллы, но это не тот случай. Так что успокойтесь, пиарщики.
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Та да, вот совсем другое дело если б это при Порошенко было. Вот бы ЗЕбилы визжали аж до усрачки про зраду...а тут оказываеца всё хорошо, всё нормально, просто рабочая ситуация ога ЗМІ повідомили про бійку Богдана та Баканова через призначення в СБУ, в Офісі президента цю інформацію спростували - Цензор.НЕТ 1928
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что бы человек с такой рожей как у Богдана не подрался - что-то не верю
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Вобщем я так понял Бананов победил техническим нокаутом?)
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А их перед заседанием в ОПУЗе взвесили? Если нет,то победа литинанта Баканова - не считается, и пояс Богдану придется вернуть... Зуб, правда, уже не вернешь....
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Знав, але недумав, що так скоро вся Україна буде сценою ліги сміху і 95 кварталу. Але це майже відбулося. Такий народ заслуговує зневаги і життя в бидлоті. Не випадково кращі розумникі давно вже виїхали з країни.Балаболи,ніколи не вибрали урівноважених патріотичних президентів, депутатів. Особливо це стосується "російськомовних" наших громадян-- то виберуть зека,то клоуна.
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С нетерпением ждём чемпионского боя Богдана с Кличко . .
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Речинскому и Кошкиной верю, Офису президента - нет.
Кто бы ещё набил морду Портнову, да так, чтобы под себя ходил ближайшие года три-четыре.
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А я вот слышал,что у Соньки Кошкиной ребенок от Клюева.Не знаю правда иль нет,но слух этот был порохоботами заспамлен.Интересный показатель,не правда ли?
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просто тебя ЗЕбила всегда спамят за твой бред. Это нормально.
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А какое дело "порохоботам" до Кошкиной?
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Богдан даже лучше Шуфрича в плане кого от3,14здить.
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Когда клоун сказал зуб даю Он имел ввиду зуб Богдана
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