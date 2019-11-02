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Все про:журналістика (899) Портнов (139) Ткач Михайло (8)

 Президент "Радіо Свобода" Флай засудив тиск і погрози "Схемам" із боку Портнова і закликав правоохоронців відреагувати

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засуджує розголошення персональних даних співробітників програми розслідувань "Схеми: корупція в деталях", а також тиск і погрози на їхню адресу з боку колишнього народного депутата і ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова та закликає правоохоронців притягувати до відповідальності за такі дії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві президента "Радіо Свобода/  Вільна Європа" Джеймі Флая.

"Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа рішуче засуджує нещодавні переслідування журналістів та співробітників відзначеної численними нагородами програми розслідувань Української служби "Схеми: корупція в деталях". Це неприйнятно, та ще й, схоже, протизаконно – щоб будь-хто в Україні розголошував особисту інформацію, загрожував фізичною шкодою чи будь-яким іншим чином вчиняв тиск на журналістів через їхню професійну діяльність", – зазначив він.

"Ми закликаємо українську владу та правоохоронців притягнути до відповідальності того, хто вчиняє дії, що підривають віру громадськості в прихильність України до свободи слова та просимо гарантувати безпеку нашим журналістам та співробітникам", – додав президент Радіо Свобода.

Напередодні ексдепутат та чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

"Ми вважаємо дослідження впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою суспільно важливою інформацією, а його особу – публічною. Тому редакція не планує припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб", – зазначили "Схеми".

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

"Поширення персональних даних журналістів і персоналу, який задіяно для допомоги у зборі інформації – це порушення щодо оприлюднення персональних даних осіб. Причому даних, які чітко ідентифікують особу та її місце проживання, що становить загрозу для водія у цьому випадку. Стаття 6 Закону про захист персональних даних визначає випадки, коли такі дані можуть бути поширені. У цьому випадку таке розкриття не обумовлено жодною легальною потребою", – аналізує юристка ІРРП Людмила Панкратова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Як тут із підставами для кримінальної справи?" - Сюмар про погрози Портнова журналістам "Радіо Свобода"

Панкратова додає: "Небезпека для журналістів полягає в тому, що ці персональні дані було отримано з офіційних, але не відкритих джерел – від утримувача персональних даних. Наприклад, дані паспорта. Це загрожує безпеці усієї редакції. З огляду на те, що влада всіляко намагається знецінити роботу журналістів, це може бути сигналом до неправомірних дій відносно працівників редакції. Навіть більше, така поведінка Портнова дає сигнал і джерелам, оскільки сприймається як можлива атака на журналістів".

За словами адвокатки Віри Крат, також вбачаються ознаки порушення статті 171 Кримінального кодексу – вплив на журналістів з метою перешкоджання виконання професійних обов’язків – і статті 182 – щодо незаконного збирання і розповсюдження персональних даних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157480
 
   
 Топ коментарі
 
Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать - Цензор.НЕТ 4 Al Be
А где живет портянка, кто знает? Ну? Адрес же есть у него?
Та воно ж мабуть і під державної охороною від зебільної влади перебуває... Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать - Цензор.НЕТ 4676
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Мальдіви- перший закордонний відпочинок легального мільярдера за кілька років, ще й за власні гроші, тобто економія державних коштів.
Написав про них Дубінскій.
Гуглим хто ж такий той Дубінський насправді. За два роки Дубінський, борець з корупціонерами накупив елітної нерухомості в Києві на 5 000 000 доларів. Гаразд. Може у нього дядько в Мозамбіку помер і гроші йому лишив.
Але ідемо далі і раптом бачимо що його батько живе в Донецьку і служить в ;ДНР;. І являється активним прихильником того ;ДНР;
Гуглим далі- і раптом бачимо що видатний борець з Порошенком Дубінскій товаришує з Шарієм, Портновим та Гужвою.
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Ну так и Рюкзакян уже не злодей и мародер, а очень уважаемый зебилятником человек. И Портнов уже не хуйловский прихвостень, а борец с ненавистными майданутыми и прочими врагами зе-стада.
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Что ж они все под Йолку активизируются? Не могли до весны подожать?!
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Посадить рыговскую суку портнова надо в мусорный ящик под замок. Обнаглела овощная база
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Если он бандюк, то че "Порох" его снял с розыска, или ваще не подавал то? Обосрались, а теперь от него же и терпят - только успевай по НАБям бегать.
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Тупорылый,он при Порошенко сидел на твоей ,,параше,, тихо. А при зе вернулся и ПРоцветает. К результату своего голосования ПРетензий нет?
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А чего в "нике" - "Анатолий" тогда, если д.б. - "Тупорылый анатолий"?
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По сути есть что сказать? Или детский сад разводить будеш?
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умник, а ничего шо если бы он был в розыске, то так просто бы его не сняли с него т.к. есть обвинения и есть разыскиваемый, который, как ты ляпнул чет там про парашу - вот и сидел бы дальше.
капец ты "острорылый". а хошь я скажу тебе почему Петко так обосрался и с улыбкой сдал власть, вместо резать, жечь и т.д. что ура-кукариоты вопили?
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По тому что демократ. Вам,на россии,этого не понять.
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Чем больше на пэпку давить, тем больше из него дермеца выдавится! хехе.
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Да и удобно зебилам чужими руками каки делать Порошенко-поэтому и берегут, не трогают ценного для себя кадра,под твое дебильное одобрение
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Если он преступник - то посадите его. Заколебали своими договорняками,мудилы...
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Соевые, так Седлецкая, схватившая за хвост увалившего на Мальдивы сывочолого гражланина Кокорина с семейством уже не зебилка и не охент кримля? Ну наконец-то Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать - Цензор.НЕТ 6052
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Мальдіви- перший закордонний відпочинок легального мільярдера за кілька років, ще й за власні гроші, тобто економія державних коштів.
Написав про них Дубінскій.
Гуглим хто ж такий той Дубінський насправді. За два роки Дубінський, борець з корупціонерами накупив елітної нерухомості в Києві на 5 000 000 доларів. Гаразд. Може у нього дядько в Мозамбіку помер і гроші йому лишив.
Але ідемо далі і раптом бачимо що його батько живе в Донецьку і служить в ;ДНР;. І являється активним прихильником того ;ДНР;
Гуглим далі- і раптом бачимо що видатний борець з Порошенком Дубінскій товаришує з Шарієм, Портновим та Гужвою.
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И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится что ваш Дубинский тайно посещает ̶с̶и̶н̶а̶г̶о̶г̶у̶ любовницу
Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать - Цензор.НЕТ 5388
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Лише факти, Розенко.
;...Мой папа живет в некогда прекрасном украинском городе миллиона роз - Донецке, а ныне более известном как столица ДНР. Мой папа - Новоросс!...;
З автобіографії Алєксандра Дубінсково.
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сын за отца не отвечает. старое правило
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Ну так и Рюкзакян уже не злодей и мародер, а очень уважаемый зебилятником человек. И Портнов уже не ********** прихвостень, а борец с ненавистными майданутыми и прочими врагами зе-стада.
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А где живет портянка, кто знает? Ну? Адрес же есть у него?
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Al Be
А где живет портянка, кто знает? Ну? Адрес же есть у него?
Та воно ж мабуть і під державної охороною від зебільної влади перебуває... Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать - Цензор.НЕТ 4676
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Вот тут ты ошибаешься...
У него сейчас личный охранник - это Югик Луценко! Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать - Цензор.НЕТ 9715
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Згадується один старий анекдот про кілера. Але нам такий solution не підходить - бо тут Україна, а не кацапія, "рязанський цукор" є неприйнятним...

Переговоры бизнесмена с киллером:
- В общем, мне бы устранить одного конкурента.
- Сколько?
- Учитывая, что у него охрана серьёзная - миллион баксов.
- Диктуйте адрес.
- Улица Пушкина, дом 10, второй подъезд, квартира...
- Квартиру не надо, - останавливает киллер, - подъезда достаточно.
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"Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать" - создаётся впечатление, что этого члена банды зэка Шапкокрада и коллаборанта, боится Лицедей и его клуб клоунов больше, чем украинцев, видимо у этого кремлёвского холуя есть через чур много компромата на нынешних, захвативших власть, страх перед разоблачением сильнее гнева украинских патриотов.
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Згоден. Але зауваження від граматичного бандерівця (grammar nazi): "через чур" - це якийсь неоязичницький вид спорту (стрибки через ідола) Президент "Радио Свобода" Флай осудил давление и угрозы "Схемам" со стороны Портнова и призвал правоохранителей отреагировать - Цензор.НЕТ 9593

Правильно "чересчур".
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Интересно.. кто угомонит этого выродка портнова?
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Портнов убивает рейтинг зё, ну и нехай, бо и зё станет овощем только зелёным и докажет всем ещё раз, что ***** бедоносец и шашни с ним могут привести только до ростова.
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Не слишком ли дорогая будет цена для Украины,что бы доказать зебилам очевидное?
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А, шо надо было за потрошиную гниду голосовать и его свору свинарчуков-сатановских?
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Уважаемые журналисты, хватит осуждать тратя свои силы! С рыгофашистистами это не работает. Лучше обратитесь в госдеп с жалобой, что это чучело препятствует работе независимых сми. Когда чепушиле портнову запретят вьезд в сша, канаду и страны ЕС, тогда эта мразь вас и услышит!
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скоро всю эту зеЛеную падаль погоним на ростов!
и зеЛю на майдане полками забьют.
все идет к этому
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порохоботы! огневая поддержка с лахты на подходе! но пасаран, 3%-е!
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Поддержка с лахты у вас только для зебилов. Сереш тут сутками,чмо кацапское. Балалайкой и кислыми щщами от тебя смердит за километр.
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а где РябаяШапка закон же один для всех как говорил клоун Фединой открыли за угрозы а это что тогда?
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Мне кажется, что Зеленскому нужно выдать какое-нибудь удостоверение или бейджик, чтобы ему при встречах не нужно было каждый раз убеждать собеседников, что он президент, а не лох.
(C)
@Anakoyher
😄
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Тявкание порохосвиней не имеет никакого толку и смысла,у Пеца было пять лет но он их использовал только в своих целях,за что и ответит
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Портнов десь радником в команді ЗЕ прилаштувався.
Не остання людина там, авторитет в юрисприденції.
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Що характерно, на Федину та Звіробій відверто притягнуті за вуха справи. Бо не треба бути юристом 80 лвл, щоб знати простий факт - заклик до вбивства (та іншого криміналу) може бути визнаний таким, якщо дійсно є прямим однозначним закликом/погрозою. Крапка.
Бо інакше закінчується закон і починається жорсткий сталінсько-чучхістський тоталітаризм - коли будь-яке сліво перекрутять як захочуть.
"Зеленский нас развел, блин - не, я не за такое голосовал" - цю фразу розчарованого зе-виборця елементарно можна перекрутити як заклик до повалення влади. І кричи потім з-за грат, що ти не це мав на увазі.

А Онуча закликає до переслідувань, репресій, нападів та вбивств - усім *****.
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Портнов вместе с Хорошковским подельники при власти Януковича . Сегодня у Хорошковского личный теневой кабинет в ОП, А портнов заявляет , что пришли другие времена... Отводы, разводы, Золотое , Донбасс... Власть приходит теневая Кремлевская в кабинеты!
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Учимся читать язык грантоедов: "Сорос опасается, что Портнов таки посадит бизнес партнера - мародера Попрошенко"
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Красава !!! Вот это поворот , а до этого сорос приказал схемам расследовать путешествие пети на Мальдивы Вот это поворот , какие вы тупые , что зебилы , что порохоботы (((
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Ха!
Портнова нинішня влада і Бєня, позвали в Україну «Садіть Порошенка.»
А зараз він поки тренується.
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За ким стежать детективи НАБУ в Європейському суді з прав людини?

http://khpg.org/index.php?id=1572501575


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Непогано було б зараз втрутитися потойбічним силам... Президент "Радіо Свобода" Флай засудив тиск і погрози "Схемам" із боку Портнова і закликав правоохоронців відреагувати - Цензор.НЕТ 3467

- Да, кстати, Андрей, - вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, - разнеслись слухи о чрезвычайной вашей дерзости. Говорят, что она, в сочетании с вашей не менее развитой разговорчивостью, стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово - сепар и рашист. И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть, подслушать и "обнародовать" все, что можно.
Портнов стал бледнее, чем Абадонна, который был исключительно бледен по своей природе, а затем произошло что-то странное. Абадонна оказался перед экс-главой АП и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло в руках Азазелло, что-то негромко хлопнуло как в ладоши, Портнов стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет.
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Непогано серію таких епізодів створити. Стиль оригіналу збережено. Підтримую
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До речі, зараз час яскравих жовтих квітів.
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