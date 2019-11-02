 В Україні ведеться боротьба і буде визначене майбутнє, засноване на правилах справжньої демократії, - Фріланд

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хоча я дуже пишаюся роллю української громади у Канаді, для мене як для глави МЗС вкрай важливо наголосити, що Канада підтримує незалежність, суверенітет й територіальну цілісність України не через наявність фантастичної українсько-канадської громади. Ми підтримуємо Україну через важливі принципи, за які вона бореться", - сказала Фріланд.

Вона наголосила, що Україна нині перебуває на "передовій боротьби між демократією та авторитаризмом".

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"Сучасна Україна - це держава, у якій ведеться боротьба та буде визначене майбутнє, засноване на правилах міжнародного порядку й справжньої демократії у світі. Саме тому підтримка України у її боротьбі є невід'ємним елементом зовнішньої політики Канади", - зазначила міністр закордонних справ Канади.

Фріланд зауважила, що Україна спромоглася вистояти як незалежна демократична держава, але продовжує перебувати у серйозній небезпеці. "Підтримка України не зводиться до українських канадців, вона стосується принципів демократії й міжнародного права", - підсумувала дипломат.