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 Політика України, За кордоном
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Все про:демократія (51) Канада (712) допомога (912) Фріланд Христя (105)

 В Україні ведеться боротьба і буде визначене майбутнє, засноване на правилах справжньої демократії, - Фріланд

Підтримка України в її боротьбі - невід'ємний елемент зовнішньої політики Канади.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хоча я дуже пишаюся роллю української громади у Канаді, для мене як для глави МЗС вкрай важливо наголосити, що Канада підтримує незалежність, суверенітет й територіальну цілісність України не через наявність фантастичної українсько-канадської громади. Ми підтримуємо Україну через важливі принципи, за які вона бореться", - сказала Фріланд.

Вона наголосила, що Україна нині перебуває на "передовій боротьби між демократією та авторитаризмом".

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"Сучасна Україна - це держава, у якій ведеться боротьба та буде визначене майбутнє, засноване на правилах міжнародного порядку й справжньої демократії у світі. Саме тому підтримка України у її боротьбі є невід'ємним елементом зовнішньої політики Канади", - зазначила міністр закордонних справ Канади.

Фріланд зауважила, що Україна спромоглася вистояти як незалежна демократична держава, але продовжує перебувати у серйозній небезпеці. "Підтримка України не зводиться до українських канадців, вона стосується принципів демократії й міжнародного права", - підсумувала дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157490
 
   
 Топ коментарі
 
что значит на сегодня Украина, сказал Портнов ясно.Она состоит из зеленых и тупых.
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олігархи ведуть боротьбу хто більше вкраде й хто кого більше надурить.
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но это слова Корбана. Тогда он кто?
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что значит на сегодня Украина, сказал Портнов ясно.Она состоит из зеленых и тупых.
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Майбутнє України це пряма військова демократія де все вирішує агресивна та войовнича меншість населення, яка володіє правом голосу і всією повнотою влади! В Давній Греції раби не мали виборчого права!
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Це вже реальність! В Україні все вирішує Майдан!
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Дададада !
Гріценко Боунапарте, а ти у нього Тайний Совєтнік.
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військова демократія, раби, пани, бухі тролі В Україні ведеться боротьба і буде визначене майбутнє, засноване на правилах справжньої демократії, - Фріланд - Цензор.НЕТ 2444
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Це сценарий одной из башен кремля. Войовнича меншість,сносит Зелю и Рашка вторгается на допомогу.Белковский про це вчора розповiдав.Що захватят Зелин офис радикалы и понесется.... В Україні ведеться боротьба і буде визначене майбутнє, засноване на правилах справжньої демократії, - Фріланд - Цензор.НЕТ 5213
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Магдебурзьке Право встановлювало порядок виборів і функції органів міського самоуправління, суду, купецьких об'єднань, цехів, регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, визначало покарання за різні види злочинів тощо. Воно не мало поширення на жінок, бідняків, незаконно народжених та юдеїв.
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А ты с какого "..." ПОД ВПНом расуждаешь про Украину? Сидишь себе в ********, так отработай серебрянник тихонько
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В Украине ведется борьба

...шо за борьба ведётся? -- нам с Германии не видно -- мы ж не Канада...
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олігархи ведуть боротьбу хто більше вкраде й хто кого більше надурить.
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Олигархи существуют только в рамках Власти! ...а не наоборот...*)
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війна серед гівна - це шахрайська анархія, а не демократія, уже встановлена, а як з гівна може вилізти демократія? Ніяк, демократія з гівна не росте.
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Не, ну оно из за океана, конечно виднее... Но то, что происходит в Украине как то на демократию явно не тянет.....
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Вы как то пан задавайте нормальные вопросы. Специалистов по демократии нет. Есть принципы. Первый из которых верховенство права. А с этим у нас очень серьезные проблемы. А то, что у нас происходит это имитация, которая не имеет к демократии явно никакого отношения....
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Та да...дружок пассажира...портнов сегодня озвучил основные тезисы этой демократии...журналистов к стенке...и всем ходить строем и кричать "слава зебобику"...
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да то что происходит с депутаткой, то тот же Портнов еще в мае говорил во весь голос. Политические репрессии.
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А что у нас есть журналисты? Разве им не платят за заказуху? Не смешите меня.
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Зачем мне тебя смешить？ ты и так смешной..
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Пока народ проигрывает олигархам. Поэтому демократия будет только на бумаге
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Якщо саме про цю боротьбу йдеться, то так... В Украине ведется борьба и будет определено будущее, основанное на правилах подлинной демократии, - Фриланд - Цензор.НЕТ 8769

В Украине ведется борьба и будет определено будущее, основанное на правилах подлинной демократии, - Фриланд - Цензор.НЕТ 1110

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Все плохо! Все пропало! Мама роди меня обратно... не ресурс а какая-то сплошная дерьмомашина...
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а шо харошого ?
назвіть причину для радощів.
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Чому Барига обрав для перемовин німців та французів,а не Канаду та Британію?Про неЛоха я вже мовчу.
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бо фуйло з англосаксами не спілкується.
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Демократия в Украине начнется с первым висельником на киевском фонаре. И не важно кто это будет - министр, депутат или судья
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"Бабченко уехал из Украины - возможно, насовсем. Уж не знаем, почему."

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...и будет определено будущее...

- Что же за всем этим будет?
- А будет январь.
- Будет январь, Вы считаете?
- Да, я считаю... (с)
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Фриланд права.Або сила права,або право силы.
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Щось не схоже на демократію. Схоже на масове дурилово. Ще Шевченко писав. Уже б мав би виробитись природний інстинкт як у французів - лише вилізло ***** чи шахрай жидовський - бруківкою йому в голову.
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Под-линная демократия?
Подлинная правда, истинная, во время пыток: Не скажешь подлинной или поддлинной, так скажешь подноготную, от пытки под дланниками и пытки подноготной.
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