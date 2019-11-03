 Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це газеті The Washington Post повідомили чинні та колишні співробітники вашингтонської адміністрації.
Журналісти стверджують, що республіканець відчував "до України неприборкану ненависть із перших днів перебування в Білому домі". "Ми ніколи не могли цього зрозуміти", - зазначило джерело видання, припустивши, що причиною такого ставлення Трампа до цієї країни стала інформація про те, що її керівництво нібито співпрацювало з демократами під час передвиборчих перегонів у 2016 році з метою не допустити перемоги нинішнього американського лідера.
"Лунали звинувачення в тому, що вони якось допомагали передвиборчому штабу ексдержсекретаря Гілларі Клінтон. Лунали звинувачення, що вони могли нашкодити йому (Трампу). Він просто ненавидів Україну", - додало джерело газети.
За інформацією WP, наприкінці 2017 року помічники Трампа намагалися умовити його надати Києву протитанкові комплекси Javelin, проте він до останнього опирався цій пропозиції.
"Він продовжував говорити про те, що не варто злити Росію і яка Україна погана країна", - цитує газета своє джерело. Однак у грудні 2017 року президент схвалив продаж озброєнь.
Посадові особи США, зазначає The Washington Post, вважають ненависть республіканця до України "вкоріненою і нерозумною".
Нагадаємо, раніше колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час свідчень у Конгресі заявив, що президент США Дональд Трамп не хотів зустрічатися з новим президентом України Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною. "Він сказав, що Україна - корумпована країна, наповнена "жахливими людьми". Він сказав, що "вони намагалися мене скинути". Під час цієї розмови він посилався на розмови з мером Джуліані", - сказав Волкер.
"ТРАМП ЗАБЛОКУВАВ ФІНАНСУВАННЯ ВОЄННОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ
29.08.2019 10:29
Мова йде про $250 млн, які Вашингтон традиційно мав виділити Україні на нинішній фінансовий рік"
"Швидкоплинний скандал, пов'язаний з Президентом Дональдом Трампом, а також звинувачення в тому, що він чинив тиск на Президента України Володимира Зеленського (рябошапка 100% мій генпрокурор), наполягаючи на розслідуванні щодо свого політичного суперника Джо Байдена та його сина Гантера, докорінно змінив політику в Вашингтоні та розвернув демократів в напрямку розслідування імпічменту", - зауважує телеканал.
Водночас, підкреслюється, що попри звинувачення самого Трампа, немає жодних доказів того, що або Байден вчинив щось не так.
Папа Трампа немец, а мама - юристка. Так что такое отношение на подкорке.
у него другая функция, обрушить доверие к власти,
и к нему самому как к ее представителю..
Ему можно в вину поставить лишь то, что имея возможность хотя бы явно пророссийские СМИ в Украине прикрыть - он этим не воспользовался, и Стеця не уволил, хотя просили.
Учитывая, что эта война на 90% информационная - и с учетом того, на кого его заменили (явная подстава страны) - можно бы это рассматривать и как преступную халатность, конечно. Но все требует расследования, почему и как позволил обрушить свою репутацию вражеской пропаганде и не с умыслом ли подставился. Почему оставил в такое время страну без настоящего руководства (то есть,себя) - за все это он, конечно, должен ответить.
помнят суки Вторую Мировую,
как сами у немцев мародерили
теперь боятся, что после Победы
мы у них мародерить будем...
Но мы не будем - никакого мародерства,
только трофеи.
ОНО СТАРАЛОСЬ ИЗО ВСЕХ СИЛ...
И только страны третьего и четвёртого миров воюют, возвращают и освобождают какие-то территории и всё в таком плане.
это было последние 40-к лет? Как раз Трамп борется за возвращение производства в Америку. Пошлины на китайские товары и т.д.
Беломор-каналстенка и пригодится.
пусть Трампа хоть пожизненно выберут, мне - пофиг. а вот за самоизоляцию и отказ от влияния на мировые процессы (природа не терпит пустоты) Америке придется расплачиваться позже. в том числе и жизнями своих граждан. и это не угроза, а просто прогноз.
И на месте Украины очень опасно пытаться туда влезать и мешать ему. Трамп, он такой, выберется из любого говна, а тех кто помог его туда скинуть - запомнит...
А Байден (его оппонент от демократов) - типа белый и пушистый ангел? Чего только стоит история с его сынком - наркоманом, который получал в Украине немалые бабки невесть за что.
друг другу будут жаловаться, какая она плохая,
та Украина.
Сколько там ему осталось уже, старик ведь.
Пусть уж на пенсии капиталы тратит в удовольствие себе.
«Трамп-тауэр Москва» (англ. Trump Tower Moscow) - нереализованный проект корпорации Trump Organization, принадлежащей действующему президенту США Дональду Трампу, о строительстве на территории Москва-Сити небоскрёба в 100 этажей, который мог стать самым высоким зданием в Европе.
потрохнявое кубло обоср-лось не только в самой Украине,но и по всему миру.
И это еще результаты расследованиЙ не обнародованны.....толи еще будет.
2. ***** бедоносец, шашни с ним приводят к краху - трамп это доказал в тысячный раз.
Трамп наступил на грабли два раза - там серьёзное сотрясение.