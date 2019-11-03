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 Політика України
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Все про:амністія (77) СБУ (4841) Донбас (13507) Айвазовська Ольга (70)

 Запроваджена ще в 2015 році програма СБУ "На тебе чекають вдома" передбачає амністію громадян на непідконтрольних територіях, - Айвазовська

Спеціальну програму "На тебе чекають вдома" Служба безпеки України запровадила ще в серпні 2015 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своїй статті для ZN.UA пише Ольга Айвазовська, координатор Громадянської мережі "Опора".

Програма поширюється на громадян, які можуть із власної волі припинити і відмовитися від участі в незаконних збройних угрупованнях на непідконтрольних уряду територіях, якщо вони не брали участі у вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, нападах на підприємства й організації, загалом - у тяжких злочинах.

За словами Айвазовської, амністія за програмою настає, якщо громадяни готові сприяти розкриттю злочинів.

"На початок 2019 року програмою скористалися 360 осіб", - наголошує експерт.

Читайте також: Амністія є частиною ширшого процесу правосуддя перехідного періоду, - Айвазовська

Понад половина українців (56%) не підтримують ідею надання і закріплення в Конституції України особливого статусу Донбасу, а згодні з такою пропозицією лише 26% громадян. Ще менш популярною є ідея запровадження в Україні федеративного устрою. Її не підтримують 63%, а згодні лише 17%. Такі дані соціологічного опитування опублікував Центр Разумкова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157512
 
   
 Топ коментарі
 
Це "тиха амністія" від петрика. Орки всі як один стояли тільки на блокпостах та чистили картоплю.Ну а капітулянт звісно Зе.
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"Украинский патриот готов жертвовать своей жизнью, своей судьбой ради того, чтобы холоп жил в мире и безопасности. Холоп - его соотечественник. Патриот защищает Украину. Холоп этого не заметит. Он расскажет своим детям, что ему мешала жить "войовнича меншість", которая поставила барьер между сапогом хозяина и его услужливым языком. Но патриот все равно будет защищать и строить страну, в которой - если у русского шовиниста и его холопья ничего не выйдет - ему придется и дальше жить вместе с холопами. Потому что холопы - его соотечественниками"
"Трудно жить в стране, где холопство приносит деньги, власть и народную любовь. Трудно такую страну защищать. Но необходимо. Необходимо просто потому, что эта страна - Украина. Холопство рано или поздно отступает, дети и внуки вчерашних холопов будут стыдиться позора своих отцов. А Украина останется" - ярко высказался Портников.
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Достоянием общественности стали очередные подробности «бесед» господина Суркова в Донецке с руководством боевиков.

https://enigma.ua/articles/taro

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знову порошенко винен! Ну скільки він ще буде гадти Україні?
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Несмотря на то, что в украинском обществе сейчас много согласных на роль московского "холопа", Украина все равно выстоит, благодаря настоящим патриотам. Ведь эти люди защищали страну во все времена, вопреки всему.

https://www.obozrevatel.com/society/portnikov-yarko-obratilsya-k-storonnikam-kapitulyatsii.htm
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Це "тиха амністія" від петрика. Орки всі як один стояли тільки на блокпостах та чистили картоплю.Ну а капітулянт звісно Зе.
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У сраних мінььких угодахще гірше передбачено.
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Но минские угоды Пети не работали , все 5 лет . Тоесть х.йло остался в дураках .А Вова-идиот этот процесс ( мира на условиях х.йла )запустил . Зачем , спрашивается в задаче .. ??
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"...х.йло остался в дураках ." - смешно, але с Крымом и Донбассом, "А Вова-идиот..." пытается вернуть украинские земли в отличии от мародёра Порошенко. Вот, ответ на вашу задачку.
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Пытается вернуть - ОТВОДЯ АРМИЮ с линии фронта Запроваджена ще в 2015 році програма СБУ "На тебе чекають вдома" передбачає амністію громадян на непідконтрольних територіях, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 3876 .???

Универсальная какая то , тактика ,, изобретённая великим полководцем , четырежды откосившим от армии - В Зеленским . . Суворов c Жуковым нервно курят в сторонке .
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Зри в корень. Отвод войск это восстановление серой зоны, в которую мы "жаб'ячими стрибками", благодаря сивовласому стратегу, заходили и сближались с противником. Отсюда и постоянные боестолкновения.
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Это ОТВОД ВОЙСК ВГЛУБЬ ЛИНИИ ФРОНТА. Маразм полный . . Наша армия на своей территории , а отводят пусть кацапы . И пусть освободят Дебальцево , НАШУ территорию , согласно Минску .. Запроваджена ще в 2015 році програма СБУ "На тебе чекають вдома" передбачає амністію громадян на непідконтрольних територіях, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 240 .
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Мы действуем исходя из обстановки согласно Минску-2, который разительно отличается от Минска-1. Согласно Минска-2 в Дебальцево состоялся плановый отвод войск, руководствуясь заявлениями того же сивовласого стратега, выдавшего это за перемогу, вспомните.
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Если бы не минские договорняки , х.йло сейчас был бы не только с Крымом , а с половиной Украины . Запроваджена ще в 2015 році програма СБУ "На тебе чекають вдома" передбачає амністію громадян на непідконтрольних територіях, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 1534 .
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Вы забываете, что Минский процесс был инициирован Кремлём. Более того, самим х.йлом.
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"Программа распространяется на граждан, которые могут по собственной воле прекратить и отказаться от участия в незаконных вооруженных группировках на неподконтрольных правительству территориях, если они не принимали участие в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на предприятия и организации, в целом - в тяжких преступлениях.
Источник: https://censor.net.ua/n3157512"

Лахта, что-то не много зебов тебе теперь верят и Минские соглашения у Порошенко тоже - "Я - за, если..."
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Кроме того...для этого они должны добровольно приезать на подконтрольную Украине территорию...и сдаться властям...
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До зебілів це не доходить, у них зрада зрадная.
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"Украинский патриот готов жертвовать своей жизнью, своей судьбой ради того, чтобы холоп жил в мире и безопасности. Холоп - его соотечественник. Патриот защищает Украину. Холоп этого не заметит. Он расскажет своим детям, что ему мешала жить "войовнича меншість", которая поставила барьер между сапогом хозяина и его услужливым языком. Но патриот все равно будет защищать и строить страну, в которой - если у русского шовиниста и его холопья ничего не выйдет - ему придется и дальше жить вместе с холопами. Потому что холопы - его соотечественниками"
"Трудно жить в стране, где холопство приносит деньги, власть и народную любовь. Трудно такую страну защищать. Но необходимо. Необходимо просто потому, что эта страна - Украина. Холопство рано или поздно отступает, дети и внуки вчерашних холопов будут стыдиться позора своих отцов. А Украина останется" - ярко высказался Портников.
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Ну да, сам Портников, себя ж паном считает Запроваджена ще в 2015 році програма СБУ "На тебе чекають вдома" передбачає амністію громадян на непідконтрольних територіях, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 2349
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Не треба плутати амністію тим хто не вбивав не катував з повальною амністією і визнанням лугандонської сраної міліції суду прокурорів і адміністрації.
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И где их вызнали? В минских на которые порох потом болт ложил, а ***** санкции ввели по самые ромидоры?
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Из-за того что "порох" "ложил" болт на то что при нем было же подписано - сейчас всей Европе надоело вводить санкции против раши просто так, и она давит уже на украинскую власть чтобы конфликт на Донбассе наконец решили.
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а что ж на Пороха не давали? Лахта, потому что при Порохе это была окупация части Донбаса рахой, а сейчас конфликт на Донбасе. Ты, еще его гражданским назови Запроваджена ще в 2015 році програма СБУ "На тебе чекають вдома" передбачає амністію громадян на непідконтрольних територіях, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 3517
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Ви такі наівні що думаєте нас не заставлять виконати ті срані угоди...
Це коли б ми були дуже сил ні то послали б усіх нах, а тпк заставлять.
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Справедливості раді мушу Вам нагадати що Петро підписав ці срані угоди. Щей в ООН їх узаконив...
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але чомусь ніхто не спромігся примусити відступати українську армію, без усілякої на те причини, поки не обрали у припіздєнти манкурта - шмарклю, «втомлені» дятли...
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Слава пятрулексеечу！
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Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко спростовав інформації, що була поширена журналістами про те, що у ОП побuлися глава офісу Андрій Богдан і керівник СБУ Іван Баканов.
"Ми спростовуємо цю інформацію, хоч особливого спростування вона не потребує, бо є вигаданою від початку і до кінця. В черговий раз надбанням громадськості став фейк, не заснований на жодному джерелі, який заслуговував би хоч якусь довіру. Шкода що на нього ведуться серйозні видання, яким довіряють люди."
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"Заступник глави Офісу президента" - источник достоверной информации...
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ну тогда продолжай верить в любую бредятину высосанную из пальца, тем более если ты просто жаждешь в это верить!
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Уж, точно, не буду верить в бредятину заинтересованных лиц в ОПе.
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Не ляпай "мудростей" не к месту, смысл которых не понимаешь. :D
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Ну а что бы он ещё говорил . Запроваджена ще в 2015 році програма СБУ "На тебе чекають вдома" передбачає амністію громадян на непідконтрольних територіях, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 5608 . Как би это сказать - стараются не выносить "сор из охвиса " , вот .. .
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"ярко высказался Портников"________________с военкомата "высказался"? с первой линии?
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А она, как и все войны, когда-то окончится.
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.

И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.

Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?

Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?

Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?

А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
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,,Тебя ждут дома,,
Всем,Всем,Всем.Преступники,убийцы,расхитители,саботажники,диверсанты,рекетиры и другая мерзость.Закон Украины вам гарантирует амнистию если вы всякими преступными методами выедете из Украины и снова войдете из так званых окупированых територий.
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Лідер «Батьківщини» нагадала, що її фракція була проти такого «специфічного шляху досягнення миру, як Закон України про особливий статус Донецької та Луганської областей».

Ты закон прочитал до конца или важно, что Баба Яга против?
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Для мене, чужоземцю, важливо одне: Ніяких особливих статусів для лугандонії! Луганська і Донецькі обл., це Українська земля, там, як і скрізь, в Україні, живуть громадяни України. Який, нахрін, "асобий статус"? Не вважають себе громадянами України, НАХ!, за "парєбрік"! Соєвий хряк поглдився на особливий статус даунбасії, а блазень, походу, теж так думає, як і "мародер". І у мене запитання: чому ти тут вилизуєш дупу "цинічному баризі", а не в Білорусії - бацькє?
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Лахта, свой приторно-блевотный патриотизм демонстрируй зебам. Зря ты упомянул Беларусь, т.к. зебы это те же лукашисты, только - граждане Украины.
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Не знаю, хто з приколістів назвав цю програму "Тебя ждут дома" , але він точно мав на увазі відому фразу з фільму "Берегись автомобиля" - "Тюрьма твой дом" 😕
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Введенная еще в 2015 году программа СБУ "Тебя ждут дома" предусматривает амнистию граждан на неподконтрольных территориях, - Айвазовская


ента Айвазовская еще та ***** -

недавно рассказывала как ее знакомые несчастные житили данецка едут с киева в поезде в мкриуполь и мучаются, чтобы даехать в данецк.

оччень долго,
нада новый поизд, и более качественный.

5 лет воевали, 5 тыс убитых 15 000 покалеченных.

еще добавить новый поезд для счастия данбасятины
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Эта Айвазовская, которая с Даркой Олефир и всякие там Геращенко Иры и прочий женский батальон смерти сливала Украину в Минске? (Да, юридически весь этот Минск и Штайнмаер - это измена Родине даже для банановой республики Украина)
Таперича Айвазовская - уже координатор Опоры. Кто это бл вообще такая*
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Ага. Тільки за цією програмою кожен проходять ретельну перевірку. А ви пропонуєте всю сепарню, яка вбивала і катувала українців, помилувати. Знову брешете, маніпулюєте, словоблудите, перекладаєте відповідальність за капітуляцію на "папередніків". Не вийде
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Тих, хто не стріляв й не катував, не активнічав у керівництві лугандонії... Але всеодно якась мінімальна відповідальність повинна бути, наприклад у суспільно корисній праці...
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Они берут на себя обязательство сотрудничать со следствием для раскрытия преступлений, совершенных наемниками НВФ на Донбассе.
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Специальную программу "Тебя ждут дома" Служба безопасности Украины ввела еще в августе 2015 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Ольга Айвазовская, координатор Гражданской сети ОПОРА. Источник: https://censor.net.ua/n3157512

Після ретельной перевірки зрозуміло, бо як що ці сепари розтрілювали наших полонених,то ніяких їм амністій ніколи не бачити

Айвазовська дупу Зе гарно лиже.
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