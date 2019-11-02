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 Політика України
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 Росія не має права змушувати жителів окупованого Криму служити в її армії, - Human Right Watch

Російська Федерація не має права змушувати жителів окупованого нею Криму проходити службу у своїй армії. Ці дії "грубо порушують міжнародне право".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив директор міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch у Європі і Центральній Азії Х'ю Вільямсон.

"Подвоюючи це порушення, російська влада також висуває кримінальні обвинувачення проти людей, які відмовляються служити в їхніх збройних силах", - сказав Х'ю Вільямсон.

Також організація Human Rights Watch опублікувала звіт, де зібрано факти переслідування кримчан за відмову від служби в російській армії, а також про кількість призовників від початку анексії півострова.

"Відповідно до IV Женевської конвенції держава-окупант не може примушувати жителів окупованої території служити в її збройних або допоміжних силах. Вона також прямо забороняє будь-який "тиск або пропаганду, спрямовану на забезпечення добровільного призову". Ці заборони є абсолютними, і їхнє порушення є серйозним порушенням конвенцій", - йдеться у звіті правозахисників.

Прокуратура АРК, що базується в Києві, повідомила Human Rights Watch, що регулярно збирає дані про примусовий призов до російської армії.

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Російський військовий комісар окупованого Криму Олег Єрмілов стверджує, що після російської анексії Криму на службу в російську армію призвали понад 16 тисяч кримчан. Цього року російські військові планують призвати близько 2,6 тис. осіб.

Раніше член Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов повідомив, що з 2014 року в російську армію призвали 18,9 тис. кримчан. За даними правозахисника, суди в Криму станом на 30 вересня ухвалили 72 вироки за ухилення від служби в російській армії.

Київ вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися  телефоном або електронною поштою в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

США висловили стурбованість тим, що Росія відкриває кримінальні справи проти кримчан, які не хочуть служити в її армії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157462
 
   
 Топ коментарі
 
Майор Борик, сРуский ты евпаторийский козёл с марта 2014 года. Надеюсь ты, как вонючий военкоматовский пид..р и "патриот" Параши, который более 25 лет кормился с рук ненавистных тебе "хохлов" не отмазал своего выкидыша от службы в Чечне или Дагестане?
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Топните ножкой, погрозите пальчиком и выразите обеспокоенность !!!!! А вообще нужно отправить крысян служить на крайний север и дальний восток..... они ведь так этого хотели !!!
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Отак і у 1918 деякі українці не хотіли з Росією воювати, а потім служили на Далекому Сході та Крайній Півночі...всі...
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так накажите их, а не только факто собирательством занимайтесь. Одни конвои шлют, боясь обидеть, другие заботами о правах делятся, а вывод и результат какой-нулевой.
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Валя, напоминаю, наказывают правительства стран и ООН. Эта организация наказать рашку не может при всем желании. Донести информацию , это да.
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так они донесли информацию и внесли предложение по искоренению этого феномена? Если есть международное право и есть организация предоставляющая факты, то должны быть и наказания тем более стране ООН.
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Так-то оно так, но если оккупированные гражданство оккупанта приняли, то тут Женевская конвенция бессильна.
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"Российская Федерация не имеет права призывать жителей оккупированного ею Крыма проходить службу в своей армии. Эти действия "грубо нарушают международное право"
Как трогательно!
Ещё немного - они и оккупацию признают незаконной!
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Немножко в тему про международных барцов:
"мы писали очень много раз в международные организации - в Красный Крест, "Врачи без границ", Amnesty International. Мы просили, чтобы они посещали наших пленных в российских тюрьмах. Они отказывались. И мне в частном порядке сказали, что они не хотят обидеть россиян, потому что тогда не смогут работать а их территории.Источник: https://censor.net.ua/n3157459
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Почему жители Крыма не выступаю против службы в рядах оккупационных сил ? Почему оккупанты доверяют оружие оккупированным ?
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Да ну? Напишите в Спортлото, там вам помогут.
Совок же призывал на оккупированных территориях и миллионами пускал на фарш - призовите тоже Рашку к чему то из-за этого
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"Американские военные эксперты не исключают, что аннексированный Крым может стать объектом для военной атаки со стороны США. Пентагон способен ударить по российским войскам в ответ на агрессию россиян против государств-членов НАТО. После захвата украинского полуострова, на Западе осознали, что от российского руководства можно ожидать чего угодно. Вплоть до нападения на государства Прибалтики." - а що до призову, то призов українців у так звану радянську, а по суті російську армію був незаконним.
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пусть ******** по москве а не по нашему крыму...
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пускай идут, половина подохнет, остальная половина будет не выездными т.к. крымские паспорта просто фантики, по этим паспортам даже на Рассее не получить ни кредит, ни оформить ипотеку, даже жилье за пределами острова на себя не смогут оформить. И все их дети тоже будут не выездными с теми самыми документами-фантиками, так и будут жить в своем гетто пока не подохнут, они сами сделали свой выбор, пока вся Украина боролась на Майдане эти утвари приезжали на антимайдан и кричали как бедных мальчиков-беркутовцев в трусиках все обижают, вообще пох.
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Ха, так там подавляющее большинство желает жить а рф. Нехай служат теперь.
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в лугандонию их для конвертации в консерву 200 пуйлу на прокорм !
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Неправильно. Для этого нужна юридическая мотивация, читай иск. Пока идёт судебное разбирательство, граждане, проживающие на юридически оспариваемых территориях не могут проходить службу в какой либо армии сторон. Основание для иска - не правомочность референдума. Умышленность действий группы лиц, внешнее вмешательство( и есть признание должностных лиц!) и т.д.
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а у аборигенов крыма есть ножики и топорики ! понаехи уже ходят по территории украинского Крыма с оглядкой и не зря
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они угнетенные расейскими оккупантами зверьковыми ! смрть расейским фашикам !
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И вообще слова "не имею права", к СШа и рф, никакого отношения не имеют.
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Майор Борик, сРуский ты евпаторийский козёл с марта 2014 года. Надеюсь ты, как вонючий военкоматовский пид..р и "патриот" Параши, который более 25 лет кормился с рук ненавистных тебе "хохлов" не отмазал своего выкидыша от службы в Чечне или Дагестане?
 показати весь коментар
 
 
Топните ножкой, погрозите пальчиком и выразите обеспокоенность !!!!! А вообще нужно отправить крысян служить на крайний север и дальний восток..... они ведь так этого хотели !!!
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Отак і у 1918 деякі українці не хотіли з Росією воювати, а потім служили на Далекому Сході та Крайній Півночі...всі...
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