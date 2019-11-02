 Росія не має права змушувати жителів окупованого Криму служити в її армії, - Human Right Watch

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив директор міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch у Європі і Центральній Азії Х'ю Вільямсон.

"Подвоюючи це порушення, російська влада також висуває кримінальні обвинувачення проти людей, які відмовляються служити в їхніх збройних силах", - сказав Х'ю Вільямсон.

Також організація Human Rights Watch опублікувала звіт, де зібрано факти переслідування кримчан за відмову від служби в російській армії, а також про кількість призовників від початку анексії півострова.

"Відповідно до IV Женевської конвенції держава-окупант не може примушувати жителів окупованої території служити в її збройних або допоміжних силах. Вона також прямо забороняє будь-який "тиск або пропаганду, спрямовану на забезпечення добровільного призову". Ці заборони є абсолютними, і їхнє порушення є серйозним порушенням конвенцій", - йдеться у звіті правозахисників.

Прокуратура АРК, що базується в Києві, повідомила Human Rights Watch, що регулярно збирає дані про примусовий призов до російської армії.

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Російський військовий комісар окупованого Криму Олег Єрмілов стверджує, що після російської анексії Криму на службу в російську армію призвали понад 16 тисяч кримчан. Цього року російські військові планують призвати близько 2,6 тис. осіб.

Раніше член Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов повідомив, що з 2014 року в російську армію призвали 18,9 тис. кримчан. За даними правозахисника, суди в Криму станом на 30 вересня ухвалили 72 вироки за ухилення від служби в російській армії.

Київ вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися телефоном або електронною поштою в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

США висловили стурбованість тим, що Росія відкриває кримінальні справи проти кримчан, які не хочуть служити в її армії.