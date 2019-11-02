 Бутусов: Тактична обстановка біля Петрівського і Богданівки - терміни розведення зриваються

Про це пише на сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Нагадаю, що Богданівка перебуває під українським контролем підрозділів 128-ї гірсько-штурмової бригади, а Петрівське - під контролем російських окупаційних військ. За планом розведення, так само, як і в 2016 році, наші підрозділи мають відступити приблизно на 1 кілометр, до околиці Богданівки. Однак режим припинення вогню порушується противником щодня.
На ділянці розведення працюють російські снайпери і кулеметники, перестрілки відбуваються щодня. Кулемет, оснащений нічним прицілом, прицільно обстрілює позиції 128-ї бригади щоночі. Оскільки піхота обмежена в застосуванні важкого озброєння, українським бійцям на цій ділянці необхідна підтримка контрснайперскіх підрозділів, підготовлених і оснащених для таких дій.
Серйозно загострилася обстановка 31 жовтня, коли на південь від зони розведення Петрівське-Богданівка, в районі російського опорного пункту поблизу Білої Кам'янки, було знищено дві машини з російськими військовими.
"Міноборони ДНР" стверджує, що одну з машин знищили бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади ракетою ПТРК.
Однак у соцмережах самі російські найманці пишуть, що насправді обидва підриви сталися на мінах. Крім того, не відкидають, що на своєму ж мінному полі. Як наслідок, двох найманців знищено, трьох поранено, також згоріли обидві машини. Оскільки російське командування заборонило публікацію будь-яких даних про втрати і офіційні розслідування недоступні, цілком ймовірно, що самі російські військові здійснили збройну провокацію, щоб звинуватити українців.
1 і 2 листопада російське командування здійснило серію артилерійських і мінометних обстрілів по позиціях 128-ї бригади, зокрема із застосуванням 122-мм гаубиць.
Командування 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі цілеспрямовано зриває графік розведення військ. Окупанти продовжують поводитись як господарі на українській землі та продовжують збройні провокації".
Жгиисчо и ты и тот придурок ярик.гыыы
що ж такі всі нервові.. кусає вас щось
з'їж канхвету - попустить.
Пысы. Каждый твой пост брехня, истерия и провокация
Зе не виправдав його очікування, але він поки тримається ))
Херня. Разведём. Зеля слушает только прогноз погоды.
Этому самовлюблённому дураку Зеленскому эта встреча нужна шобы покрасоваться перед камерами, потешить свое либидо, мол, посмотрите, я президент. Раньше он будучи в Москве выступал шутом на сцене перед Путиным неоднократно... а теперь мол чего то достиг, и может с ним говорить типо на равных...
Зе прагне миру, то путя йому його дасть, але на своїх умовах.
Чи влаштовують ті умови нас, воінствєнноє мєшінство ? Певно,що ні.
Але для більшості, яка втомилась читати щоденні зведення і не хоче чути про бойові дії, підійде і фуйловий мир.
Если между сторонами более 2 км - стрелять друг по другу со своих позиций из стрелкового оружия - невозможно. А обстрелы из артиллерии обычно начинаются с того что кто то открывает огонь по противнику из лёгкого оружия и завязывается перестрелка
Чем дальше - тем тише.
бо устали все ат вайны....
лежат он на диванах и устают - мира хочут - альтернативы нет.