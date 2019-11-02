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 Суспільство
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Все про:обстріл (5668) Донбас (13501) Об'єднані сили (390)

 Ворог шість разів від початку доби відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили режим припинення вогню.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Новогригорівки – з мінометів калібру 120 мм;
неподалік Талаківки та Водяного – зі станкових автоматичних гранатометів;
біля Авдіївки – з РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли наших позицій:
біля Новозванівки – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів;
неподалік Новолуганського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ворог шість разів від початку доби відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр 01

Нагадаємо, 1 листопада збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Втрат в результаті обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157487
 
 
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бубочка абижаетсо на такие необдуманные слова - он не лох.. ему 42
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Какие враги? Ихтамнет. Со слов шмаркли там наши люди.
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Будемо сподіватись, що жерт дійсно немає.
І не буде їх потім, ще більших..
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Александр Гром
5 ч. назад
Рік тому я викладав фото з харчуванням в ООС за новими каталогами. Фотки з інфою розліталися Мережею та поширювались інформаційними агенствами. Це були часи "тотального зубожіння" і "розкрадання армії Порохом і Свинарчуками". Минув рік, змінилась влада (таку як хотів простий нарід), армію вже не розкрадають, але... Міністерство оборони програло суди з найчеснішими постачальниками, яких усунула "барижна шоколадна влада" у свій час, і тепер солдата годують, як до "злочинної реформи".
Дехто питає, як же ж так? Військовий податок 1,5% не прибрали, куди йдуть кошти??? Можливо, на переозброєння? Чи на облаштування нових позицій? Не знаю. Але бачу факт: хто не хоче годувати свою армію, той годуватиме скоро чужу.
Фото Oleksiy Bobovnikov

Ворог шість разів від початку доби відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2217

Ворог шість разів від початку доби відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 106

Ворог шість разів від початку доби відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1965

Ворог шість разів від початку доби відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8014
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