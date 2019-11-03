 У Москві застрелили главу Центру протидії екстремізму МВС РФ в Інгушетії Ельджаркієва

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

Близько 18:30 надійшло повідомлення про стрілянину в районі будинку №2, корпус 1, на вулиці Академіка Анохіна. Було поранено двох людей, вони обоє померли.

У Москві через зазначене вбивство введено план "Перехоплення" і "Вулкан", триває розшук.

Другим убитим виявився рідний брат Ельджаркієва.

Як повідомляє СК РФ, вбивця вистрілив у них не менше 10 разів. Джерело в правоохоронних органах повідомило, що той, хто стріляв, зробив контрольні постріли в голови своїх жертв. Оперативники вважають, що цей злочин було ретельно сплановано і він має ознаки замовного.

За словами джерела, Ельджаркієв перебував у Москві в особистих справах. Пріоритетна версія вбивства пов'язана з його службовою діяльністю.

За даними ЗМІ, в січні 2019 року на Ельджаркієва вже було скоєно замах. Коли він автомобілем повертався з Чечні до Інгушетії, його машину обстріляли з автоматів. Як наслідок, важких поранень зазнали троє поліцейських, які їхали в машині разом із Ельджаркієвим, сам він не постраждав.

Дивіться також: "Замовне вбивство, використовувалися підставні автомобілі, рідкісна зброя "Браунінг", - поліція про вбивства топменеджера "Капарол" і начальника відділу реклами метро Києва. ВIДЕО