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Все про:Human Rights Watch (20) Крим (7663) призов (166)

 Близько 85% призовників з окупованого Криму відправили служити в Росію, - Human Rights Watch

Близько 85% жителів окупованого Росією Криму, призваних на військову службу навесні 2019 року, було відправлено на військові бази Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.

Згідно з інформацією міжнародної організації, з 2016 року російська влада відправля призовників із Криму служити на військові бази, розташовані в Росії.

"Кримська правозахисна група повідомила Human Rights Watch, що станом на 8 жовтня 2019 року, починаючи з 2015 року, задокументовано 76 обвинувальних вироків, а також відомо ще два випадки, які перебувають на розгляді кримських "судів", і в одному випадку триває слідство. Експерт КПГ Олександр Сєдов підтвердив, що реальна кількість справ і обвинувальних вироків, ймовірно, більша, оскільки багато вироків не публікуються. Сєдов також сказав, що з 2015 року кількість кримінальних вироків за ухилення від призову в Криму постійно зростає, причому від 20 до 30 вироків ухвалюються унаслідок кожної призовної кампанії", - також йдеться в доповіді Human Rights Watch.

Читайте також: Росія не має права змушувати жителів окупованого Криму служити в її армії, - Human Right Watch

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157515
 
   
 Топ коментарі
 
Ага, ведь в Чите некомплект...
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Лучше всего отправлять в Читу, в РВСН... Там они наиболее полно ощутят "дыхание "русского мира".... Их родители о нём мечтали, ещё в 1994-м, когда выбирали Мешкова, и приветствовали в 2014-м...
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"Ваньюша", учитывая политику Украины, до 2014-го, они, скорее всего, остались-бы, служить на территории Крыма... (За что мы и поплатились, в момент аннексии).
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Там они поймут, что отличаются от кацапов, а если не поймут,то кацапы им объяснят...
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Ну да, пусть там с бурятами служат, раз им Крым расейский. Все правильно, это по Вселенскому закону бумеранга, о котором все забывают и вспоминают когда уже поздно.
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Одноклассник недослужил там при совке - комисовали (ЧМТ)...
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7 годин різниця в часі Київ/Чіта! Це ж скільки в плацкарті туди їхати?
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Раньше 5 дней из Харькова Владивостокским поездом. Сейчас из Москвы.
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А что, было бы легче, если бы их отправили служить в Украине?
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"Ваньюша", учитывая политику Украины, до 2014-го, они, скорее всего, остались-бы, служить на территории Крыма... (За что мы и поплатились, в момент аннексии).
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Ну, а если бы сейчас их пристроили служить на территории Украины, в Крыму или ОРДЛО, то лучше бы было?
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Не "включай дурака"... Если-бы они, тогда, служили на материке, а в Крыму были нормальные украинцы, то и в Крыму не было-бы "референдума", и ОРДЛО не было...
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Так нынешние призывники тогда не служили! А где продают тест-полоски на "нормальность" украинца?
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Корк, дурика не включай -они граждане россии, какая служба в Украине? Хотели в родную говень - получайте.
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Так по твоему ОРДЛО и Крым уже не Украина, что ли? И с чего ты взял, что они не граждане Украины? Если им было по 14 лет в 2014 и они были гражданами тогда, то кто и когда их лишил украинского гражданства?
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Если бы они не приняли рос. власть, то Крым был бы не оккупирован и войны бы не было и служили бы они спокойно в Крыму.
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В Украине солдаты ходят на выходные домой. Да и родители через день в часть своему сыночку привозят сало и колбасу. А На Рашке обычно служат за несколько часовых поясов от своего дома и с унитазов воду пьют по приказу и на бутылки садятся
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Лучше всего отправлять в Читу, в РВСН... Там они наиболее полно ощутят "дыхание "русского мира".... Их родители о нём мечтали, ещё в 1994-м, когда выбирали Мешкова, и приветствовали в 2014-м...
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а те 15% - это детки "русскомирцев", которые сидят там, сейчас, при власти...
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Якщо москалі захоплять всю Україну,то тоді українці також підуть служити на далекий схід.
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якщо 95 кагал здасть Україну руSSкому міру, то так і буде:
треба буде десь в Азії або в Африці "атдавать інтернаціАнальний долх....", щоб путріоти мали якісь "аргументи"..
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Alex Stierlitz А патріоти тоді де? Це означатиме що немає в Україні достатньої кількості їх.
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ну, напевно, так...73% хочуть знову експериментів......
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І голодоморів з ГУЛАГами. Думають що у XXI століття такого не може повторитися. Хоча з тих касапо-людожерських часів і 100 років не минуло.
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Так Путин об этом, и мечтает... Медведев "Программу добровольного переселения жителей Украины, на Дальний Восток, Сибирь, и Камчатку с Чукоткой", подписал ещё в 2014-го... Украинцы и беларусы, в Советской Армии, были основой сержантского и офицерского состава, в техникоёмких видах Вооружённых сил...
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Яр Холодний Як видно по останніх подіях багато українців також про це мріють.Хочуть бути рабами і воювати за Московію.
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Я за них думать не буду.. "Зелупёшки" некоторые, уже "репу чесать" начинают...........
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Яр Холодний Не всі ж зеленні.Але також мріють за стойло.
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Так я же, писал не только о "зелёных".. Но и "ваньке сулиме", "І КА номерном", и других, которые мечтают "старую кошёлку" к власти привести...
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Яр Холодний Та це лише тролі.Ви в реалі поспвілкуйтеся.Люди хочуть з московитами дружити.
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Я з такими не спілкуюсь... Якось зустрів одного підполковника запасу. Не бачились кілька років. Зустрів коло пам"ятника "афганцям", у день виведення. Він теж там був..Слово за слово, дійшло до Криму і Донбасу. І він почав мені про "дружбу", "братній народ". Я його вислухав, а потім кажу: Повернись..." Він повернувся. Питаю: Що ти бачиш перед собою?". Каже: "Ну, пам"ятник моїм пацанам, що в Афганістані загинули..". Кажу: " У тебе два внуки.. Тихочеш їм тієї ж долі? Ти що, не розумієш, що Росія - це ВІЙНА? Де завгодно, коли-завгодно, і з ким-завгодно....Але - постійно.... Поки не прийшла Росія, наші солдати гинули тільки в результаті нещасних випадків.. А Путін хоче, щоб вони, по його "хотелках", гинули по всьому світу...Думай..".
Сказав, і пішов.........
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Яр Холодний Саме таких і багато.Маю на увазі різні верстви населення.Навіть з молодого покоління.Всі вони совки,навіть ті хто ходить в вишиванках.Додати ще прихожан рпц,то цифра совків буде страшна.
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Знаю... У меня зять собственный, мечтал о "молодой команде"... А сейчас, когда "стебусь" с "ЗЕбобиков", так молчит... А дочка, у него за спиной, улыбается..........
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Так и будет. ***** и не скрывает что хочет завоевать весь мир и ему нужно очень-очень много дешовых солдат.
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Alex Surov 3d90a6e3 За весь світ він не думає.А от Україну захопити це мета московитів,а не тільки *****.
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паспорта Укринские получили по любому
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Каждый из них должен повторить подвиг русского богатыря Шатсадинова. 👿
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Американські спецслужби почали відключати московитів через супутник. Близько 85% призовників з окупованого Криму відправили служити в Росію, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 9536

Близько 85% призовників з окупованого Криму відправили служити в Росію, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 1732
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"вяликоросы", по-совместительству для ваты - "старшие братья".
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Alex Sokolov 0d8421f8 В нас вати,так чи інакше пів країни.Наприклад всі прихожани рпц,це є вата.
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-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.----!!!1

..
!
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Как раз в Чите вакантное место освободилось. Чита рулит. Чечня тоже.
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Интересно, Украина заведет уголовние дела на етих предателей? Ведь служить в армии окупантов ето самое большое предательство. Или нужно пересмотреть тогда дела тех кто служил в армии третьего рейха и немецкой полиции и реабилитировать их и выплатить компенсации.
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Крысчаны наконец сполна почуствуют что такое рузький мир. Так же какая расийя большая и что служа на Дальнем Востоке или Сибири при минус 50-60 градусов мороза можно срать не снимая штанов одновременно оглядываясо по сторонам чтобы медведи не сожрали.
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Даешь минус 70 градусов мороза.. )) Откуда такие сведения ? Надо было в школе учителей слушать, а не в окно смотреть.
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"Официально признанный абсолютный минимум был зарегистрирован Оймяконской метеорологической станцией (основана в 1929 г.) 6 февраля 1933 г.: −67,7°С.
По неофициальным данным, в 1926 году в посёлке было −71,2 °С."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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А в Оймякон призывают служить? Нет.
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Надіюсь прати кавказці на бутилочку посадять крисчанських отприсків !
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пенсы знали какое будущее внучатам выбирали.....
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Крымчане...учите Чечня круто!)))
Вы нареферендили це РАЗОМ))))
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Интересно,а когда ты перестанешь сцаться своей тряпки?😂🌷
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Когда ты пойдешь воевать против моей тряпки и перестанешь сраться в штаны. Близько 85% призовників з окупованого Криму відправили служити в Росію, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 886
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Я воевал против твоей тряпки в 2014 году.Почти 7 месяцев.Поэтому ты идешь ***** кацапская падаль 😂🌷
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И на каком фронте ты успел повоевать, воин диванный ? На каком направлении, Болгородском или Воронежском ? Кстати, а почему ты так боишься, что оккупанты перестанут газ через Украину гнать ? Ответь, воин. Близько 85% призовників з окупованого Криму відправили служити в Росію, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 9770
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Тебе явно башку отбили.Я буду оправдываться перед недочеловеком????Сцу в твою пасть кацапский убдлюдок.😂🌷
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Можешь прямо сейчас на меня насрать. .. прямо в монитор. Давай, покажи свою ненависть и удаль, воин диванных войск. Почему негр Джо не научил тебя воевать ? Ты же в НАТО стремишься, должен все уметь, что делает негр Джо.. Близько 85% призовників з окупованого Криму відправили служити в Росію, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 7263
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Прекрасны для службы .Новая Земля,Магадан Анадырь.Воркута и Сирия.
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Сколько РОМАНТИЧНЫХ мест для изнеженых солнышком крымчан)))))
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Федир, злой ты! Ну зачем так далеко нежных крысчан посылать? Хватит с них одного Поноя, что на Кольском полуострове. Там -20 хуже, чем в Сибири -45! Зато европейская часть рашки долгота почти та же, что в Крыму.
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Сколько тут знатоков географии и мечтателей. Можно будет книгу скоро написать о службе Крымчан на земле оккупантов. А почему они не бегут от армии, как думаете ?
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А куда бежать!?))))
Это же тебе не Украина....с безвизом)))))
Для крысчан безвиз только на СЕВЕР!!!))))))))))))))))
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Мои знакомые в Россию уезжали.
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Из Украины в Украину бежать о армии ?
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Треба вчитись, як проводиться призов...
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Ну и кого вы хотите интегрировать после всего этого.7 И паспорта Украины выдавать и загранпаспорта и учить в вузах бесплатно и льготы для поступления
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