 Міністр енергетики США Перрі відмовляється давати свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Прессекретар міністерства енергетики Шейлін Хайнс зазначила що Перрі готовий взяти участь у відкритих слуханнях.
"Міністр не братиме участь в секретній інквізиції в "зоряній" камері, де заборонена присутність адвоката агентства", - заявила вона.
За словами прессекретаря, якщо комітет зацікавлений в проведенні серйозного розгляду, він може направити на розгляд міністра запрошення взяти участь у відкритому слуханні, на якому може бути присутнім адвокат міністерства і американський народ.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США в справі про імпічмент Трампа, окрім іншого, заявив, що США мають перестати ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.
брехать тоже нужно дозами, а тож палево сплошное....
Дон Эскобар
Я голосовал за Зелю во втором туре. И никогда этого не скрывал. И никогда не скрывал, что не люблю евреев....
02.11.2019 23:22
гордиться вроде и нечем .....
на перечитать сначала и мысли нет?
рад шо ты сразу так и обозначился, доразвитый.)))
так шо бы и пекло и поерзать задницей можно было....