EN|RU|UK
Теми дня: Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  3053  72
Все про:Дубневич (52) Антикорупційний суд (482)

 Вищий Антикорупційний суд обрав заставу в 100 млн грн депутату Дубневичу, підозрюваному в розкраданні понад 93 млн грн. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд у суботу, 2 листопада, продовжив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Ярославу Дубневичу.

Як передає Цензор.НЕТ, пряму трансляцію із залу суду веде "Громадське".

Вищий антикорупційний відмовив в арешті і обрав запобіжний захід у вигляді 100 млн гривень Ярославу Дубневичу. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Нагадаємо, прокурор САП Віталій Пономаренко заявив клопотання про обрання Дубневичу запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 93 млн грн.

Водночас адвокати просили відпустити їхнього підзахисного на поруки.

"Я нікуди не збираюся тікати і не збираюся ховатися від слідства", - запевнив Дубневич.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, декілька нардепів заявили про готовність взяти Дубневича на поруки. З такою пропозицією виступили депутати Віктор Бондар, Ігор Палиця, Тарас Батенко, Петро Юрчишин, Віктор Балога, Антон Кіссе та Анатолій Урбанський.

Дивіться також: Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Дубневичу: САП просить про арешт із заставою в 93 млн грн. ФОТОрепортаж (оновлено)

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

Дивіться також: Нардеп Дубневич двічі підкріпив дулею свої аргументи під час виступу з трибуни парламенту. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157465
 
 
 Топ коментарі
 
Порохоботы, а почему этот подсвинок с невидрубанымы руками хоть и, предав своих соево-реформаторных коллег, втик от Петра Алексеевича в рыго-фракцию, но все равно рьяно поддерживается ПЕСыками? Высший Антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения нардепу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн гривен - Цензор.НЕТ 8444
 показати весь коментар
 
"подозревают в хищении более 93 млн гривен"

Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка" https://biz.censor.net.ua/n3130720

Высший Антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения нардепу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн гривен - Цензор.НЕТ 9863
 показати весь коментар
 
К сожалению брехня приносит ГОРАЗДО больше пользы тому кто дорвался до корыта.
Петя-параша это усвоил и подачу брехни освоил и довёл до совершенства, а Зелёный пока этого не понял, пытается быть честным, но.
Если бы дураков и быдла было бы меньше их бы давно обучили и окультурили те что поумней, а так идиотов, дурачья и продажных выбл..дков у нас много (тому пример "цензор"),
так что в Украине всё будет клёво ...но не в этом столетии.
Высший Антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения нардепу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн гривен - Цензор.НЕТ 3594
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ню...ню...Будем посмотреть. Столько награбили и намародёрствовали с братухой...та по совокупности пожизненное .
 показати весь коментар
 
 
"подозревают в хищении более 93 млн гривен"

Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка" https://biz.censor.net.ua/n3130720

Высший Антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения нардепу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн гривен - Цензор.НЕТ 9863
 показати весь коментар
 
 
ну так это же власти популистов кинуть кость чтоб радовались Зе поклонники а то что Коломойский нагибает страну и их в том числе это можно
 показати весь коментар
 
 
Ante Gotovina‏ @antegotovina69 30 окт.

Судом в США визначені особи,що розкрадали Приват - Коломойсий Боголюбов, Мордехай Корф, Хайм Шошет, Аріель Лейберг та інші. Під словом інші ховається ще один фігурант справи В.Зеленський, який вивів 1 мільярд грн на свою кіпрську компанію. Сдьєлалі самі себе в дупу?
 показати весь коментар
 
Деятель парашный, ты думаешь своими простынями ты закроешь тот факт шо Петя-параша, изгнанный в своё время Ющом , после доклада Зинченко,
Зiнченко про Порошенка i любих друзiв 2005

https://youtu.be/MUKZsJ9SBaE

воплотил в жизнь всё то за что был изгнан и это случайно ? Ха-ха-ха.
А это тоже случайно ?
СПИСОК ПОРОШЕНКО

https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-26-03-19.html

Может забудем ему это и опять выберем..."а-то пукин нападёт..."
А это тоже забудем, господин шнырь парашный, или как ?

Петр-параша посадил 8200 атовцев-добробатов. а на 20 100 завёл уголовные дела.
https://youtu.be/YcFfIw4qhSc
Про свинарчуков, насирова, розенблата, "бриллиантовых" не забыл ?
А может ты не знаешь кто организовал побитьё студентов на Майдане ?
Ну, ничё, скоро все узнают... Так шо, привет хряку...
 показати весь коментар
 
 
И где же расследования от петра и луценко?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Похоже Федыне и Зверобой требуется компаньон для совместных за гратами утех. Ты не против?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Или ты узнал себя на картинке?
Бггг!
Вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжний захід нардепу Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні понад 93 млн гривень - Цензор.НЕТ 8303

Ледку тебе выслать?
 показати весь коментар
 
 
Прекращать надо практику о взимании залога за свободу, пускай как все-посидит, подумает.
 показати весь коментар
 
 
К сожалению брехня приносит ГОРАЗДО больше пользы тому кто дорвался до корыта.
Петя-параша это усвоил и подачу брехни освоил и довёл до совершенства, а Зелёный пока этого не понял, пытается быть честным, но.
Если бы дураков и быдла было бы меньше их бы давно обучили и окультурили те что поумней, а так идиотов, дурачья и продажных выбл..дков у нас много (тому пример "цензор"),
так что в Украине всё будет клёво ...но не в этом столетии.
Высший Антикоррупционный суд продолжает избирать меру пресечения нардепу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн гривен - Цензор.НЕТ 3594
 показати весь коментар
 
 
Зе, по-сравнению с Порошенко - как актер школьного драмкружка против заслуженного артиста страны😝😝😝
 показати весь коментар
 
 
"Зелёный пока этого не понял, пытается быть честным"

И это когда же он начал пытаться быть честным? - Дату назовите плиз. Вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжний захід нардепу Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні понад 93 млн гривень - Цензор.НЕТ 2200
У Зеленского есть кинобизнес в России, хотя он убеждал, что закрыл его еще в 2014 году, - программа "Схемы". ВИДЕО
$41 млн из Приватбанка вывели на счета компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", - https://censor.net.ua/n3114386

Зеленский не задекларировал виллу на итальянском курорте, который СМИ называют "московской провинцией", - "Слідство.Інфо". ФОТО

Зеленский владеет тремя кинокомпаниями в РФ. ВИДЕО

Компания Зеленского получила 35 млн рублей из госбюджета РФ на производство фильма "Вниз". ДОКУМЕНТ

Вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжний захід нардепу Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні понад 93 млн гривень - Цензор.НЕТ 7422
 показати весь коментар
 
 
Зелёный получил с кацапни ...так это правильно , или это хуже чем работа Пети-параши на орков ?
До мая 2017 оно , ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ВЫПЛАЧИВАЛО по 8млн. ДОЛЛАРОВ паРаше как большой патриот Украины .
Как говорится : "почувствуйте разницу".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ты сейчас просто одним выстрелом чпокнул порохобота
 показати весь коментар
 
 
ага и зеленый еще не понял что он слуга Коломойского почему зебилы не умеете признавать что вkасть зеленая такая же ?у вас порох будет рулить десятилетиям внуки застанут даже
 показати весь коментар
 
 
вроде всем не известно кто у вас хозяин Вищий Антикорупційний суд обрав заставу в 100 млн грн депутату Дубневичу, підозрюваному в розкраданні понад 93 млн грн - Цензор.НЕТ 9901
 показати весь коментар
 
Порохоботы, а почему этот подсвинок с невидрубанымы руками хоть и, предав своих соево-реформаторных коллег, втик от Петра Алексеевича в рыго-фракцию, но все равно рьяно поддерживается ПЕСыками?
 показати весь коментар
 
 
Ти в цій псртяї взсгалі то. Ще варіанти😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Шо? Ратиці по клавішах не попадають? А одна ще й здається в смайлику застрягла
 показати весь коментар
 
 
Ага, вогнегасник для тебе шукаю, дві справи роблю одночасно.
 показати весь коментар
 
 
Ты бы лучше на вопрос ответил. Депутат от БудкиПП сдрыснул в рыго-фракцию. Почему его ПЕСарня поддерживает?
 показати весь коментар
 
А почему половина СЛуг УРода ЗЕбильных отказалась голосовать за снятие неприкосновенности с этого бандюка, не расскажешь??
 показати весь коментар
 
 
"Да, мой папашка вагонами воровал！Да вам до моего папашки！...."😀😀😀😀х/ф"Мессто встречи ....."
 показати весь коментар
 
Братья Дубневичи неплохо себя чувствовали при Шапкокраде, а потом и при Пете. Неужели их закроют при Зе?
 показати весь коментар
 
 
Насобирают и отпустят. Это же подозревают на 90, а об остальных не знают.
 показати весь коментар
 
93 млн.....Это ж сколько детей не дождались дорогих операций за рубежом？Почему-то ущерб мы считаем особняками, машинами, яхтами....а не человеческими жизнями. Тгда бы и правосудие было бы жестче, вплоть до СТЕНКИ.
 показати весь коментар
 
 
всех кто изъявил желание взять на поруки можно этого урода нужно сажать рядом!
 показати весь коментар
 
 
СЛуги УРода и возьму его на поруки, они ж отказались голосовать за снятие не прикосновенности с него, видать это кореш ЗЕбилов.
 показати весь коментар
 
Мера пресечения избирается день..неделю ..месяц.!!! В мире только удивляются что это за двуногие дибилы населяют анклав под названием Украина!!!
 показати весь коментар
 
А КАК (если что) будут отвечать поручители? НИКАК. Ведь ИХ нельзя посадить вместо него. Бабла у них (в залог) тоже нет, точнее не оставят же они свои денежки.
Отсюда вопрос "На какие поруки???"
93 МЛН. грн. А между тем сыр-бор начался еще до 2014 года
 показати весь коментар
 
Высший антикоррупционный отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде 100 млн гривен депутату Ярославу Дубневичу.

Правильно. Дубневич спи"дил столько, что его уже не посадят.
 показати весь коментар
 
Высший Антикоррупционный суд отказал в аресте и избрал залог в 100 млн грн депутату Дубневичу, подозреваемому в хищении более 93 млн грн.

Генпрокуратура готовится вручить ему еще одну одну пидозру
 показати весь коментар
 
 
За ким стежать детективи НАБУ в Європейському суді з прав людини?



http://khpg.org/index.php?id=1572501575


 показати весь коментар
 
Зроби зєлєпупу бейджик що він прездент, а то всі думають ,що то за лошара?
 показати весь коментар
 
 
Так сняли неприкосновенность или нет???
 показати весь коментар
 
А шо и ты захотел? Извини, не могу помочь.
 показати весь коментар
 
Кто то там украдет пару тыс грн. то сразу на зону, а кто ворует миллионами то домашний арест.
 показати весь коментар
 
 
***, яка в нас багата країна! Сто,****,мільонів гревень...і власне,буквально завтра ж це бабло принесуть... а ми потім в емвееф позичім,і бабусі якійсь відмовим в субсидії...
 показати весь коментар
 
К сожалению брехня приносит ГОРАЗДО больше пользы тому кто дорвался до корыта.
Петя-параша это усвоил и подачу брехни освоил и довёл до совершенства, а Зелёный пока этого не понял, пытается быть честным, но.
Если бы дураков и быдла было бы меньше их бы давно обучили и окультурили те что поумней, а так идиотов, дурачья и продажных выбл..дков у нас много (тому пример "цензор"),
так что в Украине всё будет клёво ...но не в этом столетии.
 показати весь коментар
 
СРОЧНО!!! В ПРИЛУКАХ ПОШЛИ НА ШТУРМ ОТДЕЛЕНИЯ МВД

Жители Прилук, возмущенные ситуацией с убийством подростка, устроили стихийный митинг под отделением МВД, подожгли шины и выбили металлические двери в участок.
 показати весь коментар
 
А в тебе своя думка взагалі то є? Чи ти клоун Цензоровський?
 показати весь коментар
 
Чергове шоу з "посадками" ,для лошків.Набридло.
 показати весь коментар
 
 
Антикорупційний суд приємно здивував. Печерський призначив би тільки підписку.
 показати весь коментар
 
100.000.000 маловато для этого бывшего "члена" порохнявой "команды", но на первый раз вполне пойдет! с почином!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору