EN|RU|UK
Теми дня: Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  802  66
Матеріали за темою:
Все про:ОБСЄ (2303) обстріл (5668) операція Об'єднаних сил (1725)

 ОБСЄ зафіксувала 132 вибухи на Донбасі

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в суботу, 2 листопада, зафіксувала на Донбасі 132 вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у звіті організації за 2 листопада.

ОБСЄ повідомляє про 130 вибухів у Донецькій області.

"Понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь від Пищевика (підконтрольний уряду, 84 км на південь від Донецька), а також на східно-північний схід і схід від населеного пункту Гнутове (підконтрольний уряду, 90 км на південь від Донецька)", - йдеться в повідомленні.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 2 вибухи.

Зазначається, що "обидва порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту  Станиця Луганська (підконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Луганська).

Читайте також: Бутусов - Шуфричу: "Мені дуже шкода, що на шостому році війни народний депутат Верховної Ради взагалі не має поняття про те, як працює ОБСЄ"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157510
 
 
 Топ коментарі
 
зебилы не 2 и не 6 как тут писали - а 132 - сто тридцать два
 показати весь коментар
 
Что сказать то хотел зелибеня?
Сколько с каждой?
С нашей стороны больше или мы первые начинаем?
Я не удмвлюсь если сам Зе заявит что ВСУ сами нарушают режим тишины а российские наемники сторона пострадавшая.
Чего не сделаешь ради встречи с путиным?
Мыролюбно же.
 показати весь коментар
 
Даже слепое ОБСЕ теперь порохоботы.
А зелибени уже ничем не отличаются от ОПЗЖ и ватных лугандонцев.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
зебилы не 2 и не 6 как тут писали - а 132 - сто тридцать два
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
сколько выстрелов с каждой стороны не пишут. и да, ты копеечный бот и соевый зебил.
 показати весь коментар
 
Что сказать то хотел зелибеня?
Сколько с каждой?
С нашей стороны больше или мы первые начинаем?
Я не удмвлюсь если сам Зе заявит что ВСУ сами нарушают режим тишины а российские наемники сторона пострадавшая.
Чего не сделаешь ради встречи с путиным?
Мыролюбно же.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
я не зелибеня.
ты соевая кацапская зелибеня.
А дальше всё у тебя написано по соево-кацапной методичке.
 показати весь коментар
 
 
Конечно по методичке.
Поэтому я продолжу...

"Я никогда не говорила, потому что считала не важным. Но сейчас, хочется просто кричать от боли! В день, когда похитили моего мужа (17.04.14), после пророссийского митинга, который проходил в 500 метрах от концертного зала "Стирол", через 20 минут после митинга "Квартал 95" начал свое шоу. Моего мужа "взяли" именно около концертного зала, так как он, по-видимому хотел затеряться в толпе, но не успел. Мой муж рисковал своей, моей и жизнью наших детей, а "95-й" приехал "шатать" власть, то есть, мало того, что сепаратисты ее шатают уже два месяца, так еще и "95-й" подскочил. Спели песню про Крым. А Донбассу было на это плевать, они выступали против Киева. Это у Киева забрали Крым, а Донбасс как ездил в Крым, так и сейчас ездит. А "95-й" высмеивал украинскую власть, особенно Кличко, который неоднократно прославил Украину, и его имя уже вписано в историю", - написала Елена Рыбак.

"У меня вопрос, как вы получили разрешение на выступление в Горловке 17.04.14, когда все проукраинские прятались и выезжали из города? Вы даже из Интернета убрали это выступление. Смешно, тысячи горловчан (с любых сторон) подтвердят, что оно было", - заявила Елена Рыбак.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
молодец, продолжай зебилить соево.
 показати весь коментар
 
 
они с утреннего перепугу уже и спамят соево.
 показати весь коментар
 
 
скука с ними смертная. с 8 утра они на работе за соевую баланду. пусть пишут, накомментировали шефу на 8%, а будет 0,008. Всё, на прогулку.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
"Мордва. Крым чей?" - это твой ежедневный утренний вопрос самой себе перед зеркалом. Поспеши съездить туда пока он ещё под оккупацией рф, потом не пустят.
 показати весь коментар
 
 
Мордва, тебя клинит на этом вопросе?
А путин - *****?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Люська, а вот когда не можешь ответить себе на первый вопрос ты всегда задаёшь себе перед зеркалом второй: "Люська, мордва, тебя клинит на этом вопросе? А путин - *****?"
 показати весь коментар
 
Мордва магдалюся, чому ти таке тупе? Мабуть тому що ти мордва.
 показати весь коментар
 
 
Это твой третий вопрос перед зеркалом: "Мордва магдалюся, чому ти таке тупе? Мабуть тому що ти мордва."
 показати весь коментар
 
отчетливый утренний щелбан едва проснувшемуся порохоботу - гарантия доброго дня. ОБСЄ зафіксувала 132 вибухи на Донбасі - Цензор.НЕТ 5186
 показати весь коментар
 
ну ты ж за зефирчика папередничка голосовал в 2014, вот и избрали. А Зе умница.
 показати весь коментар
 
Блін, ви з повією не можете домовитися, порохоботів воно зібралося тролити ще, гуляй убогий!
 показати весь коментар
 
 
точно. ты зебильно-соевый убогий порохобот.
 показати весь коментар
 
 
Сашко, не відповідай троляке, від оно лайном тхне!!!!
 показати весь коментар
 
 
не от меня, а от тебя, троляко, лайном тхне.
 показати весь коментар
 
 
Я тебе голову отрежу - нардеп Кива пообщался с избирателем
https://www.youtube.com/watch?v=6P97d-LyUfU
 показати весь коментар
 
Чукча не читатель, чукча писатель!
А вот если бы чукча читал, то он увидел, что
В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 2 взрыва.Источник: https://censor.net.ua/n3157510
 показати весь коментар
 
Даже слепое ОБСЕ теперь порохоботы.
А зелибени уже ничем не отличаются от ОПЗЖ и ватных лугандонцев.
 показати весь коментар
 
 
главнає - атвадіть вайска і нє паддавацца на правакациі
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Плохо что не написано обстрелы это с какой стороны с окупированной территории или с Украины
 показати весь коментар
 
Не имеет значения сколько с какой стороны.
Имеет значение кто первый начал.
Поэтому я напомню...

Как известно, 12 апреля 2014, Горловку атаковали незаконные вооруженные формирования. В течение нескольких дней они пытались захватить отделение милиции и здание горсовета. В конце концов им это удалось.

Утром 17 апреля перед зданием Горловского городского совета горожане собрались на митинг «За единую Украину». Во время митинга депутат горсовета Владимир Рыбак пытался снять флаг так называемой «ДНР» и вернуть туда флаг Украины.

После митинга, по словам свидетелей, к депутату подъехал легковой автомобиль, и какие лица в камуфляже буквально затолкали Рыбака в салон и вывезли в неизвестном направлении.

Через несколько дней, 22 апреля, тело Владимира Рыбака и тело 19-летнего студента КПИ Юрия Поправка нашли в реке Казенный Торец под Славянском с признаками пыток и насильственной смерти.

Как выяснили спустя правоохранители, в убийстве депутата непосредственное участие принимали лидеры НВФ «ДНР» Игорь Безлер и самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев. Запись их переговоров обнародовала СБУ.
 показати весь коментар
 
 
Похоже не даром гум.конвой въехал на Донбасс, вот вам и обострение.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
100%
и соевые протесты в унисон с ним.
 показати весь коментар
 
ОБСЕ не читает Мендель: Зеленский :Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе./ "Перемирие достигнуто? Достигнуто"- Данилюк .
 показати весь коментар
 
 
Да його електорат свято вірить , що перемир'я досягнуто.
Зп лохів має їх зелепух, тому й каже таке, бо знає , що вони будуть свято вірить йому, бо він їх сцарь і святий, скоро ікони з нього почнуть малювати..
 показати весь коментар
 
 
ну а шо?

Богдану выбили зуб

По данным журналиста Станислава Речинского, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан после драки с главой СБУ Иваном Бакановым не выходит на работу. Факт драки подтвердила и шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.
https://gordonua.com/news/politics/v-ofise-prezidenta-ukrainy-podralis-bogdan-i-bakanov-zhurnalisty-1395693.html
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Стоит продвинуться новости в топы -
сразу же гадят на ней хрякоботы!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Вижу, с утра порохлнавой ботве уже подвезли воз для набрасывания на вентилятор.
 показати весь коментар
 
Відійди тоді від вентилятора, і помийся піди.
 показати весь коментар
 
 
Він не може відійти, хто його тоді буде крутити...
 показати весь коментар
 
 
меня порохоботным не обмазать - гнидки в основном где живут, там и гадят.

Так что вред от порохоботских набрасываний - только Украине, на радость пуйлу.
 показати весь коментар
 
Малорос, мрій і надалі, ви тварі зелені вже накосячили, і ще накосячите.
 показати весь коментар
 
 
вам, порохоботным, методички уже комиксами рисуют, чтобы 8%-ой Йлите понятно было?
 показати весь коментар
 
У нас методички англійською , госдеп це тобі не твоє *****.
 показати весь коментар
 
 
госдеп уже в курсе, что барыжные гнидки в Украине страшнее кацапских гнид.
 показати весь коментар
 
Богдану выбили зуб.-Обидели маленького и радуются./ Андрей Богдан. Рост: 166 см .https://beztabu.net › andrej-bogdan_p8884_biography
 показати весь коментар
 
Это было не на том Донбассе ! Мы войска отводидим с другого участка ! ОБСЕ зафиксировала 132 взрыва на Донбассе - Цензор.НЕТ 6757
 показати весь коментар
 
 
Так хто з ким конфліктує на бамбасі і чому?
 показати весь коментар
 
Красный крест и врачи без границ-- прибыли очередным
"гум конвоем" от РФ.
 показати весь коментар
 
А интересный всетаки отчет ОБСЕ,было 132 взрыва ну гдето там на линии разграничения,и мы их услышали за 84 км.84 км это в пятизвездночных отелях?А кто стрелял,в какую сторону,кто нарушил тишину в отчетах так и не указано.Так ***** такой ,,КОНТРОЛЬ,, на нашей територии когда по их данным можна обвинить в нарушении тишины хоть марсиан.Ведь по взрывам не опредениш кто и куды.
 показати весь коментар
 
 
ВаЗЕлин продолжает жить в кокаиновых грезах?
Развод по-российски, или Украина продолжает жить в мечтах
Политика 03-ноя, 06:249 1 909 29
Развод по-российски, или Украина продолжает жить в мечтах

У этого термина есть несколько значений.

Первое - развод семейный. В этой связи рекомендую посмотреть замечательную итальянскую комедию "Развод по-итальянски" с великолепным Марчелло Мастрояни в главной роли.

Второе - развод мостов. Наберите в ГУГЛ "Мосты Санкт-Петербурга" и увидите восхитительные пейзажи белых ночей на Неве.

Третье - развод враждующих сторон. Если мы полистаем историю, то увидим весьма грустную картину - мир наступал лишь тогда, когда одна из сторон капитулировала.

Четвертое - развод лохов. Тут я ничего советовать не хочу, сами все можете найти в хрониках и новостях.

После развода войск Украины и ОРДЛО (читай - России) в трех населенных пунктах должно последовать - что? Правильно! Долгожданная встреча главнокомандующих России и Украины в "нормандском формате", то бишь в присутствии Президента Франции и Канцлера Германии.

На этой встрече должен быть подписан договор о мире между Россией и Украиной, согласно заверениям высших должностных лиц новой украинской администрации.

Перехожу к самому главному. В этом договоре Президент Путин поставит свою подпись, где он обязуется вывести все войска РФ с украинской территории, вернуть Украине контроль над всей ее государственной границей и распустить "ЛНР / ДНР".

После чего он посыплет свою голову пеплом и скажет: "Дорогие друзья! Я виноват перед вами. Не казните меня за сделанные ошибки! Давайте жить дружно, как братья! Скажите мне - сколько мы вам должны компенсаций за причиненный моральный и материальный ущерб и 14 тысяч граждан Украины, невинно погибших в этой войне?".

Тут он растрогается и смахнет набежавшую слезу. После короткой паузы всеобщего замешательства и глотка чая из собственного термоса, Путин добавит: "Скажу вам больше. Мы готовы отдать Украине Крым и предложить воссоединиться с нами в единое государство. Я ухожу и предлагаю Президенту Зеленскому возглавить новое государственное образование со столицей в Киеве".

Услышав такие речи, Президент Украины не удержится и бросится в объятия своего российского коллеги. Тут я проснулся.

Эйфория победы на выборах в 73% еще никак не оставила ни Администрацию Президента, ни Кабмин, ни Слуг Народа в Верховной Раде.

Планов громадье. Надо повышать зарплаты и пенсии, надо ремонтировать дороги, надо сделать здравоохранение доступным и качественным.

Проблема только одна - денег нет! Когда они будут - никто не знает, даже Ванга. Президенту Соединенных Штатов нынче не до Украины, у Евросоюза свои проблемы и Украина ему только в тягость.

Что делает человек, когда денег нет, а кормить себя и семью надо? Закатывает рукава и начинает работать, если не ленивый. Государство же пока пытается вытащить себя из болота вместе с лошадью, взяв за волосы и потянув вверх, как это сделал барон Мюнхгаузен.

Украина продолжает жить в мечтах и сказках, причем власть живет своей благополучной жизнью, а народ своей.

Как писал мой друг и солагерник Жора Евдокимов, получивший срок в 1982 году за сочинение частушек: "Народ и партия едины! Раздельны только магазины".

Что-то изменилось с тех пор?
Герман ОБУХОВ
 показати весь коментар
 
новый выгруз порохнявой методички детектед.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору