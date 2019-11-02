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 Політика України
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Все про:амністія (77) Айвазовська Ольга (69)

 Амністія є частиною ширшого процесу правосуддя перехідного періоду, - Айвазовська

Навіть якби держава амністувала злочинців, які вбивали, катували, ґвалтували, викрадали, це не може привести до абсолютного звільнення їх від відповідальності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в своїй статті для ZN.UA пише Ольга Айвазовська, координатор Громадянської мережі ОПОРА.

"Принципи та правила амністії застосовуються з метою заохочення мирної поведінки, роззброєння, демобілізації, реінтеграції, реабілітації та примирення, оголошуються якомога раніше напередодні припинення бойових дій. Сама ж амністія є частиною ширшого процесу правосуддя перехідного періоду, коли не лише розслідуються злочини та виносяться вироки, а й держава розробляє політику і процедури для відшкодування шкоди жертвам конфлікту, компенсації за рахунок країни-агресора, внутрішніх ресурсів у вигляді коштів, пільг, субсидій, спеціалізованих програм, міжнародної допомоги партнерів, а також реалізації права жертв на правду.

Колишній Генеральний секретар ООН Кофі Аннан у своїй доповіді, присвяченій верховенству права та правосуддю перехідного періоду в конфліктних і постконфліктних суспільствах, зазначив, що "правосуддя і мир — це не ворогуючі сили … вони взаємодіють і зміцнюють одне одного".

Навіть якби держава амністувала злочинців, котрі вбивали, катували, ґвалтували, викрадали, це не може призвести до абсолютного звільнення їх від відповідальності, оскільки вони посягали на універсальні цінності, які не можуть підлягати перегляду на рівні держави", — підкреслює експерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аби не допустити амністії терористів ОРДЛО, необхідно ухвалити закон про відповідальність за злочини проти людяності і за військові злочини, - правозахисниця Матвійчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157486
 
 
 Топ коментарі
 
Нет никакой амнистии террористам!
Это - требование украинского народа!
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Нет никакой амнистии террористам!
Это - требование украинского народа!
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Как задрали все эти сказочники и хождения вокруг да около.
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это он до выборов говорил, когда был ещё лох! теперь он НЕ ЛОХ !
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сказала противоположное тому,что сказал рашист кремлевский...
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08.10.2019 На Донеччині вбили усіх проукраїнських кандидатів на пост керівника району, - ЗМІ

".... У Донецькій області за загадкових обставин загинули проукраїнські кандидати на пост керівника районної військової адміністрації.
Про це пише "Радіо Свобода".
Так, Руслана і Надію Лубинських з м. Курахове могли вбити, підклавши під двері "подарунок", в котрому здетонувала граната. Зазначається, що подружжя займалось волонтерством, а Руслан Лубинський був кандидатом на пост глави місцевої військової адміністрації. Надія Лубинська була заступницею директора гімназії. Вона не дозволила свого часу бойовиками проводити "референдум" у приміщенні навчального закладу. Син подружжя ж брав активну участь у Революції Гідності. У день трагедії, за даними знайомих родини, під двері квартири поклали пакунок. Жінка подумала, що це її привітали діти в честь Дня вчителя. Потім пролунав вибух. І чоловік і дружина загинули. ...."
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я что то не пойму вот такие публикации для чего вообще? нас что готовят к тому что нам придется простить лугандоновцев? но это же бред.... как я могу простить людей убивших моих близких, друзей, товарищей? нет уж лучше стена и ров с крокодилами!
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знатный лифтер лугандона? давно его не видел, даже как то тепло на душе стало.... откатался болезный на лифте... вот вам пример народной украинской амнистии для гандонов!!! вот это я понимаю амнистия!!! хотя где то в глубине души червячок сомнения - жалко что не помучался.....!!!
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Они сейчас с Гиви и Захаром хор Александрова с Кобзоном слушают. Земля им стекловатой....
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Свинцовый подарок между глаз - вот и вся амнистия нелюдям.
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Выходит, грабить "Метро", другие супермаркеты и магазины - можно? Главное после этого убить побольше украинских солдат. И перекрывать дорогу ВСУ, которые выдвигаются к границе с Московией - тоже можно. И плевать в наших пленных можно - потом все равно простят, как написано в статье "с целью поощрения мирного
поведения, разоружения, демобилизации, реинтеграции, реабилитации и примирения". А что, кто-то в Лугандоне раскаялся в содеянном? Кто-то попросил прощения?
Лучше бы пани Айвазовская сказала: "Капитуляция, так капитуляция" - честнее бы вышло.
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Амнистия: хороший враг - мертвый враг! Грехи простим...
Слава Украине!
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Ні . Навіть посмертно прощати не можна , а от амністувати посмертно можна без проблем .
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Вони за всруський світ? Окей. Одна з фундаментальних зкріп цього світу - "православ'я" (типа...)
Не впевнений, що після смерті усіх чекає зустріч із суворим справедливим б-гом, що винесе вирок - блаженство в раю чи пекельні борошна... Але, як казав Воланд - "Впрочем, ведь все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это!"
Ото якщо вони такі православні - то б-г їм суддя. А Україна може лише прискорити їхню зустріч з деміургом...

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