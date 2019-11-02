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 Військовослужбовець помер у гостях у товариша в Харкові, - поліція

Поліцейські Харкова проводять перевірку за фактом смерті військовослужбовця.

Вранці 1 листопада житель Московського району виявив тіло свого 23-річного товариша без ознак життя і відразу зателефонував у поліцію, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

26-річний чоловік розповів, що напередодні він зустрів свого приятеля та вони пішли додому заявника. Гість залишився ночувати у квартирі товариша. Наступного дня чоловік побачив, що знайомий не подає ознак життя.

Тіло померлого без видимих ознак насильницької смерті направлено для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причин смерті.

Слідчими Московського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального Кодексу України з приміткою "природна смерть".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157489
 
 
 Топ коментарі
 
умер человек, а ерничать по этому поводу не стоит.
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"цензору" лучше прикрыть обсуждение смерти человека, тем более служащего ВСУ.
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Типичный исход для Бойца. ...нервы и здоровье, все на Фронте остались...
После Афгана такое уже было.
...люди ж не железные... -- хотя и метал устаёт...
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умер человек, а ерничать по этому поводу не стоит.
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Типичный исход для Бойца. ...нервы и здоровье, все на Фронте остались...
После Афгана такое уже было.
...люди ж не железные... -- хотя и метал устаёт...
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пуйлозверью рашиковскому хрюкать ! усердно !
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Чому "с пометкой - естественная смерть"? Йому ж не 90 років, на вигляд - без підозр на вади здоров"я. Помітка зі слів того, хто в останнє бачив?... Як вказівка - куди вести діло...Хоч би написали: можливе отруєння алкоголем, або іншу підозру. Моторошно, молодий, а для поліції "естественно".
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"без видимых признаков насильственной смерти" - значить "естественная смерть".

Шо ще не ясно? Далі слово за патологоанатомом.
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"цензору" лучше прикрыть обсуждение смерти человека, тем более служащего ВСУ.
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те що бачиш на іншому чекай на собі! Тільки про тебе, пса шолудивого, ніхто тут не згадає!
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меня афганский интернациональный синдром лет 10 с гаком прнеслеовал
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малоВатА зверьков расейских пуйло-фашистских замочил . знакомо однако .
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Треба щось міняти у кримінальному кодексі - навмисне вбивство? Привіт з совка.
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