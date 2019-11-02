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 Політика України
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Все про:Грузія (607) розвідка (1488) Румунія (237) Ходжес (45)

 Тісна співпраця України з Грузією та Румунією допоможе стримати РФ "від ухвалення жахливого рішення", - генерал Ходжес

У Сполучених Штатах впевнені, що в майбутньому Україну чекає членство в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в ексклюзивному коментарі "Укрінформу" в кулуарах Львівського безпекового форуму висловив генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Ходжес.

"Що стосується членства в НАТО, то ми хочемо, щоб це відбулося. Я не знаю коли, але з часом це буде. Тому важливою складовою безпеки є міцні двосторонні відносини між Україною і США, Румунією, Туреччиною, Грузією", - сказав Ходжес.

Він закликав Україну "завжди робити все можливе для самозахисту".

"Україні важливо тісно співпрацювати з двома сусідами - Грузією та Румунією - над поліпшенням збору розвідувальних даних, раннього попередження, співпраці військово-морських сил. Це допоможе стримати Росію від ухвалення жахливого рішення", - зазначив генерал-лейтенант, коментуючи слова ексглави МЗС Павла Клімкіна про можливий напад на Україну з півдня.

Читайте також: Чесні та агресивні ЗМІ мають закликати державні інститути до відповідальності, - Ходжес про протистояння російській пропаганді

Як повідомлялося, ексміністр закордонних справ України Клімкін 31 жовтня заявив, що "абсолютно впевнений", що Росія вдарить по півдню України.

Проте міністр оборони України Андрій Загороднюк спростував цю інформацію. "Нам дуже цікаво, звідки у пана Клімкіна такі дані. Якщо він може донести їх до нашої розвідки, ми будемо дуже вдячні. Ми постійно моніторимо ситуацію з того боку: як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Зараз у нас такої інформації немає", - запевнив міністр. Він зазначив, що ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв.

Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" відбувся 31 жовтня-1 листопада в інформаційно-культурному центрі ім. А.Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників із понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157460
 
   
 Топ коментарі
 
Генерал Ходжес як реальний військовий розуміє ситуацію, що НАТО перетворилось на збіговисько сцикливих європлідерів та зрадників, які не застосують зброю проти реального ворога і тому радить Україні створювати свій військовий блок з сусідами проти путіна! Саме так і потрібно діяти! Ходжес не дурень!
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Есть ! Есть у орды и желание и план ....Пока выжидают. Как говориться: - И хочеться и колется! И прав генерал,надо готовиться. А черноморские соседи могут кое в чем подсобить!
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Ага, а тесное сотрудничество Поольши с ангилей и францией - спасет её от ужасных решений Гитлера. Идиоты не учатся на своих ошибках. Путин не ищет путей к примирению, он хочет начать войну на своих условиях, чтобы у нас не было преимущества ни в чем. И НАТО дает ему такую возможность.
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Третий день одно и тоже высказывание генерала в разных ракурсах перепечатывают
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Генерал Ходжес як реальний військовий розуміє ситуацію, що НАТО перетворилось на збіговисько сцикливих європлідерів та зрадників, які не застосують зброю проти реального ворога і тому радить Україні створювати свій військовий блок з сусідами проти путіна! Саме так і потрібно діяти! Ходжес не дурень!
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Путін за нафтобакси скуповє/скупив більшість європейських лідерів «дєтєй із народа».
Зостались лише Британці. Вони позбавлені генів рабства.
Але гроші, то надзброя.
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Ходжес это голова. Могучих союзников порекомендовал.
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Грузию вы уже кинули через х... судя по вашей внешней политики вы в любую секунду кинете любого! По моему НАТО это большой вопрос в его способности, и гарантии выполнения своих обязательств...
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Чи кинули Грузію, побачимо після саміту НАТО в грудні. Там вимальовується ПДЧ для Грузії.
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читая между строк этот "женераль" говорит о том что нет никого из тех сильных кто впишется за Украину.кстати для ***** это вроде отмашки ...противно и гадко .
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Есть ! Есть у орды и желание и план ....Пока выжидают. Как говориться: - И хочеться и колется! И прав генерал,надо готовиться. А черноморские соседи могут кое в чем подсобить!
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Грузия сможет поделиться опытом "прекращения стрелять" и советами по сохранению невозмутимого вида, когда кацапы и боевики метастазов русского мира опять решают немного передвинуть границу.
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только отставные политики и генералы такие решительные. действующие только пугают, шо путен нападе.
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Ага, а тесное сотрудничество Поольши с ангилей и францией - спасет её от ужасных решений Гитлера. Идиоты не учатся на своих ошибках. Путин не ищет путей к примирению, он хочет начать войну на своих условиях, чтобы у нас не было преимущества ни в чем. И НАТО дает ему такую возможность.
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"мы хотим, чтобы это произошло, я не знаю когда..."
Тому і потрібно надати ПДЧ, щоб знати коли. У ПДЧ прописані конкретні пункти, які необхідно виконати, щоб досягти стандартів НАТО. Те що наші зараз виконують, щоб досягти тих стандартів - це добре. Але де гарантія, що коли ми все виконаємо, що самі собі запланували, то з боку Альянсу не з'явиться ще з десяток нових вимог?
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а пропукінські ґебельси тут аж сіпаються в судомах - бо чудово розуміють що вже Є на фєдєрастів УПРАВА у НАТО!! Тісна співпраця України з Грузією та Румунією допоможе стримати РФ "від ухвалення жахливого рішення", - генерал Ходжес - Цензор.НЕТ 9804
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Лубше б сказал спасибо, за то что украинцы умирают за американские санкции.
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Даешь Будапештский меморандум!Но ОН его кажется не знает))))))))))Грузия и румыния это круто!!!!
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