 Червоний Хрест і "Лікарі без кордонів" відмовилися відвідувати українських полонених у російських в'язницях, - Супрун

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказала на Львівському безпековому форумі колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
"Коли я була виконувачем обов'язків міністра, то ми писали дуже багато разів у міжнародні організації: в Червоний Хрест, "Лікарі без кордонів", Amnesty International. Ми просили, щоб вони відвідували наших полонених у російських в'язницях. Вони відмовлялися. І мені в приватному порядку сказали, що вони не хочуть образити росіян, бо тоді не зможуть працювати на їхній території. Це дуже негативне явище. Я б хотіла, щоб наші іноземні гості розуміли, що Червоний Хрест і "Лікарі без кордонів" відмовилися відвідувати наших полонених. Коли у своїх державах будете вирішувати, чи давати їм гроші, подумайте про це", - зазначила вона.
Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" відбувся 31 жовтня-1 листопада в інформаційно-культурному центрі ім. А.Шептицького Українського католицького університету у Львові.
У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників із понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.
Супрун (для ПЕдебилов) говорит , что тогда , ещё при ***** они отказывалась посещать наших пленных.
Ну и когда было всё ок?
Успокойся уже, пеЦя - сбитый лётчик , ему на пенсию давно пора , внуков нянчить , к земле привыкать.
Пеця бы всё порешал бы быстренько.
Або только щас придумала?
Може вєлічайший Янєлох порішає ?
Конкретно это Франция. Макрон пред Путиным уже такие реверансы делает, что за него становится неловко. А за его недавние слова об украинцах просто стыдно.
Конкретно это США. Трамп давно бы уже развязал России руки, но Конгресс пока держит. Впрочем, при любом раскладе США сейчас не до Украины в преддверии выборов.
Почему так получилось? Не потому ли, что Запад просто устал от лжи Украины? Порошенко 5 лет морочил Западу голову. Подписали минские соглашения - почему не выполняете? Где выборы в ОРДЛО? Запад слепой? Не понимал, что Украина его за нос водила?
Что касается таких западных стран, как Венгрия, Польша, Румыния, Нидерланды - здесь во всем виновата наша пропаганда. Это же надо было ухитриться испортить отношения со всеми в бытность Г-на Порошенко президентом.
но никто не чухается по КК...
Ну вы поняли. Сильный всегда прав даже когда не прав. А слабый всегда неправ даже когда прав. Кто лежит того и пинают. Почему Украина как шлюха постоянно ноги раздвигает и по первому требованию кацапов или европы сразу бежит выполнять и подлизывать?
Совпадение?
Я хочу чтобы моя родина была сильной, не для того чтобы творить беззаконие, но чтобы пресечь его в отношении моего народа.