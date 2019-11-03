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 Політика України
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Все про:обстріл (5668) найманці РФ (895) операція Об'єднаних сил (1725)

 Двох українських воїнів поранено, за добу найманці РФ 15 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб

2 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Ооб'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї... Поранень унаслідок обстрілу зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 6 обстрілів: поблизу Новогригорівки - з мінометів калібру 120 мм; біля Авдіївки - з РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Талаківки - зі станкових автоматичних гранатометів; двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї, - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; біля Павлополя - зі стрілецької зброї.

Читайте також: Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 9 обстрілів: біля Новозванівки - з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів; тричі неподалік Новолуганського - зі стрілецької зброї, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів; двічі поблизу Хутора Вільного - зі стрілецької зброї; неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів; біля Шумів - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Зайцевого - із СПГ, стрілецької зброї і автоматичних гранатометів.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було", - додали в штабі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157507
 
 
 Топ коментарі
 
Это точно. "Стреляли в районе Золотого-4, но не в районе разведения сил возле п. Золотое-4" Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 2743 Бред от штаба ООС Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 2781
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Штабу ООС віри взагалі немає.
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Это точно. "Стреляли в районе Золотого-4, но не в районе разведения сил возле п. Золотое-4" Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 2743 Бред от штаба ООС
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В 28-й на днях тоже были потери... в официальных сводках не сообщили. Это зебилам и нужно было, что бы украинских военных убивали тихо - не мешали им смотреть сваты и говноквартал.
https://dumskaya.net/news/na-fronte-pogib-soldat-odesskoy-mehbrigady-104833/
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взамен двух раненых бойцов на передовую двух боевых пид....сов зелекомандосов
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Необхідно як найскоріше припиняти цю безглузду кроваву бійню!
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Війну за незалежність від рашки ви вважаєте безглуздою кривавою бійнею ?
А ви хто?
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Таки надо отводить армию до р. Днепр Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 169. . Главное чтобы ВСУ не стреляло, а то ***** встречаться с нашим говнокомандующим не захочет Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 6387. На правом берегу и перезимуем, правда, зебилы?

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Вы сильно хорошего мнения о них, вроде сразу до Дунаю планируют...
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пораненим найскорішого одужання!
СЛАВА НАЦІЇ !!!!
Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 4752
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Может мальчишка а может мальчик.
Может в трусиках а может без...
Двое украинских воинов ранены, за сутки наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 4306
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Баканов и Богдан подрались 30 октября на Банковой улице в Киеве - предположительно, в офисе украинского лидера Владимира Зеленского. После потасовки глава администрации Зеленского лишился зуба и с тех пор не появлялся на работе
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Я вспоминаю 14-й , как в Донецке мужики сидели по кафешкам и говорили нас это не касаеться , потом когда Гиркин переехал в Донецк , коснулсь😎 Многим пришлось уезжать, .Сейчас начинаться в масштабе всей Украины😐 Как следствие денег никто не даст 😐
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Тупорылое чмо, ты уже поняло какого дурака ты сваляло в 14-м?

И да, логика у вас там железная, следуя ей надо закрыть как можно больше шахт
и тогда угля будет немеряно.
Двох українських воїнів поранено, за добу найманці РФ 15 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 6508
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А в нас медикам уже чотири місяці ні копійки не платять. Слава Зе, тепер з недореспубліками Україна в одному кориті...
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Вчора у аналогічній темі я давав скрини про катострофічний стан у лікарнях ДиРі -
забирають надбавки, закривають цілі відділення. Гаразд, буде більше часу їздити на мітинги з ординськими ганчірками.
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При Порошенкові не пам'ятаю щоб аванс з затримкою більш ніж на два дні дали, а тепер взагалі не платять. І по магазинах бачу- населення таки нарешті зубожіло. Дочекалися таки.
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Зато по Золотому можна вільно переміщатися. Швидшого видужання хлопцям. Здохни ЗЕлох.
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Главное не стрелять и подставлять ВСУ под обстрел наемников РФ. Объясните кто нибудь этому недоучку с юридическим образованием Зепизеденту что существует в уголовном кодексе статья 427 . Оставление военной техники или сооружений врагу или отвод ВСУ - светит от 3 до 10 лет.
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Если разведут в других места, то потерь станет меньше.
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Если рашистские шакалы свалят с Донбасса то потерь вовсе не будет.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!! Пораненним воїнам України скорішого одужання!!!
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