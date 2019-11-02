 На пост заступника генпрокурора може бути призначено Лавренюка

Про це пише на сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Навколо персони Лавренюка зараз тривають гострі публічні дебати. Ціла низка портових операторів публічно виступили проти Лавренюка і звинувачують його в організації корупції на посаді заступника міністра інфраструктури. Серед обвинувачів - ексзаступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер і народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.
Однак Лавренюк і ексміністр інфраструктури Володимир Омелян всі звинувачення заперечують, стверджують, що портові оператори самі замішані в корупційних схемах.
Новий міністр інфарструктури Владислав Криклій вирішив повністю замінити команду в керівництві міністерства. І 31 жовтня Лавренюк заявив про завершення роботи в Міністерстві інфраструктури.
Але очевидно, що аргументи Лавренюка визнаються переконливішими в головному центрі прийняття кадрових рішень - в Офісі президента.
25 червня президент Володимир Зеленський включив Лавренюка до складу Національної ради з питань антикорупційної політики.
Як зазначав у своїй біографії сам Лавренюк, він брав участь у створенні антикорупційного уповноваженого з питань запобігання корупції - у цій структурі в уряді Миколи Азарова працювали і Андрій Богдан, і чинний генпрокурор Руслан Рябошапка.
Тому призначення на пост в ОГПУ Лавренюка видається цілком імовірним сценарієм.
Цензор.НЕТ зв'язався з Юрієм Лавренюком із приводу імовірного призначення. Він відповів, що зараз перебуває на відпочинку, коментувати будь-які кадрові рішення не вважає за можливе".
запрос общества ето колбаса по 2 гр и неплатить за комуналку
Но если новая команда опять решит прощать и дружить, то и им прийдется покинуть свои должности, а нам прийдется в который раз менять правящую верхушку . В любом случае, порошенко ничего кроме тюрьмы и позора не светит
Так что здесь ситуация спорная и дискутабельная. Но, конечно, нужно в первую очередь заниматься крупным бизнесом, снижать налоги перед очищением таможни. Но время ещё есть.
Вам самим не смешно? Долой рыгов, новые лица и прочая муть....
По Сакварелидзе не понятно, скорее всего как то замазан. ИМХО
садят только людей круга коломойского
Було/Стало. Ще кулєбу послухайте.
За какие заслуги его замминистра ставить?