 Кількість убитих мирних жителів від початку бойових дій на Донбасі перевищила 3 тисячі, - ООН

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Організації Об'єднаних Націй.
Зазначається, що ще до 9 000 мирних жителів зазнали поранень.
"Унаслідок конфлікту з'явилася "лінія зіткнення" протяжністю 427 км, яка перекрила доступ до основних послуг; 1,3 млн осіб стали внутрішніми переселенцями; 3,5 млн потребують допомоги", - йдеться в повідомленні.
Украина даже реестры не ведет.
А каждый убитый гражданин Украины на территории Украины это уголовное дело.
Т.е. должно бы было быть все четенько если бы по каждому возбуждали УГ.
ООН считает и то приблизительно.
Без имен пола возраста и т.д.
Поэтому никто тебе ничего не скажет...
Хто з ким конфліктує і чому?
tZE inform
@tZEinform
На фронте происходит какая то ерунда. Оттуда лупят большие калибры а наши молчат.
Нужен мир !!!
Верим в президента !!!
но жлоб же - десять штук девченке пожалел.....
ето даже можно обозвать економикой,,,
Я тебе голову отрежу - нардеп Кива пообщался с избирателем
мажоритарщик, по партийному списку - откуда ето рукастое чмо?
И они не станут избирателями Зеленского.
А кому то с этим жить....
как доказать что он...мирный житель а не "дыныры боец"?
А Украина разорвала договор о нахождении ЧФ в Крыму или шоколаднику некогда было.
ООН признает российские НЗФ как сторону конфликта, и поддерживает , как может, оккупантов .