 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич.а
"Маємо гарні новини. Після надсилання запиту від Представництва президента України в Автономній Республіці Крим компанія "Фейсбук" зняла відмітку верифікації зі сторінки т.зв. "глави" т.зв. "Республіки Крим", - написал Кориневич.
Ми вдячні компанії "Фейсбук" за швидку реакцію на наш запит і впевнені, що подібна ситуація ніколи не матиме повторення з жодним з окупаційних "чиновників".
Крим - це Україна для всього світу", -додав представник президента України в АРК.
Як відомо, відмітка верифікації у вигляді білої галочки в синьому колі надається фейсбуком публічним особами. При цьому, представники соцмережі самі вибирають, кому видавати спеціальний значок.
все то барахло что там наскладировано нам пригодится - ЯО тоже
продолжай брехать
Как ребенку
Чого і тобі бажаю.
Хоча, я подумаю над вашою ідеєю
Але причина зовсім в іншому...
Я там лише зареєстрований...
І нічого ще не викладав
- Почему вы хотите эмигрировать в Америку?
- Из-за фамилии.
- Как это?
- Моя фамилия Зуев, а в английской клавиатуре буквы "z" и "h" стоят далеко друг от друга.
(C)
@NashaCanada
😄
дядя со здоровым таким акцентом.
- почему хатите уехать?
- просто хочу.
- вас обижают националисты?
- нет.
- так почему хотите уехать?
- просто хочу - я не совок.
модер москаляка
не пиши дурниць.
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Для багатьох українців ці слова нічого не означають. Я сьогодні розмовляв із кримчанкою ,(Джанкой), яка мене засмутила, що після окупації усі задоволені😏
а крыму быть татарской автономной республикой в унитарной Украине
почему он не в международном розыске минимум по 3-м линиям:НП,СБУ и ГБР.
а статей там можно вагон присовокупить.
а,пете-расты и зэ-слуги?(к пете-растам особый спрос-5 лет муму топили,но так и не утопили.зелебобы-повторяют пете-растическую модель.)
а огребать-нам,пете-растня и зэ-разведенцы-неприкасаемая каста.