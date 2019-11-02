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Все про:хабар (2796) Харківщина (801) Антикорупційна прокуратура (994) Антикорупційний суд (482) Сиса Віктор (1)

 Затриманого на хабарі в $100 тисяч директора лісгоспу на Харківщині заарештували на два місяці, - САП

Директора Гутянського лісового господарства Харківської області Віктора Сису взяли під варту на два місяці з можливістю внесення застави в 4,9 мільйона гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, підозрюваного у пропозиції та наданні старшому детективу Національного бюро 100 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою внесення 4,994 млн грн застави.

Питання щодо оскарження запобіжного заходу в частині розміру застави буде вирішено після ознайомлення з повним текстом ухвали.

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Затриманого на хабарі в $100 тисяч директора лісгоспу на Харківщині заарештували на два місяці, - САП 01

Нагадаємо, 30 жовтня в НАБУ повідомляли, що на передачі хабаря в розмірі $100 тис. старшому слідчому НАБУ в Харківській області затримали директора державного підприємства. Хабар слідчому запропонували за закриття справи, яка пов'язана з незаконним відчуженням неврахованого майна і продажем лісоматеріалів за зниженими цінами підконтрольним директору підприємствам, інформували в відомстві.

Йому інкримінують ч.3 ст.369 Кримінального кодексу - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі. У разі доведення провини директору загрожує штраф від 8500 до 12750 гривень ($ 342-514) або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на той самий строк.

17 липня під час поїздки в Харківську область президент України Володимир Зеленський оглянув ділянки незаконної вирубки лісу та розробки піщаного кар'єру під Харковом. Зеленському розповіли, що незаконні вирубки лісу в області контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. Тоді президент подзвонив Сисі й запросив його на зустріч.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157494
 
 
 Топ коментарі
 
Да когда уже уберут возможность выходить под залог по таким делам.
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Вчера написали что он принес взятку в 110 000 дол., а сегодня уже только 100 000 дол фигурирует. Задержанный на взятке в $100 тыс. директор лесхоза на Харьковщине арестован на два месяца, - САП - Цензор.НЕТ 6913 10 000 вернули назад ?
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типичный лесник.. щечки, подбородочек...
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в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения 4994000 гривен залога.Источник: https://censor.net.ua/n3157494
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Вчера написали что он принес взятку в 110 000 дол., а сегодня уже только 100 000 дол фигурирует. Задержанный на взятке в $100 тыс. директор лесхоза на Харьковщине арестован на два месяца, - САП - Цензор.НЕТ 6913 10 000 вернули назад ?
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загубили.......або не той казначей рахував....
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типичный лесник.. щечки, подбородочек...
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На Харьковщине еще есть леса(или лесоматериалы из них) , которые можна продавать?
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За Мерефой можно пошерудить... в районе Ракитного, лозовой...Чугуев. вокруг Фигуровки ваще роскошные леса... за ст.салтовом к волчанску, барвенково... та...вырубать и вырубать... я только хвойные вспомнил...
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Есть и очень даже неплохие. Не Карпаты, конечно, но дубы таки есть.
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Да когда уже уберут возможность выходить под залог по таким делам.
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знаешь, вот если бы всех, ВСЕХ взяточников и воров отпускали под двойной размер украденого и полученного, то пускай
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Э нет, его взяли на взятке в 100 тыс. а брал он их годами, так как его можно отпускать за 200 тыс.
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Так он же еще попадется, опять двойной. Эти твари-взяточники, у них же тормозов нет
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Ну еще лучше, значит пусть дальше работает на своем месте но уже под наблюдением.))
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Лісник з єврейським прізвищем. Зеленський його на шаурму звав, а Сиса випадково пакет з шаурмою переплутав з пакетом доларів.
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Не нормальный парень. Ну получит штраф в нашем самом справедливом суде и все.....
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отпустите уже петеного подопечного. работал как барыга завещал а тут такой облом ловить начали.
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Чи будуть красти ліс при новій владі?
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А чего "будуть"? Его крали и крадуть! Твердые породы качественно леса для мебели реально растут только в 3 восточных областях.
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Девушка, написано -в восточных областях. Напряги жопу и почитай, где что произростает. Тут тебе не Трускавец.
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Почему все стецьки ведут себя так, словно выросли в каких-то 95 кварталах Кривого Рога?
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наша страна превращается в бандустан , и очень стремительно , смеемся с рашки , а у самих за взятку или растрату не закрыли не одного чиновника ( хотя ловят регулярно ) , страна где воры уважаемые и неприкосновенные , и этого отпустят , за умышленное убийство или разбой у нас дают максимум поселение
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Никаких арестов, судов и внесений залогов эти хари не боятся,эти воровские до беспредела хари боятся простой физической боли. И чем больше побитая харя будет похожа на лунную поверхность,чем выше вероятность потери здоровья для взяточника, тем ближе дамоклов меч к харе потенциального кандидата во взяточники и воры.
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