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 Політика України
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Все про:Литвиненко (9) розвідка (1488) СБУ (4841) Інститут стратегічних досліджень (5)

 Завершується робота над законами про СБУ і розвідку. Цей законодавчий пакет - суттєвий крок вперед, - директор НІСД Литвиненко

Завершується опрацювання низки законодавчих актів, які повинні удосконалити правове регулювання функціонування Служби безпеки України та розвідувальних органів. Йдеться насамперед про проєкти нової редакції закону "Про Службу безпеки України" та нового закону "Про розвідку".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко.

За його словами, попередні законодавчі акти, що регулюють ці сфери, були ухвалені в 1992 і 2001 роках відповідно.

"Зрозуміло, що попри численні зміни, внесені протягом останніх десятиліть (а у непоодиноких випадках – і через безсистемність та неузгодженість внесених змін), ці закони потребують суттєвого вдосконалення. За цей час спливло багато води: безпекова ситуація змінилась докорінно. Росія більше не намагається інтегруватися в Захід, а прагне послабити його та відновити контроль над "втраченими провінціями". Відбулися глибокі технологічні трансформації – 20 років тому кіберзагрози у суспільстві, де навіть мобільний зв’язок був диковинкою, навряд чи розглядалися кимось як важливий безпековий чинник. Україна давно вже не постімперська країна, в якій багато хто називав гривню рублем, а всі проблеми можна було списати на радянський спадок".

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За словами Литвиненка, ці документи розробляються вже кілька років, до їх опрацювання було залучено доволі широке коло експертів, вони були презентовані і отримали загалом схвальні відгуки від наших іноземних партнерів.

"Законопроєкти мають створити правове підґрунтя для зміцнення українських Служби безпеки і розвідок, всебічного розвитку наших спроможностей у цій визначальній для національної безпеки сучасної держави сфері. Власне закони слід розглядати як відправний пункт для дальших дій, а не кінцевий результат перетворень. Вони лише визначають більш сучасні і чіткі правові рамки, які ще слід ефективно використати", - підкреслює Литвиненко.

Він також розповів про плановані новації.

"Розвідувальні органи здійснюватимуть не оперативно-розшукову, а розвідувальну діяльність, яка становитиме окремий вид спеціальної державної діяльності, пов’язаної з обмеженням прав і свобод людини. Передбачається формування розвідувального товариства України, планується удосконалити механізми координації його діяльності.

Служба безпеки України сконцентрується на забезпеченні державної безпеки, протидії розвідувально-підривній діяльності та захисті державних інститутів від протиправних посягань, а не протидії корупції і економічним злочинам. З урахуванням глобальних технологічних трендів збільшаться спроможності СБ України протистояти загрозам інформаційній та кібербезпеці.

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Планується поступове скорочення чисельності і демілітаризація Служби безпеки України. Разом з тим, серйозну увагу приділено питанням соціального захисту співробітників СБ України і розвідувальних органів, зокрема заробітної плати, медичного забезпечення тощо.

Найближчим часом передбачається також завершення підготовки законодавчих актів щодо зміцнення парламентського контролю, удосконалення регулювання системи захисту державних секретів тощо.

Важливою особливістю цього законодавчого пакету є єдина логіка перетворень. І ключовим пріоритетом тут виступає зміцнення демократичного цивільного контролю згідно з нормами і стандартами ЄС і НАТО.

"Не менш важливим є і плановане поступове набуття Службою безпеки і розвідками нової якості. Закладений у положення законопроектів план перетворень виглядає доволі реалістичним. Не зайвим буде ще раз нагадати, що будь-які серйозні зміни потребують відповідного фінансування, і законодавець, опрацьовуючи законопроекти, має пам’ятати про це.

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Складно говорити про довершену досконалість документів, що є результатом складних і багатосторонніх компромісів. Зрозуміло, що вони відбивають сучасний стан українського суспільства з усіма його проблемами. Водночас, навіть дуже прискіпливі і компетентні експерти під час складних дискусій, зокрема на майданчику Національного інституту стратегічних досліджень, вважають цей законодавчий пакет суттєвим кроком вперед", -зазначив директор Національного інституту стратегічних досліджень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157483
 
 
 Топ коментарі
 
Невже запрацює? А то зараз... Завершается работа над законами об СБУ и разведке. Этот законодательный пакет - существенный шаг вперед, - директор НИСИ Литвиненко - Цензор.НЕТ 7283

Завершается работа над законами об СБУ и разведке. Этот законодательный пакет - существенный шаг вперед, - директор НИСИ Литвиненко - Цензор.НЕТ 4801

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Главное кровати правильно переставить!
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ну єслі еті законодатєльниє пакєти готують сівохи, ківи, ярьомєнккі, богдани, і прочая зєпістота, то це не только шаг, а целий очень большой ривок. только нє впєрьод.
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ну єслі еті законодатєльниє пакєти готують сівохи, ківи, ярьомєнккі, богдани, і прочая зєпістота, то це не только шаг, а целий очень большой ривок. только нє впєрьод.
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если разведкой руководят клоуны с квартала то и лучший в мире закон вряд-ли поможет
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СБУ больше не будет по базарам бабок с семечками гонять?
Или: только и будет этим заниматься?
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Я то дома!
А ты как-то не по товарищески - зачем всю водку выпил?
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Не забудьте кассовый аппарат каждому баканьщику и чек на каждую оказанную услугу.
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все шо нада это убрать из руководства лапотных репоедов..и преданных слуг народа израиля..вот тогда это будет сбу и еще забыл земляков авакова близко туда не пускать. продадут все еще и прибрешут.
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Президентство Зеленського суцільний коридор ганьби.
Його реальну підтримку ми сьогодні побачили у Києві. Його реальне майбутнє у Тернополі.
Капітулянт і зрадник України.
Його заганятимуть як лося, він буде відчайдушно метатися.
Україна повинна перегорнути цю ганебну сторінку.
(C)
@Kharkov_2019
🤔
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Даешь больше 95-го квартала в спецслужбах! Так победите! верной дорогой на северо-восток идете, тААварищи!
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Идем все время вперед. И чем быстрее, тем бол ше оказываемся сзади. Одни понапринимали дебильных Законов, теперь другие взялись. А потом удивляються, почему народ уже толпами валит с Украины и явно не желает возвращаться...
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Кто теперь во власти у зеленского - Валерий Хорошковский (личный кабинет в ОП, теневой премьер от Кремля у ЗЕ) входил в состав совета НБУ с марта 2010 года. С 2011 - генерал армиию В 2012 году занимал должность первого вице-премьер-министра Украины и министра финансов. До этого был главой СБУ Украины.
Андрей Портнов с 2011 по 2014 год был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, также занимал должность главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

сегодня Хорошковский теневой Премьер у ЗЕкремлядей , а Портнов говорит наступили другие времена ...
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@babaikit
Ну а кого ж ще? Тільки своїх. Щоб без кумівства. Очільником Держкіно призначать Олексія Адольфович Кирющенко, режисера, актора, який знімався в "Слузі народу" і "Сватах", який має російське громадянство, не володіє українською і який отримав від Зеленського громадянство.

Завершується робота над законами про СБУ і розвідку. Цей законодавчий пакет - суттєвий крок вперед, - директор НІСД Литвиненко - Цензор.НЕТ 4810

(C)

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больше всего напрягает одно - все делается тайно - это возмущает и напрягает - вопрос простой - почему проекты показывают иностранцам в первую очередь ?а не своим гражданам ? может там такое шо будет то же шо и с отведением войск и со многим другим - как то так
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Первое место учёбы Академия ФСБ РФ в Мордоре.Як каже поговорка"Первое слово,дороже второго!.Або як казав Брюс Ли,щоб получить мои знания,ты должен избавиться от чужих,це як вылить застойную воду из стакана,щоб налить в него свежую.Згоднi куме?
-Так.Ну походу Украина разбавляет Завершується робота над законами про СБУ і розвідку. Цей законодавчий пакет - суттєвий крок вперед, - директор НІСД Литвиненко - Цензор.НЕТ 1758
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