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Все про:Facebook (110) Аксьонов (88) Кориневич Антон (15)

 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич

Компанія "Фейсбук" зняла позначку верифікації зі сторінки маріонетки Кремля, так званого "глави" окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич.а

"Маємо гарні новини. Після надсилання запиту від Представництва президента України в Автономній Республіці Крим компанія "Фейсбук" зняла відмітку верифікації зі сторінки т.зв. "глави" т.зв. "Республіки Крим", - написал Кориневич.

Ми вдячні компанії  "Фейсбук" за швидку реакцію на наш запит і впевнені, що подібна ситуація ніколи не матиме повторення з жодним з окупаційних "чиновників".

Крим - це Україна для всього світу", -додав представник президента України в АРК.

Як відомо, відмітка верифікації у вигляді білої галочки в синьому колі надається фейсбуком публічним особами. При цьому, представники соцмережі самі вибирають, кому видавати спеціальний значок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook ліквідував велику фабрику тролів в Україні: серед видалених FB-сторінок - Hyser, Znaj.ua, Politeka

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157484
 
   
 Топ коментарі
 
вот это новость, как бы мы без неё жили.
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вот это новость, как бы мы без неё жили.
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Фейсбук це не "стрєлка" і не "сходняк".
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Комент виглядає швидше як сарказм. 😁 Єтапять ящетаю!
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И шо теперь, Крым вернут? Или можно фейковые страницы делать на его имя?
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страницы делаем а крым вернем по заветам полковника Болбочана - малой кровью могучим ударом Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5338 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5338 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5338 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5338 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5338 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5338 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5338 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5338 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5338
все то барахло что там наскладировано нам пригодится - ЯО тоже
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Ти трепло і не маєш ніякого стосунку до Болбочану.
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а ты петьке стоишь 5 коп в гавнорошенках
продолжай брехать Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3647 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3647 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3647 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3647 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3647
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Іноді п'ять копійок дорожче твоєї нікчемної совісті.😊
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Как мало тебе для счастья нужно.
Как ребенку
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Так. Я радію кожній дрібниці.
Чого і тобі бажаю.
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ти гля как зебилы расстроились. Прям жгут сарказмом)
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ты уникум ну, если у тебя только котики, то не забанят
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А в мене і котиків немає...
Хоча, я подумаю над вашою ідеєю Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2303
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І мене ніколи не банили...
Але причина зовсім в іншому...
Я там лише зареєстрований...
І нічого ще не викладав Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 8583
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На собеседовании в посольстве США:
- Почему вы хотите эмигрировать в Америку?
- Из-за фамилии.
- Как это?
- Моя фамилия Зуев, а в английской клавиатуре буквы "z" и "h" стоят далеко друг от друга.
(C)
@NashaCanada
😄
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Это не юмор. Это его история эмиграции из Саранска в Штаты
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все было не так - 93й...
дядя со здоровым таким акцентом.
- почему хатите уехать?
- просто хочу.
- вас обижают националисты?
- нет.
- так почему хотите уехать?
- просто хочу - я не совок.
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Вот поэтому я не пользуюсь соцсетями - можно годами собирать контент и аудиторию и вдруг какое-то пуйло одним нажатием кнопочки спускает в унитаз твои многолетние труды.И ты сидишь как обгаженый, считаешь сколько времени ты потратил на труд, который расхерачил какой-то неандерталец одним ударом дубины.
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ну как шо - поносишь москалей и фотки собираешь - а тут бац - бан Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 5247
модер москаляка Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7586 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7586 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7586
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Я тут недавно рАсЄянского прЄзидента без одежды запостил и меня в бан на три дня отправили... Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 8630
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коментар відмічено як спам  
 
я ж кажу модер москальський
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Компания Facebook сняла отметку верификации со страницы марионетки Кремля, так называемого "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова. Источник: https://censor.net.ua/n3157484
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Для багатьох українців ці слова нічого не означають. Я сьогодні розмовляв із кримчанкою ,(Джанкой), яка мене засмутила, що після окупації усі задоволені😏
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Вона кацапка? Якщо так то кацапи дійсно задоволені. Кацап повинен жити в багні, це його срЄда обітанія Facebook снял галочку верификации со страницы Аксенова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 2098
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Вона з Криму. Те, що вона не тюркю точно, а більше мені невідомо.
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значит неместная - все понятно Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 807 Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 807
а крыму быть татарской автономной республикой в унитарной Украине
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Вам би зрозуміти чому татари не є кримським татарами.
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а мы давно поняли - и татары крымские не относятся к уфимским татарстанским
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Та все нормуль. Относятся относятся. Не переживай Фейсбук зняв галочку верифікації зі сторінки Аксьонова, - Кориневич - Цензор.НЕТ 396
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Ну да, ну да... Это ж пипец какое ценное достижение. Надеюсь премии будут достойные, проделанной работе
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вместо галочки нужно поставить крестик.
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пох на галочку.
почему он не в международном розыске минимум по 3-м линиям:НП,СБУ и ГБР.
а статей там можно вагон присовокупить.
а,пете-расты и зэ-слуги?(к пете-растам особый спрос-5 лет муму топили,но так и не утопили.зелебобы-повторяют пете-растическую модель.)
а огребать-нам,пете-растня и зэ-разведенцы-неприкасаемая каста.
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Вот это победа! Теперь даже пенсионера не нужны пенсии по 500 евро.
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Зачем было Рассеи разрешать проводить референдум,тогда помнится кто то не велел стрелять нашим военным.
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Тогда сделано было правильно... руские мрази стояли в 30 км от Харькова. Эшелоны разгружались в Казачей Лопани. С Сумами, Черниковом - та же история. Кацапня б из Беларуси поперла. Тракториста б никто не спростл бы. Ну и юг. Что могла противопоставить Украина? Орда козломордая лезла напрополую. Вертолеты, самллеты, воздуъ был за ними. Вода - за ними. У нас - в/ч за бетонным забором. В него пукни - упадет. Стрелять? Стрелять можно было. Просто тот, кто не велел стрелять, взвесил последствия стрельбы и решил проиграть битву, но оставить интригу насчет исхода войны... хочешь обгадить Пастора? Спрячся за углом и кидай в него какашки...
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