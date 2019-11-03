EN|RU|UK
Теми дня: Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  6713  259
Все про:Зеленський (3446) Трамп (2195)

 Трамп: Я хотів би, щоб Зеленський приїхав у Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що хотів би провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

"Я хотів би, щоб він приїхав у Білий дім, якщо у нього буде бажання. А я думаю, що він захоче", - сказав президент у відповідь на запитання журналіста про те, чи має намір він запросити Зеленського у Вашингтон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

Трамп додав: "Думаю, він приїхав би дуже швидко".

"Він хороша людина. Його обрали в умовах неймовірної корупції в Україні, яка мене дуже турбує", - зазначив президент США.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Читайте також: Трамп особисто наказав заблокувати військову допомогу Україні, - Тейлор

23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США в справі про імпічмент Трампа, окрім іншого, заявив, що США мають перестати ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.

Читайте також: Українські чиновники не даватимуть свідчення Конгресу США у справі про імпічмент Трампа, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157508
 
   
 Топ коментарі
 
Много чести. Его станция - Ростов
 показати весь коментар
 
по крайней мере не в таежном союзе.это уже успех
 показати весь коментар
 
пускай едет и назад не возвращается
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Трамп ненавидел Украину с первых дней президентства - WP
По словам нынешних и бывших чиновников администрации президента Дональда Трампа, он чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, в частности из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года - об этом сообщает The Washington Post
Было несколько попыток переубедить Трампа со стороны высших чиновников, но все они провалились. Трамп был уверен, что руководство Украины ужасные люди полностью коррумпированные которые вступили в сговор с демократами чтобы развалить его кампанию.
Когда руководство Украины сменилось, были предприняты попытки убедить Трампа, что теперь в Украине новый харизматичный лидер, который заслуживает поддержки США, но усилия были напрасны. Трамп утверждал что Украина не настоящая страна. что она всегда была частью России и он ужасно коррумпирована. Его скептицизм и неприязнь к Украине не уменьшились, и со временем, похоже, усилились, считают представители США.
Вообще говоря, источники неприязни Трампа действительно не известны, но некоторые элементы риторики явно российского происхождения. И разве можно сомневаться, что влияние на Трампа всегда было одной из главнейших задач российской гибридной войны против Украины.
А Трамп с его совершенно фантастическими представлениями о мировой политике и верой в теории заговора, и при этом исключительной самоуверенности и падкости на лесть - просто почти идеальный объект для внешних манипуляций
 показати весь коментар
 
 
Зеленскому можно смело трампа на хер послать.
 показати весь коментар
 
Зеленскому решать-кто следующий Президент США?Вот Єто-Да!Порохоскот в оккує-их питерку век воли не видать!
 показати весь коментар
 
 
Їхати на поклон до людини, що стоїть на краю прірви? Не варто.
 показати весь коментар
 
 
Помнится на так давно Трамп заявлял что-то в таком роде: "Я тут поговорил по телефону с новым российским президентом мистером Зееленски. По-моему он хороший парень!" Вот ему и захотелось пригласить "хорошего российского президента" в Белый Дом
 показати весь коментар
 
 
" Його обрали в умовах неймовірної корупції в Україні, яка мене дуже турбує." - а Доні ж і не в курсі,що Вовка ту неймовірну корупцію вже й переміг....

Слабо розумію англійську,але судячи з контексту ,Трамп відповів про те,чи не побоїться він ще раз зустрітися з Зеленським після такого скандалу,що призвів до процедури імпічменту.(тіпа не сцикун).
Trump says he would 'love' to host Ukrainian president at White House

Але ж наші чесні ЗМІ так все подають....
 показати весь коментар
 
 
Зеля бросает монетку, чтобы опредеить следующего презиндета самой экономически развитой державы.
 показати весь коментар
 
 
Зеля бросает монетку в надежде угадать что играть хером на рояле...Баха или Шопена...😀
 показати весь коментар
 
 
Ну так раскрывай ее..зебобик...тебе никто не мешает...😀
 показати весь коментар
 
 
Бубучку згадав Трамп - у зелені сьогодні "тєчкадрочка"
 показати весь коментар
 
 
ну а шо?

Богдану выбили зуб

По данным журналиста Станислава Речинского, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан после драки с главой СБУ Иваном Бакановым не выходит на работу. Факт драки подтвердила и шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.
https://gordonua.com/news/politics/v-ofise-prezidenta-ukrainy-podralis-bogdan-i-bakanov-zhurnalisty-1395693.html
 показати весь коментар
 
 
Ничего страшного...этот бурят бюджет Украины вместе с пассажиром дак доят...что хвать на все 32 зуба...из золота 999 пробы..
 показати весь коментар
 
 
Моніці дадуть смоктуна в Овальному кабінеті?
 показати весь коментар
 
 
А що в Штатах свої клоуни закінчились???
 показати весь коментар
 
 
Украинские дешевле....вон член СНБО Украины...товаришЧ сивуха в паРаше всего за 150 тыщ деревянных на пузе стацует на любом корпаративе...
 показати весь коментар
 
 
Чувак Трамп виявляється одночасно жлоб і великий любитель "клубнички". Та воно і зрозуміло. Де він в Штатах знайде таку шльондру, як Моніка Зелінскі, що готова за 100$ прийняти з усіх сторін і без жодних табу - Ай да, Трамп, ай да сучий син.. 😕
 показати весь коментар
 
 
Все хотели бы , но только чтобы он там и остался .
 показати весь коментар
 
 
Трамп: Я бы хотел, чтобы Зеленский приехал в Белый дом
дональд,неужели приглашаешь вову на индивидуальные гастроли?)
 показати весь коментар
 
 
Тухлая игра дохлой белки...
А Зюзя - мальчонка по вызову...
 показати весь коментар
 
 
Трамп конкретно влип в процедуру импичмента (которая им не закончится, но грязного белья на публику вывалит много). Вот Трамп и зовёт Зелю. Как говорил Шарапов, передавая слова Фокса горбатому: "ему одному вышак тянуть неохота". Трамп: Я хотів би, щоб Зеленський приїхав у Білий дім - Цензор.НЕТ 7162
 показати весь коментар
 
 
преступник вызывает своего подельника.. только для чего интересно?
 показати весь коментар
 
 
... концентрація отрути порошенкових ботів на ЦЕНЗОР. НЕТ наростає...
 показати весь коментар
 
 
и шо енто новости.что США за поведение турецкого подельника рашиста признали геноцидом армян Османской Турцией?
 показати весь коментар
 
 
Трамп ще нікого з Президентів так не бажав бачити в Білому Домі,як Зеленського.Порось із заздрощів напаскудить тут листків з вісім "ЗРАДИ"
Це без сумніву стане успіхом України та впевненістю виборців Зеленського в правильному виборі.
 показати весь коментар
 
 
Два агенти Кремля мріють зустрітися, вата в захваті.
 показати весь коментар
 
 
Трамп: Я бы хотел, чтобы Зеленский приехал в Белый дом... с концертом.
 показати весь коментар
 
😆 корупція вона така - для загалу Закон, а для друзів все можна. Трамп розуміє висловлювання Зе буквально, а з останнього Великого висловлювання: "я не лох". За кого тримає Трамп Зе скоро побачимо😁
 показати весь коментар
 
Олег Пономарь
4 ч. ·

Волкер на слушаниях в Конгрессе рассказывал об отношении Трампа к Украине и о мнении Трампа об Украине.
Трамп все три года, находясь в Белом Доме, говорит - "Украина - это ненастоящая страна. Украина всегда была частью России. Украина - тотально коррумпированная страна".
Путину нужен был такой президент США, который будет говорить и думать об Украине как Путин. И такой президент США не будет поддерживать Украину в ее борьбе за независимость. Такой президент США не будет помогать Украине продвигаться в НАТО и ЕС.
Далее Украина видит, что президент США отказался от Украины.
Далее звонит Путин в Украину и говорит - Ну вот, видите.. Вы опять с нами вместе. На США не рассчитывайте. Что там на повестке? Времени не так много..
 показати весь коментар
 
 
Ого як підсвинків корчить від цієї новини. Не лусніть від надмірної злоби, адже над ким українці будуть потішатися.
 показати весь коментар
 
 
Какого хрена? Вытягивать Трамповскую задницу из того места, в которое он сам ее засунул? Украине от этого какая радость?
 показати весь коментар
 
 
***** оттягивает встречу с Зеленским не из каких-то геополитических соображений, а исключительно из чувства банального страха...
Судите сами:
На встрече с Зеленским в Берлине у Ангелы Меркель начали трястись руки.
Перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк Конгресс США запустил процедуру импичмента Трампа. Основанием для которой стал телефонный разговор Трампа со своим украинским коллегой.
После поездки Зеленского в Токио, подал в отставку министр торговли Японии Иссу Сугавара.
Пропетлять пока удалось президентам Франции и Бразилии.
Но не факт, что они могут расслабиться...
Так что встреча в Нормандском формате просто необходима...
🤗
 показати весь коментар
 
 
"Он хороший человек. Он был избран в условиях невероятной коррупции в Украине, которая меня очень беспокоит", - отметил президент США.
Источник: https://censor.net.ua/n3157508"

Трампу до лампочки Украина, просто они теперь повязаны с Зелемойским импичментом.
Коррупция?

На позицию Трампа относительно Украины влияли Путин и Орбан. Оба говорили ему о негативное отношение к Зеленского - WP - новости мира - Мир - TCH.ua

"В беседе с Трампом в начале мая, по словам американского чиновника, Путин "делал то, что делает всегда", пытаясь подорвать отношения США и Украины. "Он всегда говорил, что Украина - это просто логово коррупции", - пояснил чиновник. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/na-poziciyu-trampa-po-ukraine-vliyali-putin-i-orban-oba-govorili-emu-o-negativnom-otnoshenii-k-zelenskomu-wp-1430481.html"

И Зелемойский имеет те же аргументы для Трампа. Для него ли одного?
 показати весь коментар
 
тот случай когда тебя приглашают на чужую свадьбу и ты не знаешь с какой стороны,со стороны жениха или невесты,судя по первому телефонному разговору из-за которого Трампу грозит импичмент и "успешной" поездки зели в США лучше зеле сидеть дома и вставлять выбитые зубы своим "слугам"
 показати весь коментар
 
 
"Трамп: Я бы хотел, чтобы Зеленский приехал в Белый дом" - с новой юмористической программой.
 показати весь коментар
 
Над тим щоб зробити Трампа президентом США працювали кращі психологи та троллі РФ, ФСБ та ГРУ. А з Зеленським пішло уже по накатаному.
 показати весь коментар
 
Встреча мировых лидеров продёт в Оральном кабинете
 показати весь коментар
 
Моніка хлопчик за викликом Трамп: Я хотів би, щоб Зеленський приїхав у Білий дім - Цензор.НЕТ 2562 Очевидно що в прихованій частині стенограми реальний зашквар.
 показати весь коментар
 
 
Т.е тема просто телефонного разговора была однозначно признана стремной....
 показати весь коментар
 
баканов даёт в бубен богдану, гончарук после нового года на свежий воздух, доллар 27...
 показати весь коментар
 
Спасите Америку , не пускайте зелёного скунса, трамп желает мести за импичмент и поэтому приглашает зелёную катастрофу в белый дом.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору