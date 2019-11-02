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 Освітній процес в армії має відкинути радянську парадигму, - Грант

Україні необхідно змінити освітній процес в армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказав на Львівському форумі з безпеки Глен Грант, підполковник Британської армії (у відставці), експерт Українського інституту майбутнього.

"Хоча генерали зробили все, що могли, для стримування Росії (вони зробили багато, безперечно), але на наступному етапі мають відбутися зміни радянської парадигми, радянського способу роботи, які не дозволяють молодим офіцерам рухатися навчальною драбиною.

Тому весь освітній процес повинен змінитися, оскільки це не процес, що генерує довіру. Довіра означає, що можна дати людям шанс на помилку. А радянська централізована система цього не дозволяє. Тому ці зміни потрібні. Через п'ять років ми бачимо, що на шостий рік зміни самі собою не відбудуться. Фактичне безумство - це коли ви щоразу робите те ж, а сподіваєтеся, що станеться щось нове. Тому нам буде потрібна нова парадигма лідерства, новий підхід", - сказав він.

Грант зокрема наголосив на важливості реформування сержантського складу.

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"Коли я свого часу отримав звання майора і сказав про це своїй бабусі, то вона спитала: коли ж я буду сержантом. В її розумінні сержант - це було дуже важливо. І це свідчило про важливість, яку грають сержанти в армії", - розповів експерт.

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За його словами, в ідеальній системі армійського підпорядкування кожен член групи повинен мати повноваження завершити місію навіть в разі загибелі командирів.

Нагадаємо, Львівський форум з безпеки на тему: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" відбувся 31 жовтня-1 листопада в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників з понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157475
 
   
 Топ коментарі
 
Спустя пять лет мы видим, что на шестой год изменения сами по себе не произойдутИсточник: https://censor.net.ua/n3157475 - золотые слова. Но кто этот человек, который выпилит к е..ям этот гадюшник ?
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Эту мерзость нужно было 20 лет назад выжигать. И ответственные за это вся сволота президентская.Начиная от кравчи и особенно кучмы с яныком. Остальные недотепы ,придурки и до безумства жадные хомяки. А подполковник,молодчина. Хоть и ушастик ))
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так это шо получается, пэтя нефига не реформировал армию. Во дела.
Я то думая, шо так комментов мало, а тут сои просто нет, мокнули ихнего великого реформатора
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Спустя пять лет мы видим, что на шестой год изменения сами по себе не произойдутИсточник: https://censor.net.ua/n3157475 - золотые слова. Но кто этот человек, который выпилит к е..ям этот гадюшник ?
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Даже если не найдется такого человека молодые офицеры повзрослеют и сами выпилят, но скорей всего не полностью, мы к сожалению не англосаксы, ментальность другая.
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За 6 лет войны разве не изменили? И разве только в армии нужно менять? А на ТВ каналах Медведчука и Фирташа, которые врут народу и навязывают ему не украинские ценности, при чем специально зомбируют, потому что ценности самих этих типов далеко не советские.
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не не украинские ценности, а россійскіє ценності.
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«Доверие означает, что можно дать людям шанс на ошибку. А советская централизованная система этого не позволяет. Поэтому эти изменения нужны. Источник: https://censor.net.ua/n3157475»

Допоки «ці люді обирають» у владу, навіть не олігархів, а маріонеток олігархів, ці зміни призведуть до катастрофи.
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Эту мерзость нужно было 20 лет назад выжигать. И ответственные за это вся сволота президентская.Начиная от кравчи и особенно кучмы с яныком. Остальные недотепы ,придурки и до безумства жадные хомяки. А подполковник,молодчина. Хоть и ушастик ))
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так это шо получается, пэтя нефига не реформировал армию. Во дела.
Я то думая, шо так комментов мало, а тут сои просто нет, мокнули ихнего великого реформатора
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Товариш Грант! Перш за все, ми маємо позбутися презіков з криворизської бурси імєні хабарника папо Шури! А також ватних мамо Рімм, які впихують нам своїх неповноцінних бубочок ! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ! А ХУНТА СПОСТЕРІГАЄ! Образовательный процесс в армии должен отбросить советскую парадигму, - Грант - Цензор.НЕТ 1607
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Совок Совок у армії - вічний. Освітній процес в армії має відкинути радянську парадигму, - Грант - Цензор.НЕТ 1681 До тих пір, як старпери, підсракувавті палковники керують військом. А ще приймають на роботу пенсіонерів, заробітчан, коли палковник виходить на пенсію і одразу знов до війська приходить і отримує зарплатнюі пенсію та видає розпорядження перевірити розмір бірок щоб було як в нього в методичці. Совок - вічний.
Освітній процес в армії має відкинути радянську парадигму, - Грант - Цензор.НЕТ 8212

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Давно пора, голых баб в казарму, травку в тумбочку.
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Толковый мужик этот Грант.Помню его попытку "достучаться" до серого вещества предыдущего главнокомандующего в попытке перестроить совковую структуру и принципы руководства украинских вооруженных сил.Понравились его акценты на профессионализм,компактность ,мобильность,асимметричные способы ведения боевых действий с более многочисленными и сильными армиями.Такими как армия Российской федерации.К сожалению его попытка успеха не имела.Посмотрим как у него получится с новой властью.
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