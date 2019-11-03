 Зеленський привітав воїнів і ветеранів ракетних військ і артилерії, попросивши "тримати порох сухим"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в привітаннях глави держави, розміщених на його сайті.

"Вітаю вас із професійним святом - Днем інженерних військ. На сьогодні цей потужний рід військ спроможний якісно виконувати завдання інженерного забезпечення в усіх видах бою. Щоденно перебуваючи на межі ризику, ви самовіддано розміновуєте тисячі квадратних кілометрів української землі, проводите фортифікаційне обладнання бойових позицій, створюєте надійні смуги інженерних загороджень", - зазначив Зеленський.

За його словами, надважливою є допомога місцевому населенню у відновленні інфраструктури міст і сіл українського Донбасу, зруйнованої російським агресором. "Завдяки вашій роботі збережено життя багатьох українських воїнів та цивільних громадян. Цього дня ми у скорботі схиляємо голови, згадуючи тих, хто віддав своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять", - зазначив президент.

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"Воїни-артилеристи завжди вважалися елітою війська і вирізнялися своєю організованістю, злагодженістю, точністю в розрахунках і точністю вогню та ударів.

У ваших руках - потужні артилерійські та ракетні системи, які ви добре опанували і майстерно застосовуєте.

Завдяки вашому професіоналізму у боях із російським агресором на сході України збережено тисячі життів українських воїнів та цивільного населення", - йдеться в привітанні президента артилеристам.

"Вимагаю від вас і сьогодні, в умовах розведення військ, тримати "порох сухим" та бути одними із гарантів тиші, миру і безпеки уздовж усієї лінії зіткнення", - підкреслив Зеленський.

Він побажав воїнам та їхнім родинам міцного здоров'я, благополуччя та незламної віри в нашу перемогу.

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День ракетних військ і артилерії відзначається відповідно до указу президента від 31 жовтня 1997 року. Ракетні війська і артилерія - рід Сухопутних військ ЗСУ, що складаються із з'єднань оперативно-тактичних і тактичних ракет, з'єднань і частин гаубичної, гарматної, реактивної та протитанкової артилерії, артилерійської розвідки, мінометних підрозділів і підрозділів протитанкових керованих ракет. Їхнє призначення - ураження рушійної сили, танків, артилерії, протитанкових засобів противника, авіації, об'єктів протиповітряної оборони та інших важливих об'єктів під час ведення бою. Ракетні війська і артилерія є основною вогневою силою у військових операціях, що проводяться Сухопутними військами, і виконують до 65-70% загального обсягу завдань із вогневого ураження противника.