 США закликали РФ і підтримувані нею сили негайно звільнити українських журналістів, затриманих за роботу на сході України і в Криму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства у фейсбуці.

"У Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів ми разом з українським народом закликаємо до справедливості щодо до сімей Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших журналістів, які трагічно загинули, сміливо шукаючи правду", - сказано в повідомленні.

Також у посольстві США закликали "Росію і сили, які вона підтримує, негайно звільнити українських журналістів, несправедливо затриманих за роботу на сході України і в Криму".

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Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство.

У квітні 2000 року Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, журналіст зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі й родичі впізнали тіло журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердили, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "Навмисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе.У 2009 році в Київській області були знайдені останки черепа, які належали зниклому журналісту. Проте мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали лише 22 березня 2016 року.