 Близько 85% призовників з окупованого Криму відправили служити в Росію, - Human Rights Watch

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.

Згідно з інформацією міжнародної організації, з 2016 року російська влада відправля призовників із Криму служити на військові бази, розташовані в Росії.

"Кримська правозахисна група повідомила Human Rights Watch, що станом на 8 жовтня 2019 року, починаючи з 2015 року, задокументовано 76 обвинувальних вироків, а також відомо ще два випадки, які перебувають на розгляді кримських "судів", і в одному випадку триває слідство. Експерт КПГ Олександр Сєдов підтвердив, що реальна кількість справ і обвинувальних вироків, ймовірно, більша, оскільки багато вироків не публікуються. Сєдов також сказав, що з 2015 року кількість кримінальних вироків за ухилення від призову в Криму постійно зростає, причому від 20 до 30 вироків ухвалюються унаслідок кожної призовної кампанії", - також йдеться в доповіді Human Rights Watch.

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