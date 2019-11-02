EN|RU|UK
Теми дня: Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  15209  285
Все про:журналістика (899) Портнов (139)

 Портнов відреагував на заяву "Радіо Свобода" новими погрозами: "Звикайте, нові часи"

Колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що і надалі буде оприлюднювати персональну інформацію "всіх причетних" працівників ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму каналі в Telegram.

Напередодні ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування впливу і зв'язків колишнього чиновника з новою українською владою. Серед опублікованого - захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, що свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", - йдеться в заяві команди.

Портнов відреагував на це в новій замітці: "Звичайно, наступного раз я вчиню ще чіткіше і креативніше, але ключовий сигнал цієї історії - стурбованість про розкриття їхніх особистих даних.

Ну раз є такі думки, то будемо йти на зустріч побоюванням і тепер публікувати дані про всі їхні автомобілі, персональні відомості про причетних співробітників одіозного ЗМІ, місця їх проживання, біографії, паспортні дані та інші реквізити до десятого коліна".

Він також закликав "своїх знайомих з аналогічними випадками поділитися своїми напрацюваннями з приводу незаконної діяльності щодо них".

"Думаю, буде не зайвою і періодична показова прогулянка з біноклем біля місця проживання, аналіз приватного життя і ненав'язливий супровід в темний час доби в автомобілі з опущеними козирками і затемненим склом. Я сформую банк даних про кожного і буду оприлюднювати кожне прізвище, хто б не починав з цього приводу вити", - заявив Портнов.

Портнов відреагував на заяву Радіо Свобода новими погрозами: Звикайте, нові часи 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Як тут із підставами для кримінальної справи?" - Сюмар про погрози Портнова журналістам "Радіо Свобода"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157481
 
   
 Топ коментарі
 
Портнов ты часом не охренел -- смотри как бы на прицеле твоя тупорылая башка неоказалась !!!!
 показати весь коментар
 
боже, какая мерзкая гнида. А что наша прокуратора? гоняется за Фединой со Зверобой?
им некогда...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
вот такие нынче зеленкины герои украины )))
 показати весь коментар
 
 
Портнов такой смелый, потому что его охраняют "орлы" Рюкзакова.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Потому что знает законы, в отличие от порохоботов как ты.
 показати весь коментар
 
 
петекантропы привыкли что закон не писан, когда зеленые на ту же тупиковую тропу свернули они от радости, наверно, 33 баяна порвали.
 показати весь коментар
 
 
Может Портов и знает законы, но видно, что надо проверить на знание законов, человека который ему сливает информацию о людях.
 показати весь коментар
 
 
если это могут делать журналисты, то любой дурак сможет.
 показати весь коментар
 
Хм ... А журналіст це професія, чи прізвище ?
 показати весь коментар
 
А что у нас с сайтом Миротворец, где публикуют личные данные кого угодно!?
 показати весь коментар
 
 
Не кого угодно, а ворогів і зрадників України, порушників державного суверенітету України. Ти ще туди не потрапив?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
кто определеят что они враги и негодяи?
 показати весь коментар
 
 
Навіть я можу занести в Миротворець як громадянин України, звичайно, якщо маю докази. Ворог напав на мою країну і , значить, на мене і мою сім'ю. Я маю право і обов'язок захищати свою країну і себе всіма доступними засобами.
 показати весь коментар
 
 
Тогда отсаньте от Порнова. Он делает тоже самое.
 показати весь коментар
 
Портнов робить прямо протилежне: допомагає ворогам України.
 показати весь коментар
 
 
Игорь, Вы не такой дурак , каим себя представляете тут.Угомонитесь.
 показати весь коментар
 
ВИнторогая ты обиделась что твоих сепаров в Миротворец заносят. Сидела тут винторогая 5 лет косила под патриота но таки спалилась кацапка.
 показати весь коментар
 
 
Не кого угодно, а преступников против Украины. Тебе жалко врагов?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
кто определяет что они преступники?
 показати весь коментар
 
 
Туда без доказательств никого не заносят в списки, заходи и читай.
 показати весь коментар
 
 
Если без доказательства, тогда Портнов прав.
 показати весь коментар
 
Геращенко определяет.. а он из силовой структуры..имеет право..
 показати весь коментар
 
 
кроме суда этого никто не может делать.
 показати весь коментар
 
 
Адвокатом подрабатьіваешь у врагов , колаборантов ? Гимн Украині вьіучил ?
 показати весь коментар
 
 
Пороха обвиняли что Медведчук себя вольно чувствовал...а тут Портнов,Лукаш последнее время просто бенефисы устраивают.Что на это ответит зеленые?Ой я забыл,Богдан же его шестёрочка
 показати весь коментар
 
 
Ты же выше сказал, что обвинять может только суд! Ты или крестик сними, или штаны одень.
 показати весь коментар
 
Ты и Игорь одно лицо? Троль на сто аккаунтов?
 показати весь коментар
 
 
Это у вас, свинособак, по сто аккаунтов на цензоре.
 показати весь коментар
 
 
Если человек, на простой вопрос, отвечает хамством, то он на 100% кацап. Так вот, кацапенышь, что хрюкнуть то хотело?
 показати весь коментар
 
И так не смогли сказать что украл. В то время, как что украл хозяин зеленского коломойский - говорит лондонский суд.
 показати весь коментар
 
А шо следствие уже закончено и был суд над барыгой? Коломойский не мог украсть без содействия Гонтаревой- ставленицы мародера.
 показати весь коментар
 
надо было садить, а не дела продавать после майдана.
 показати весь коментар
 
 
Богдан - шістка Портнова, а ВАЗеленський - шістка у Богдана (Каламойського). Це що ж виходить наш през - шістка в квадраті? Діла твої господи.
 показати весь коментар
 
 
правильно портнов, дрюч малоросов во все щели, покажи им их стоило, их 73%, работы тебе хватит)))
 показати весь коментар
 
 
А рябошапка дела открывает по партийной принадлежности, а не по наличию состава преступления. У него задание пересажать всю партию "ЕС", хоть из пальца соси повод.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Один цербер против целой ПЕСарни - не так плохо для Украины.
Хуже, когда целая свино-псарня на одну Украину, как было при Порохле.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо только что ты свалил с Украины одним ЗЕбилом меньше это плюс. Надеюсь свалил безвозвратно винторогий козлик??
 показати весь коментар
 
 
Ни куда оно не свалило! Как сидело в кацапстане, так и сидит.
 показати весь коментар
 
и это правильно портнов, надо показывать кто здесь теперь хоязяин
 показати весь коментар
 
 
Порохнянські дебіли. Напишіть, де за законом за громадянином України може бути встановлено підглядання. Я не маю на увазі ВР і телефони депутатів, хоча і тут ви прощелигами виглядаєте. Але контраргумент Портнова (буду відстежувати і викладати зворотню інформацію) - 100% адекватний. Є класний фільм "Подглядывающий", відшукайте в неті, там є і ваш прообраз: "Я - СВИНЯ".
 показати весь коментар
 
 
на доску почета портнова..он натоящий полковник..
 показати весь коментар
 
Сопля зеленая! Читай закон о журналисткой деятельности! И почему то, когда подглядывали за Порохом ты молчало в тряпочку. А то что ты свинья, это даже не обсуждается.
 показати весь коментар
 
 
Рыг портнов потянул овоща до ростова, туда и зё утянет.
 показати весь коментар
 
 
Если бы какой-то неизвестный герой опубликовал данные этого "мстителя" - адресок, телефон, члены семьи, кто и где работает - учится, то интрига была бы ширше и острее. А, может даже, ширее и горячее.
 показати весь коментар
 
 
Невже в цій країні нема людей ,які здатні зляти ,це ригівсько-зелене гамно в унітазг
 показати весь коментар
 
 
портнов а не боишься что твои данные тоже опубликуют?
 показати весь коментар
 
 
А петиции в ГПУ на Портнова нет ещё? Я бы подписал. Считаю что Портнов должен первый сидеть в тюрьме.
 показати весь коментар
 
 
портнов их давно набрал..вместе с медведчуком..
 показати весь коментар
 
 
Признайся, Игорюня, ты рыг и антимайдановец?
 показати весь коментар
 
Да хоть одновременно! По правильному конечно нужно начинать с самого начала. Сначала сажать преступников времён Кучмы, потом времен Яныка, а после уже времен Порошенко. А если они сажать не начнут то в следующие 5 лет эту зеленую шоблу могут самих пересажать.
 показати весь коментар
 
Реальний показник діяльності нової влади... Так,дивись,скоро і праффесора скоро чекати...а фулє...
 показати весь коментар
 
 
Смотрящий від путіна за янукОвочем Хорошковський, як признався сам Богдан, консультує начальника митниці Нефьодова і має офіс в ОП, а ексміністр охорони здоров'я Богатирьова консультує міністра охорони здоров'я Скалецьку. Портнов відкриває ногами двері у Генпрокуратурі.
Новиє ліца нє із сістєми.
 показати весь коментар
 
оммерзительно... сопли зеленые со всех дыр висят , ах почемуто трогать бояться.. фу...
 показати весь коментар
 
а шо правда говорят шо портнов дружбан изи каломыйского именно поэтому он (изя) запрещает своим слугам его (портнова) трогать?
 показати весь коментар
 
Портнов тянет Хряка в кутузку,
за это Портнова рвут Хряковы тузики.
 показати весь коментар
 
 
Украинофоб Портнов лично защищен главой офиса презедента. Почему бы при таких друзьях не обнаглеть?
 показати весь коментар
 
 
Непогано було б зараз втрутитися потойбічним силам...

- Да, кстати, Андрей, - вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, - разнеслись слухи о чрезвычайной вашей дерзости. Говорят, что она, в сочетании с вашей не менее развитой разговорчивостью, стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово - сепар и рашист. И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть, подслушать и "обнародовать" все, что можно.
Портнов стал бледнее, чем Абадонна, который был исключительно бледен по своей природе, а затем произошло что-то странное. Абадонна оказался перед экс-главой АП и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло в руках Азазелло, что-то негромко хлопнуло как в ладоши, Портнов стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет.
 показати весь коментар
 
 
Україну зебільня зливає по всіх напрямках, хоч би хтось з команди блазня виступив проти цього зливу країни, проти цього свавілля, проти цих упирів , що повернулися, тиша повна, зато вони добре мочать ветеранів і волонтерів, всіх хто має проукраїнську позицію...Ну бляха, і проголосували, ну і зробили вибір, це повна дупа...
 показати весь коментар
 
Они не просто не против,они даже радости не скрывают. Полное единение зебилов и ваты
 показати весь коментар
 
 
к портнову отношусь без пиетета, но его действия поддерживаю - клин, клином вышибают! пусть "расследователи" всегда помнят, что не только он могут могут лезть в личную жизнь граждан, но и граждане вполне могут поинтересоваться жизнью "расследователей"!
 показати весь коментар
 
Просте питання - скільки кримінальних проваджень , за попередні 5 років , на Портнова завела команда соєвих ? Портнов відреагував на заяву "Радіо Свобода" новими погрозами: "Звикайте, нові часи" - Цензор.НЕТ 4587
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору