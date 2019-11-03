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 Політика України
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Все про:застава (229) Дубневич (54) Антикорупційний суд (482)

 Дубневич готує апеляцію на рішення Антикорупційного суду

Захист народного депутата (група "За майбутнє") Ярослава Дубневича готує апеляційну скаргу на постанову Вищого антикорупційного суду України про заставу в розмірі 100 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це нардеп написав на своїй сторінці у фейсбуці в суботу ввечері.

"За відсутності будь-яких доказів вважаю ухвалу суду необґрунтованою, тому готуємо апеляційну скаргу", - написав він.

Дубневич готує апеляцію на рішення Антикорупційного суду 01

Читайте також: Позитивне голосування за затримання та арешт Дубневича стало можливим завдяки позиції нашої фракції, - "Голос"

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157509
 
 
 Топ коментарі
 
Бывший депутат БудкиПП времен режима Порошенко, обвиненный в коррупции и мародерстве. А то так скромненько написали Дубневич готовит апелляцию на решение Антикоррупционного суда - Цензор.НЕТ 9157
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"Так это же всё уже было !!" Вам господа эта ситуация ничего не напоминает? "Кажiть гоп коли перестрибнете". Один уже платил 100 миллионов а вернули ему 115 миллионов,как бы и здесь не было повтора. Кстати "лишние" миллионы им оплачиваем мы,лохи.
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Бывший депутат БудкиПП времен режима Порошенко, обвиненный в коррупции и мародерстве. А то так скромненько написали Дубневич готовит апелляцию на решение Антикоррупционного суда - Цензор.НЕТ 9157
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почему тогда "режим" проиграл демократические выборы которые сам и организовал,режим на *********.
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По справедливости -- сидеть долго с конфискацией !!! Плачеться ворюга Дубневич готує апеляцію на рішення Антикорупційного суду - Цензор.НЕТ 384
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Так его даже в СИЗО не посадили - сказали залог потом принесешь Там голос пошутил над слугами урода когда с дубневича снимали депутатскую неприкосновенность и добавил нехватающих голосов и вот теперь у нынешней власти делема как его садить , а то многих кто сейчас у корыта за собой потянет за делишки при папередниках
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на что апелляция???? лишили права быть в камере ???
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100 лямов нормальный залог.

Ярослав Дубневич задекларировал 8,23 млн USD, 5 млн грн и 2,78 млн евро наличных средств (286,3 млн грн). Зато, Богдан Дубневич в наличке держит только доллары - $11,5 млн (292,1 млн грн). Жена последнего Татьяна хранит наличными еще 137,1 млн грн.
На банковских счетах Дубневичей фигурируют значительно меньшие суммы. Богдан Дубневич имеет 10,4 млн грн, а младший Ярослав с женой Натальей - 2,3 млн грн.
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Так брал чужие, а отдавать теперь свои - тяжело это.
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Для покидька який скупив чи не половину Львова а деякі райони Львівщини такі як Городоцький на 90%, для покидька в якого біля сотні підприємств починаючи від горілчаних заводів і закінчуючи ресторанами, для покидька у якого тільки задекларованої нерухомості на десятки мільйонів доларів застава навіть у 100 000 000 гривень це просто СМІХ!!! Сидіти такі мають за гратами довічно з конфіскацією АЛЕ - починати треба не з таких тому що у порівнянні з мародером чи бандитом ахметкою цей виглядає як кишеньковий злодюжка!!!
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Шото Свидетели Свына Сывочёлого никак не подтянутся к теме....
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А чё им подтягиваться , дубневич то на свободе , так что делай выводы лошара
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на соседней ветке про гумконвой уже гадят в пять дуп.
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скоро нахлынут всей шоблой форум засорять.

Стоит продвинуться новости в топы -
сразу же гадят на ней хрякоботы!
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"Так это же всё уже было !!" Вам господа эта ситуация ничего не напоминает? "Кажiть гоп коли перестрибнете". Один уже платил 100 миллионов а вернули ему 115 миллионов,как бы и здесь не было повтора. Кстати "лишние" миллионы им оплачиваем мы,лохи.
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Ви праві на 100% - це саме так і буде! Це у "хохлів" такий "бізнес" - вони не розуміють що за любе ШОУ треба платити!!!
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Уверен, соевый мародер протянет руку помощи этой жертве политических репрессий тирана Зеленского и кристально честному патриоту Украины, который донельзя обнищал на ниве жертвенного служения украинскому народу!
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