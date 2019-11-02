 Аби не допустити амністії терористів ОРДЛО, необхідно ухвалити закон про відповідальність за злочини проти людяності і за військові злочини, - правозахисниця Матвійчук

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказала на Львівському безпековому форумі правозахисниця з Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

Вона нагадала, що відповідний закон було зареєстровано ще в минулому скликанні Верховної Ради.

"У законопроєкті йдеться про те, що на Донбасі і в Криму не відбуваються ординарні вбивства, зґвалтування, викрадення людей. Я особисто спілкувалася з сотнею людей, яких ґвалтували, яких били, яких забивали в дерев'яні ящики, зв'язували кінцівки і виймали очі ложкою. Це було масово і широко. Беручи до уваги такий характер, це не ординарні міжнародні злочини. Законопроєкт дозволяє так їх трактувати. Він вводить відповідальність за злочини проти людяності, яких немає в нашому Кримінальному кодексі, і вдосконалює трактування військових злочинів щодо міжнародного права. Це дає можливість органам слідства і суду їх застосовувати. За всі роки війни ми відстежили тільки одне рішення суду з військових злочинів", - зазначила вона.

За словами правозахисниці, прийняття норми про трактування неординардих злочинів - "це не просто називати речі своїми іменами, це ще й встановлення меж на майбутнє":

"Ми не знаємо, як закінчиться ця війна, але як би вона не закінчилася, буде певний мирний процес і постане питання амністії. Це важливі складові політики національного примирення. Але міжнародне право зазначає, що амністія неможлива за військові злочини і злочини проти людяності. А якщо ми не кваліфікуємо ці дії, не відкриваємо кримінальних справ, не збираємо доказів проти людей, які скоюють ці злочини, то їх амністують.

Військові злочини не мають терміну давності. Навіть якщо зараз немає можливості притягнути винних до відповідальності, є багато історичних прикладів: якщо через десятки років ситуація зміниться і людина доживе, то її буде покарано".

Читайте також: Маріонетки Кремля радять Зеленському не мріяти про повернення Криму, а думати про реінтеграцію України в Російську Федерацію

Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" відбувся 31 жовтня-1 листопада в інформаційно-культурному центрі ім. А.Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників із понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.