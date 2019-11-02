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Все про:ГПУ (3325) призначення (469) Лавренюк (15)

 На пост заступника генпрокурора може бути призначено Лавренюка

За даними джерела Цензор.НЕТ, на пост заступника генерального прокурора України буде призначено ексзаступник міністра інфраструктури Юрія Лавренюка.

Про це пише на сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Навколо персони Лавренюка зараз тривають гострі публічні дебати. Ціла низка портових операторів публічно виступили проти Лавренюка і звинувачують його в організації корупції на посаді заступника міністра інфраструктури. Серед обвинувачів - ексзаступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер і народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

Однак Лавренюк і ексміністр інфраструктури Володимир Омелян всі звинувачення заперечують, стверджують, що портові оператори самі замішані в корупційних схемах.

Новий міністр інфарструктури Владислав Криклій вирішив повністю замінити команду в керівництві міністерства. І 31 жовтня Лавренюк заявив про завершення роботи в Міністерстві інфраструктури.

Але очевидно, що аргументи Лавренюка визнаються переконливішими в головному центрі прийняття кадрових рішень - в Офісі президента.

Читайте також: Депутат від "Слуги народу" Мотовиловець закликав прем'єра очистити Кабмін від корупціонерів

25 червня президент Володимир Зеленський включив Лавренюка до складу Національної ради з питань антикорупційної політики.

Як зазначав у своїй біографії сам Лавренюк, він брав участь у створенні антикорупційного уповноваженого з питань запобігання корупції - у цій структурі в уряді Миколи Азарова працювали і Андрій Богдан, і чинний генпрокурор Руслан Рябошапка.

Тому призначення на пост в ОГПУ Лавренюка видається цілком імовірним сценарієм.

Цензор.НЕТ зв'язався з Юрієм Лавренюком із приводу імовірного призначення. Він відповів, що зараз перебуває на відпочинку, коментувати будь-які кадрові рішення не вважає за можливе".

Читайте також: Лавренюк відповів на критику нардепа Мотовиловця: "Ви злочинець чи жертва?"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157471
 
 
 Топ коментарі
 
так никто с корупцией бороться и не собирался. вас нае%али На пост заместителя Генпрокурора может быть назначен Лавренюк - Цензор.НЕТ 7337 На пост заместителя Генпрокурора может быть назначен Лавренюк - Цензор.НЕТ 7337
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ето тебе зеленский в ютубчике сказал что запрос общество ето посадть педро?
запрос общества ето колбаса по 2 гр и неплатить за комуналку
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Почему не задействованы до сих пор Сакварелидзе и Саакашвили. Ведь успешный , применённый на практике, а не только теоретический опыт Грузии в борьбе с коррупцией бесценен.
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Почему не задействованы до сих пор Сакварелидзе и Саакашвили. Ведь успешный , применённый на практике, а не только теоретический опыт Грузии в борьбе с коррупцией бесценен.
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так никто с корупцией бороться и не собирался. вас нае%али
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За собой следи-те. Касько, Чумак- нормальные замы Рябошапки. И Рябошапка ещё имеет время проявить себя. Главный запрос общества , посадить пэпо и его подельников, все ещё может быть осуществлён этим составом. Если нет - прийдут другие, но пэдро не удастся соскользнуть.
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ето тебе зеленский в ютубчике сказал что запрос общество ето посадть педро?
запрос общества ето колбаса по 2 гр и неплатить за комуналку
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а теперь че - и путаны не по 100 баксов - бо дорого)))
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Не транслируйте свои мечты на других людей. Главное, почему был избран Зеленский- это его обещание провести всеобъемлющий аудит деятельности порошенко, гонтареыой, анализ работы укроборонпрома и тд по списку. С последующим привлечением этих персонажей Гниль и Зло к уголовной ответственности. Для этого снята с депутатов неприкосновенность, т е им не поможет мандат остаться безнаказанными.

Но если новая команда опять решит прощать и дружить, то и им прийдется покинуть свои должности, а нам прийдется в который раз менять правящую верхушку . В любом случае, порошенко ничего кроме тюрьмы и позора не светит
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Вот вы опять нагнетаете. Под фопы маскируются крупные предприниматели. Во второй группе единщиков сидят такие монстры, оборот которых сотни миллионов гривен в год , и это не шутка. Бухгалтер мужа ведёт одного такого единщика- у него 90! объектов нежилой недвижимости, сдаваемых в аренду. Всего лишь. А есть и побольше обороты и доходы.

Так что здесь ситуация спорная и дискутабельная. Но, конечно, нужно в первую очередь заниматься крупным бизнесом, снижать налоги перед очищением таможни. Но время ещё есть.
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Значит аренда за 90! объектов нежилой недвижимости , будет платиться так - 10 % б.н. и 90 % кешем . По налогам недобор . Бюджет сосёт , а пенсы и учителя целуют портрет бубочки вместо денег. А вот если-бы зелебобик показал пример и вывел своё бабло из офшоров , тогда конечно.
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некогда русня не жила так плохо - как при - Порошенко)))))
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Лавренюк, он принимал участие в создании антикоррупционного уполномоченного по вопросам предотвращения коррупции - в этой структуре в правительстве Николая Азарова работали и Андрей Богдан, и действующий Генпрокурор Руслан Рябошапка.Источник: https://censor.net.ua/n3157471

Вам самим не смешно? Долой рыгов, новые лица и прочая муть....
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Нет , не смешно именно всем рыгам, поэтому и такой вселенский срач на форумах. Посмотрите на порошенко, выдумывает всякий нонсенс, искусственно создаёт и нагнетает ситуации, высасывает из пальца 'мировые зрады ' , а все потому, что боится он . А первое ноль первого приближается.
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Кроме высосанных из пальца лозунгов, у Вас шо-то есть?
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А у порошенко, как основателя партии регионов , интересно, сохранилась такая корочка? А посвидчення министра экономики при овоще ?
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Значит преЗЕдент ничем не отличается от Пороха и назначает рыгов своими представителями?... На пост заступника генпрокурора може бути призначено Лавренюка - Цензор.НЕТ 2961
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Лавренюк, он принимал участие в создании антикоррупционного уполномоченного по вопросам предотвращения коррупции - в смысле трахал маму уполномоченного.
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не смешите мои ретузы! вы привели к власти безответственных проходимцев у которых задача украсть и продать то последнее что не успели сделать их папередники.прекращайте верить киношным героям опуститесь на землю и имейте мужество смотреть правде в глаза. и еще ,перестаньте выражаться приблатненным сленгом клоуна это просто неприлично
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Человек, который шутит про рейтузы, призывает меня к приличию ))) Это так по-кацапски сваливать все с больной головы на здоровую.
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А человек, который шутил об эбонитовых палочках, может призывать тебя к приличию?... На пост заступника генпрокурора може бути призначено Лавренюка - Цензор.НЕТ 4644


На пост заступника генпрокурора може бути призначено Лавренюка - Цензор.НЕТ 2093

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Терпеть не могу людей, маскирующихся под супер приличных, по факту, все они очень часто оказываются самыми что ни на есть подонками. Все самые мерзкие преступления совершаются именно с умным видом. В случае Украины, со словами о томосе, напялив вышивынку и под звуки гимна Украины - эти скоты грабили наш бюджет и обдирали наших солдат. И сейчас опять рвутся к корыту, уже муссируя тему НАТО
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Ну да бубочка под приличного и не маскируется . Судя по сленгу , он просто быдломразь из подворотни . А своими делами только подтверждает этот свой статус.
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Михо очень самостоятельная фигура, он не сможет работать в команде и по правилам Зеленского. ИМХО.
По Сакварелидзе не понятно, скорее всего как то замазан. ИМХО
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нафига твой михо коломойскому ненужен
садят только людей круга коломойского
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а еще когда космические корабли будут бороздить .......)))))))
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Да там "обое рябое..."... Просто в министерстве хотят и себе кусочек коррупционного "пирога", а операторы делиться не хотят... Попомните мои слова - скоро, с подобными обвинениями, будут операторы с командой Криклия, обмениваться..........
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По сообщениям транспортников - редчайший коррупционный урод...
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Это просто ПИСЕЦ !!!! Назначит урода, который подмял под себя все основные схемы на морском транспорте, портах и дипломировании моряков !!!!! Он будет бороться с корупцией !!!!! три ха-ха !!!! пчелы против меда !!!!! зе-твари !!!
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Когда подмял? При потужном свыночолом реформаторе, который отрубал руки за коррупцию?
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Это хорошо, козлорожее под козлорожим прокси, что ты набычилось, когда тебе наступили на язык
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Он же даже в КВНе не играл!!!
За какие заслуги его замминистра ставить? На пост заступника генпрокурора може бути призначено Лавренюка - Цензор.НЕТ 240
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