 Президент "Радіо Свобода" Флай засудив тиск і погрози "Схемам" із боку Портнова і закликав правоохоронців відреагувати

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві президента "Радіо Свобода/ Вільна Європа" Джеймі Флая.
"Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа рішуче засуджує нещодавні переслідування журналістів та співробітників відзначеної численними нагородами програми розслідувань Української служби "Схеми: корупція в деталях". Це неприйнятно, та ще й, схоже, протизаконно – щоб будь-хто в Україні розголошував особисту інформацію, загрожував фізичною шкодою чи будь-яким іншим чином вчиняв тиск на журналістів через їхню професійну діяльність", – зазначив він.
"Ми закликаємо українську владу та правоохоронців притягнути до відповідальності того, хто вчиняє дії, що підривають віру громадськості в прихильність України до свободи слова та просимо гарантувати безпеку нашим журналістам та співробітникам", – додав президент Радіо Свобода.
Напередодні ексдепутат та чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.
У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.
"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.
"Ми вважаємо дослідження впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою суспільно важливою інформацією, а його особу – публічною. Тому редакція не планує припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб", – зазначили "Схеми".
У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".
"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.
На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.
"Поширення персональних даних журналістів і персоналу, який задіяно для допомоги у зборі інформації – це порушення щодо оприлюднення персональних даних осіб. Причому даних, які чітко ідентифікують особу та її місце проживання, що становить загрозу для водія у цьому випадку. Стаття 6 Закону про захист персональних даних визначає випадки, коли такі дані можуть бути поширені. У цьому випадку таке розкриття не обумовлено жодною легальною потребою", – аналізує юристка ІРРП Людмила Панкратова.
Панкратова додає: "Небезпека для журналістів полягає в тому, що ці персональні дані було отримано з офіційних, але не відкритих джерел – від утримувача персональних даних. Наприклад, дані паспорта. Це загрожує безпеці усієї редакції. З огляду на те, що влада всіляко намагається знецінити роботу журналістів, це може бути сигналом до неправомірних дій відносно працівників редакції. Навіть більше, така поведінка Портнова дає сигнал і джерелам, оскільки сприймається як можлива атака на журналістів".
За словами адвокатки Віри Крат, також вбачаються ознаки порушення статті 171 Кримінального кодексу – вплив на журналістів з метою перешкоджання виконання професійних обов’язків – і статті 182 – щодо незаконного збирання і розповсюдження персональних даних.
капец ты "острорылый". а хошь я скажу тебе почему Петко так обосрался и с улыбкой сдал власть, вместо резать, жечь и т.д. что ура-кукариоты вопили?
Написав про них Дубінскій.
Гуглим хто ж такий той Дубінський насправді. За два роки Дубінський, борець з корупціонерами накупив елітної нерухомості в Києві на 5 000 000 доларів. Гаразд. Може у нього дядько в Мозамбіку помер і гроші йому лишив.
Але ідемо далі і раптом бачимо що його батько живе в Донецьку і служить в ;ДНР;. І являється активним прихильником того ;ДНР;
Гуглим далі- і раптом бачимо що видатний борець з Порошенком Дубінскій товаришує з Шарієм, Портновим та Гужвою.
;...Мой папа живет в некогда прекрасном украинском городе миллиона роз - Донецке, а ныне более известном как столица ДНР. Мой папа - Новоросс!...;
З автобіографії Алєксандра Дубінсково.
А где живет портянка, кто знает? Ну? Адрес же есть у него?
Та воно ж мабуть і під державної охороною від зебільної влади перебуває...
У него сейчас личный охранник - это Югик Луценко!
Переговоры бизнесмена с киллером:
- В общем, мне бы устранить одного конкурента.
- Сколько?
- Учитывая, что у него охрана серьёзная - миллион баксов.
- Диктуйте адрес.
- Улица Пушкина, дом 10, второй подъезд, квартира...
- Квартиру не надо, - останавливает киллер, - подъезда достаточно.
Правильно "чересчур".
и зеЛю на майдане полками забьют.
все идет к этому
(C)
@Anakoyher
😄
Не остання людина там, авторитет в юрисприденції.
Бо інакше закінчується закон і починається жорсткий сталінсько-чучхістський тоталітаризм - коли будь-яке сліво перекрутять як захочуть.
"Зеленский нас развел, блин - не, я не за такое голосовал" - цю фразу розчарованого зе-виборця елементарно можна перекрутити як заклик до повалення влади. І кричи потім з-за грат, що ти не це мав на увазі.
А Онуча закликає до переслідувань, репресій, нападів та вбивств - усім *****.
Портнова нинішня влада і Бєня, позвали в Україну «Садіть Порошенка.»
А зараз він поки тренується.
http://khpg.org/index.php?id=1572501575
- Да, кстати, Андрей, - вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, - разнеслись слухи о чрезвычайной вашей дерзости. Говорят, что она, в сочетании с вашей не менее развитой разговорчивостью, стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово - сепар и рашист. И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть, подслушать и "обнародовать" все, что можно.
Портнов стал бледнее, чем Абадонна, который был исключительно бледен по своей природе, а затем произошло что-то странное. Абадонна оказался перед экс-главой АП и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло в руках Азазелло, что-то негромко хлопнуло как в ладоши, Портнов стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет.