 Трамп: Я хотів би, щоб Зеленський приїхав у Білий дім

"Я хотів би, щоб він приїхав у Білий дім, якщо у нього буде бажання. А я думаю, що він захоче", - сказав президент у відповідь на запитання журналіста про те, чи має намір він запросити Зеленського у Вашингтон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Трамп додав: "Думаю, він приїхав би дуже швидко".
"Він хороша людина. Його обрали в умовах неймовірної корупції в Україні, яка мене дуже турбує", - зазначив президент США.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США в справі про імпічмент Трампа, окрім іншого, заявив, що США мають перестати ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.
По словам нынешних и бывших чиновников администрации президента Дональда Трампа, он чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, в частности из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года - об этом сообщает The Washington Post
Было несколько попыток переубедить Трампа со стороны высших чиновников, но все они провалились. Трамп был уверен, что руководство Украины ужасные люди полностью коррумпированные которые вступили в сговор с демократами чтобы развалить его кампанию.
Когда руководство Украины сменилось, были предприняты попытки убедить Трампа, что теперь в Украине новый харизматичный лидер, который заслуживает поддержки США, но усилия были напрасны. Трамп утверждал что Украина не настоящая страна. что она всегда была частью России и он ужасно коррумпирована. Его скептицизм и неприязнь к Украине не уменьшились, и со временем, похоже, усилились, считают представители США.
Вообще говоря, источники неприязни Трампа действительно не известны, но некоторые элементы риторики явно российского происхождения. И разве можно сомневаться, что влияние на Трампа всегда было одной из главнейших задач российской гибридной войны против Украины.
А Трамп с его совершенно фантастическими представлениями о мировой политике и верой в теории заговора, и при этом исключительной самоуверенности и падкости на лесть - просто почти идеальный объект для внешних манипуляций
Слабо розумію англійську,але судячи з контексту ,Трамп відповів про те,чи не побоїться він ще раз зустрітися з Зеленським після такого скандалу,що призвів до процедури імпічменту.(тіпа не сцикун).
Trump says he would 'love' to host Ukrainian president at White House
Але ж наші чесні ЗМІ так все подають....
Богдану выбили зуб
По данным журналиста Станислава Речинского, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан после драки с главой СБУ Иваном Бакановым не выходит на работу. Факт драки подтвердила и шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.
https://gordonua.com/news/politics/v-ofise-prezidenta-ukrainy-podralis-bogdan-i-bakanov-zhurnalisty-1395693.html
дональд,неужели приглашаешь вову на индивидуальные гастроли?)
А Зюзя - мальчонка по вызову...
Це без сумніву стане успіхом України та впевненістю виборців Зеленського в правильному виборі.
4 ч. ·
Волкер на слушаниях в Конгрессе рассказывал об отношении Трампа к Украине и о мнении Трампа об Украине.
Трамп все три года, находясь в Белом Доме, говорит - "Украина - это ненастоящая страна. Украина всегда была частью России. Украина - тотально коррумпированная страна".
Путину нужен был такой президент США, который будет говорить и думать об Украине как Путин. И такой президент США не будет поддерживать Украину в ее борьбе за независимость. Такой президент США не будет помогать Украине продвигаться в НАТО и ЕС.
Далее Украина видит, что президент США отказался от Украины.
Далее звонит Путин в Украину и говорит - Ну вот, видите.. Вы опять с нами вместе. На США не рассчитывайте. Что там на повестке? Времени не так много..
Судите сами:
На встрече с Зеленским в Берлине у Ангелы Меркель начали трястись руки.
Перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк Конгресс США запустил процедуру импичмента Трампа. Основанием для которой стал телефонный разговор Трампа со своим украинским коллегой.
После поездки Зеленского в Токио, подал в отставку министр торговли Японии Иссу Сугавара.
Пропетлять пока удалось президентам Франции и Бразилии.
Но не факт, что они могут расслабиться...
Так что встреча в Нормандском формате просто необходима...
🤗
Источник: https://censor.net.ua/n3157508"
Трампу до лампочки Украина, просто они теперь повязаны с Зелемойским импичментом.
Коррупция?
На позицию Трампа относительно Украины влияли Путин и Орбан. Оба говорили ему о негативное отношение к Зеленского - WP - новости мира - Мир - TCH.ua
"В беседе с Трампом в начале мая, по словам американского чиновника, Путин "делал то, что делает всегда", пытаясь подорвать отношения США и Украины. "Он всегда говорил, что Украина - это просто логово коррупции", - пояснил чиновник. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/na-poziciyu-trampa-po-ukraine-vliyali-putin-i-orban-oba-govorili-emu-o-negativnom-otnoshenii-k-zelenskomu-wp-1430481.html"
И Зелемойский имеет те же аргументы для Трампа. Для него ли одного?