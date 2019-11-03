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 Події, За кордоном
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Все про:замовне вбивство (55) Інгушетія (6) Москва (652) Росія (20364)

 У Москві застрелили главу Центру протидії екстремізму МВС РФ в Інгушетії Ельджаркієва

Керівника Центру протидії екстремізму Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації в Інгушетії Ібрагіма Ельджаркієва застрелили на вулиці Академіка Анохіна на заході Москви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

Близько 18:30 надійшло повідомлення про стрілянину в районі будинку №2, корпус 1, на вулиці Академіка Анохіна. Було поранено двох людей, вони обоє померли.

У Москві через зазначене вбивство введено план "Перехоплення" і "Вулкан", триває розшук.

Другим убитим виявився рідний брат Ельджаркієва.

Як повідомляє СК РФ, вбивця вистрілив у них не менше 10 разів. Джерело в правоохоронних органах повідомило, що той, хто стріляв, зробив контрольні постріли в голови своїх жертв. Оперативники вважають, що цей злочин було ретельно сплановано і він має ознаки замовного.

За словами джерела, Ельджаркієв перебував у Москві в особистих справах. Пріоритетна версія вбивства пов'язана з його службовою діяльністю.

За даними ЗМІ, в січні 2019 року на Ельджаркієва вже було скоєно замах. Коли він автомобілем повертався з Чечні до Інгушетії, його машину обстріляли з автоматів. Як наслідок, важких поранень зазнали троє поліцейських, які їхали в машині разом із Ельджаркієвим, сам він не постраждав.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157513
 
   
 Топ коментарі
 
Бандиты убили другого бандита.
На названия должностей можно внимания не обращать - это дымовая завеса прикрытия
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Ингуши - это не ссыкливые чеченцы, которые легли под кадырова.
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Это свидетели еговы его грохнути. У Москві застрелили главу Центру протидії екстремізму МВС РФ в Інгушетії Ельджаркієва - Цензор.НЕТ 5033 они же на масковии ыкстримисты теперь. У Москві застрелили главу Центру протидії екстремізму МВС РФ в Інгушетії Ельджаркієва - Цензор.НЕТ 776
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у нас скоро наверное халифат будет на границе В Москве застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Эльджаркиева - Цензор.НЕТ 6702
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По факту в снігерії хачі з бурятами рулять і бабло ділять.
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Бандиты убили другого бандита.
На названия должностей можно внимания не обращать - это дымовая завеса прикрытия
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"Уважаемого" человека убили )) Видно неспроста. Райончик еще,тот ))
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"Уважаемого" человека убили )) Видно неспроста. Райончик еще,тот ))
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Центр "э" - это парашинское гестапо. Хватают и пытают кацапов, те им отвечают взаимностью. Обычные россиянские будни.
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Я так понимаю что Москва это столица Ингушетии.
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"По личным делам" - это значит курировал бандитов и приехал собрать с них деньжат...
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Не можу до кінця зрозуміти -це для нас добре чи погано. Адже коли запалає Кавказ і Сибір козлорилії настане кінець і у нас наступить мир.
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Кавказ не запалає ніколи. Самі по собі ці регіони не самодостатні і малонаселені. Трошки нафти нікому не продаси. Єдине чого вони добивались і добились то це право сповідувати Іслам, паразитувати на бюджеті ********** і красти по всій території СНД.
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ви праві! Кавказ заявить про свою окрему якусь державність у випадку, коли Росія з тих чи інших обставин значно ослабне, як і сталося на початку 1990-х. Вони готуються до того, за повідомленнями зі ЗМІ, Чечня послідовно витісняє слов'янське населення та рухається до моря, при цьому у них велика народжуваність.
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+++ Достаточно прочесть, сколько чеченов расползлись по всему миру и везде занимаются своим преступным промыслом.
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Через минуту какая то рассейская баба родила нового гаву центра противодействия экстремизму. Так ведь у них?
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Так. Іще хто більше убив рюзькіх той у більшому авторитеті. Наприклад сталін чи жуков. ***** теж буде в авторитеті...
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Ну и булет скорее всего - мы не нашли исполнителя.
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Коменты под видео - просто огонь.
В кацапии тоже есть люди. Не стоит это забывать.
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Владислав, щоб зручно було читачам натисніть Enter, щоб посилання висвітилось голубим кольором.
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Убийца выстрелил в них не менее 10 раз- какой нервный киллер
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Українцям не завадило б перейняти досвід у кавказців, як наводити жах на вбивць та їхніх посіпак, відстрілюючи їх по одному, тоді б всяка ригоанальна шелупонь не витнула б носа зі шпарин.
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Позитивная новость,ингушское ополчение уничтожает карателей.
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Так это... Не пойму: а в чём, собственно, сама новость ???
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Боротьба триває ! Кавказ буде вільним від рашистів і їх місцевих посіпак !
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Убили командира экстремистской организации ФСБ. Отлично.
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Все убийства , что в Украине , что на росиии СОВЕРШАЮТ москали !!!! Украинцы по природе своей очень уравновешенные ЛЮДИ , ну если ДОВЕСТИ до белого каления , то тогда могут УШИ накрутить (((( а так конечно сказывается ПОРЯДОЧНОСТЬ из-за которого много бед и вякают ВСЯКАЯ ПОГАНЬ на них ((((
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Главе прострелили голову, мозг не задет ввиду отсутствия такового.
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Когда убивают представителя ********** власти это всегда хорошо.
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Противодействовать экстремизму МВД РФ по Ингушетии - дело опасное, вот и поплатился.
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