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Все про:МЗС (1936) Пристайко (234) Рейнсалу (12)

 4 листопада голова МЗС Естонії Рейнсалу приїде в Україну на переговори з Пристайком

4 листопада в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС у фейсбуці.

У МЗС України відбудуться переговори керівників зовнішньополітичних відомств України та Естонії.

Обговорюватимуться актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема залучення естонського досвіду у сфері електронного урядування та взаємодії в контексті протидії безпековим  викликам, підтримка Таллінном зовнішньополітичних пріоритетів України, а також співпраца в рамках міжнародних організацій.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто відвідав Україну з робочим візитом. Під час візиту він зустрівся з главою МЗС України Вадимом Пристайком, а також відвідав Станицю Луганську.

4 листопада голова МЗС Естонії Рейнсалу приїде в Україну на переговори з Пристайком 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157470
 
   
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Рейнсалу приедет и охренеет - Пристайко будет танцевать, перед ним, "два шаги налево, два шаги направо, шаг вперёд и два - назад...".
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возможно, он охренеет от того, почему коррупционное порохоло еще не сидит, ибо в Эстонии его зачистили в первые же годы независимости вместе с памятниками ленину и "солдату-совободителю" в центре столицы.
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« 2 ноября 2019.
Робот-упаковщик убил россиянина.



Следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели рабочего предприятия, выпускающего бетон и тротуарную плитку, в городе Грязи. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.»

ФЬОДОР ві вілл бек ?
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твой русский мир - не весь мир,
а всего лишь клякса сатанинского помёта на земле.
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Ну , таке невдачне призначення ... недоосвічений , недонавчений Пристайко ... що ви собі думаєте ?
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