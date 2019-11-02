 За результатами опитування про кабінет платника податків проаналізували понад 1000 коментарів. Будемо думати, - Дубілет

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет написав на сторінці в фейсбуці.

"Дякую всім, хто взяв участь в опитуванні щодо кабінету платника податків.

Ми проаналізували понад 1000 коментарів. Деякі з них колеги з податкової навіть вже взяли в роботу.

Тут, однак, є непростим стратегічне питання. Стратегічно, можна рухатися двома шляхами. Або вкладатися в API, щоб податкові сервіси та інтерфейси розвивали приватні компанії (Taxer, Приват24, Medoc тощо), або намагатися самостійно побудувати гідний сервіс. Будемо думати.

Проводжу з цього приводу зараз голосування в своєму Телеграмі www.t.me/dmytro_dubilet

Нижче наводжу аналіз відповідей, зроблений Vadym Khodak.

50% - UI/UX.

1. Загалом, все погано.

2. Персоналізація під форму діяльності (зайві меню, звіти, календар платежів).

3. Розшифровка податків, підказки в меню.

22% - Функціонал.

1. Можливість міняти/додавати КВЕД, додати довідник КВЕД.

2. Збої/випередження помилок.

3. Пропозиції із звітності, загальної структури, додавання інфо про наявність заборгованості у фіз. осіб.

4. Багато хто пропонує прибрати "договір про Визнання еклектронніх документів" (підписується щоразу після отримання або зміни ЕЦП).

20% - Підтримка

1. Нема онлайн-підтримки.

2. Не працює електронне листування.

3. Повідомлення про оплати, штрафи, звіти, зміни рахунків.

6% - Ключі.

4% - Інфо після оплати не оновлюється онлайн.

3% - Інтегрувати більше платіжних сервісів (зараз EasyPay і Portmone).