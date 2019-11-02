 4 листопада голова МЗС Естонії Рейнсалу приїде в Україну на переговори з Пристайком

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС у фейсбуці.

У МЗС України відбудуться переговори керівників зовнішньополітичних відомств України та Естонії.

Обговорюватимуться актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема залучення естонського досвіду у сфері електронного урядування та взаємодії в контексті протидії безпековим викликам, підтримка Таллінном зовнішньополітичних пріоритетів України, а також співпраца в рамках міжнародних організацій.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто відвідав Україну з робочим візитом. Під час візиту він зустрівся з главою МЗС України Вадимом Пристайком, а також відвідав Станицю Луганську.