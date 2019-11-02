 Тісна співпраця України з Грузією та Румунією допоможе стримати РФ "від ухвалення жахливого рішення", - генерал Ходжес

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в ексклюзивному коментарі "Укрінформу" в кулуарах Львівського безпекового форуму висловив генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Ходжес.
"Що стосується членства в НАТО, то ми хочемо, щоб це відбулося. Я не знаю коли, але з часом це буде. Тому важливою складовою безпеки є міцні двосторонні відносини між Україною і США, Румунією, Туреччиною, Грузією", - сказав Ходжес.
Він закликав Україну "завжди робити все можливе для самозахисту".
"Україні важливо тісно співпрацювати з двома сусідами - Грузією та Румунією - над поліпшенням збору розвідувальних даних, раннього попередження, співпраці військово-морських сил. Це допоможе стримати Росію від ухвалення жахливого рішення", - зазначив генерал-лейтенант, коментуючи слова ексглави МЗС Павла Клімкіна про можливий напад на Україну з півдня.
Як повідомлялося, ексміністр закордонних справ України Клімкін 31 жовтня заявив, що "абсолютно впевнений", що Росія вдарить по півдню України.
Проте міністр оборони України Андрій Загороднюк спростував цю інформацію. "Нам дуже цікаво, звідки у пана Клімкіна такі дані. Якщо він може донести їх до нашої розвідки, ми будемо дуже вдячні. Ми постійно моніторимо ситуацію з того боку: як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Зараз у нас такої інформації немає", - запевнив міністр. Він зазначив, що ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв.
Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" відбувся 31 жовтня-1 листопада в інформаційно-культурному центрі ім. А.Шептицького Українського католицького університету у Львові.
У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників із понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.
Зостались лише Британці. Вони позбавлені генів рабства.
Але гроші, то надзброя.
Тому і потрібно надати ПДЧ, щоб знати коли. У ПДЧ прописані конкретні пункти, які необхідно виконати, щоб досягти стандартів НАТО. Те що наші зараз виконують, щоб досягти тих стандартів - це добре. Але де гарантія, що коли ми все виконаємо, що самі собі запланували, то з боку Альянсу не з'явиться ще з десяток нових вимог?