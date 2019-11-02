 Портнов відреагував на заяву "Радіо Свобода" новими погрозами: "Звикайте, нові часи"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму каналі в Telegram.
Напередодні ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування впливу і зв'язків колишнього чиновника з новою українською владою. Серед опублікованого - захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, що свідчать про стеження за його місцем проживання.
У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.
"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", - йдеться в заяві команди.
Портнов відреагував на це в новій замітці: "Звичайно, наступного раз я вчиню ще чіткіше і креативніше, але ключовий сигнал цієї історії - стурбованість про розкриття їхніх особистих даних.
Ну раз є такі думки, то будемо йти на зустріч побоюванням і тепер публікувати дані про всі їхні автомобілі, персональні відомості про причетних співробітників одіозного ЗМІ, місця їх проживання, біографії, паспортні дані та інші реквізити до десятого коліна".
Він також закликав "своїх знайомих з аналогічними випадками поділитися своїми напрацюваннями з приводу незаконної діяльності щодо них".
"Думаю, буде не зайвою і періодична показова прогулянка з біноклем біля місця проживання, аналіз приватного життя і ненав'язливий супровід в темний час доби в автомобілі з опущеними козирками і затемненим склом. Я сформую банк даних про кожного і буду оприлюднювати кожне прізвище, хто б не починав з цього приводу вити", - заявив Портнов.
для этого есть специальные органы!
Хуже, когда целая свино-псарня на одну Украину, как было при Порохле.
Новиє ліца нє із сістєми.
за это Портнова рвут Хряковы тузики.
- Да, кстати, Андрей, - вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, - разнеслись слухи о чрезвычайной вашей дерзости. Говорят, что она, в сочетании с вашей не менее развитой разговорчивостью, стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово - сепар и рашист. И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть, подслушать и "обнародовать" все, что можно.
Портнов стал бледнее, чем Абадонна, который был исключительно бледен по своей природе, а затем произошло что-то странное. Абадонна оказался перед экс-главой АП и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло в руках Азазелло, что-то негромко хлопнуло как в ладоши, Портнов стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет.