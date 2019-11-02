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 Суспільство
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Все про:операція Об'єднаних сил (1720) Золоте (128) розведення сил (37) Мікац (1)

 Від завтра в районі розведення в Золотому можна буде вільно переміщатися, - генерал Мікац

У неділю, 3 листопада, буде скасований режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам командир оперативно-тактичного угруповання "Північ" генерал Олег Мікац.

"Починаючи із завтрашнього дня тут можна буде вільно переміщатися - відповідно виконувати всі заходи, які необхідні як для місцевого населення, так і волонтерів, журналістів та інших", - сказав Мікац під час брифінгу в Золотому-4 в Луганській області.

Він також повідомив журналістам, що в цьому районі вже 12-й день не було жодного порушення режиму припинення вогню.

Керівник української сторони спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на Донбасі полковник Олександр Борщевський поінформував, що о 12.00 розпочнеться розмінування території у зоні розведення і демонтаж заявлених фортифікаційних споруд". Надалі намічено відкрити в цьому районі автомобільно-пішохідне КПВВ.

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За словами Борщевського, СЦКК також контролює ситуацію за допомогою 4 відеокамер, забезпечено також цілодобове чергування офіцерів СЦКК для контролю, і ведеться також відеофотофіксація співробітниками.

Заступник начальника штабу відділу стратегічних комунікацій полковник Дмитро Бородавко повідомив також, що в зоні безпеки в с. Катеринівка, де відбулось розведення, є 86 дворів, в них живуть 150 місцевих жителів, з них семеро дітей. За його словами, ніхто не заявляв про намір залишити село. Зараз тут поліція і районна влада забезпечує людей своєчасно хлібом, чергує швидка допомога.

Як повідомлялося, з 28 жовтня 2019 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил почав діяти режим "Жовтий".

Перебування і переміщення осіб у зоні ООС здійснюється тільки за наявності документів і з оглядом особистих речей і транспортних засобів.

Військовослужбовці і співробітники поліції в період дії режиму "Жовтий" отримують низку спеціальних повноважень: перевіряти у громадян документи, у разі їх відсутності – затримувати їх для встановлення особи, проводити огляд особистих речей, транспорту і багажу, безперешкодно входити на земельні ділянки та житлові будинки, використовувати у службових цілях транспорт і засоби зв'язку громадян.

Також встановлюються деякі обмеження для осіб, не задіяних в операції Об'єднаних сил - обмеження в'їзду та виїзду, отримання дозвільних документів, зберігання зброї, зокрема холодної та травматичної. Обмежується проведення фото- і відеозйомки, а також використання будь-яких радіостанцій у транспортних засобах.

Період дії спеціального режиму не уточнюється.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157466
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля зробив з зони ООС аналог Лугандону.Далі буде.
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Зеля зробив з зони ООС аналог Лугандону.Далі буде.
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Так ведь это ты...вместе с остальными зебилами сделали это...
Вам же дурачкам говорили...думайТе...а вы не смогли...
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Ні,це зробили ви,зі своїм поросям,шо у народу небуло іншого вибору,лише як змінити Баригу на будь кого.
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Когда в голове опилки именно так и говорят. Лучше будем жрать зелёное говно, чем шоколад, да?
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Не нужно сваливать с больной головы ..на здоровую...
Я понимаю зебобик...что ты сейчас волосы на жопе рвешь...но помочь уже увы ничем не могу..
Вам говорили...думайТе...а вы не смогли...наверное в силу своего врожденного скудоумия...теперь хавайТе...
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Тем не менее, кто заставлял Порося променять Украину на фабрику в Липецке????
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Кротіку, так ти ж тут саме за це топив! Шонєтак?! С завтрашнего дня в районе разведения в Золотом можно будет свободно перемещаться, - генерал Микац - Цензор.НЕТ 7123
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Да-да-да...и флаг вывесил лугандонский...
А ещё он украл всё что украл Петя-параша и съел. Від завтра в районі розведення в Золотому можна буде вільно переміщатися, - генерал Мікац - Цензор.НЕТ 2476
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О! Реакция как у янека - притворится,или бы реально штаны испачкал?
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ха-ха-ха, дешёвки парашные...
Петя-параша нанимает шестёрок готовых себя в дупу отыметь, а те которые это делают регулярно устроили в своём сайте - болоте кваканье и мудоперезвон...
Дебилы б..ля.
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Сепари знімають горку і вдягають зелені краватки ?
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А тупость у тебя врождённая, скажи спасибо что научили свою тупость в рамочках тиражировать.
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демонтаж фортификационных сооружений . а как же вчерашнее - в случае возобновления обстрелов ВСУ вернётся на старые позиции ?
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"Он также сообщил журналистам, что в этом районе уже 12-й день не было ни одного нарушения режима прекращения огня"

Порохоботы, фас!
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Оно тебе с журнализдами еще и не такое сообщит! С завтрашнего дня в районе разведения в Золотом можно будет свободно перемещаться, - генерал Микац - Цензор.НЕТ 8083
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С завтрашнего дня в районе разведения в Золотом можно будет свободно перемещаться военнослужащим армии рф, а также ополченцам и народной милиции ЛДНР. - генерал Микац
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Я сам не понимаю, почему Украина воюет за ненужный дансбас.
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вот этого генерала туда и завести шоб там передвигался .. на четвереньках наверное
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Чего это порохолюбов вырвало
посты КПВВ были изобретены Порохом
и ни по одному не видел столько блевоты.
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Зелька, у тебя еще хоть один зуб остался, шоб за бэню дать?! Бздливый крыворожзский малорост обиделось, шо йому "Ганьба" кричали в Тернополі! Чморидло квартальне! Твої мрії здійснилися! Тєбя замєтілі! Іді занюхай свій успіх, презік тимчасовий - любітєль фуйла! С завтрашнего дня в районе разведения в Золотом можно будет свободно перемещаться, - генерал Микац - Цензор.НЕТ 2741
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вільно пересуватися кому? бойовикам з того боку, що і відбувається в станиці Луганській, де ця парашинська наволоч приліпила шеврони ЦКК і паскудить на нашій землі??????
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переместить офис этого зеленого дерьма туда , пусть перемещается свободно там ....
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Зеленский, сади Хряка, вся Украина тебе велит, ты ж слуга.
А будешь сопли жевать брехливая петропараша накупит и оболванит дебилов ещё и буду они квакать до небес и убеждать шо не было ни свинарчуков, ни тысяч посаженных добробатов, ниИловайска , ни Майдана спровоцированного при участии Петюни.
Твари у нас в стране имеются, а этим лишь бы платили, эти готовы совокупляться с собаками и тараканами. Быдло-с....
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