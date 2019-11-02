 Росія замістила домінування Туреччини в Чорному морі і тепер розширює свою силу в Середземномор'ї, - директор департаменту Фонду Маршалла в Анкарі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказав на Львівському форумі з безпеки Озгур Унлухісарчікли, директор департаменту Фонду Маршалла в Анкарі.

За його словами, Туреччина однозначно виступає проти окупації і анексії Криму, намасперед тому, що це порушує міжнародне право.

Однак Унлухісарчікли зазначив, що у Туреччині також є низка інших причин, щоб бути проти цього:

"У Туреччини є ще п'ять інших причин, чому варто вважати це загрозою. Анексія є загрозою для нашої безпеки насамперед. Через таку анексію Росія замістила Туреччину, домінантну морську силу, на Близькому Сході. Тепер Росія буде проєктувати цю силу на Середземномор'ї, таким чином кидати виклик Туреччині на півдні і на півночі. Крім того, до анексії Криму та навіть ще до російсько-грузинської війни у ​​Туреччині були буфери - це Грузія і Україна, і тепер ці буфери практично зникли. Російська протиракетна система охоплює 90% турецкого повітряного простору - 500 батарей в Єревані і Сирії. І четверте - це те, що незаконна анексія Криму викликала нестабільність в причорноморському регіоні та обіцяє ще гіршу нестабільність - це виклик для Туреччини. І п'яте : Туреччину непокоїть те, як йдуть справи з правами людини щодо до кримських татар у Криму".

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Нагадаємо, Львівський форум з безпеки на тему: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" відбувся 31 жовтня-1 листопада в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі взяли участь понад 200 експертів і чиновників з більш ніж 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини.