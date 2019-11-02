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Все про:медицина (804) Червоний Хрест (146) політв'язні (1071) Супрун Уляна (543)

 Червоний Хрест і "Лікарі без кордонів" відмовилися відвідувати українських полонених у російських в'язницях, - Супрун

Міжнародні гуманітарні організації відмовлялися відвідувати українських політв'язнів, незаконно утримуваних РФ у в’язницях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 листопада сказала на Львівському безпековому форумі колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Коли я була виконувачем обов'язків міністра, то ми писали дуже багато разів у міжнародні організації: в Червоний Хрест, "Лікарі без кордонів", Amnesty International. Ми просили, щоб вони відвідували наших полонених у російських в'язницях. Вони відмовлялися. І мені в приватному порядку сказали, що вони не хочуть образити росіян, бо тоді не зможуть працювати на їхній території. Це дуже негативне явище. Я б хотіла, щоб наші іноземні гості розуміли, що Червоний Хрест і "Лікарі без кордонів" відмовилися відвідувати наших полонених. Коли у своїх державах будете вирішувати, чи давати їм гроші, подумайте про це", - зазначила вона.

Дивіться також: На Львівському форумі з безпеки колеги в'язнів Кремля Бессарабова та Штиблікова провели акцію на їхню підтримку. ФОТО

Нагадаємо, Львівський безпековий форум на тему: "Росія в Європі: старі помилки і нові виклики" відбувся 31 жовтня-1 листопада в інформаційно-культурному центрі ім. А.Шептицького Українського католицького університету у Львові.

У форумі беруть участь понад 200 експертів і чиновників із понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157459
 
   
 Топ коментарі
 
ничего что она работала именно при педре?
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Ну так а как же за Петю весь мир.У порохни он же весь запад раком поставил,а тут из его команды такая знала,оказывается западу похер на то что Украина есть им лишь бы кацапов не обидеть.Запад это продажные ш..хи и Супрун это подтверждает.
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только сейчас такая констатация давно известного факта. Хотя вывод правильный-прекратить дотировать сомнительные на сегодня организации. Сколько раз они своими конвоями НЕ обидели рашку?!
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У зебилов перемога за перемогой
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ничего что она работала именно при *****?
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и что если при Пэдро просто отказыали..... то при Зебиках будут выдавать свидетельства о смерти наших пленных после казней... вот такие они международные конторы... Парашу они не хотят сердить а Украину можно ноги вытерать а все собрать монатки и на уй с Украины...
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Надо погимать , кто донатит эти шарашки.
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А ничего что при ***** в этой области все было ОК, а при зедебиле - хре...ново?
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Ты тормоз , сначала прочитай статью, а потом хрень всякую пиши .
Супрун (для ПЕдебилов) говорит , что тогда , ещё при ***** они отказывалась посещать наших пленных.
Ну и когда было всё ок?
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Vladimir Chayka. Ви навіть не змогли уважно прочитати текст, але уже дали оцінку. Пані Супрун говорить якраз про той період, коли вона була в.о. міністра. Але Ви загострені тільки на одному - у всьому винні зебіли. Недаром Ваш нік Володимир ШАЙКА. І я думаю, що це шайка порохоботів, притому проплачених.
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Так Вы недалеко ушли. У Вас во всем виновпты порохоботы.
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видно опять, Зеленский "виноват"...
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Проблема в том, что у порохоботов считается догмой даже то, что Ли Харви Освальд убивший Джона Кеннеди уже тогда был в команде ЗЕ, дальше можно не обсуждать. Красный Крест и "Врачи без границ" отказались посещать украинских пленных в российских тюрьмах, - Супрун - Цензор.НЕТ 2972
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Зебил, закатай губу и сними с себя корону. Зебилизм єто временное явление и даже самьіе тяжельіе пациентьі вьілечатся от него уже в следующем году.
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ПЕзадрот, вас послали на выборах пинком под зад, а вы суки в окно лезете.
Успокойся уже, пеЦя - сбитый лётчик , ему на пенсию давно пора , внуков нянчить , к земле привыкать.
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Ну так а как же за Петю весь мир.У порохни он же весь запад раком поставил,а тут из его команды такая знала,оказывается западу похер на то что Украина есть им лишь бы кацапов не обидеть.Запад это продажные ш..хи и Супрун это подтверждает.
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Спасибо за правду... пусть даже с запозданием
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Канєшно .Простіше ж фури з харчами для терористів на Донбас відправляти.
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А чому про такий ганебний вчинок мовчить, завжди така говірка, екзальтована підстаркувата панянка з Криму дєнісова?
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Да и ХЕРащенко помалкивала всегда , видать не хотела пеЦкину мЫралюбну репутацию обляпывать ...
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только сейчас такая констатация давно известного факта. Хотя вывод правильный-прекратить дотировать сомнительные на сегодня организации. Сколько раз они своими конвоями НЕ обидели рашку?!
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Amnesty International на весь мир объявила о тайных тюрьмах СБУ. UKRAINE: AUTHORITIES MUST COMMIT TO A THOROUGH INVESTIGATION AFTER 13 PEOPLE RELEASED FROM SECRET DETENTION что навредило имиджу Украины. Так что пленных украинцев может вообще арестованными преступниками считают. Красный Крест и "Врачи без границ" отказались посещать украинских пленных в российских тюрьмах, - Супрун - Цензор.НЕТ 5061
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Перед приходом Баканова все тайные тюрьмы СБУ тихо взорвали ( ), воронки заровняли, сверху деревья высадили. Сотрудников тюрем рассовали в монастыри, взяв обет молчания, архивы СБУ все сожгли. Правда?
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Если бы это было так, то и тюрьму, где сидят "Торнадовцы" тоже бы взорвали. Думаю, что все патриоты, которые сидели по тюрьмам, так и сидят. Вы же не будете утверждать, что Лесника и Сашко Музычко ещё при Януковиче расстреляли?
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А чому раньше мовчала?
Пеця бы всё порешал бы быстренько.
Або только щас придумала?
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понимаешь, после того, как её как обливали грязью и турнули с министерства, она могла бы с дорогой душой просто промолчать, наслаждаясь чувством мести. только почему-то ни Супрун, ни Климкин, ни даже "плокулол" не молчат. лично я в заявлении Супрун вижу не проблему того, что она не говорила о проблеме раньше, а проблему самих организаций, о которых она рассказала. я их и раньше посылал, а теперь буду посылать с чувством выполненного долга. Западу периодически надо напоминать о ценностях, которые он декларирует. а ты против?
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Ти статтю не прочитав. "Коли я була виконувачем обов'язків міністра, то ми писали дуже багато разів у міжнародні організації: в Червоний Хрест, "Лікарі без кордонів", Amnesty International. Ми просили, щоб вони відвідували наших полонених у російських в'язницях. Вони відмовлялися."
Може вєлічайший Янєлох порішає ?
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А ПЯТЬ ЛЕТ, сывочолому хряку было мало , чтоб решить эту проблему ?
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Она озвучила на самом деле то,что давно известно,запад Украину отдал на растерзание орде лишь бы у них все было хорошо.
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запад это кто конкретно? Красный крест что-ли? или Венгрия со своим Сиятро? не стоит впадать в уныние из-за каких-то придурков. тут полно людей, которые поддерживают Украину.
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Конкретно это Германия. Которая на словах - друг Украины, а на деле достраивает СП-2. Минус три лярда в бюджете Украины начиная со следующего лета - вот такая услуга от германского "друга".
Конкретно это Франция. Макрон пред Путиным уже такие реверансы делает, что за него становится неловко. А за его недавние слова об украинцах просто стыдно.
Конкретно это США. Трамп давно бы уже развязал России руки, но Конгресс пока держит. Впрочем, при любом раскладе США сейчас не до Украины в преддверии выборов.
Почему так получилось? Не потому ли, что Запад просто устал от лжи Украины? Порошенко 5 лет морочил Западу голову. Подписали минские соглашения - почему не выполняете? Где выборы в ОРДЛО? Запад слепой? Не понимал, что Украина его за нос водила?
Что касается таких западных стран, как Венгрия, Польша, Румыния, Нидерланды - здесь во всем виновата наша пропаганда. Это же надо было ухитриться испортить отношения со всеми в бытность Г-на Порошенко президентом.
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Настя Вы давно школу закончили? Сами вчитайтесь в то недоразумение, которое написали.
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Эвропейские ценности, Европейська солидарность,-такие они
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Зато гуманитарку, стройматериалы и медикаменты регулярно террористам на дамбас поставляют.
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КК аообще колоннами туда фуры заводит.аидел этих педеров возле Приморска.
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Возле меня беженцы живут рассказывали как ету гуманитарку Ахметова и красного креста сгружали на склад а потом боевики перегружали в свои бусы и развозили по своим магазинам и ларькам. А некоторые фуры стояли не разгружаясь видно их где то по дороге сгрузили.
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Можливо у кацапстан переправляли. Така інфа теж є.
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по-хорошему,у нашего минюста и мвд должно быть оччень много вопросов к этим спонсорам терр.образований...
но никто не чухается по КК...
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А хто ця Супрун? Екс чи БУ?
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Зрозуміло, порохоботка. Красный Крест и "Врачи без границ" отказались посещать украинских пленных в российских тюрьмах, - Супрун - Цензор.НЕТ 186
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в частном порядке сказали, что они не хотят обидеть россиян, потому что тогда не смогут работать на их территории. Работать или зарабатывать?

Ну вы поняли. Сильный всегда прав даже когда не прав. А слабый всегда неправ даже когда прав. Кто лежит того и пинают. Почему Украина как шлюха постоянно ноги раздвигает и по первому требованию кацапов или европы сразу бежит выполнять и подлизывать?
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будем справедливы, раздвигать ноги начали при Зеленском. рыба гниет с головы...
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Красный Крест, "Врачи без границ", Amnesty International-проститутки.
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истинная стоимость "европейских ценностей"
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ждёт следующих выборов а вдруг опять из медсестры в министры.
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Мы просили, а где документ просьбы. Слова бывшего чиновника должны ставится под сомнение .
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А вот и наши зебильно-кацапские друзья с исконно кацапским высеромв стиле - "а вы докажите что парашка напала на Украину".
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А Украина до сих пор платит работникам красного креста и ПАСЕ?
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А що вона взагалі робить на тому "форумі ексів"? Красный Крест и "Врачи без границ" отказались посещать украинских пленных в российских тюрьмах, - Супрун - Цензор.НЕТ 7707
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І як пов'язати Червоний хрест і політув'язнених? Нікчемне обвинувачення.
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Если у тебя нет мозгов (а из похоже нет), то конечно же это ничтожное обвинение, а вот если бы были, то ты мог бы догадаться, что амнести интернешинал вроде как бы и создана для помощи политзаключенным и незаконно удерживаемым, а красный крест и врачи без границ вроде как бы должны помогать тем у кого нет доступа к медицине и медикаментам, а у многих из наших заложников большие проблемы как со здоровьем, так и с доступом к врачам и лекарствам. Но ты не переживай, бубочка-нелох сейчас всех террористов и убийц (в том числе и детоубийц) отпустит в обмен на наших заложников (значительная часть из которых вообще гражданские) и это будет мегаперемога зебилизма над здравым смыслом.
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Зебилы и рашисты в унисон выливают на пани Ульяну тонны желчи.
Совпадение?
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Это благодарность за единственную реформу в Украине. От людей никогда нельзя ожидать благодарности. Ей фактически в вину вменяют, что на протяжении 3 лет депутаты ВР не выделяли денег на Здравохранение.
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Значить треба ганьбити їх перед усім світом, вбивати їх репутацію, натякнути що і в Україну їх теж пускати не будуть. Нелох довго ти ще Україну лохами будеш виставляти?
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Эти организации давно скомпрометировали себя. Работать с ними - деньги на ветер.
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Судя по тому, что красный крест постоянно помогает сепарам, а нашим почти никогда, то это вполне ожидаемая новость. Еще одно подтверждение того, что все эти глубокоозабоченные международные организации очень легко ложатся под неонацистскую кацапскую орду или например китай и надеяться на их реальную помощь просто глупо. Причем это относится не только к этим организациям (амнести интернешинал помнится вовсю трахала нам мозг с "незаконным" задержанием сепаров и террористов, а тут язык в зад себе засунула), а так же и к оон, обсе, паре и т.д.
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Давно не было высеров от ***********, и ты таки смогло нагадить, тупо и безсодержательно как всегда, но разве это тебя может остановить?
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Гонта с понтай беСсодержательным ответом перешёл на личности критиков бахини. Ну что ж. Ваше мнение очень важно для меня
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Ведь Московия отправляет Гуманитарный конвой каждый раз под эгидой "Красного Креста". И что ? неужели никто из работников "Красного Креста"не замечал, что машины отъезжают полупустые, а потом догружают солярку, снаряды и другое оружие ? Вот надо было жахнуть их хоть один раз, чтобы весь мир видел, как взрываются эти машины.
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Кацапы только в первых "гумконвоях" реально возили оружие и боеприпасы, сейчас там практически все завозится через ж/д. Ну а все эти "гумконвои" сейчас продолжают выполнять всю ту же агитационную роль и не больше.
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Что в очередной раз доказывает, что нет никаких либеральных ценностей, нет никакого мирового сообщества, есть только сильные и слабые. И если у сильных ядерный арсенал - они могут пытать, насиловать, убивать, и все мировое сообщество деликатно отвернется.
Я хочу чтобы моя родина была сильной, не для того чтобы творить беззаконие, но чтобы пресечь его в отношении моего народа.
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Перше, що треба знати... Всі союзники росії це вороги України. Тому не купуйте в жодному разі продукцію з Білорусії, Китаю. Лише, тоді коли не має замінників з інших держав чи України
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зєля для бєні гроші збирає...преміальні за пограбунок держави...а на червоний хрест та інше не вистачає...
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