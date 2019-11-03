 Двох українських воїнів поранено, за добу найманці РФ 15 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Ооб'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї... Поранень унаслідок обстрілу зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 6 обстрілів: поблизу Новогригорівки - з мінометів калібру 120 мм; біля Авдіївки - з РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Талаківки - зі станкових автоматичних гранатометів; двічі неподалік Водяного, що на Приазов'ї, - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; біля Павлополя - зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 9 обстрілів: біля Новозванівки - з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів; тричі неподалік Новолуганського - зі стрілецької зброї, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів; двічі поблизу Хутора Вільного - зі стрілецької зброї; неподалік Луганського - з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів; біля Шумів - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Зайцевого - із СПГ, стрілецької зброї і автоматичних гранатометів.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було", - додали в штабі.

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