 Ворог шість разів від початку доби відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Новогригорівки – з мінометів калібру 120 мм;
неподалік Талаківки та Водяного – зі станкових автоматичних гранатометів;
біля Авдіївки – з РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли наших позицій:
біля Новозванівки – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів;
неподалік Новолуганського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.
Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, 1 листопада збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Втрат в результаті обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
https://youtube.com/watch?v=MeRaSG1nQs0
І не буде їх потім, ще більших..
5 ч. назад
Рік тому я викладав фото з харчуванням в ООС за новими каталогами. Фотки з інфою розліталися Мережею та поширювались інформаційними агенствами. Це були часи "тотального зубожіння" і "розкрадання армії Порохом і Свинарчуками". Минув рік, змінилась влада (таку як хотів простий нарід), армію вже не розкрадають, але... Міністерство оборони програло суди з найчеснішими постачальниками, яких усунула "барижна шоколадна влада" у свій час, і тепер солдата годують, як до "злочинної реформи".
Дехто питає, як же ж так? Військовий податок 1,5% не прибрали, куди йдуть кошти??? Можливо, на переозброєння? Чи на облаштування нових позицій? Не знаю. Але бачу факт: хто не хоче годувати свою армію, той годуватиме скоро чужу.
Фото Oleksiy Bobovnikov