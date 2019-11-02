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 Політика України
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Все про:НАТО (2157) Чорне море (349) Корсунський Сергій (1)

 Україна хотіла б перегляду Конвенції Монтре, що дозволить кораблям НАТО перебувати в Чорному морі понад 21 день, - Корсунський

Конвенцію Монтре необхідно міняти, що дозволити іноземним кораблям НАТО бути присутніми в Чорному морі понад 21 день.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказав на Львівському форумі з безпеки директор Дипломатичної академії ім. Геннадія Удовенка Сергій Корсунський.

Він підкреслив, що захоплення Криму й українських кораблів Росія планувала давно.

"Російська Федерація прекрасно розуміє, що Крим є запорукою контролю над Чорним морем. Якщо є контроль над Чорним морем - то атакувати можна з усіх боків. Ми повинні звертатися до міжнародного права, щоб залучити Росію до відповідальності. Це стосується і Азовського моря, і Керченської протоки", - зазначив він.

Корсунський зробив акцент на тому, що Україна хотіла б переглянути Конвенцію Монтре про статус чорноморських проток, підписану в 1936 році. Зокрема, норму про те, що кораблі нечорноморських держав не можуть перебувати в Чорному морі понад 21 добу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маючи контроль над Чорним морем, РФ контролює весь регіон. Потрібно відновлювати український флот, - начальник штабу ВМС Тарасов

"Всі сторони, які підписали конвенцію, не хочуть її переглянути. Хоча ми заявляли, що хочемо, щоб країни-союзники були присутні в Чорному морі, щоб посилити нашу позицію. Тому що разом з Румунією і Болгарією у нас немає достатньо потенціалу, щоб протистояти (Росії. - Ред) ... ми повинні дотримуватися положень конвенції Монтре. Передумов до зміни норм Конвенції поки немає. Хоча кораблі НАТО мають бути в Чорному морі, і ми б хотіли, щоб ці положення Конвенції про 21 день змінилися".

З 30 жовтня по 1 листопада у Львові вже втретє проходив львівський безпековий форум. Цього року у ньому взяли участь понад 200 авторитетних експертів та посадовців з більш, ніж з 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157479
 
   
 Топ коментарі
 
наращивать нужно пооизводство
нептун и гарпун
безпилотных торпед
пребрежной авиации
чужой флот - как чужая жена
всегда лучше
но не дает
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А есть хоть одна конвенция ,которую выполняла орда? Хоть один договор? Надо забыть эти бумажки...им грош цена в базарный день!
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Влада Мальти конфіскувала контейнери з російськими грошима для лівійських бойовиків - Times of Malta.
Украина хотела бы пересмотра Конвенции Монтре, что позволит кораблям НАТО пребывать в Черном море больше 21 дня, - Корсунский - Цензор.НЕТ 4077

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В першу чергу прийдуть китайські військові кораблі!
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Русня напросилась на очередную Крымскую.
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Та да , хорошо бьі и регламент принятия резолюций СБ ООН поменять , но лучше не фантазировать , а реально укреплять возможности черноморских стран противостоять российской агрессии на море.
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Никто ради нас конвенцию пересматривать не будет. Сменное пребывание максимум что удастся добиться.
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Да пусть хоть все флоты НАТО вместе с авианосцами зайдут в Чёрное море, что изменится?
Хватит уже розовых мечтаний.
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Добіться смєнного прєбиванія?
Так вони й так в режимі ротації.
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Правильно. Встречный безвиз для НАТО. Украина хотела бы пересмотра Конвенции Монтре, что позволит кораблям НАТО пребывать в Черном море больше 21 дня, - Корсунский - Цензор.НЕТ 3005
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"...мы заявляли, что хотим, чтобы страны-союзники присутствовали в Черном море - чтобы усилить нашу позицию. Потому что вместе с Румынией и Болгарией у нас нет достаточно потенциала..."
Ловко этот "гений дипломатии" вычеркнул турков из союзников.
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Там много есть лазеек как дать возможность НАТО присутствовать . Депутаты не хотят этого.
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Нет там лазеек. НАТО и так присутствует в ЧМ круглогодично (Турция, Румыния, Болгария). А США - договор Монтре. Чтобы изменить, надо согласие всех стран, но кто-то будет против.
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наращивать нужно пооизводство
нептун и гарпун
безпилотных торпед
пребрежной авиации
чужой флот - как чужая жена
всегда лучше
но не дает
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imho, Чтобы наладить производство надо "отсечь от гражданских" коррупционное ворьё, при котором взрываются арсеналы и гибнут патриоты в котлах.
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Ага... а Климкина зебильо звиздоболом выставило)
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А Україна до тієї конвенції хіба приєдналася? Україна хотіла б перегляду Конвенції Монтре, що дозволить кораблям НАТО перебувати в Чорному морі понад 21 день, - Корсунський - Цензор.НЕТ 3490
Поки Україна не відновить свого "добудапештського" статусу, її "хотєлок" ніхто серйозно не розглядатиме. Ото хіба на таких "екс-форумах" можна буде язиком почесати та "в кулуарах", за чаркою "обговорити".
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Один депутат тоже хотел, но почему то не получилось. Богданом звать.
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А есть хоть одна конвенция ,которую выполняла орда? Хоть один договор? Надо забыть эти бумажки...им грош цена в базарный день!
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Ми погоджуєм спалення срузькомовного лайна . з **********.
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