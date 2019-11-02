 Всеукраїнський диктант національної єдності відбудеться 8 листопада

Диктант буде проведений 8 листопада 2019 року об 11:00, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українське радіо. Читатиме диктант відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко.
Після написання диктанту, ви можете надіслати свій текст (фото, скан або скріншот із вказаною зворотною адресою) на електронну скриньку Українського радіо (rd@nrcu.gov.ua), або у приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у Фейсбук (UA: Українське радіо), або на вайбер – 097-107-107-9. Повідомлення надсилати на одну з адрес, не дублюючи на всі. Зробити це потрібно протягом 15 хвилин – з 11:45 до 12:00. Автори безпомилкових диктантів отримають заохочувальні призи.
Правила додаткового конкурсу Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності:
8 листопада о 12:00 буде оголошено конкурс на найкращі твори про написання диктанту (для тих, хто віддає перевагу традиційному листуванню). Твір із диктантом треба надіслати поштою протягом 2-х днів (до 11 листопада) на адресу: 01001, Київ, Хрещатик,26 (з поміткою "на конкурс"). 10 найкращих робіт будуть нагороджені заохочувальними призами.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі, а віднедавна й телеглядачі (акцію транслює телеканал UA: Перший) можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України. Торік на адресу Українського радіо надійшло 32 779 диктантів. З них без помилок написали 311 учасників.
і взагалі не розуміє мову тих, кого називає братами, а от вони вже між собою розуміються.
дивина якась..
Ка́рел Га́вличек-Бо́ровский
От цікаво як чують англійці русскую речь...
В Україні скасували атестаційні комісії з української мови для держслужбовців
І було в нього три сина - два непоганих, а третій дурний що валянок. І дав цар кожному лука і каже - стрельните хто куди, й куди стріла впаде - той там наречену знайде. Як і писалось у казці - стріли розумних попадали у двори порядних дівчат. А дурний знайшов Зелену Жабу. Ну я розумію, знайшов. Але хто змушував його тягнути з тою жабаю у палац усіх її родичів? Недарма сказано у казці - дурний.
А млинець - то млинець.
- Та не дуже, Маріє Андріївно! Я собі думав, пани їдуть, то й собака в них панської породи, батько часто говорять, що їх пан та бариня лають, я й думав, що коли пани лаються, то й собаки їхні не кращі за них і теж лаються...
19-й Всеукраїнський диктант єдності на Українському радіо проведуть за новими правилами і новим правописом
24.10.2019 р., 19:01
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=91206