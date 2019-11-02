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 Політика України, Суспільство
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Все про:амністія (77) деокупація (334) Матвійчук Олександра (1)

 Аби не допустити амністії терористів ОРДЛО, необхідно ухвалити закон про відповідальність за злочини проти людяності і за військові злочини, - правозахисниця Матвійчук

Щоб не допустити амністії терористів ОРДЛО, які здійснювали військові злочини, необхідно ухвалити закон про введення кримінальної відповідальності за злочини проти людяності і за військові злочини. За міжнародним правом амністія на ці види злочинів не поширюється.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказала на Львівському безпековому форумі правозахисниця з Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

Вона нагадала, що відповідний закон було зареєстровано ще в минулому скликанні Верховної Ради.

"У законопроєкті йдеться про те, що на Донбасі і в Криму не відбуваються ординарні вбивства, зґвалтування, викрадення людей. Я особисто спілкувалася з сотнею людей, яких ґвалтували, яких били, яких забивали в дерев'яні ящики, зв'язували кінцівки і виймали очі ложкою. Це було масово і широко. Беручи до уваги такий характер, це не ординарні міжнародні злочини. Законопроєкт дозволяє так їх трактувати. Він вводить відповідальність за злочини проти людяності, яких немає в нашому Кримінальному кодексі, і вдосконалює трактування військових злочинів щодо міжнародного права. Це дає можливість органам слідства і суду їх застосовувати. За всі роки війни ми відстежили тільки одне рішення суду з військових злочинів", - зазначила вона.

За словами правозахисниці, прийняття норми про трактування неординардих злочинів - "це не просто називати речі своїми іменами, це ще й встановлення меж на майбутнє":

"Ми не знаємо, як закінчиться ця війна, але як би вона не закінчилася, буде певний мирний процес і постане питання амністії. Це важливі складові політики національного примирення. Але міжнародне право зазначає, що амністія неможлива за військові злочини і злочини проти людяності. А якщо ми не кваліфікуємо ці дії, не відкриваємо кримінальних справ, не збираємо доказів проти людей, які скоюють ці злочини, то їх амністують.

Військові злочини не мають терміну давності. Навіть якщо зараз немає можливості притягнути винних до відповідальності, є багато історичних прикладів: якщо через десятки років ситуація зміниться і людина доживе, то її буде покарано".

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Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" відбувся 31 жовтня-1 листопада в інформаційно-культурному центрі ім. А.Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників із понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157464
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский с Сивохой иного мнения по этому поводу. Сепаратисты и террористы это заблудшие души - обманутые хунтой Порошенко.
Понять и простить.
Жаль Гиви с Моторолой и Захарченко не дожили до этих дней. Их бы с радостью приняли в партию Слуга Нарда...
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Згадаймо того потужного сивочолого генія світової дипломатії, котрий щиросердно зізнався у власноручному написанні тексту мінських домовленостей, де вперше було закріплено амністію терористам ордло..
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И кто эти законы будет прнимать?
ЗеКвартал,для которого самое страшное - закрытие росрынка для его говнопродукции?
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А работать это будет так - АЗОВ объявят причастным к военным преступлениям, а ватные живодеры будут жертвами. Ну нафиг, без фашистской власти такие опасные законы нельзя принимать.
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В итоге свиняку будут судить за преступления против человечности и за военные преступления.
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А сепарская дрянь будет украинцами? Разбежались, только после вас,вонючих долбасянских вылупков.
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В Украине только 7% не сепаров. Так что тяжело тебе придётся.
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В Украине более 80 процентов против оккупации, не *****, свинья лугандонская.
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Да все 100% мне кажется. Но они всё равно все сепары.
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Преступления против человечности, это тягчайшее международное преступление, такими статьями, как и тяжелыми военными преступлениями занимается международный военный трибунал.
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Да каких еще законов не хватает украинским правохранителям, чтобы привлечь к ответственности пособников российских оккупантов , В процессе над ВФЯ защите дали возможность обвинять укр.власть в произошедшей оккупации Крыма.
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Не хватает разрыва всех дип-отношений и объявление войны России, чтобы Россия официально, на гос уровне, была признана вражеским государством.
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Мозгов не хватает по тихому в ночное время давить эту мразь на протяжении всех этих лет.
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Тогда будет не только зеркальный ответ, но Россией будут инициированы международные военные трибуналы.
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Когда отвоюете его обратно, тогда станет украинским, а пока, по факту, он российский.
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Вопрос был, что надо чтобы судить пособников российских оккупантов. Для этого Россия должна быть признана врагом официально, а не как бы, где то там немного, и чуть чуть вот тут и шепотом.
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по 111 УКУ это не обязательно, достаточно доказать причинение вреда интересам Украины. А вот способствование разрыву дипломатических отношений, договоров, заключенных между Украиной и другими государствами, развязыванию войны между государствами- это тоже состав по 111 УКУ ..
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Доказать где и кому? Например Россию признали Агрессором. Звучит грозно.
Но, нюанс в том, что Россия как и Украина не приняли эту норму как преступление в 2010 году. Так что никого международного суда нет и не будет. Да, Украина может попытаться доказать что Россия нарушает международное право в Донецкой и Луганской области, но это надо доказать, пока этого нет и никому их сильных мира сего, это не надо и поддержки пока нет.
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З приводу віри зебілів в "там же наши люди"... Аби не допустити амністії терористів ОРДЛО, необхідно ухвалити закон про відповідальність за злочини проти людяності і за військові злочини, - правозахисниця Матвійчук - Цензор.НЕТ 4875

Аби не допустити амністії терористів ОРДЛО, необхідно ухвалити закон про відповідальність за злочини проти людяності і за військові злочини, - правозахисниця Матвійчук - Цензор.НЕТ 5009
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