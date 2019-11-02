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 Політика України, За кордоном
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Все про:імпічмент (142) Конгрес США (320) США (5751) Перрі Рік (30)

 Міністр енергетики США Перрі відмовляється давати свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа

Міністр енергетики США Рік Перрі не хоче свідчити у справі про імпічмент президенту Дональду Трампу перед закритою сесією комітетів Палати представників Конгресу США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Прессекретар міністерства енергетики Шейлін Хайнс зазначила що Перрі готовий взяти участь у відкритих слуханнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білому домі заявили про готовність до імовірного імпічменту Трампа

"Міністр не братиме участь в секретній інквізиції в "зоряній" камері, де заборонена присутність адвоката агентства", - заявила вона.

За словами прессекретаря, якщо комітет зацікавлений в проведенні серйозного розгляду, він може направити на розгляд міністра запрошення взяти участь у відкритому слуханні, на якому може бути присутнім адвокат міністерства і американський народ.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Читайте також: Трамп особисто наказав заблокувати військову допомогу Україні, - Тейлор

23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США в справі про імпічмент Трампа, окрім іншого, заявив, що США мають перестати ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157498
 
 
 Топ коментарі
 
Трампа увольняют только за разговор с Зелей. А это падло зеленое сдает страну ксцапам и тишина.....
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Тоді лікуйтеся, хоча ваша хвороба не лікується.
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походу надо переписать рецепт - сложный случай.
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в госдепе тоже свои мЫнЫстры - реформаторы есть?
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Трампа увольняют только за разговор с Зелей. А это падло зеленое сдает страну ксцапам и тишина.....
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Головне, що тепер багато тих, хто мочить як голосував у другому турі і привів Зе до влади.
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Я голосовал за Зелю во втором туре. И никогда этого не скрывал. И никогда не скрывал, что не люблю евреев....
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Тоді лікуйтеся, хоча ваша хвороба не лікується.
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Я никогда не любил евреев, после того, как один еврей с полной па тью золотых зубов забрал у молодой вдовы бол ше, чем последнее. Я думал не повезло мне. Ко7да выбрали первого еврея Барыгу, я не раз писал, что не повезло стране. Теперь могу написать, что стране не повезло еще раз, потгму, что выбрали гпять еврея. Без чести, совести и Родины. Что у одного еврея слово было дерьмо, что у второго.....
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Порохобот, а хиба свыно-сполер Гриценко был во втором туре?
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Порохобот, ты понимаешь, что твой Свыночолый хозяин оказался во втором туре не только благодаря фальсификациям, но и таким негодяям как полковник, заднеприводный шлюшко и другие соевые подпевалы? Ты понимаешь, что если бы Йуля вышла во второй тур, судьба Украины была иной? Вы цэ зробылы разом, порохоботы
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кацапсина тебя вывела с братьями кобельками и сестрами-******* на помойке фабрики Карла Маркса, быдло
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походу надо переписать рецепт - сложный случай.
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А узкоглазое существо Богдан говорит, шо только благодаря Авакову (который уже не Рюкзакян) выборы прошли честно и без фальсификаций. Кто из вас врет?
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де в комменте сверху за 2й тур?
брехать тоже нужно дозами, а тож палево сплошное....
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три-два-рас соевый, разлепи зеньки, наведи резкость и посмотри де про второй тур
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тупорылый тридварас Міністр енергетики США Перрі відмовляється давати свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа - Цензор.НЕТ 6842
Міністр енергетики США Перрі відмовляється давати свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа - Цензор.НЕТ 96 Дон Эскобар

Я голосовал за Зелю во втором туре. И никогда этого не скрывал. И никогда не скрывал, что не люблю евреев....
02.11.2019 23:22

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та знают все за кого ты голосовал - орать зачем?
гордиться вроде и нечем .....
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Ты уже намацало, где было про второй тур?
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посшла сопля в несознанку...
на перечитать сначала и мысли нет?
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Бедная Свыня. Совсем уже тупорылых удмуртов под прокси набирает. Один другого тупее, хиба шо мириканские флажки на свои башкирские лбы налепили
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Никогда ни за кого не топил после Прыща. Есть такой грех. Тем более, за полковника
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понял - у тебя диплом не того формата?
рад шо ты сразу так и обозначился, доразвитый.)))
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Ты как то дурку гонишь по полной программе. Олигофрен в степени дебильности класный пацан, по сравнению с тобой... Ты наверное, как Зеля говна нанюхался....
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наконец то два казла нашли друг друга - бесконечно рад за вас... )))
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под доником огонек на конфорке в режиме средний.
так шо бы и пекло и поерзать задницей можно было....
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ККК маски не скинуть-там віслючі морди заховані-тільки вуха стричать."І-а-а" ще буде років з три.
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Правильно делает.
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