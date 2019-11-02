 У РНБО обговорили пропозиції до проєкту держбюджету-2020, що стосуються забезпечення нацбезпеки і оборони України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, відповідне рішення було обговорено на засіданні в суботу, 2 листопада.

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні у суботу ухвалила рішення щодо пропозицій до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

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Як повідомлялося раніше, уряд України має намір до 3 листопада внести до Верховної Ради оновлений проєкт бюджету на 2020 рік для розгляду в другому читанні.

"Парламент затвердив бюджетні висновки, які ми на робочому рівні вже отримали. Сподіваємося найближчим часом отримати офіційно. І до 3 листопада Кабмін їх відпрацює і подасть доопрацьований бюджет до другого читання", - міністр фінансів Оксана Маркарова.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила бюджет на 2020 рік в першому читанні. За нього проголосувало 255 депутатів.

Зазначимо, що законопроєкт про державний бюджет на наступний рік складає Міністерство фінансів, потім його виносять на розгляд уряду, який повинен затвердити цей документ і внести до Верховної Ради у вигляді законопроєкту.

У Раді бюджет, на відміну від інших законопроєктів, розглядають на трьох читаннях: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Бюджет стає законом після того, як за нього проголосують депутати після третього читання, а після законопроєкт підпишуть спікер і президент і опублікують в офіційній пресі.