 На пост заступника генпрокурора може бути призначено Лавренюка

Про це пише на сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Навколо персони Лавренюка зараз тривають гострі публічні дебати. Ціла низка портових операторів публічно виступили проти Лавренюка і звинувачують його в організації корупції на посаді заступника міністра інфраструктури. Серед обвинувачів - ексзаступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер і народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

Однак Лавренюк і ексміністр інфраструктури Володимир Омелян всі звинувачення заперечують, стверджують, що портові оператори самі замішані в корупційних схемах.

Новий міністр інфарструктури Владислав Криклій вирішив повністю замінити команду в керівництві міністерства. І 31 жовтня Лавренюк заявив про завершення роботи в Міністерстві інфраструктури.

Але очевидно, що аргументи Лавренюка визнаються переконливішими в головному центрі прийняття кадрових рішень - в Офісі президента.

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25 червня президент Володимир Зеленський включив Лавренюка до складу Національної ради з питань антикорупційної політики.

Як зазначав у своїй біографії сам Лавренюк, він брав участь у створенні антикорупційного уповноваженого з питань запобігання корупції - у цій структурі в уряді Миколи Азарова працювали і Андрій Богдан, і чинний генпрокурор Руслан Рябошапка.

Тому призначення на пост в ОГПУ Лавренюка видається цілком імовірним сценарієм.

Цензор.НЕТ зв'язався з Юрієм Лавренюком із приводу імовірного призначення. Він відповів, що зараз перебуває на відпочинку, коментувати будь-які кадрові рішення не вважає за можливе".

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