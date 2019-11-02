 Іноземець у нічному клубі побив до смерті киянина, - поліція столиці

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
До поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у розважальному комплексі Голосіївського району побили його 25-річного брата, якого у важкому стані госпіталізували. На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.
Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, правоохоронці опитали свідків правопорушення, відпрацювали прилеглу територію й відео з камер спостереження.
"Ми встановили, що потерпілий відпочивав у нічному клубі, де у нього стався конфлікт зі співробітником закладу. На вулиці суперечка переросла у бійку, внаслідок якої хлопець зазнав травми голови, яка у подальшому виявилася смертельною".
Після проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний уродженець іншої держави, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
А что можно ожидать от продажной власти в стране, где все продается и все покупается.
В стране, где нет ни законов, ни власти, ни границ, ни нравственных ориентиров.
Ю́рий Миха́йлович Чурба́нов (11 ноября 1936, Москва - 7 октября 2013, там же) - заместитель министра внутренних дел СССР (1977-1980), первый заместитель министра внутренних дел СССР (1980-1983), заместитель начальника ГУВВ МВД СССР (1983-1986). Генерал-полковник (1981-1988).[1] Зять Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.
Виплекали-викохали етнічний криміналітет до гігантських розмірів.
А покарання цим виродкам хоч виносять ?
Випадків більш, ніж достатньо.
Чи місцеві кримінальні авторитети з тих етнічних кримінальних унруповань ("уважаємиє люді") за гроші відкупають ?
це національні меншини, яких постійно утискають українці.
Так и драк небыло, и даже ничего не взрывалось... -- хотя рядом, у гастронома, менты пацана пристрелили -- щас памятник стоит...
А мы работали! *)
Ну що це б..дь таке? Навіщо тоді тут ця новина?
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/338594-draka_na_bankovoj_bakanov_vybil_bogdanu_zub_-hurnalist
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Произошел конфликт с сотрудником заведения!
Содрудник на работе, по любому трезвый,
И посетитель...
Как вел себя посетитель, что произошел конфликт с сотрудником?