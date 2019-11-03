 Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це газеті The Washington Post повідомили чинні та колишні співробітники вашингтонської адміністрації.

Журналісти стверджують, що республіканець відчував "до України неприборкану ненависть із перших днів перебування в Білому домі". "Ми ніколи не могли цього зрозуміти", - зазначило джерело видання, припустивши, що причиною такого ставлення Трампа до цієї країни стала інформація про те, що її керівництво нібито співпрацювало з демократами під час передвиборчих перегонів у 2016 році з метою не допустити перемоги нинішнього американського лідера.

"Лунали звинувачення в тому, що вони якось допомагали передвиборчому штабу ексдержсекретаря Гілларі Клінтон. Лунали звинувачення, що вони могли нашкодити йому (Трампу). Він просто ненавидів Україну", - додало джерело газети.

За інформацією WP, наприкінці 2017 року помічники Трампа намагалися умовити його надати Києву протитанкові комплекси Javelin, проте він до останнього опирався цій пропозиції.

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"Він продовжував говорити про те, що не варто злити Росію і яка Україна погана країна", - цитує газета своє джерело. Однак у грудні 2017 року президент схвалив продаж озброєнь.

Посадові особи США, зазначає The Washington Post, вважають ненависть республіканця до України "вкоріненою і нерозумною".

Нагадаємо, раніше колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час свідчень у Конгресі заявив, що президент США Дональд Трамп не хотів зустрічатися з новим президентом України Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною. "Він сказав, що Україна - корумпована країна, наповнена "жахливими людьми". Він сказав, що "вони намагалися мене скинути". Під час цієї розмови він посилався на розмови з мером Джуліані", - сказав Волкер.

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