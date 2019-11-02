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Все про:ЗМІ (664) українська мова (303) диктант (4)

 Всеукраїнський диктант національної єдності відбудеться 8 листопада

Українське радіо проведе щорічну акцію "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності", присвячену Дню української писемності та мови. Вперше перевірити його можна буде за 15 хвилин після написання.

Диктант буде проведений 8 листопада 2019 року об 11:00, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українське радіо. Читатиме диктант відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко.

Після написання диктанту, ви можете надіслати свій текст (фото, скан або скріншот із вказаною зворотною адресою) на електронну скриньку Українського радіо (rd@nrcu.gov.ua), або у приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у Фейсбук (UA: Українське радіо), або на вайбер – 097-107-107-9. Повідомлення надсилати на одну з адрес, не дублюючи на всі. Зробити це потрібно протягом 15 хвилин – з 11:45 до 12:00. Автори безпомилкових диктантів отримають заохочувальні призи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українську мову в окупованому Криму вивчають лише близько 250 дітей, - представник президента в АРК Кориневич

Правила додаткового конкурсу Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності:

8 листопада о 12:00 буде оголошено конкурс на найкращі твори про написання диктанту (для тих, хто віддає перевагу традиційному листуванню). Твір із диктантом треба надіслати поштою протягом 2-х днів (до 11 листопада) на адресу: 01001, Київ, Хрещатик,26 (з поміткою "на конкурс"). 10 найкращих робіт будуть нагороджені заохочувальними призами.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі, а віднедавна й телеглядачі (акцію транслює телеканал UA: Перший) можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України. Торік на адресу Українського радіо надійшло 32 779 диктантів. З них без помилок написали 311 учасників.

Також дивіться: "Мовний омбудсмен" має займатися не тільки захистом, але й популяризацією української мови, - Бородянський. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157495
 
   
 Топ коментарі
 
На спір вище керівництво України той диктант провалить.
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Вони провалять диктант будь-якою мовою...
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На спір вище керівництво України той диктант провалить.
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Вони провалять диктант будь-якою мовою...
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той, як правило, знає тільки росіску мову та має імперські амбіції
і взагалі не розуміє мову тих, кого називає братами, а от вони вже між собою розуміються.
дивина якась..
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«Русские называют всё русское славянским, чтобы потом назвать всё славянское русским»

Ка́рел Га́вличек-Бо́ровский
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Це вже вони нехай самі розбираються. А для нас слова слов'яни та русь були й є лише приводом називати Україну частиною русскава міра.
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ви не слов'янин, а чурка азійська, якщо всіх слов'ян називаєте рабами.
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Мені цілком достатньо, що я українець. А коли мені наполегливо пропонують називатися нікому не зрозумілими словами, то я відношусь до цього з підозрою.
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Не будь слов'янином - будь українцем і не будеш рабом. Русскій мір...славянскає брацтва...українцями будемо ставати, чи ні?
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Яким боком слово slave (слейв) до слова СЛОВЕН / СЛОВ'ЯНИН ?
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Ти знаєш походження слово слов'яни? розкажи. Більше того серб - servus - раб...
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нет, это совсем другое слово, скорее всего не связанное, а лишь созвучное с самоназванием словян.
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1% написали без ошибок. Достойный уровень украинского образования, диктант это не тупые тесты на ЗНО, я через 10 лет по окончании школы прошел ЗНО по украинскому языку и литературе - 179.5 балла. А вот в школе диктант без ошибок написать малло ккому из класса удавалось. Уровень.
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Усі слуги народу можуть можуть написати цей диктант без помилок?
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С нашими правописцаси его и кандидат наук вряд ли напишет правильно...
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А хіба ще залишилася ступінь кандидата наук?
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На данный момент не знаю, но раньше точно была....
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А хіба всі слуги народу вміють писати...
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Там дещо інша програма навчання була. Доречі, результат бачимо зараз у ВР.
Всеукраїнський диктант національної єдності відбудеться 8 листопада - Цензор.НЕТ 4730
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Твій оцей висер був направлений на ту саме "всеукраїнську єдність"?
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А ну не мешать щырому готовиться к экзамену Всеукраїнський диктант національної єдності відбудеться 8 листопада - Цензор.НЕТ 5015
Всеукраїнський диктант національної єдності відбудеться 8 листопада - Цензор.НЕТ 7765
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Англійською фарт - пердіти, кант- *ізда...
От цікаво як чують англійці русскую речь...

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Это пишет зеленая плесень после феерических гастролей вазелина в Тернополе. про единство страны

Всеукраїнський диктант національної єдності відбудеться 8 листопада - Цензор.НЕТ 6217
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Регіональним мудакам завжди ЗУ заважала, а тепер ЗУ заважає слугам народу. Дивне співпадіння😏
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Брехливое животное, а твой этот высер так же направлен на "всеукраїнську єдність"?
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а министерка образования тоже писать будет? Фарион ждет с красной ручкой
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А зачем? Твой Поросячий в вышиванке ходил, но это не мешало ему платить в бюджет агрессору сотни миллионов рублей.....
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Ты стал грубым последнее время. Правда в глаза колит????
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правда? да я зае..лся вашу брехню опровергать. надоело. вы тупые и до вас все равно не дойдут никакие аргументы и факты. так что - ПНХ сразу и без пояснений
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А что не украинский Рошен заплатил 370 млн рублей штафа и пени за липецкую фабрику????
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Откроем интернет читаем. 19 апелляционный арбитражный суд в Воронеже июле 2019 года отклонил апелляционную жалобу Липецкой фабрики о взыскании и 361,5 млн руб. Концерн Рошен заплатил в бюджет РФ, указанную сумму.Это 2019. Ранее Липецкая фабрика Рошен заплатила еще штрафов и пени на почти 400 млн руб. Та, что соевый, что не так????
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Вместо реальный действий по строительству государства, украинцам предлагают писать диктанты. И только почему то до 2013 на российский флаг на ж/двокзале Симферополя смотрели спокойно И в том же 2013 в Евпатории растянули самый блльшой флаг Украины. Что было в 2014 напоминать надеюсь не стоит....
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Шарий вас за идиотов держит, все что высрет вы тем и питаетесь.
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Запросіть зе-пре-зе-дента і його зе-граю та решту депутатів на диктант. Хай опоблок покорчить од української мови.
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Жив був цар.
І було в нього три сина - два непоганих, а третій дурний що валянок. І дав цар кожному лука і каже - стрельните хто куди, й куди стріла впаде - той там наречену знайде. Як і писалось у казці - стріли розумних попадали у двори порядних дівчат. А дурний знайшов Зелену Жабу. Ну я розумію, знайшов. Але хто змушував його тягнути з тою жабаю у палац усіх її родичів? Недарма сказано у казці - дурний.
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А Яременко писав повії українською мовою?🐸
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Цитата: "Твір з диктантом висилається поштою протягом 2-х днів (до 11 листопада...)". А про те, який графік роботи Укрпошти після "реформи", подумали? Якщо в селі це відділення працює лише 2-3 дні на тиждень, або приїжджає 1 раз, як автолавка?. Чи у селі не треба ні школи, ні грамотних людей і "жить тебе в деревне, спать на хомутах"?
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клас! візьму участь у написанні. Просто самому цікаво як напишу?
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Щасти. Тільки ж вважайте на =новий= правопис, блін ...
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Блін - давнє слово-паразит (з московітської).
А млинець - то млинець. Всеукраїнський диктант національної єдності відбудеться 8 листопада - Цензор.НЕТ 7175
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Вас шістнадцять учнів, і п'ятнадцять із вас понаписувало: "...За коляской бежала и лаялася собачка из панской породы"... Де ви чули, що є на світі собаки панської чи не панської породи і щоб вони лаялися? Порода "испанская", єсть таке государство - Іспанія, а собаки не лаються, а "лают", по-нашому "гавкають". Зрозумів? - запитала вона мене.
- Та не дуже, Маріє Андріївно! Я собі думав, пани їдуть, то й собака в них панської породи, батько часто говорять, що їх пан та бариня лають, я й думав, що коли пани лаються, то й собаки їхні не кращі за них і теж лаються...
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В раше давно диктанты пишут, а теперь и у нас уже диктанты пошли...совпадение? Мелочь, конечно, но показательная мелочь.
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І раніше писали.
19-й Всеукраїнський диктант єдності на Українському радіо проведуть за новими правилами і новим правописом
24.10.2019 р., 19:01
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=91206
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То кто у кого идею спер? Если наш диктант 19, то сперли таки русские? Впрочем, как всегда.
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