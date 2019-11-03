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 Політика України, Суспільство
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 Кількість убитих мирних жителів від початку бойових дій на Донбасі перевищила 3 тисячі, - ООН

На шостому році бойових дій на Донбасі кількість жертв серед мирних жителів становить 3 330 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Організації Об'єднаних Націй.

Зазначається, що ще до 9 000 мирних жителів зазнали поранень.

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"Унаслідок конфлікту з'явилася "лінія зіткнення" протяжністю 427 км, яка перекрила доступ до основних послуг; 1,3 млн осіб стали внутрішніми переселенцями; 3,5 млн потребують допомоги", - йдеться в повідомленні.

Кількість убитих мирних жителів від початку бойових дій на Донбасі перевищила 3 тисячі, - ООН 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157500
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер до цієї цифри треба буде додати втрати людей у тих тих місцях, де вивели війська.
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Це не ірунда, я мЬІролюбне перемиріє від янеЛоха.
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Тепер до цієї цифри треба буде додати втрати людей у тих тих місцях, де вивели війська.
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Треба буде. А там є втрати серед мирного населення?
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А кто его считает?
Украина даже реестры не ведет.
А каждый убитый гражданин Украины на территории Украины это уголовное дело.
Т.е. должно бы было быть все четенько если бы по каждому возбуждали УГ.
ООН считает и то приблизительно.
Без имен пола возраста и т.д.
Поэтому никто тебе ничего не скажет...
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"В результате конфликта"
Хто з ким конфліктує і чому?
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Да ну, Вы что не в курсе ? У нас же "гражданская война"
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І я про те ж. Конфлікт з тими, хто грозився "порвать бандеровскую мразь".
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Не конфликта, а в результате травматизма от братских дружеских объятий.
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Чому ніхто не називає це війною, а конфліктом? Тому і запитую.
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tZE inform

@tZEinform


На фронте происходит какая то ерунда. Оттуда лупят большие калибры а наши молчат.
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Леня, это не ерунда, а реализация генитальной стратегии "нужно просто перестать стрелять".
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Це не ірунда, я мЬІролюбне перемиріє від янеЛоха.
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То не біда. Прийдуть свинарчуки і все поправлять. А Йуля ім допоможе.
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Медвідь схожий на грубого сизоносого гетьмана, якому дав копняка в сраку украінський народ на виборах. Так і було задумано? А де тут про Йулю?
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Леня, если ты послушаешь новости отттуда, то услышишь то же самое, слово в слово.
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Кравчукокучми, фундатори Украєни, таку заклали державу
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А ведь многим воякам придется за это дело ответить ... будет интересно.
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И ихних убийц ПАСЕ и ООН покрывает. А некоторые еще и хотят амнистировать и даже пропихнуть во власть.
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Деякі зебіли прозрівають і тому Майдан буде.
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Ті що за Україну- таки прозрівають. А ті що чекають ;русскій мір; ще більш затято захищають свого кумира.
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Так уже идите на майдан - вашего дубневича взяли за одно место, на гонтареву наезжают- чем не повод для соевого Майдана. Только людей там будет мало - три процента от этой картинки.
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Сомневаюсь что и ольгинские приедут на поддержку шоколадникам. Хотя ***** может помочь, как всегда помогал шоколаднику.
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Ужасная трагедия !!!
Нужен мир !!!
Верим в президента !!!
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Президентом повинен бути Богдан Яременко!
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тоже так думаю - зеленеть так зеленеть.
но жлоб же - десять штук девченке пожалел.....
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Яременко просто економний і працює не покладаючи дітородного органу над збільшенням населення зебілів.
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економный жлоб? - ето именно то, шо всем нада!
ето даже можно обозвать економикой,,,
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Яременко легалізує проституцію і дозволить займатися сексом прямо у залі ВР і тим самим складе конкуренцію найкращим порносайтами.
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кива ету проблему решил дешево и навсегда... - 5 минут и кива в зале, принимает, и голосует.
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Дійсно, що Ківа самий економний депутат. Пропоную усім Слугам народу голосувати натискаючи кнопку не пальцями.
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Так ты, Али, и есть та самая Алина ?! На 100 баксов за час ты не тянешь.
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Бо тепер ВР вони перетворили на бордель.
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Борделем Рада была давно, только шлюхи были элитные (типа Ляшка), а теперь пришли вокзальные и с окружной.
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Нові обличчя, які більше схожі на дупи.
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Депутат Илья Кива из «Оппозиционной платформы за жизнь» пообещал прохожему, чье любопытство ему очень не понравилось, «отрезать голову».

Я тебе голову отрежу - нардеп Кива пообщался с избирателем
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откуда кива в раде?
мажоритарщик, по партийному списку - откуда ето рукастое чмо?
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сумні цифри,,,а хтось ще за мир з рогатими!!
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е такі - оберниться побачите уставших за свою страну бороться сук....
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Россиянцы "защитили" от "киевской хунты" 3000 русскоязычных, теперь их не поработят солдаты НАТО...
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Да.
И они не станут избирателями Зеленского.
А кому то с этим жить....
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Что думали эти люди, снимавшиеся в дешёвой постановке в Ровеньках весной 2014? Что по ним не пройдёт каток войны? https://youtu.be/rkVMZTzVtjQ
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Это еще не все, которые звали путина и ввести войска.
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а в это количество убиенных входят ополченцы из местных?
как доказать что он...мирный житель а не "дыныры боец"?
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В тему поста , это ответ на вопрос чей Крым .
А Украина разорвала договор о нахождении ЧФ в Крыму или шоколаднику некогда было.
ООН признает российские НЗФ как сторону конфликта, и поддерживает , как может, оккупантов .
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