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 Події, Київські новини
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 Іноземець у нічному клубі побив до смерті киянина, - поліція столиці

Столичні поліцейські повідомили про підозру іноземцю за смертельне побиття киянина. Від завданих пошкоджень хлопець помер у лікарні.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у розважальному комплексі Голосіївського району побили його 25-річного брата, якого у важкому стані госпіталізували. На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, правоохоронці опитали свідків правопорушення, відпрацювали прилеглу територію й відео з камер спостереження.

"Ми встановили, що потерпілий відпочивав у нічному клубі, де у нього стався конфлікт зі співробітником закладу. На вулиці суперечка переросла у бійку, внаслідок якої хлопець зазнав травми голови, яка у подальшому виявилася смертельною".

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Після проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний уродженець іншої держави, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157493
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленая плесень !!! Когда будет визовый режим хотя бы с агрессором. Это же ужас какой бардак в стране, убивают украинцев, молодых ребят и на фронте и в столице. Сколько будет продолжаться этот беспредел?
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Знаете, сколько сегодня понаехавших на легкие заработки/воровские гастроли обитателей южных стран? Сколько из них купили "обучение"+вид на жительство в Украине? Сколько купили гражданство Украины? Как-то начался и быстро утих скандал с зам.главы миграционной службы, которая продавала гражданство до сотни штук в месяц! А сколько вообще продается украинских паспортов взамен "утерянных", "похищенных", "утраченных", когда принадлежность к Украине восстанавливается "со слов" родственников и знакомых?
А что можно ожидать от продажной власти в стране, где все продается и все покупается.
В стране, где нет ни законов, ни власти, ни границ, ни нравственных ориентиров.
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Почекайте трішечки. Скоро, завдяки ЗеКварталуКвн, в Київ приїдуть амністовані "наші люди" з Донбасу, працювати "охоронцями"! Ви зробили це Зеразом!
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Зеленая плесень !!! Когда будет визовый режим хотя бы с агрессором. Это же ужас какой бардак в стране, убивают украинцев, молодых ребят и на фронте и в столице. Сколько будет продолжаться этот беспредел?
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Знаете, сколько сегодня понаехавших на легкие заработки/воровские гастроли обитателей южных стран? Сколько из них купили "обучение"+вид на жительство в Украине? Сколько купили гражданство Украины? Как-то начался и быстро утих скандал с зам.главы миграционной службы, которая продавала гражданство до сотни штук в месяц! А сколько вообще продается украинских паспортов взамен "утерянных", "похищенных", "утраченных", когда принадлежность к Украине восстанавливается "со слов" родственников и знакомых?
А что можно ожидать от продажной власти в стране, где все продается и все покупается.
В стране, где нет ни законов, ни власти, ни границ, ни нравственных ориентиров.
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Я еще не слышала за такой ужас, от вас впервые узнаю. Бардак в стране полный.
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Все гораздо хуже и страшнее. Началось при енакиевском хряке, когда тысячи "беженцев" из мусульманских стран получали паспорта на себя и свое многочисленное потомство. Мои друзья живут в Австрии, там турецкая диаспора уже ведет счет на сотни тысяч, нередки истории, когда приезжий "строитель" с видом на жительство вызывает жену с восемью детьми, через год еще одну (тоже с детьми!), через четыре года их уже штук двадцать, дальше вызывают своих родителей, ближних родственников; получают пособие на всех детей, рожают новых... - прогноз для Украины, если не будет серьезного отношения к своим собственным гражданам и наведения порядка в чем очень сомневаюсь) в миграционном ведомстве. Попробуйте получить карту поляка/вид на жительство в Польше? - Придется выучить периоды правления всех князей/королей и всю их родословную (родились/женились/умерли), а в Украине все покупается "на раз": наши украинские адвокатишки состряпают "беженцам" любое ходатайство, и через 30 дней вы уже граждане Украины.
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Жить надо в Украине, смотреть Чрезвычайные новости по телевизору или в Ютубе.
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А чего не расследовали преступления на Майдане за пять лет? Простой вопрос, ответьте.
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А що взагалі розглядала прокуратура за часів Петра? Жодної справи доведеної до кінця. Але яким чином це випровдовує Зебіла та його отару йолопів?
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Да нет, на это есть причина, хватит уже включать дурака.
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Про обставини докладніше? Нагадаю, що на відміну від вашого блазня, у президентів України не було свого ручного парламенту. Чи поганому танцюристу шось заважає?
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Щось тобі не подобається в Україні? Кордон з кацапією недалеко, там тобі буде спокійніше і немає клятих? бандерів.
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"не було свого ручного парламенту.."..)) Ой не лги, твой Потрох целых 5 лет парламент вертел сам знаешь на чем...А как бы по-твоему сей парламент генпЛокуЛоЛом Югика выбрал? Да и не только его..
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За зебілів і отару йолопів відповіси ти, ворог України.
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Ото зякав, мавпа кацапська. Україна це не твоя параша. Пішов геть за поребрик, бурятська пика

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Любезный, у вас с головой все в порядке? Каким образом, на основании чего и какими возможностями располагает данная гражданка для каких то расследований? Ну и чушь...
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А нелох сорока двух лет этим вопросом заниматься не желает ?
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я питав. Петро дослухався та забрав громодянство у Карлсона. Але зебіл його повернув Іноземець у нічному клубі побив до смерті киянина, - поліція столиці - Цензор.НЕТ 2449 . До речі, мадам, ви не знаєте де зараз той Карлсон?.

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Это горное животное купило себе пентхаус в Одессе на полученные за раскачку Украины и теперь живет в свое удовольствие.
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Не беспокойся за такого ненавистного тобой и всеми порохоботами Карлсона, который ничего в Украине не украл а пытался добиться справедливости и лучшей жизни. Скоро приедет вова путин и наведет порядок так как ты любишь. Засунешь язык в жопу и залезешь под диван.
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А януковича? Ти відповідай за своїх "обранців".
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Дебилоид какой порошенко? Его НЕТ! Забудь про него!
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как это нет? сидит в Раде. регулярно в ленте новостей появляется
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Инсайдер Инфо. 23-летний уроженец г. Донецк (Украина), скотобезженец в 2015 году на синокацапсиную исконную родину т.е. Расее, в г.ород Белгород.
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Коли провокаторів на місці будуть на гіляку, тоді все буде.
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Хочешь сказать, что это все началось вчера?
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Ищите иностранца в иной стране... это не та срань, что Мустафе пику натовкли? Не удивлюсь...
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Другое государство - это, подозреваю, раша? Или таки гражданин Науру?
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Ты много видел кацапов, батрачащих в Украине?
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Меня больше всего прикалывает - "уроженец другого государства"!
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в первой сотне комментов будут выяснять что за государство, если не раша, комменты пойдут на спад. Новость из разряда - а поговорить
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А почему не написано из какой он страны? Кацапа покрываете?
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Там, в основном, даги и чечены. Грузинов много после 2008 года депортировали. Вот они в Украине и осели.
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У меня шота в глазу резкость расплылась. Тока у меня или у всех?
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Все частіше такі "прекрасні" новини про те, як всякі =іноземці= грабують, б*ють і вбивають громадян України.
Виплекали-викохали етнічний криміналітет до гігантських розмірів.
А покарання цим виродкам хоч виносять ?
Випадків більш, ніж достатньо.
Чи місцеві кримінальні авторитети з тих етнічних кримінальних унруповань ("уважаємиє люді") за гроші відкупають ?
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не можна.
це національні меншини, яких постійно утискають українці.
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Ніхто, нікого не утискує в Україні милій. Милій це не Вам.
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на процесах вони відморожуються - українську не знаєм, руську не понімаєм, давай перевьодчік.
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Ага выносят... Как с Найемом было. Самое "прекрасное" что они по сути криминал весь в Украине и контролируют. Там славянских криминальных "авторитетов" практически не осталось уже. Их отовсюду уже попёрли кроме Украины, даже с рашки. Вот они все в Украину и съезжаются...
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Многие бизнес-центры уже контролируются грузинской диаспорой. Да что там бизнес-центры! Украинский Водафон переходит в руки азербайджанцам! Бизнес-джеты с командами "инвесторов" (прибирающими к рукам земельные участки и элитную недвижимость) из Азербайджана частые гости в Жулянах. После зеленой шмаркли украинцы однажды проснутся, а Украины-то и нет! Зато "будет весело".
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А что нацжены? Или 10 000 белых ходоков Биляцкого? Агрессор уже в Киеве! Капитуляции-ни?
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Почекайте трішечки. Скоро, завдяки ЗеКварталуКвн, в Київ приїдуть амністовані "наші люди" з Донбасу, працювати "охоронцями"! Ви зробили це Зеразом!
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Для таких чурбанов должна быть пожизненная каторга. У нас слишком лояльное отношение вообще к иностранцам, а к иностранцам с параши
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Почти все воры в законе в Украине с Кавказа. Недавно украинца азеры раскороновали. Вот и тянут в Украину всякую шваль с гор. Так что привыкайте что подобные иностранцы, это азеры, ары или грузины.

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Уроженецили гражданин другого государства? Если гражданин - то какого? И кем он работал в ночном клубе?
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Эти "иностранцы" уже контролируют большую часть столичных заведений. Аваков чёрт !
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а почему он палец указательный не показывает? Равшан ниучем неувиноват!
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уроженец другого государства ...100% бибизяна ...
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...был я кадысь начальником охраны в Чикаго. -- шо на Левобережной...
Так и драк небыло, и даже ничего не взрывалось... -- хотя рядом, у гастронома, менты пацана пристрелили -- щас памятник стоит...
А мы работали! *)
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А зачем тебе Билецкий? Вы за него голосовали? Вот и идите спрашивайте у того кого выбрали.
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Что это за "другое государство", да уж.
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Опять эти иностранцы... Не все кавказцы преступники но большинство преступлений совершается кавказцами. Понятно же что они сюда не учится едут, и не на завод работать.
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Им оказался 23-летний уроженец другого государства. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3157493

Ну що це б..дь таке? Навіщо тоді тут ця новина?
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ну просто в паспорте написано было - уроженец другого государства, при нынешнем всплеске патриотизма в новости ничего странного. Главное что не с Украины. Походу надо полиции прибегать к помощи ясновидящих, на крайняк и цыгане сойдут.
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...Журналист Станислав Речинский, который ранее руководил пресс-службой СБУ и был советником главы МВД Авакова, на своей странице в Фейсбуке обнародовал информацию о жесткой потасовке в Офисе Президента.«Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта - назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал. Баканов - это Коломойский. И он сейчас фактически управляет СБУ. И это плохо», - резюмировал журналист.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/338594-draka_na_bankovoj_bakanov_vybil_bogdanu_zub_-hurnalist
...
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Бухарев изначально был плохим назначением. На нём в плане коррупции клейма негде ставить. Если это всё правда то там уже очень весело. Ну в принципе ожидаемо. Всё должно было привести или к серьёзной притирке или к драке. Публика в новой команде слишком уж разношерстная.
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Все классно ну вот не верю я, что Баканов способен ударить так, чтобы выбить зуб. Это не так просто, даже если ты занимался чем то в зале, в реальной драке все по другому. Может еще люди учавтсвовали, а может вообще это вброс.
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вот может и вброс, иначе замем писать "Баканов это Коломойскй", как будто Богдан это Ющенко или еще кто. Эти поплупокерные политики - все коломйский и Богдан как раз поставлен смотрящим. в Украине именно глава АП всегда обладал реально тактической (оперативной) властью, и ничего не поменялось.
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А можно было пристрелить этого иностанца при задержании?
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К этому обязательно придут сами менты, невозможно дальше терпеть беспредел кавказского криминалитета. Уже было такое пока Кучма с Кравченко не решили отстреливать беспредельщиков. Правда при Зе это почти невозможно представить , турбохаос только способствует беспределу.
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Люди перестаньте читать заголовки!!!
Произошел конфликт с сотрудником заведения!
Содрудник на работе, по любому трезвый,
И посетитель...
Как вел себя посетитель, что произошел конфликт с сотрудником?
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Чурка, аж смердить з монітора чурбаном (бараниною, козлятиною та всякими їхніми спеціями)
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Зельонський, Арахамєя, Разумкофф, Вакава - усі іноземці. Навіть покійний велосамокат Гончарука був китайцем (хай покоїться з миром). Ці іноземці вже давно захопили владу в Україні. І враження, що українців лише купують, для виконання всіляких провокацій чи завдань для того, щоб відволікти публіку від грабунку України, як того ж Білецького, Яроша чи Тягнибока. Покористують - й викинуть, назбиравши на них компромату й користуючись продажністю "патріотів".
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І що з того?... Переобладнати всі нічні клуби на нічні курси крою та шиття. А де ще забажає громадськість то і відкрити гуртки хорового співу або ж малювання. Тоді ніхто нікому не буде бити черевиком по голові і буде всім спокій 😕
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часто задерживают преступников иностранцев..и так и называют их(иностранннец) сколько можно мозги парить? пишите национальность скоты. пусть просто люди знают в стране что за иностранци такие грабят. режут и убивают наших сограждан!? твари хватит называть их просто иностранцами....((
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За зебілів, зелену плесінь, за все прийде час треба буде відповісти.
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Почему не написать гражданин парашостана избил в Украине украинца и нанёс ему смертельную рану не совместимую с жизнью. А пишут гражданин другого государства , чтобы не оскорблять скрепные узы братского народа
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Прям визгу наделали что убили в ночном клубе когото. Как будто раньше не убивали. Вот то что вокруг Киева банды начали разбойные нападения и грабежи на квартиры и дома массово устраивать притом уже с убийствами вот ето показатель.
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