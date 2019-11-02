 Іноземець у нічному клубі побив до смерті киянина, - поліція столиці

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у розважальному комплексі Голосіївського району побили його 25-річного брата, якого у важкому стані госпіталізували. На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, правоохоронці опитали свідків правопорушення, відпрацювали прилеглу територію й відео з камер спостереження.

"Ми встановили, що потерпілий відпочивав у нічному клубі, де у нього стався конфлікт зі співробітником закладу. На вулиці суперечка переросла у бійку, внаслідок якої хлопець зазнав травми голови, яка у подальшому виявилася смертельною".

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Після проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний уродженець іншої держави, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.