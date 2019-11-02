 "Нафтогаз" направив нові позовні вимоги проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж, - Вітренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише на сторінці в фейсбуці виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Зараз настала наша черга подати "Заяву про захист та зустрічні позовні вимоги". Кількість сторінок тільки основного тексту нашої Заяви перевищує 500 сторінок. До нього додаються 3 звіти міжнародних експертів, які були спеціально для цього розроблені. Також додаються показання свідків і купа інших додатків.Працювали активно над цими документами ми приблизно три місяці. Детальніше про наші позовні вимоги, а також про те, чому вимоги Газпрому є необґрунтованими, я напишу трохи пізніше", - йдеться в пості.

Вітренко нагадав передісторію цього позову: 18 квітня 2018 року "Газпром" звернувся до Стокгольмського арбітражу з вимогою про початок арбітражу про перегляд рішення попереднього арбітражу щодо транзитному контракту.

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"З формальної точки зору, Газпром вимагає внесення змін до контракту, оскільки Газпром вважає, що транзитний контракт накладає на Газпром нерозумно надмірні зобов’язання. Мова йде про контрактне зобов’язання Газпрому подавати для транзиту не менше 110 млрд куб на рік. Фінансовий ефект - приблизно 6 мільярдів доларів", - розповів Вітренко.

Нафтогаз звернувся до арбітражу 6 липня 2018 року з вимогою про перегляд транзитного тарифу, який діє з 13 березня 2018 року (дата звернення до Газпрому про перегляд тарифу) до закінчення контракту (1 січня 2020 року) та компенсацію за невиконання Газпромом зобов’язань подавати для транзиту не менше 110 млрд куб на рік починаючи з 2018 року (за попередні роки нам присудили компесацію у попередньому рішенні арбітражу).

"Як і щодо перегляду тарифу, так і щодо компенсації за недопоставки йдеться про наслідки дій самого Газпрому.Тобто і тут ми фактично захищаємося і вимагаємо компенсувати збитки, завдані діями Газпрому. Фінансовий ефект - понад 12 мільярдів доларів", - вважає Вітренко.

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6 вересня 2018 року Стокгольмський арбітраж прийняв рішення про консолідацію проваджень за зверненням Газпрому та за зверненням Нафтогазу у одне провадження.

21 вересня був сформований арбітражний трибунал, який розглядає цю справу. 25 лютого був затверджений процесуальний графік. У відповідності до цього графіку Газпром подав "Заяву про позовні" вимоги 14 липня 2019.

В 2014-2018 роках ми вже пройшли цей шлях з Газпромом. Газпром "напав" на нас з багатомільярдними позовами, ми успішно захистилися і виграли у зустрічних позовах.

Як компенсацію наших збитків за рішенням попереднього Стогкольмського арбітражу ми вже фактично отримали газ вартістю понад 2 млрд дол., який був поставлений Газпромом в Україну і кошти від реалізаціі якого були фактично сплачені в держбюджет як податки та дивіденди Нафтогазу.

Газпром ще залишається нам винним 3 млрд дол. Ми розраховуємо, що ми стягнемо цей борг у 2020 році", - додав Вітренко.

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