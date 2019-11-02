 Маючи контроль над Чорним морем, РФ контролює весь регіон. Потрібно відновлювати український флот, - начальник штабу ВМС Тарасов

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказав на Львівському форумі з безпеки Андрій Тарасов, віцеадмірал, начальник штабу-перший заступник командувача ВМС України.
"Ми в спадок від Радянського Союзу вважали море якимсь бар'єром. Але зокрема в країнах НАТО море сприймається як шлях, можливість реалізації свого потенціалу де завгодно, в будь-який час, в тому числі біля берегів противника", - зазначив він.
Віцеадмірал акцентував увагу на зростаючу активність Росії в Чорному морі.
"Маючи контроль над Чорним морем, Росія має контроль над всім регіоном. Це загроза не тільки Україні, це загроза і для Туреччини, і Болгарії і Румунії. Це ж відбувається і в Балтійському морі", - додав він, наголосивши на важливості відновлення українського флоту.
Нагадаємо, Львівський форум з безпеки на тему: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" відбувся 31 жовтня-1 листопада в інформаційно-культурному центрі ім. А. Шептицького Українського католицького університету у Львові.
У форумі взяли участь понад 200 експертів і чиновників з понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.
Нижче запостив уривок з мемуарів Вальтера Шелленберга, шефа розвідки Рейха, про концепцію Адольфича щодо субмарін як асимметричної відповіді, здатної помножити на нуль переваги традиційно потужного британського флоту.
Маю на увазі не конкретно субмарини, а в цілому ідею - не обов'язково пиляти крейсери, есмінці та інші heavy warships, якщо можна робити ефективні кораблі інших (та легших) класів, здатні відправляти вищезгадані важкі корита на концерт хора Александрова.
("Ой-вэй, не смешите мои тапки" - думав капітан ізраїльського есмінця "Ейлат", дивлячись у бінокль на якісь довбані ґеґипетські катери...)
Об этом сообщил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко для «Радио Свобода».
«Что касается текущего состояния флота, разработали стратегию развития до 2035 года. Она разделена на три этапа. Первая задача - это создание москитной составляющей», - рассказал адмирал.
Командующий флотом пояснил, как такого рода силы будут отвечать на провокации и атаки противника. По его словам, украинские катера еще необходимо будет оборудовать дополнительным вооружением.
https://aif.ua/politic/ukraine/ukraina_gotovit_moskitnyy_flot_dlya_otrazheniya_atak_na_more_-_glava_vms
Естественно что Украине нужен флот, но, если учесть как потерян предыдущий боевой флот, я бы новый, тем же людям не доверил.
"...Некоторое время за столом царило молчание. Я решился нарушить его, ухватившись за одно замечание Гитлера; гости, не понимая, как самый молодой из присутствующих решился на такое, обратили на меня полные укоризны взоры.
- Как оцениваете вы, мой фюрер, боеспособность Англии? Я уверен, что Англия будет сражаться.
Гитлер какую-то секунду глядел на меня с изумлением. Затем решил ответить на вопрос. Его интересует прежде всего, ответил он, только мощь английских экспедиционных сил, промышленные предприятия Англии сможет разрушить немецкая авиация. Я возразил ему, сказав, что несомненно, в борьбе с нашими самолетами примет участие английский флот, располагающий крупными силами и средствами.
- Флот, - ответил Гитлер, - будет занят другими операциями. У наших ВВС хватит времени, чтобы заминировать прибрежные воды Англии. И не забывайте, мой дорогой Шелленберг, что мы будем строить подводные лодки, подводные лодки и еще раз подводные лодки. На этот раз Англии не удастся взять нас измором и поставить на колени".
До чого цей уривок? Тут важливою є правильна концепція - замість очевидно нереальної ідеї симетрично зрівнятися з британським флотом, що був очевидно сильнішим за германський в плані важких лінкорів, крейсерів та інших надводних класів, Адольфич обрав асиметричний підхід. Тобто - озброювати Крігсмаріне кораблями іншого класу (в даному випадку U-Boats), здатними звести нанівець переваги традиційних надводних ескадр.
В нашому випадку не обов'язково субмаріни... є й інші solutions, щоб помножити на нуль усі переваги кацапських ночов (котрі як такі не дуже айс... це додає оптимізму...)
Пожалуй выше был не прав. Турецкий флот несомненно сильнее ЧФ РФ.
...запорізька чайка... брала на борт 50- 60 озброєних козаків. Як повідомляє Боплан, для здійснення походу скликалась січова рада, на якій обирався наказний отаман, а біля Військової Скарбниці п'ять-шість тисяч козаків починали будувати човни - чайки. Довжина човна була близько 20 м, ширина (в верхній частині) та висота - чотири метри. Дно чайки - довжиною до 16 м - робилося суцільним, із стовбура човнового дерева - верби або липи. Боки човна обшивалися дошками шириною ЗО см і довжиною чотири метри. Всередині робили перегородки і лавки, а потім човен просмолювали. На човні ставились два стерна, по одному на кожному кінці, а також десять-п'ятнадцять пар весел. Такий човен був швидкохіднішим і більш маневровим, ніж турецькі веслові галери. На човні також ставили щоглу для вітрила. Для усталеності та непотопленості човна до його бортів прив'язувалися за допомогою лика з липи або дикої вишні товсті в'язки очерету. Оскільки верхньої палуби не було, то човен, заповнений водою, не тонув, утримуючись на цих в'язках...
Якщо в морі їм зустрічалася турецька галера чи інші кораблі, запорожці їх переслідували, нападали і брали штурмом. Як це відбувалось, описує Боплан: «Човни їхні виступають з води не більше як на дві з половиною стопи (стопа - приблизно 30 см), тому козаки бачать ворожий корабель чи турецьку галеру скоріше, ніж їх самих запримітять. Далі вони спускають вітрила і дивляться, куди дме вітер; намагаються плисти так, щоб сонце було в них за плечима. За годину перед заходом сонця чимдуж веслують до галери чи корабля і зупиняються за милю поодаль, щоб не втратити його з поля зору. Таким чином тримають їх на оці, а опівночі, за сигналом, підпливають до кораблів. Половина козаків готова до бою, чекає лише відповідної хвилини, коли візьмуть галеру на абордаж, а тоді проникає всередину. На кораблях дуже здивовані, що на них напало 80-100 човнів, з яких лізуть козаки, захоплюють корабель, беруть цінності і невеликий крам. Забирають гармати, усе те, що, на їх думку, може їм знадобитись, що не псуватиметься у воді, а потім галеру разом із залогою пускають на дно».
(с) Мицик Ю. А., Плохій С. М., Стороженко І. С. Як козаки воювали: Історичні розповіді про запорізьке козацтво. - Дніпропетровськ: Промінь, 1990. - 302 с.