 Близько 85% призовників з окупованого Криму відправили служити в Росію, - Human Rights Watch

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.
Згідно з інформацією міжнародної організації, з 2016 року російська влада відправля призовників із Криму служити на військові бази, розташовані в Росії.
"Кримська правозахисна група повідомила Human Rights Watch, що станом на 8 жовтня 2019 року, починаючи з 2015 року, задокументовано 76 обвинувальних вироків, а також відомо ще два випадки, які перебувають на розгляді кримських "судів", і в одному випадку триває слідство. Експерт КПГ Олександр Сєдов підтвердив, що реальна кількість справ і обвинувальних вироків, ймовірно, більша, оскільки багато вироків не публікуються. Сєдов також сказав, що з 2015 року кількість кримінальних вироків за ухилення від призову в Криму постійно зростає, причому від 20 до 30 вироків ухвалюються унаслідок кожної призовної кампанії", - також йдеться в доповіді Human Rights Watch.
треба буде десь в Азії або в Африці "атдавать інтернаціАнальний долх....", щоб путріоти мали якісь "аргументи"..
Сказав, і пішов.........
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По неофициальным данным, в 1926 году в посёлке было −71,2 °С."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD
Вы нареферендили це РАЗОМ))))
Это же тебе не Украина....с безвизом)))))
Для крысчан безвиз только на СЕВЕР!!!))))))))))))))))
В Украину???)))))