 Червоний Хрест і "Лікарі без кордонів" відмовилися відвідувати українських полонених у російських в'язницях, - Супрун

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказала на Львівському безпековому форумі колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Коли я була виконувачем обов'язків міністра, то ми писали дуже багато разів у міжнародні організації: в Червоний Хрест, "Лікарі без кордонів", Amnesty International. Ми просили, щоб вони відвідували наших полонених у російських в'язницях. Вони відмовлялися. І мені в приватному порядку сказали, що вони не хочуть образити росіян, бо тоді не зможуть працювати на їхній території. Це дуже негативне явище. Я б хотіла, щоб наші іноземні гості розуміли, що Червоний Хрест і "Лікарі без кордонів" відмовилися відвідувати наших полонених. Коли у своїх державах будете вирішувати, чи давати їм гроші, подумайте про це", - зазначила вона.

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Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" відбувся 31 жовтня-1 листопада в інформаційно-культурному центрі ім. А.Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників із понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.