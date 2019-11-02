 Україна хотіла б перегляду Конвенції Монтре, що дозволить кораблям НАТО перебувати в Чорному морі понад 21 день, - Корсунський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказав на Львівському форумі з безпеки директор Дипломатичної академії ім. Геннадія Удовенка Сергій Корсунський.

Він підкреслив, що захоплення Криму й українських кораблів Росія планувала давно.

"Російська Федерація прекрасно розуміє, що Крим є запорукою контролю над Чорним морем. Якщо є контроль над Чорним морем - то атакувати можна з усіх боків. Ми повинні звертатися до міжнародного права, щоб залучити Росію до відповідальності. Це стосується і Азовського моря, і Керченської протоки", - зазначив він.

Корсунський зробив акцент на тому, що Україна хотіла б переглянути Конвенцію Монтре про статус чорноморських проток, підписану в 1936 році. Зокрема, норму про те, що кораблі нечорноморських держав не можуть перебувати в Чорному морі понад 21 добу.

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"Всі сторони, які підписали конвенцію, не хочуть її переглянути. Хоча ми заявляли, що хочемо, щоб країни-союзники були присутні в Чорному морі, щоб посилити нашу позицію. Тому що разом з Румунією і Болгарією у нас немає достатньо потенціалу, щоб протистояти (Росії. - Ред) ... ми повинні дотримуватися положень конвенції Монтре. Передумов до зміни норм Конвенції поки немає. Хоча кораблі НАТО мають бути в Чорному морі, і ми б хотіли, щоб ці положення Конвенції про 21 день змінилися".

З 30 жовтня по 1 листопада у Львові вже втретє проходив львівський безпековий форум. Цього року у ньому взяли участь понад 200 авторитетних експертів та посадовців з більш, ніж з 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини.