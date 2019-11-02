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 Політика України
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Все про:Бутусов Юрій (1097) Золоте (128) Петрівське (5)

 Бутусов: Тактична обстановка біля Петрівського і Богданівки - терміни розведення зриваються

Терміни розведення в районі Петрівського і Богданівки знову зриваються через безперервні обстріли з боку найманців РФ.

Про це пише на сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Нагадаю, що Богданівка перебуває під українським контролем підрозділів 128-ї гірсько-штурмової бригади, а Петрівське - під контролем російських окупаційних військ. За планом розведення, так само, як і в 2016 році, наші підрозділи мають відступити приблизно на 1 кілометр, до околиці Богданівки. Однак режим припинення вогню порушується противником щодня.

На ділянці розведення працюють російські снайпери і кулеметники, перестрілки відбуваються щодня. Кулемет, оснащений нічним прицілом, прицільно обстрілює позиції 128-ї бригади щоночі. Оскільки піхота обмежена в застосуванні важкого озброєння, українським бійцям на цій ділянці необхідна підтримка контрснайперскіх підрозділів, підготовлених і оснащених для таких дій.

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Серйозно загострилася обстановка 31 жовтня, коли на південь від зони розведення Петрівське-Богданівка, в районі російського опорного пункту поблизу Білої Кам'янки, було знищено дві машини з російськими військовими.

"Міноборони ДНР" стверджує, що одну з машин знищили бійці 128-ї гірсько-штурмової  бригади ракетою ПТРК.
Однак у соцмережах самі російські найманці пишуть, що насправді обидва підриви сталися на мінах. Крім того, не відкидають, що на своєму ж мінному полі. Як наслідок,  двох найманців знищено, трьох поранено, також згоріли обидві машини. Оскільки російське командування заборонило публікацію будь-яких даних про втрати і офіційні розслідування недоступні, цілком ймовірно, що самі російські військові здійснили збройну провокацію, щоб звинуватити українців.

1 і 2 листопада російське командування здійснило серію артилерійських і мінометних обстрілів по позиціях 128-ї бригади, зокрема із застосуванням 122-мм гаубиць.

Командування 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі цілеспрямовано зриває графік розведення військ. Окупанти продовжують поводитись як господарі на українській землі та продовжують збройні провокації".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157473
 
 
 Топ коментарі
 
Тактическая обстановка в зоне разведения войск у Петровского и Богдановки: сроки снова срываются, - Бутусов

Херня. Разведём. Зеля слушает только прогноз погоды.
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Не знаю насчет кацапов,а вот что любой мыслящий чел против РАЗВОДОК- это Да!
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истерикой удовлетворен.
Жгиисчо и ты и тот придурок ярик.гыыы
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навчись задовільняти себе чимось іншим, окрім істерик
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ксанка, найди хасана и полощи ему все, что хочешь, меня не трожь, брехуха
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а де я неправду написала ?
що ж такі всі нервові.. кусає вас щось
з'їж канхвету - попустить.
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Я же нормально попросил, не доходит по нормальному?
Пысы. Каждый твой пост брехня, истерия и провокация
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в нього осіння депресія.
Зе не виправдав його очікування, але він поки тримається ))
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Бутусов а ведь ты тоже приложил к этому писецу максимум усилий . ДЕБИЛ млять
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А БСЕ что там фиксирует: кто ,откуда ит.д. или "не видит".Если "не видит" то везите туда кого угодно зрячего.Бандиты кремлевские не хотят останавливать войну и все для этого делают изображая из себя придурков.Если и нормандские лидеры будут из себя изображать тоже самое значит везите туда западную прессу,чем больше тем лучше.Там пресса имеет вес. Кремлевские уголовники боятся правды!! А дальше будет усиление санкций-можно подождать.А нет -тогда хорошо готовится и чистить гнойники.Только всей страной а заодно и определиться кто гражданин а кому тавро на лоб
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Тактическая обстановка в зоне разведения войск у Петровского и Богдановки: сроки снова срываются, - Бутусов

Херня. Разведём. Зеля слушает только прогноз погоды.
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нет нет неправда Ваша господин Бутусов. Пресс-центр ООС скажет что их не так поняли и обстрелов на самом деле не было и можно отводить войска......аж до Збруча
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Какой толк от этого разведения - отступления ? Да никакой, один позор. И какой толк будет от встречи Зеленского с Путиным ? Тоже позор. Народу Украины эта встреча ничего хорошего не сулит, все знают, что Путин игрок на дальние дистанции и кровожаден как маньяк. По Украине он выкрутит свои выгодные позиции, и снова поставит запятую в отношениях...
Этому самовлюблённому дураку Зеленскому эта встреча нужна шобы покрасоваться перед камерами, потешить свое либидо, мол, посмотрите, я президент. Раньше он будучи в Москве выступал шутом на сцене перед Путиным неоднократно... а теперь мол чего то достиг, и может с ним говорить типо на равных...
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Супер! Т.е "потешить уязвленное ЭГО",когда кривлялся и унижался на корпоративах а в душе ненавидел заказчиков!
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а якого результату можна очікувати ?
Зе прагне миру, то путя йому його дасть, але на своїх умовах.
Чи влаштовують ті умови нас, воінствєнноє мєшінство ? Певно,що ні.
Але для більшості, яка втомилась читати щоденні зведення і не хоче чути про бойові дії, підійде і фуйловий мир.
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Какой толк от этого разведения - отступления

Если между сторонами более 2 км - стрелять друг по другу со своих позиций из стрелкового оружия - невозможно. А обстрелы из артиллерии обычно начинаются с того что кто то открывает огонь по противнику из лёгкого оружия и завязывается перестрелка

Чем дальше - тем тише.
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А какая разница нашему генералисимусу какая там обстановка на фронте? Хоть вообще никакой! Хоть фронт по Днепру проходит! Ему главное с царем встретиться, может потом Квартал на гастроли в Кремлевский дворец поедет.
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то есть, кацапы и порохоботы совместно против разведения...
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Не знаю насчет кацапов,а вот что любой мыслящий чел против РАЗВОДОК- это Да!
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Кацапы и ЗЕлепузики за разведение...хорошая компания..
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статью прочитай, увидишь кто срывает разведение
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Юра, перестань - отводить.
бо устали все ат вайны....
лежат он на диванах и устают - мира хочут - альтернативы нет.
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Чого так хвилюватися? Зараз туди на місце обстрілів поїде Бубочка разом з своїм "95 сортиром", дасть там пару-другу концертів для окупантів і все буде тихо , як на цвинтарі 😕
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Не хвилюйтеся. Відведуть хоч і під кулями.
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