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Все про:Будапешт (23) Євросоюз (2669)

 Спікери парламентів країн Південно-Східної Європи обговорять розширення ЄС

Глави вищих законодавчих органів країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина), а також Албанії, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії обговорять питання розширення ЄС.

Про проведення 3-4 листопада в Будапешті IX саміту глав парламентів країн регіону повідомляє пресслужба Сейму Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Темою зустрічі буде розширення ЄС", - зазначається в повідомленні.

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Під час відкриття IX саміту глав парламентів країн Південно-Східної Європи виступить прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і глави парламентів країн "четвірки".

Саміт проводиться вже 15 років. Він був заснований Угорщиною в контексті зміцнення демократичних змін на Балканах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157499
 
 
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)))))))

Глава СБУ Иван Баканов выбил зуб главе Офисе президента Украины Андрею Богдану.
Об этом сообщает киевский журналист Станислав Речинский.
«Команда Зе пошла вразнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит», - пишет он.
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Шо, шо... Бандери там, які не ******* маларосів.
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Я вважаю, що президентом повинен бути Богдан Яременко, а спікером Ківа. Чому? Бо тепер вони нові обличчя Слуг народу, за яких проголосували 73%.
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Еще из смешного. В кабинете Баканова нашли «прослушку» и «проглядку». По всей видимости «набушную» Теперь опасаются последствий. Потому что «прослушка», к примеру, стояла в тот день, когда в кабинете Баканова делили деньги сам Баканов, Ермак и «Юзик». Забавно будет, если эта запись попадет в интернет. В посольство США она уже точно попала», - добавил киевский журналист.
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пфф, реально решать вопросы расширения будет ядро ЕС, бывший союз угля и стали

а эти лимитрофы только языком чешут
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Для чого запросили Сербію, яка у ЄС точно не буде?
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