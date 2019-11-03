 Запроваджена ще в 2015 році програма СБУ "На тебе чекають вдома" передбачає амністію громадян на непідконтрольних територіях, - Айвазовська

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своїй статті для ZN.UA пише Ольга Айвазовська, координатор Громадянської мережі "Опора".
Програма поширюється на громадян, які можуть із власної волі припинити і відмовитися від участі в незаконних збройних угрупованнях на непідконтрольних уряду територіях, якщо вони не брали участі у вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, нападах на підприємства й організації, загалом - у тяжких злочинах.
За словами Айвазовської, амністія за програмою настає, якщо громадяни готові сприяти розкриттю злочинів.
"На початок 2019 року програмою скористалися 360 осіб", - наголошує експерт.
Понад половина українців (56%) не підтримують ідею надання і закріплення в Конституції України особливого статусу Донбасу, а згодні з такою пропозицією лише 26% громадян. Ще менш популярною є ідея запровадження в Україні федеративного устрою. Її не підтримують 63%, а згодні лише 17%. Такі дані соціологічного опитування опублікував Центр Разумкова.
https://enigma.ua/articles/taro
https://www.obozrevatel.com/society/portnikov-yarko-obratilsya-k-storonnikam-kapitulyatsii.htm
Универсальная какая то , тактика ,, изобретённая великим полководцем , четырежды откосившим от армии - В Зеленским . . Суворов c Жуковым нервно курят в сторонке .
Источник: https://censor.net.ua/n3157512"
Лахта, что-то не много зебов тебе теперь верят и Минские соглашения у Порошенко тоже - "Я - за, если..."
"Трудно жить в стране, где холопство приносит деньги, власть и народную любовь. Трудно такую страну защищать. Но необходимо. Необходимо просто потому, что эта страна - Украина. Холопство рано или поздно отступает, дети и внуки вчерашних холопов будут стыдиться позора своих отцов. А Украина останется" - ярко высказался Портников.
Ви такі наівні що думаєте нас не заставлять виконати ті срані угоди...
Це коли б ми були дуже сил ні то послали б усіх нах, а тпк заставлять.
"Ми спростовуємо цю інформацію, хоч особливого спростування вона не потребує, бо є вигаданою від початку і до кінця. В черговий раз надбанням громадськості став фейк, не заснований на жодному джерелі, який заслуговував би хоч якусь довіру. Шкода що на нього ведуться серйозні видання, яким довіряють люди."
https://www.facebook.com/makalevich/videos/2506211912788111/
И все эти бурятские шахтеры лягут удобрять донецкий чернозем или свои бурятские степи.
А оставшиеся в живых "восставшие против киевской хунты" мрази вернутся в свои курные болотные деревни.
И вся эта ватная донбасская ******* сдастся и жирным гноем вырвется на наши просторы. А вырвется она обязательно. Ибо резервация, где их держат с одной стороны - поребрик, а с другой - бойцы ВСУ, усилиями "русского мира" стала совершенно не пригодной для жизни. И когда граница, наконец-то исчезнет, вся эта продажная падаль снова переметнется на ту сторону, где можно поживиться.
И говно бурным потоком хлынет через открывшиеся шлюзы в наш огород.
Станет нашими соседями по дому, коллегами по работе и попутчиками в транспорте.
Будет смердеть перегаром и матоговорящим наречием, засерать землю лушпайками и окурками.
Будет вымогать денег на опохмел на детских майданчиках и на свою никчемную жизнь.
Будет требовать выплат как участникам АТО. И компенсаций за за то, что война, которую они звали в свой дом, его таки и разрушила. За то, что государство не смогло остановить "русский мир", за который они воевали и убивали нас. Призывать к амнистии и милосердию. И их же, конечно, простят, разве не так?
Оно будет требовать услышать их пьяный голос и квотирования их ущемленного сообщества в органах власти.
Будет заседать в парламенте, решая судьбу страны. Тянуть ее в уютное ватное болото.
Спрятав в погреб автомат с опустевшим рожком, мусора пойдут в патрульную полицию - служить за страх, а не за совесть. Смывшие кровь с локтей депутаны регионов через гуманный суд восстановятся на державной службе - уничтожать державу. А утершие свой черный рот попы пойдут в журналисты на телевидение, просвещать нас светом правды и гуманизма. А мы будем их слушать и подчиняться, не так ли?
Они будут требовать к себе уважения за пережитые ними тяготы и лишения: "а ты слышал, как ревут грады из твоего двора?" Брехать, как их обстреливала Украина.
Будут мстить нам за свое предательство. Оскорблять, избивать и резать тех, кто грудью закрывал от них Украину с 2014. А на суде взывать к жалости, как к жертвам. Как не пожалеть сирот, убивших родителей? И их же пожалеют, ведь верно?
Они будут воровать, грабить и убивать, потому что делать что-то другое они, если и умели, то уже давно разучились.
И будут дальше вопить о нарушении их прав и нежелании власти идти им навстречу. Смотреть на тебя, как на говно. Как на источник своего скотского существования. И будут сосать пустую сиську бюджета. А мы будем их содержать. Мы же не звери, правда же?
А самое страшное то, что тот, кто будет против нашествия этой быдлоты, будет считаться фашистом.
И это то, чего я боюсь больше, чем самой войны.
Всем,Всем,Всем.Преступники,убийцы,расхитители,саботажники,диверсанты,рекетиры и другая мерзость.Закон Украины вам гарантирует амнистию если вы всякими преступными методами выедете из Украины и снова войдете из так званых окупированых територий.
Ты закон прочитал до конца или важно, что Баба Яга против?
ента Айвазовская еще та ***** -
недавно рассказывала как ее знакомые несчастные житили данецка едут с киева в поезде в мкриуполь и мучаются, чтобы даехать в данецк.
оччень долго,
нада новый поизд, и более качественный.
5 лет воевали, 5 тыс убитых 15 000 покалеченных.
еще добавить новый поезд для счастия данбасятины
Таперича Айвазовская - уже координатор Опоры. Кто это бл вообще такая*
«Будеш кішкам хвости крутити!»: Богдан «пригрозив» главі СБУ «випити всю кров»
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье для ZN.UA пишет Ольга Айвазовская, координатор Гражданской сети ОПОРА. Источник: https://censor.net.ua/n3157512
Після ретельной перевірки зрозуміло, бо як що ці сепари розтрілювали наших полонених,то ніяких їм амністій ніколи не бачити
Айвазовська дупу Зе гарно лиже.