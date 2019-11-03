 Запроваджена ще в 2015 році програма СБУ "На тебе чекають вдома" передбачає амністію громадян на непідконтрольних територіях, - Айвазовська

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своїй статті для ZN.UA пише Ольга Айвазовська, координатор Громадянської мережі "Опора".

Програма поширюється на громадян, які можуть із власної волі припинити і відмовитися від участі в незаконних збройних угрупованнях на непідконтрольних уряду територіях, якщо вони не брали участі у вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, нападах на підприємства й організації, загалом - у тяжких злочинах.

За словами Айвазовської, амністія за програмою настає, якщо громадяни готові сприяти розкриттю злочинів.

"На початок 2019 року програмою скористалися 360 осіб", - наголошує експерт.

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Понад половина українців (56%) не підтримують ідею надання і закріплення в Конституції України особливого статусу Донбасу, а згодні з такою пропозицією лише 26% громадян. Ще менш популярною є ідея запровадження в Україні федеративного устрою. Її не підтримують 63%, а згодні лише 17%. Такі дані соціологічного опитування опублікував Центр Разумкова.