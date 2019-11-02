 Амністія є частиною ширшого процесу правосуддя перехідного періоду, - Айвазовська

Як передає Цензор.НЕТ, про це в своїй статті для ZN.UA пише Ольга Айвазовська, координатор Громадянської мережі ОПОРА.
"Принципи та правила амністії застосовуються з метою заохочення мирної поведінки, роззброєння, демобілізації, реінтеграції, реабілітації та примирення, оголошуються якомога раніше напередодні припинення бойових дій. Сама ж амністія є частиною ширшого процесу правосуддя перехідного періоду, коли не лише розслідуються злочини та виносяться вироки, а й держава розробляє політику і процедури для відшкодування шкоди жертвам конфлікту, компенсації за рахунок країни-агресора, внутрішніх ресурсів у вигляді коштів, пільг, субсидій, спеціалізованих програм, міжнародної допомоги партнерів, а також реалізації права жертв на правду.
Колишній Генеральний секретар ООН Кофі Аннан у своїй доповіді, присвяченій верховенству права та правосуддю перехідного періоду в конфліктних і постконфліктних суспільствах, зазначив, що "правосуддя і мир — це не ворогуючі сили … вони взаємодіють і зміцнюють одне одного".
Навіть якби держава амністувала злочинців, котрі вбивали, катували, ґвалтували, викрадали, це не може призвести до абсолютного звільнення їх від відповідальності, оскільки вони посягали на універсальні цінності, які не можуть підлягати перегляду на рівні держави", — підкреслює експерт.
https://www.youtube.com/watch?v=NgABXocKItA
Это - требование украинского народа!
".... У Донецькій області за загадкових обставин загинули проукраїнські кандидати на пост керівника районної військової адміністрації.
Про це пише "Радіо Свобода".
Так, Руслана і Надію Лубинських з м. Курахове могли вбити, підклавши під двері "подарунок", в котрому здетонувала граната. Зазначається, що подружжя займалось волонтерством, а Руслан Лубинський був кандидатом на пост глави місцевої військової адміністрації. Надія Лубинська була заступницею директора гімназії. Вона не дозволила свого часу бойовиками проводити "референдум" у приміщенні навчального закладу. Син подружжя ж брав активну участь у Революції Гідності. У день трагедії, за даними знайомих родини, під двері квартири поклали пакунок. Жінка подумала, що це її привітали діти в честь Дня вчителя. Потім пролунав вибух. І чоловік і дружина загинули. ...."
поведения, разоружения, демобилизации, реинтеграции, реабилитации и примирения". А что, кто-то в Лугандоне раскаялся в содеянном? Кто-то попросил прощения?
Лучше бы пани Айвазовская сказала: "Капитуляция, так капитуляция" - честнее бы вышло.
Слава Украине!
Не впевнений, що після смерті усіх чекає зустріч із суворим справедливим б-гом, що винесе вирок - блаженство в раю чи пекельні борошна... Але, як казав Воланд - "Впрочем, ведь все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это!"
Ото якщо вони такі православні - то б-г їм суддя. А Україна може лише прискорити їхню зустріч з деміургом...