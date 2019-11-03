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 Зеленський привітав воїнів і ветеранів ракетних військ і артилерії, попросивши "тримати порох сухим"

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем інженерних військ, а також із Днем ракетних військ та артилерії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітаннях глави держави, розміщених на його сайті.

"Вітаю вас із професійним святом - Днем інженерних військ. На сьогодні цей потужний рід військ спроможний якісно виконувати завдання інженерного забезпечення в усіх видах бою. Щоденно перебуваючи на межі ризику, ви самовіддано розміновуєте тисячі квадратних кілометрів української землі, проводите фортифікаційне обладнання бойових позицій, створюєте надійні смуги інженерних загороджень", - зазначив Зеленський.

За його словами, надважливою є допомога місцевому населенню у відновленні інфраструктури міст і сіл українського Донбасу, зруйнованої російським агресором. "Завдяки вашій роботі збережено життя багатьох українських воїнів та цивільних громадян. Цього дня ми у скорботі схиляємо голови, згадуючи тих, хто віддав своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять", - зазначив президент.

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"Воїни-артилеристи завжди вважалися елітою війська і вирізнялися своєю організованістю, злагодженістю, точністю в розрахунках і точністю вогню та ударів.

У ваших руках - потужні артилерійські та ракетні системи, які ви добре опанували і майстерно застосовуєте.

Завдяки вашому професіоналізму у боях із російським агресором на сході України збережено тисячі життів українських воїнів та цивільного населення", - йдеться в привітанні президента артилеристам.

"Вимагаю від вас і сьогодні, в умовах розведення військ, тримати "порох сухим" та бути одними із гарантів тиші, миру і безпеки уздовж усієї лінії зіткнення", - підкреслив Зеленський.

Він побажав воїнам та їхнім родинам міцного здоров'я, благополуччя та незламної віри в нашу перемогу.

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День ракетних військ і артилерії відзначається відповідно до указу президента від 31 жовтня 1997 року. Ракетні війська і артилерія - рід Сухопутних військ ЗСУ, що складаються із з'єднань оперативно-тактичних і тактичних ракет, з'єднань і частин гаубичної, гарматної, реактивної та протитанкової артилерії, артилерійської розвідки, мінометних підрозділів і підрозділів протитанкових керованих ракет. Їхнє призначення - ураження рушійної сили, танків, артилерії, протитанкових засобів противника, авіації, об'єктів протиповітряної оборони та інших важливих об'єктів під час ведення бою. Ракетні війська і артилерія є основною вогневою силою у військових операціях, що проводяться Сухопутними військами, і виконують до 65-70% загального обсягу завдань із вогневого ураження противника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157514
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский, ты свой памперс держи сухим. А то вон сколько охраны вокруг тебя бегает.
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Татьяна Тодорико ·
Безпека України. Бойового генерала в РНБО замінило відгодоване проросійське лайно

Зеленский поздравил воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии, попросив "держать порох сухим" - Цензор.НЕТ 2276 Зеленский поздравил воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии, попросив "держать порох сухим" - Цензор.НЕТ 141
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Когда клоун говорил зуб даю Он имел ввиду зуб богдана
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Взял бы вторым закидным -"гильза" в " Зверобой."
Вот только подымет он её.
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Никчемные, антиукраинские комментарии на этой странице. Гореть вам всем в АДу за такой словесный понос против Украины и украинцев.
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поросенко и его тролли будут мстить, гадить Украине и ее народу за то, что мародерище поросенко - отогнали от корыта))
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Так вони вже загадили всі теми. Скаулять немов собаки побиті. Ідіоти тупі.
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Дійсно , собаки набагато кращі ніж порохоботи. Зеленський привітав воїнів і ветеранів ракетних військ і артилерії, попросивши "тримати порох сухим" - Цензор.НЕТ 7714
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Зеленський-самий кращий Президент України. Дай йому , Господь , здоров*ячка !
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снова песики засрали всю ветку - видимо опять гавнорошенки пришли ))
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В армии порох все время держат сухим, поэтому склады и взрываются регулярно.
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Порох необходимо хранить в темном, изолированном, хорошо охраняемом месте куда запрещен доступ посторонним )
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Ты, Зебил, держи штаны сухими, и памперсы меняй почаще.
Выбрали же дебилы на нашу голову...
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Порох сухим не бывает, он все пять лет президенства ходил с залитыми свиными глазками, трезвым его никто и не видел.)))
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