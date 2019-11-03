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Все про:Зеленський (3446) Трамп (2195)

 Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post

Дональд Трамп відчував "непереборну ненависть" до керівництва України, зокрема через нібито спроби втручання в президентську кампанію 2016 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це газеті The Washington Post повідомили чинні та колишні співробітники вашингтонської адміністрації.

Журналісти стверджують, що республіканець відчував "до України неприборкану ненависть із перших днів перебування в Білому домі". "Ми ніколи не могли цього зрозуміти", - зазначило джерело видання, припустивши, що причиною такого ставлення Трампа до цієї країни стала інформація про те, що її керівництво нібито співпрацювало з демократами під час передвиборчих перегонів у 2016 році з метою не допустити перемоги нинішнього американського лідера.

"Лунали звинувачення в тому, що вони якось допомагали передвиборчому штабу ексдержсекретаря Гілларі Клінтон. Лунали звинувачення, що вони могли нашкодити йому (Трампу). Він просто ненавидів Україну", - додало джерело газети.

За інформацією WP, наприкінці 2017 року помічники Трампа намагалися умовити його надати Києву протитанкові комплекси Javelin, проте він до останнього опирався цій пропозиції.

Читайте також: Трамп: Я хотів би, щоб Зеленський приїхав у Білий дім

"Він продовжував говорити про те, що не варто злити Росію і яка Україна погана країна", - цитує газета своє джерело. Однак у грудні 2017 року президент схвалив продаж озброєнь.

Посадові особи США, зазначає The Washington Post, вважають ненависть республіканця до України "вкоріненою і нерозумною".

Нагадаємо, раніше колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час свідчень у Конгресі заявив, що президент США Дональд Трамп не хотів зустрічатися з новим президентом України Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною. "Він сказав, що Україна - корумпована країна, наповнена "жахливими людьми". Він сказав, що "вони намагалися мене скинути". Під час цієї розмови він посилався на розмови з мером Джуліані", - сказав Волкер.

Читайте також: Тиск Трампа на Україну почався ще кілька років тому, - Washington Post

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157517
 
   
 Топ коментарі
 
А вот писюаниста Монику Нелох Трамп полюбил с первого аккорда Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своей президентской каденции, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1467
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читай внимательно текст-"опаньки" Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своей президентской каденции, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 8581
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Опаньки!!!
Порохоботы, ждём методички?
Как же так?!
А как же великий дипломат Порошенко?
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Зебіле ватний, відчуй різницю. 17 січня 2018"США нададуть Україні протитанкові ракетні комплекси "Джевелін" (Javelin) за власний кошт, повідомив президент Петро Порошенко. Інформацію про те, що Україна отримає ці комплекси безкоштовно підтвердила і посол США Марі Йованович."

"ТРАМП ЗАБЛОКУВАВ ФІНАНСУВАННЯ ВОЄННОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ

29.08.2019 10:29
Мова йде про $250 млн, які Вашингтон традиційно мав виділити Україні на нинішній фінансовий рік"
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Разницы действительно никакой нет. То, что было в августе 2019- есть последствиями "деятельности" "вяликого дипломата" Потрошенки, который втянул Украину в скандал с США. Трамп требовал от Зеленского "игры на его поле" так, как раньше барыга играл на поле демократов. Зеленский устранился от этого, слава Богу. Так что, ватка "зебильная"- Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7502 .

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То коли Моніка Зеленська, як справжня "блондинка", триндить по телефону всяку хрінь, яка стає причиною імпічменту Трампа,то винен Порошенко ? Ото у вас ватанів зелених і таргани в голові, Дякую що нагадав, розсмішив. МАлАдец Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2144 Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 1186
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Никакой "хрени". Всё до единого слова сказал правильно и не дал втянуть себя и Украину во вмешательство в выборы США- то, чего не сделал барыга и его креатура Юга-алкоголик и пШокин.
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CNN
"Швидкоплинний скандал, пов'язаний з Президентом Дональдом Трампом, а також звинувачення в тому, що він чинив тиск на Президента України Володимира Зеленського (рябошапка 100% мій генпрокурор), наполягаючи на розслідуванні щодо свого політичного суперника Джо Байдена та його сина Гантера, докорінно змінив політику в Вашингтоні та розвернув демократів в напрямку розслідування імпічменту", - зауважує телеканал.
Водночас, підкреслюється, що попри звинувачення самого Трампа, немає жодних доказів того, що або Байден вчинив щось не так.
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И что в этом сообщении противоречит тому, что написал я? " Рябошапка 100% мий генпрокурор"? Серьезно? Так и написано? То, что генпрокурор- кандидатура Президента, который отвечает за работу ГПУ по Конституции? Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7021 Соевый маразм крепчал, методички закончились, а к самостоятельному аналитическому мышлению свиноботы "не склонны". Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7021 Давай, соя, жги исче! И ОБЯЗАТЕЛЬНО с цитатами из CNN! Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7021
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Любят - не любят, то такое. Не политический термин. Уважают за сильную позицию либо за атомное оружие. Нытье, хлебные перемирия, разведение лохов, сдача без боя Крыма или кораблей, - этого точно не любит никто.
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А здорово, да? Сдался кацапам без боя вместе с кораблями, посидел 10 месяцев в сизо, вышел - а на родине ты - герой! Да и еще и квартиру дали. Хороший пример для остальных. А если серьезно, то против моряков, особенно командиров кораблей должны быть возбуждены дела о сдаче в плен по трусости и малодушию
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Трамп такий же недалекий як і наш припіздєнт. Веселить, але не тішить.
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Дело против Манафорта не даёт Трампу спокойно спать.А тут ещё импичмент из-за приостановлении помощи Украине для шантажа Зе.В то же время Трамп без ума от Луценко,Шокина,Порошенко.Те б непременно копали бы под Байдена и Буризьму.Троглодиты ненасытные.
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Трамп - этнический соплеменик путина-шоломова-циновера.
Папа Трампа немец, а мама - юристка. Так что такое отношение на подкорке.
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Colt В демократів взагалі спонсори євреї.Навіть Трампа звинувачували в антисемітизмі.
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Ничего не понимаю! Порохососы все уши прожужали об величайшем дипломате всех стран и народов, личном друге всех существующих мировых лидеров, столпе мирового порядка мудром ПОПе. И вдруг оказывается, что Трамп изначально считал это соевое чмо вором и коррупционером, чем оно, впрочем, и является. Нетрудно понять, что и остальные политики аналогичного мнения об опущенном кондитере
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...кондитер, котрый отжал чужой бизнес не может быть хорошим дипломатом. Он не разорядся нескоько раз как Трамп и на начинал с нуля.
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если Порошенко такой вор, мародер и лжец, как ты тут пишешь, то почему он не то что не сидит, а даже подозрения ни по одному пункту не получил? ШтА? "снятая" СН депутатская неприкосновенность мешает? бу-га-га! Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 8403
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Если рассуждать не по приколу, Порошенко и Аваков гаранты неизменности курса страны. Если Зеленский утвердится во власти и заслужит доверие, возможно Порошенко и Аваков уйдут в глубокую отставку - тюрьма или эммиграция.
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да? и с чего взяли, что он заслужит доверие?
у него другая функция, обрушить доверие к власти,
и к нему самому как к ее представителю..
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Не судите всех по Пете, Петя, да, обрушил окончательно доверие к власти и к себе самому, это уже свершившийся факт, в остальном покажет время.
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Ну будем точны: «Петя» (возможно, вы его родственник, потому можете себе позволить так назвать) - не сам себе рушил репутацию, а ее через СМИ и по кремлевским методичкам пять лет рушили кремлеботы, после и местные зелеботы перед выборами добавили.
Ему можно в вину поставить лишь то, что имея возможность хотя бы явно пророссийские СМИ в Украине прикрыть - он этим не воспользовался, и Стеця не уволил, хотя просили.
Учитывая, что эта война на 90% информационная - и с учетом того, на кого его заменили (явная подстава страны) - можно бы это рассматривать и как преступную халатность, конечно. Но все требует расследования, почему и как позволил обрушить свою репутацию вражеской пропаганде и не с умыслом ли подставился. Почему оставил в такое время страну без настоящего руководства (то есть,себя) - за все это он, конечно, должен ответить.
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Если Пеца мародер до сих пор не сидит это не его заслуга, а недоработка правоохранительных органов погрязших в коррупции. Как только мародер сядет, это будет означать начало реформирования этих органов, если нет, значит все осталось, как и было на протяжении всех лет независимости при всех воровских режимах и новый ничем не лучше предшественников.
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вы живете в каком-то мире иллюзий. помню эйфорию моих знакомых в Украине, когда Ющенко стал президентом. все ждали, что вот теперь все будет по-другому. а я задал всего один вопрос - а в налоговых тоже всех поменяют? вот и мы сейчас подошли к этому же вопросу. вам напомнить о кадровых проблемах при назначении глав ОГА или скандальные интервью с новоизбранными депутатами, не знающими чем они занимаются? у Зеленского НЕТ других силовых органов. нет и не будет. небольшая ротация, плюс-минус и ВСЕ! и вы всерьез ожидаете от них работы по-новому? с чего бы это? чтобы уберечь от взяткодателей силовиков/чиновников/депутатов, вам их всех придется в вольеры с табличками "не кормить" посадить. только кто сажать будет? силовики? Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 4552
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фотожабу в рашке рисовали?
помнят суки Вторую Мировую,
как сами у немцев мародерили
теперь боятся, что после Победы
мы у них мародерить будем...
Но мы не будем - никакого мародерства,
только трофеи.
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Да, тогда во время выборов наши политики неразумно зашкварились с открытой поддержкой одного из кандидатов...
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Тот который типа марадер армию восстановил а что сделают с ней честный зеленский-Богдан-Коломойский даже трудно представить.
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Всякая фсбшная шмаркля снова постеры про марадера из архивов подоставала.
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Как там Аваков выступал? Что Трамп опасный маргинал. Все украинские СМИ топили за Хиллари, оскорбляя при этом Трампа. Все тупые посты удалены? Или не все? Выиграл то Трамп. Так чего же вы ждёте от этого человека?
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Я больше скажу. Трамп пойдёт на второй срок. И выиграет выборы. И чем больше вы трындите в его сторону - тем будет хуже Украине. Потому что он - Президент США.
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Антирейтинг у Трампа очень высокий, для выборов на второй срок это важно. Если демократы не выдвинут какого-то слишком уж скандального кандидата, то Трамп может и не выиграть.
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Весь Мир топил против трампа, кроме кацапов) так что амеры правильно решили от него избавиться-хоть где то зекретин пользу принес...
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Lera Lera 039019b9 В світі кругом ліваки.А москалі мусили проти казати.Хоча їм би було легше за демократів.
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Весь мир топил продажными СМИ против Трампа. А американский народ выбрал Трампа. И выберет его снова. Make Amerira great again. Экономика на подъёме, безработица самая низкая за десятилетие, войны закончены. И всё в духе America First!

И только страны третьего и четвёртого миров воюют, возвращают и освобождают какие-то территории и всё в таком плане.
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ага, осталось Obamacare отменить да стенку на границе с Мексикой построить. и тогда Америка будет так great again, шо на перенос высокотехнологичного производства в Китай всем уже будет просто плевать. Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 7463
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Причём тут перенос производства в Китай? Это что при Трампе началось? Или
это было последние 40-к лет? Как раз Трамп борется за возвращение производства в Америку. Пошлины на китайские товары и т.д.
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много вернул? результат где? а то планы были ого-го!
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Результат в процессе. Это работа с перспективой на десятилетия. Это ты думаешь, что завтра можно веники начать производить за городом. Создать сложное производство - это многие годы.
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я уже представляю себе "результат" после сворачивания производства комплектующих для автомобилей после полномасштабного разворота промышленности в сторону электрокаров... и ничего поделать нельзя. прогресс! осталось найти способ как прокормить эту армию безработных. вот тут Беломор-канал стенка и пригодится. Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 6188
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кто бы мог подумать, что украинкие СМИ окажутся правы?.. мелочный, злопамятный, истеричный, непредсказуемый нарцисс в кресле президента оправдал все их ожидания. одни его попытки снятия санкций с раши чего стоят!
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первый выдающийся президент со времен Рейгана. В слюнях не захлебнитесь, когда он на 2-й срок переизберется
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а можно без быдлячества о "слюнях"?

пусть Трампа хоть пожизненно выберут, мне - пофиг. а вот за самоизоляцию и отказ от влияния на мировые процессы (природа не терпит пустоты) Америке придется расплачиваться позже. в том числе и жизнями своих граждан. и это не угроза, а просто прогноз.
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Этот Президент воюет за экономику Америки. Кто бы мог подумать другое? Этот человек заботится о благосостоянии американцев. Кто бы мог пожелать другого президента?
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странно, что его понимание "благосостояния американцев" не находит полной поддержки в обществе, правда? половина Америки не хочет такого "благосостояния". да... и если учитывать голоса реальных избирателей, а не выборщиков, то это большая половина. процедура импичмента, опять же... при Обаме такого не было. или его меньшинство избирало два раза подряд? Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 8985
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Где ты такое прочитал? 90% процентов американцев за Трампа потому что им совершенно наплевать на Сирию и войну с Россией. Их интересует благосостояние американского народа. А с этим у Трампа как раз всё в порядке. Это только страны третьего мира волнует война друг с другом, остальные живут ради себя.
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пофиг сколько там за Трампа сейчас. важно сколько будет к выборам, когда раскрутят его манипуляции. от Трампа и раньше соратники, как от чумы, бежали, а после импичмента отвернутся все. самое удивительное, что лозунг про Америка грейт эгейн тоже придется выбросить в мусорную корзину, как скомпроментированный Трампом.
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непреодолимую ненависть" к руководству Украины,Источник:https://censor.net.ua/n3157517
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Странно, уже пол года как ворует зелонобыдлостадо, а боты зеленосоплые еще постят Пороха... вам что, мозги конкретно отшибли или проплатили до конца года?
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Самое интересное в этой истории то, что Трамп, за которого так топили кацапы всю предвыборную компанию и распивали шампанское после его победы сейчас вполне может получить импичмент с помощью Украины. Во всяком случае второй срок ему точно не светит.
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Вот тут вы скорее всего ошибаетесь. Вероятность импичмента близка к нулю, ибо его надо проводить через верхнюю палату конгресса, где у сторонников Трампа большинство. А если он таки будет участвовать в выборах, он (по крайней мере на данный момент) лидирует в гонке.

И на месте Украины очень опасно пытаться туда влезать и мешать ему. Трамп, он такой, выберется из любого говна, а тех кто помог его туда скинуть - запомнит... Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9138
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Вероятность импичмента может и не очень высокая, но репутация утрачена. И если еще и вспомнить протесты американцев когда Трамп пришел к власти, то было бы просто глупо республиканцам выдвигать его на второй срок.
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Так они его уже выдвинули, и он уже с пол года ведёт избирательную компанию.

А Байден (его оппонент от демократов) - типа белый и пушистый ангел? Чего только стоит история с его сынком - наркоманом, который получал в Украине немалые бабки невесть за что.
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зеля тоже ненавидит украину, совпадение?
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норм, на этой почве с Трампом подружатся
друг другу будут жаловаться, какая она плохая,
та Украина.
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Трамп связан с русской мафией и он потому пророссийский! русская мафия его бабками спасла, когда у него были проблемы с деньгами большие. И после у них хорошие отношения с русскими!
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APOCALYPSE c1aee96e Демократи взяли в москалів 250 мільйонів доларів,я вже казав.вони нічим не кращі.а може і гірші.Ми повинні тільки на себе розраховувати,а не на американських чарівників,які прилетять і все порішають.Україна велика країна,яка повинна показувати свою міць.
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хорошая позиция. а Зеленский о ней знает? а то я как про его закордонные вояжи почитаю, так он уже всю планету опутал призывами инвестировать в Украину. т.е. в него самого и его турборежим. ну, и в правительство, которое понятия не имеет ни о чем кроме как о "цифровом государстве" (они там Цивилизацию на смартфоны поставили, что-ли?).
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trolik А більшість українців хіба щось знають? Яке населення.так і влада.
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это вряд-ли. там те еще "забобони". но любовь толпы непостоянна. недавние события в Тернополе показали как быстро карт-бланш может превратиться в прах.
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trolik В Тернополі вийшла якраз меншість.Як і на марші в Києві.Не майте ілюзій.
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так не в этом же дело! дело в том, шо бiльшiсть НЕ ВИЙШЛА!
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Трамп собирался свои небоскребы в России строить а тут какая-то Украина ему все подосрала. Конечно он будет недоволен.
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Да ладно, строить он собрался
Сколько там ему осталось уже, старик ведь.
Пусть уж на пенсии капиталы тратит в удовольствие себе.
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Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине , как и моника в унисон.
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Все клоуны-кретины ненавидят Украину и любят кацапстан! Кстати зебанутые тоже
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Мы на свои выборы не смогли повлиять, а Америка, блин, трепещет. Полное фуфло.
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Всі свідомі українці добре розуміють Трампа, бо відносились до свого керівництва точнісінько так само.
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Сраку свою рятують, суд забов'язав білий дім показати стенограму розмови з блазнем повністю.
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Мова про те що минула влада дратувала ху*ла.
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амерский клоун-кретин с самого начала под кацапами, впрочем как и зеторчок... Молодец Порох -выжал из рыжего по полной, все что можно было)
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Ну якщо цей рудий кондом мастурбує на Пукіна і взагалі на весь роSSійський світ, то цілком логічно що ця скотиняка ненавидить Україну за замовчуванням
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ну в этом трампец от куйла ничем не отличается! ну вот каломыйский бубочку нелоха сейчас в Вашингтон быстренько пошлет и сразу "...печаль отступит и тоска пройдет!". да слуги изика?
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такую ненвисть испитывал что кушять не мог
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Ну оно так и было, и рашу любил за то что они ему помогли.
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Ну тепер то ненависті нема? Стенограму повністю покажуть?
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Плохо, что в такое тяжёлое и ответственное время к власти приходят люди, которые переживают, чтобы их только не сбросили. Переживать на судьбу планеты людей им не с руки.
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Трамп нам не друг,так само,як і кандидат від демократів.Вони можуть бути нам партнери.Але всі наші змі були тоді за демократів і насміхалися над Трампом.Думаєте це все забуто?
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Зебилы - хватит тут Порошенко постить, или вы готовитесь к новому президенту?
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А в мене до американців одне питання - як ви могли обирати в президенти трампа чи клінтон, що та, що той це були виграшні варіанти для путіна. Хто у вас там взагалі грає в ігри по висуванню кандидатів і робить вам такий вибір без вибору???!! Це ж нада в такій великій та розвиненій державі допускати до виборів таких людей і давати їм можливість ставати президентами. Ви там що вже геть зажралися і мозги жиром заплили?! Ладно ми недорозвинені були і є, а з вами що???? Де ваші державні діячі, а не продажні цинічні бариги?!
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В тебе відповідь на всі твої питання-не було б Трампа-бириги вже були б на Дніпрі,а не в ассаді.Були б віслюки при владі в США-зброї б Україна не отримала.Не вибери українці Зеленського-таких можливостей у двохсторонніх відносинах США та України навіть не передбачалося.
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Це зрозуміло. Через Україну на парашу наклали санкції і його проект в Москві накрився мідним тазом, а далі пішло й поїхало...

«Трамп-тауэр Москва» (англ. Trump Tower Moscow) - нереализованный проект корпорации Trump Organization, принадлежащей действующему президенту США Дональду Трампу, о строительстве на территории Москва-Сити небоскрёба в 100 этажей, который мог стать самым высоким зданием в Европе.
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А еще трампампа могут убедить не идти на второй срок........в связи с болезнью)
потрохнявое кубло обоср-лось не только в самой Украине,но и по всему миру.
И это еще результаты расследованиЙ не обнародованны.....толи еще будет.
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Есть идея. Учитывая любовь Трампа к путину, а также ненависть его к Украине, пусть построит мексиканскую стену на границе с Лугандонией! И спит спокойно.
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The Washington Post - "Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну" (кінець цитати). ...і мабуть саме тому він у перший же рік свого президентства зняв ембарго на постачання зброї Україні, що встановив був Обама. Відтоді до України за сотні мільйонів доларів з американського бюджету пішла зброя, навіть ******* ПТРК. І вся ця щедрість - від ненависті до України! Тут або хтось ідіот, або читачів вважає ідіотами з мізками як у рибки з акваріуму...
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Зебилы - вы определитесь вы за Трампа или против? Ато ваш бред про Пороха уже все ветки засрал. Когда Порох был то и помощь исправно выделялась даже при Трампе а при зелени коррупция появилась что стало основанием для отмены таковой помощи.
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А порох єто тот коррупционер,которого Зеленский сменил,как сказал Трамп в Бельій Дом приглашая?
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Трамп любит деньги и власть и Америку, а на Украину ему нас рать.
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Трамп зелёного приглашает так как ему импичмент подгорает, а так срал бы он него с высокой колокольни.
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1. Каждый украинофоб уходит до сроку - на трампе это доказано в тысячный раз.
2. ***** бедоносец, шашни с ним приводят к краху - трамп это доказал в тысячный раз.
Трамп наступил на грабли два раза - там серьёзное сотрясение.
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