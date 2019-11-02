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Все про:податки (833) Дмитро Дубілет (34) діджиталізація (8)

 За результатами опитування про кабінет платника податків проаналізували понад 1000 коментарів. Будемо думати, - Дубілет

Опитування з приводу кабінету платника податків завершено. Були проаналізовані понад 1000 коментарів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет написав на сторінці в фейсбуці.

"Дякую всім, хто взяв участь в опитуванні щодо кабінету платника податків.

Ми проаналізували понад 1000 коментарів. Деякі з них колеги з податкової навіть вже взяли в роботу.

Тут, однак, є непростим стратегічне питання. Стратегічно, можна рухатися двома шляхами. Або вкладатися в API, щоб податкові сервіси та інтерфейси розвивали приватні компанії (Taxer, Приват24, Medoc тощо), або намагатися самостійно побудувати гідний сервіс. Будемо думати.

Проводжу з цього приводу зараз голосування в своєму Телеграмі www.t.me/dmytro_dubilet

Нижче наводжу аналіз відповідей, зроблений Vadym Khodak.

50% - UI/UX.
1. Загалом, все погано.
2. Персоналізація під форму діяльності (зайві меню, звіти, календар платежів).
3. Розшифровка податків, підказки в меню.

22% - Функціонал.
1. Можливість міняти/додавати КВЕД, додати довідник КВЕД.
2. Збої/випередження помилок.
3. Пропозиції із звітності, загальної структури, додавання інфо про наявність заборгованості у фіз. осіб.
4. Багато хто пропонує прибрати "договір про Визнання еклектронніх документів" (підписується щоразу після отримання або зміни ЕЦП).

20% - Підтримка
1. Нема онлайн-підтримки.
2. Не працює електронне листування.
3. Повідомлення про оплати, штрафи, звіти, зміни рахунків.

6% - Ключі.
4% - Інфо після оплати не оновлюється онлайн.
3% - Інтегрувати більше платіжних сервісів (зараз EasyPay і Portmone).

За результатами опитування про кабінет платника податків проаналізували понад 1000 коментарів. Будемо думати, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157469
 
   
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Без комментариев думать не надо? Работу свою выполнять не умеют, тупени зеленые, комментарии ждут, *ля
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Ну, они берут пример с "вошдя"... Тот тоже просил, чтобы ему написали предвыборную программу....
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Кабинет налогоплательщика был сделан когда еще Зеленского и в помине не было, и кабинет этот реально кривой. Так что работу свою выполнять не умели еще при Петюньчике, но может хоть сейчас начнут исправлять.
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Как по твоему можно сделать нормальный онлайн-сервис не интересуясь мнением и не учитывая замечаний/пожеланий самих пользователей?
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да да подарите в частные руки
государство должно работать для народа ? или для частных компаний ?
вы живете на налоги ! и вы даже не можете сделать удобный кабинет налогоплательщика ?
это как в банке не будет обслуживания... много кто пойдет в банк ? чем отличается государство от частной структуры в разрезе необходимого качества и объема услуг ?
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