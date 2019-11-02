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 Політика України, Економіка
  2019  65
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 "Нафтогаз" направив нові позовні вимоги проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж, - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" надіслав до Стокгольмського арбітражу нові позовні вимоги проти російського газового монополіста "Газпрому". Рішення щодо цього арбітражу, як очікується, буде ухвалено в 2021 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці в фейсбуці виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Зараз настала наша черга подати "Заяву про захист та зустрічні позовні вимоги". Кількість сторінок тільки основного тексту нашої Заяви перевищує 500 сторінок. До нього додаються 3 звіти міжнародних експертів, які були спеціально для цього розроблені. Також додаються показання свідків і купа інших додатків.Працювали активно над цими документами ми приблизно три місяці. Детальніше про наші позовні вимоги, а також про те, чому вимоги Газпрому є необґрунтованими, я напишу трохи пізніше", - йдеться в пості.

Вітренко нагадав передісторію цього позову: 18 квітня 2018 року "Газпром" звернувся до Стокгольмського арбітражу з вимогою про початок арбітражу про перегляд рішення попереднього арбітражу щодо транзитному контракту.

Також читайте: Окружний суд Амстердама заарештував акції "Південного потоку", що належать "Газпрому", - Вітренко

"З формальної точки зору, Газпром вимагає внесення змін до контракту, оскільки Газпром вважає, що транзитний контракт накладає на Газпром нерозумно надмірні зобов’язання. Мова йде про контрактне зобов’язання Газпрому подавати для транзиту не менше 110 млрд куб на рік. Фінансовий ефект - приблизно 6 мільярдів доларів", - розповів Вітренко.

Нафтогаз звернувся до арбітражу 6 липня 2018 року з вимогою про перегляд транзитного тарифу, який діє з 13 березня 2018 року (дата звернення до Газпрому про перегляд тарифу) до закінчення контракту (1 січня 2020 року) та компенсацію за невиконання Газпромом зобов’язань подавати для транзиту не менше 110 млрд куб на рік починаючи з 2018 року (за попередні роки нам присудили компесацію у попередньому рішенні арбітражу).

"Як і щодо перегляду тарифу, так і щодо компенсації за недопоставки йдеться про наслідки дій самого Газпрому.Тобто і тут ми фактично захищаємося і вимагаємо компенсувати збитки, завдані діями Газпрому. Фінансовий ефект - понад 12 мільярдів доларів", - вважає Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання газового контракту з Росією буде порушено на зустрічі в нормандському форматі, - Пристайко

6 вересня 2018 року Стокгольмський арбітраж прийняв рішення про консолідацію проваджень за зверненням Газпрому та за зверненням Нафтогазу у одне провадження.

21 вересня був сформований арбітражний трибунал, який розглядає цю справу. 25 лютого був затверджений процесуальний графік. У відповідності до цього графіку Газпром подав "Заяву про позовні" вимоги 14 липня 2019.

В 2014-2018 роках ми вже пройшли цей шлях з Газпромом. Газпром "напав" на нас з багатомільярдними позовами, ми успішно захистилися і виграли у зустрічних позовах.

Як компенсацію наших збитків за рішенням попереднього Стогкольмського арбітражу ми вже фактично отримали газ вартістю понад 2 млрд дол., який був поставлений Газпромом в Україну і кошти від реалізаціі якого були фактично сплачені в держбюджет як податки та дивіденди Нафтогазу.

Газпром ще залишається нам винним 3 млрд дол. Ми розраховуємо, що ми стягнемо цей борг у 2020 році", - додав Вітренко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157485
 
   
 Топ коментарі
 
Витренко - порохобот.
Ату его!
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Ну, эт смех сквозь слёзы, учитывая то, что в Украине гигакалория тепла стоит в 1.5 раза дороже... "Нафтогаз" направив нові позовні вимоги проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8065
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Ты еще учти, что при средней минус 30 нужно чтобы отопить среднюю трешку 4-5 Гкалл в месяц, а не 0,7-1 Гкалл как у нас. И эти в 1,5 раза дешевле по факту в Сибири выходят в 2-2,5 раза дороже "Нафтогаз" направив нові позовні вимоги проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1689
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Ну, в Сибири, возможно. Но, например, в Питере, в январе средняя температура -5.5. В Кропивницком средняя температура в январе точно такая же. Гигакалория отопления у них стоит 1800 деревянных (710 грн), в Кропивницком 2100 грн. При этом, я сомневаюсь, что в Кропивницком зарплаты сильно выше, чем в Путинбурге в пересчёте на гривну.
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цены такие как в Киеве, некоторые меньше. зайди на сайт Ашана и сравни.
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Мхаа. А ты видел эти минус 5? Там влажность дикая. Сынок, там вдвое больше минимум идет на отопление. При этом не сомневайся. Средний киевлянин может на свою среднюю позволить купить себе в 2 раза больше жилья, чем ***********. Цены в 3-4 раза выше на все. От транспорта до ресторанов и продуктов. Так что не втирай мне это дичь.
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Ви обидва юмарісти ... У них свої енергоресурси, у нас покупні.
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какие -30?, Якутия, -50 панельные бетонные дома, хрущевки и все без теплоизоляции
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Ну там средняя не минус 50, но да. Якутск стоит вообще особняком. Там еще и 90% теплотрасс по воздуху "Нафтогаз" направив нові позовні вимоги проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2107
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а куда они денутся с подводной лодки россия, остается только и из говна петухов лепить
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Тарифы меняются раз в год - в июле на годовую инфляцию ( в 2020г. повысится на 3,5%), так что это пук в воду. .
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значит транзиту труба...
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Так кто-то этого и хочет, чтобы замести следы миллионных хищений Нету тела - нету дела
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Невже )(уйло? ти атчаянний пацанчик "Нафтогаз" направив нові позовні вимоги проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж, - Вітренко - Цензор.НЕТ 748
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Та ему как раз и не надо тырить, он и так все возьмет что захочет И мамы у него нет "Нафтогаз" направив нові позовні вимоги проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9475
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В кінцевому рахунку це суди безпосередньо з Х**лом.
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Сколько наших денег заплатили иностранным юристам?
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молодець..вже можна бігти у касу по премію
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18 апреля 2018 года "Газпром" обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием о начале арбитража о пересмотре решения предыдущего арбитража по транзитному контракту. Потом Нафтогаз подал встречный иск. Решение ожидается в 2021 году. Потом газпром подаст на пересмотр решения второго арбитража, а Нафтогаз еще один встречный иск.

При этом Украина не будет получать ни копейки, а вот зарплаты и премии в Нафтогазе будут оплачивать регулярно.
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Ти дуже розумна людина, тільки трішки жадна. Жадний два рази платить.
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а тебя жаба давит? нужно в школе учится а не прокуривать уроки)))
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не звезди
ПукинГаз не обращался в Стокгольмский арбитраж о пересмотре решения, он обратился в окружной суд.
Стокгольмский арбитраж является Международным Судом а не местным куда подал ПукинГаз.
в Контракте прописано
"Арбитражное решение будут окончательным и обязательным для обеих Сторон"
в Контракте упоминается что только Стокгольмский арбитраж рассматривает споры
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І гдє то упал мальчик с краденного велосіпєда Украина.
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Если добиться всех судебных выплат от Грязьпрома то будет выгоднее чем продлять транзит газа.
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Транзита не будит по любэ, так с "паршивой овцы хоть шерсти клок"
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Транзит буде в мінімальних обсягах. В цьому зацікавлена Європа - додатковий шлях постачання. До того ж Газпром не може завантажити Северний поток 2 на 100%, не порушуючи закони ЄС.
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Теперь пойдут одни ИСКИ, вместо газа. Гоню самогон, может по ГТС прокачку будут делать у Эвропу. А больше нечего.ПОБЕДА. Спасибо чиновнику Януковича, создателю партии РЕГИОНОВ. Надеюсь, от газа Меркель или от газа Амэрыкы теплее будет. А России так и надо, решили дешевым газом торговать, нам подавай подороже, он больше тепла дает.

регионов
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А чем тебе дураку не нравится ПР ? На фоне сегодняшней зеленой быдло-мрази это лучшая политическая партия МИРА!
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Они, партии, не девочки, что бы нравились. А мрази ВСЕ, но лучшие в МИРЕ.
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Те, що росія припинить транзит газу через Україну розуміють навіть зебіли. Але найгірше, що зебільна влада не може починати видобування газу з нових родовищ.
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Ну СП 2 прямой результат безальтернитивного Минска от твоего гибридного порося....
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А если тебе ноги повыдергивать, шо ты будешь делать, БЕГАТЬ? После ПЄТРУХИ не х..... делать.
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Ти ж не ескобар, тому тебе просто у спам.
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За иски и подачу документов уже потрачены десятки миллионов долларов. Премии в десятки миллионов уже выплачены. Украина при этом еще ничего и не получила. Но это не означает, что не нужно идти в суд. Это означает, что не нужно обворовывать страну.
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Хто на сьогоднішній день розкрадає державні кошти?
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Последователи вчерашнего дня. И так 30 лет. Какой не понятливый.
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Послушайте, дон. Там же сказано - Украина уже получили в счёт долга газ на 2 млрд., который уже продали населению и предприятиям, и с этого уплатили все налоги, и все премии. Что вы всё завидуете людям, которые умеют работать и нагибать кормушку путина?
Если бы не Коболев, не Витренко - неизвестно, не купил бы путин кого-либо другого за пару десятков млн долларов. И тогда бы не рф, а Украина бы должна была.
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І? Тільки премію кобалєва будуть повертати 4(чотири!!!)роки???? А збитки коли??? "Нафтогаз" направив нові позовні вимоги проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4786
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Що то ви написали? Перечитайте. Я нічого не зрозумів. Хто буде повертати премію Коболєва? То вже його гроші. Заздріть мовчки.
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В якому класі вчишся? уже проходили в школі, що 1 млрд. в 1000 разів більше 1 млн.? Розумні люди повинні одержувати за свою роботу гарні гроші.
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Пардон, какую именно страну? Рано или поздно раша заплатит. Даже если это получат наши дети, то будет совсем не плохо. Вы наконец поймете, что мы имеем дело со страной закоренелым преступником и вором??? Этому преступнику в свое время удалось анексировать наше Государство и даже перекроить историю сделав из нас "братьев" и навязав нам мнимые ценности. Когда наконец наш народ поймет, что нам несколько столетий врали и поробощали население?
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"Нафтогаз" направил новые исковые требования против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж, - Витренко

Українці! Відкривайте гаманці!!! Що б оплатити премією шампанське для біде мами кобадєва.....
Бо перша вже закінчилася.
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Не треба подавати в суд на Газпром?
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Похоже, ПОРОХОИДИОТИКИ скоро ПОЗЕЛЕНЕЮТ. Потому, что идем стопами чиновника Януковича, ПЄТРУХОЙ.
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Ага, давай давай, Витренко... чем больше исков, тем быстрее на транзит договоришься. Дятел блин
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А что у газпрома были какие-то обязательства на прокачку газа после 2019г.? Если не было, то это просто глупо, ни один суд не будет рассматривать такое дело.
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Позиция Нафтогаза по ***** мне нравится, позиция Нафтогаза по необоснованным тарифам и премиям чинушам от газа - нет.
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Северный поток1и2- пропуск 55х2=110млрд,
Через Украину пропуск- 146млрд..
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