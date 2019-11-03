 ОБСЄ зафіксувала 132 вибухи на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у звіті організації за 2 листопада.
ОБСЄ повідомляє про 130 вибухів у Донецькій області.
"Понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь від Пищевика (підконтрольний уряду, 84 км на південь від Донецька), а також на східно-північний схід і схід від населеного пункту Гнутове (підконтрольний уряду, 90 км на південь від Донецька)", - йдеться в повідомленні.
У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 2 вибухи.
Зазначається, що "обидва порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Станиця Луганська (підконтрольний уряду, 16 км на північний схід від Луганська).
Сколько с каждой?
С нашей стороны больше или мы первые начинаем?
Я не удмвлюсь если сам Зе заявит что ВСУ сами нарушают режим тишины а российские наемники сторона пострадавшая.
Чего не сделаешь ради встречи с путиным?
Мыролюбно же.
ты соевая кацапская зелибеня.
А дальше всё у тебя написано по соево-кацапной методичке.
Поэтому я продолжу...
"Я никогда не говорила, потому что считала не важным. Но сейчас, хочется просто кричать от боли! В день, когда похитили моего мужа (17.04.14), после пророссийского митинга, который проходил в 500 метрах от концертного зала "Стирол", через 20 минут после митинга "Квартал 95" начал свое шоу. Моего мужа "взяли" именно около концертного зала, так как он, по-видимому хотел затеряться в толпе, но не успел. Мой муж рисковал своей, моей и жизнью наших детей, а "95-й" приехал "шатать" власть, то есть, мало того, что сепаратисты ее шатают уже два месяца, так еще и "95-й" подскочил. Спели песню про Крым. А Донбассу было на это плевать, они выступали против Киева. Это у Киева забрали Крым, а Донбасс как ездил в Крым, так и сейчас ездит. А "95-й" высмеивал украинскую власть, особенно Кличко, который неоднократно прославил Украину, и его имя уже вписано в историю", - написала Елена Рыбак.
"У меня вопрос, как вы получили разрешение на выступление в Горловке 17.04.14, когда все проукраинские прятались и выезжали из города? Вы даже из Интернета убрали это выступление. Смешно, тысячи горловчан (с любых сторон) подтвердят, что оно было", - заявила Елена Рыбак.
А путин - *****?
https://www.youtube.com/watch?v=6P97d-LyUfU
А вот если бы чукча читал, то он увидел, что
В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 2 взрыва.Источник: https://censor.net.ua/n3157510
А зелибени уже ничем не отличаются от ОПЗЖ и ватных лугандонцев.
Имеет значение кто первый начал.
Поэтому я напомню...
Как известно, 12 апреля 2014, Горловку атаковали незаконные вооруженные формирования. В течение нескольких дней они пытались захватить отделение милиции и здание горсовета. В конце концов им это удалось.
Утром 17 апреля перед зданием Горловского городского совета горожане собрались на митинг «За единую Украину». Во время митинга депутат горсовета Владимир Рыбак пытался снять флаг так называемой «ДНР» и вернуть туда флаг Украины.
После митинга, по словам свидетелей, к депутату подъехал легковой автомобиль, и какие лица в камуфляже буквально затолкали Рыбака в салон и вывезли в неизвестном направлении.
Через несколько дней, 22 апреля, тело Владимира Рыбака и тело 19-летнего студента КПИ Юрия Поправка нашли в реке Казенный Торец под Славянском с признаками пыток и насильственной смерти.
Как выяснили спустя правоохранители, в убийстве депутата непосредственное участие принимали лидеры НВФ «ДНР» Игорь Безлер и самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев. Запись их переговоров обнародовала СБУ.
и соевые протесты в унисон с ним.
Зп лохів має їх зелепух, тому й каже таке, бо знає , що вони будуть свято вірить йому, бо він їх сцарь і святий, скоро ікони з нього почнуть малювати..
Богдану выбили зуб
По данным журналиста Станислава Речинского, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан после драки с главой СБУ Иваном Бакановым не выходит на работу. Факт драки подтвердила и шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.
https://gordonua.com/news/politics/v-ofise-prezidenta-ukrainy-podralis-bogdan-i-bakanov-zhurnalisty-1395693.html
сразу же гадят на ней хрякоботы!
Так что вред от порохоботских набрасываний - только Украине, на радость пуйлу.
гнид-> вшей.
Вогнегасник ?
"гум конвоем" от РФ.
Развод по-российски, или Украина продолжает жить в мечтах
Политика 03-ноя, 06:249 1 909 29
Развод по-российски, или Украина продолжает жить в мечтах
У этого термина есть несколько значений.
Первое - развод семейный. В этой связи рекомендую посмотреть замечательную итальянскую комедию "Развод по-итальянски" с великолепным Марчелло Мастрояни в главной роли.
Второе - развод мостов. Наберите в ГУГЛ "Мосты Санкт-Петербурга" и увидите восхитительные пейзажи белых ночей на Неве.
Третье - развод враждующих сторон. Если мы полистаем историю, то увидим весьма грустную картину - мир наступал лишь тогда, когда одна из сторон капитулировала.
Четвертое - развод лохов. Тут я ничего советовать не хочу, сами все можете найти в хрониках и новостях.
После развода войск Украины и ОРДЛО (читай - России) в трех населенных пунктах должно последовать - что? Правильно! Долгожданная встреча главнокомандующих России и Украины в "нормандском формате", то бишь в присутствии Президента Франции и Канцлера Германии.
На этой встрече должен быть подписан договор о мире между Россией и Украиной, согласно заверениям высших должностных лиц новой украинской администрации.
Перехожу к самому главному. В этом договоре Президент Путин поставит свою подпись, где он обязуется вывести все войска РФ с украинской территории, вернуть Украине контроль над всей ее государственной границей и распустить "ЛНР / ДНР".
После чего он посыплет свою голову пеплом и скажет: "Дорогие друзья! Я виноват перед вами. Не казните меня за сделанные ошибки! Давайте жить дружно, как братья! Скажите мне - сколько мы вам должны компенсаций за причиненный моральный и материальный ущерб и 14 тысяч граждан Украины, невинно погибших в этой войне?".
Тут он растрогается и смахнет набежавшую слезу. После короткой паузы всеобщего замешательства и глотка чая из собственного термоса, Путин добавит: "Скажу вам больше. Мы готовы отдать Украине Крым и предложить воссоединиться с нами в единое государство. Я ухожу и предлагаю Президенту Зеленскому возглавить новое государственное образование со столицей в Киеве".
Услышав такие речи, Президент Украины не удержится и бросится в объятия своего российского коллеги. Тут я проснулся.
Эйфория победы на выборах в 73% еще никак не оставила ни Администрацию Президента, ни Кабмин, ни Слуг Народа в Верховной Раде.
Планов громадье. Надо повышать зарплаты и пенсии, надо ремонтировать дороги, надо сделать здравоохранение доступным и качественным.
Проблема только одна - денег нет! Когда они будут - никто не знает, даже Ванга. Президенту Соединенных Штатов нынче не до Украины, у Евросоюза свои проблемы и Украина ему только в тягость.
Что делает человек, когда денег нет, а кормить себя и семью надо? Закатывает рукава и начинает работать, если не ленивый. Государство же пока пытается вытащить себя из болота вместе с лошадью, взяв за волосы и потянув вверх, как это сделал барон Мюнхгаузен.
Украина продолжает жить в мечтах и сказках, причем власть живет своей благополучной жизнью, а народ своей.
Как писал мой друг и солагерник Жора Евдокимов, получивший срок в 1982 году за сочинение частушек: "Народ и партия едины! Раздельны только магазины".
Что-то изменилось с тех пор?
Герман ОБУХОВ