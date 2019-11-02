 Вищий Антикорупційний суд обрав заставу в 100 млн грн депутату Дубневичу, підозрюваному в розкраданні понад 93 млн грн. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, пряму трансляцію із залу суду веде "Громадське".
Вищий антикорупційний відмовив в арешті і обрав запобіжний захід у вигляді 100 млн гривень Ярославу Дубневичу. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.
Нагадаємо, прокурор САП Віталій Пономаренко заявив клопотання про обрання Дубневичу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 93 млн грн.
Водночас адвокати просили відпустити їхнього підзахисного на поруки.
"Я нікуди не збираюся тікати і не збираюся ховатися від слідства", - запевнив Дубневич.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, декілька нардепів заявили про готовність взяти Дубневича на поруки. З такою пропозицією виступили депутати Віктор Бондар, Ігор Палиця, Тарас Батенко, Петро Юрчишин, Віктор Балога, Антон Кіссе та Анатолій Урбанський.
31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".
Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка" https://biz.censor.net.ua/n3130720
Судом в США визначені особи,що розкрадали Приват - Коломойсий Боголюбов, Мордехай Корф, Хайм Шошет, Аріель Лейберг та інші. Під словом інші ховається ще один фігурант справи В.Зеленський, який вивів 1 мільярд грн на свою кіпрську компанію. Сдьєлалі самі себе в дупу?
Зiнченко про Порошенка i любих друзiв 2005
https://youtu.be/MUKZsJ9SBaE
воплотил в жизнь всё то за что был изгнан и это случайно ? Ха-ха-ха.
А это тоже случайно ?
СПИСОК ПОРОШЕНКО
https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-26-03-19.html
Может забудем ему это и опять выберем..."а-то пукин нападёт..."
А это тоже забудем, господин шнырь парашный, или как ?
Петр-параша посадил 8200 атовцев-добробатов. а на 20 100 завёл уголовные дела.
https://youtu.be/YcFfIw4qhSc
Про свинарчуков, насирова, розенблата, "бриллиантовых" не забыл ?
А может ты не знаешь кто организовал побитьё студентов на Майдане ?
Ну, ничё, скоро все узнают... Так шо, привет хряку...
Бггг!
Ледку тебе выслать?
Петя-параша это усвоил и подачу брехни освоил и довёл до совершенства, а Зелёный пока этого не понял, пытается быть честным, но.
Если бы дураков и быдла было бы меньше их бы давно обучили и окультурили те что поумней, а так идиотов, дурачья и продажных выбл..дков у нас много (тому пример "цензор"),
так что в Украине всё будет клёво ...но не в этом столетии.
И это когда же он начал пытаться быть честным? - Дату назовите плиз.
У Зеленского есть кинобизнес в России, хотя он убеждал, что закрыл его еще в 2014 году, - программа "Схемы". ВИДЕО
$41 млн из Приватбанка вывели на счета компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", - https://censor.net.ua/n3114386
Зеленский не задекларировал виллу на итальянском курорте, который СМИ называют "московской провинцией", - "Слідство.Інфо". ФОТО
Зеленский владеет тремя кинокомпаниями в РФ. ВИДЕО
Компания Зеленского получила 35 млн рублей из госбюджета РФ на производство фильма "Вниз". ДОКУМЕНТ
До мая 2017 оно , ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ВЫПЛАЧИВАЛО по 8млн. ДОЛЛАРОВ паРаше как большой патриот Украины .
Как говорится : "почувствуйте разницу".
Отсюда вопрос "На какие поруки???"
93 МЛН. грн. А между тем сыр-бор начался еще до 2014 года
Правильно. Дубневич спи"дил столько, что его уже не посадят.
Генпрокуратура готовится вручить ему еще одну одну пидозру
http://khpg.org/index.php?id=1572501575
Петя-параша это усвоил и подачу брехни освоил и довёл до совершенства, а Зелёный пока этого не понял, пытается быть честным, но.
Если бы дураков и быдла было бы меньше их бы давно обучили и окультурили те что поумней, а так идиотов, дурачья и продажных выбл..дков у нас много (тому пример "цензор"),
так что в Украине всё будет клёво ...но не в этом столетии.
Жители Прилук, возмущенные ситуацией с убийством подростка, устроили стихийный митинг под отделением МВД, подожгли шины и выбили металлические двери в участок.