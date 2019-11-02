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Все про:Крим (7659) Туреччина (952) Чорне море (349) Середземне море (24)

 Росія замістила домінування Туреччини в Чорному морі і тепер розширює свою силу в Середземномор'ї, - директор департаменту Фонду Маршалла в Анкарі

Окупувавши Крим, Росія замістила домінування Туреччини в Чорному морі і тепер кидає виклик Анкарі і з півдня, і з півночі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказав на Львівському форумі з безпеки Озгур Унлухісарчікли, директор департаменту Фонду Маршалла в Анкарі.

За його словами, Туреччина однозначно виступає проти окупації і анексії Криму, намасперед тому, що це порушує міжнародне право.

Однак Унлухісарчікли зазначив, що у Туреччині також є низка інших причин, щоб бути проти цього:

"У Туреччини є ще п'ять інших причин, чому варто вважати це загрозою. Анексія є загрозою для нашої безпеки насамперед. Через таку анексію Росія замістила Туреччину, домінантну морську силу, на Близькому Сході. Тепер Росія буде проєктувати цю силу на Середземномор'ї, таким чином кидати виклик Туреччині на півдні і на півночі. Крім того, до анексії Криму та навіть ще до російсько-грузинської війни у ​​Туреччині були буфери - це Грузія і Україна, і тепер ці буфери практично зникли. Російська протиракетна система охоплює 90% турецкого повітряного простору - 500 батарей в Єревані і Сирії. І четверте - це те, що незаконна анексія Криму викликала нестабільність в причорноморському регіоні та обіцяє ще гіршу нестабільність - це виклик для Туреччини. І п'яте : Туреччину непокоїть те, як йдуть справи з правами людини щодо до кримських татар у Криму".

Читайте: Україна хотіла б перегляду Конвенції Монтре, що дозволить кораблям НАТО перебувати в Чорному морі понад 21 день, - Корсунський

Нагадаємо, Львівський форум з безпеки на тему: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" відбувся 31 жовтня-1 листопада в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі взяли участь понад 200 експертів і чиновників з більш ніж 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157482
 
 
 Топ коментарі
 
Да, и ещё нужно ослабить их ПВО - выкупить как можно больше ЗРК С-400...
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Но турки знают как с этим бороться - протянули из паРашки два газопровода и скоро высосут из неё весь газ. Это обескровит экономику москалей.
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Беспокоит поэтому кацапам знатно подлизнули купив ракетные комплексы Россия заместила доминирование Турции в Черном море и теперь расширяет свою силу на Средиземноморье, - директор департамента Фонда Маршалла в Анкаре - Цензор.НЕТ 3828
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еще бы, в G7 их лупцуют от души, слезоточивый газ, водометы - все что душе угодно, во франции не так давно желтых жилетов мордами по асфальту катали, так что хочешь в G - бей демонстрантов
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слава богу, проходит минстецевско анакондовский угар про то как рашка вот-вот развалится и начали понемногу оценивать глубину проблемы
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Но турки знают как с этим бороться - протянули из паРашки два газопровода и скоро высосут из неё весь газ. Это обескровит экономику москалей.
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Да, и ещё нужно ослабить их ПВО - выкупить как можно больше ЗРК С-400...
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А также атомную энергетику русни - выкупив побольше реакторов для АЭС в Аккую.
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"...еще до российско-грузинской войны у Турции были буфера - это Грузия и Украина..."
Звучит обидно. Наверное всё же буферы.
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Согласно "национальной" доктрины профессора комедии Зеленского, Украина це повия, то есть в этом случае никакой ошибки нет. Буфера
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Ой да ладно, Турция если бы только захотела закрыла бы для кацапов Босфор. А так только озабоченость
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А что там, шторм, чтобы закрывать, или авария?
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Крейсер-барановоз Хачик Авакян может запросто затонуть поперек...
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Под барановозом подразумевалась скотовозка для перевозки кацапов... ну, кацаповозка такая специальная... со стадом кацапов на борту... шоб волны бились аборт...
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Мост построить и фсё. Как тебе такой вариант?
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турки никогда и ни с кем плотно не союзничали.Они всегда делали то что нужно им самим.Не всегда получалось так как они хотели но принцип все же такой.В этом плане они не далеко ушли от пацаков.Т.е. могут обнять и прослезиться,а через минуту ударить ножом изнасиловать и после выразить глубокое сочувствие доставить в больницу,не жалея никаких средств.В общем имперцев в себе они по ходу так и не убили до конца.
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Можно подумать, что данный стиль присущ только туркам и пацакам. Те же англичане возвели его в культ. Да в Европе так вообще все истыканы ножами своих бывших союзников.
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в основном да только с той разницей,что пацаки практически никогда не выполняли договоренностей,нарушая все что можно и что нельзя.Это у них врожденное
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Турки всегда, как банные листы к дупе, прилипали к побеждавшим, а если последние начинали проигрывать, сразу отлипали Они и болгарам такое поведение привили. Или ждала кто победит и к его дупе прилипала
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Ikonnikov,ты типичный росиянский идиот,это политика,так было и всегда будет.Но это для нормального мира норма,а не для таких 120 млн. кретинов парашников как ты.
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не, ну постройте южный поток-2, закупите у русни с-500 какие-нибудь, побольше совместных патрулей в Сирии....может поможет.
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Это потому что чмо Трампушка подыгрывает другому чмо путингу
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Новость о чём собственно ? загонят пару сухогрузов с гексогеном в средиземное море ?
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Новость о том ,что опять помидоры будут у вас давить трактором, а там ближе к НГ непонятки с Сирией начнутся... короче,помидоров кацапне не видать.
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"Російський пасажирський літак Sukhoi Superjet-100 вимушений був зробити екстрену посадку. У лайнера з 83 пасажирами на борту відразу після вильоту відмовив лівий двигун.
Літак летів з Тюмені в Петербург, але повернувся в аеропорт Рощино, передає РБК. Причиною відмови двигуна стало потрапляння птаха, повідомили в авіакомпанії Ямал." - на місці птаха мала бути жаба...
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Що за вислів "незаконна анексія"? Хтось знає анексію законну???
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Когда это турция доминировала в Черном море? Росія замістила домінування Туреччини в Чорному морі і тепер розширює свою силу в Середземномор'ї, - директор департаменту Фонду Маршалла в Анкарі - Цензор.НЕТ 6448 В Германии она доминируетРосія замістила домінування Туреччини в Чорному морі і тепер розширює свою силу в Середземномор'ї, - директор департаменту Фонду Маршалла в Анкарі - Цензор.НЕТ 1339 И то не везде
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во времена Османской Порты Турция держала под контролем и Черное море и Средиземноморье. Теперь же от былого величия осталась только бледная тень. Турки скачут по гробам прямо в город Амстердам - трудовая и культурная оккупация Европы.
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Да я в курсе насчет недавней ситуации у вас тамРосія замістила домінування Туреччини в Чорному морі і тепер розширює свою силу в Середземномор'ї, - директор департаменту Фонду Маршалла в Анкарі - Цензор.НЕТ 3371 Но в Германии их больше по-любому, берлинский режим они нагнулиРосія замістила домінування Туреччини в Чорному морі і тепер розширює свою силу в Середземномор'ї, - директор департаменту Фонду Маршалла в Анкарі - Цензор.НЕТ 7200
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Нат0 досить чекати , підарашу потрібно змивати.
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