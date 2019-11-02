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 Політика України, Суспільство
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Все про:Гонгадзе (97) журналістика (899) посольство (334) США (5751) Шеремет (242)

 США закликали РФ і підтримувані нею сили негайно звільнити українських журналістів, затриманих за роботу на сході України і в Криму

Посольство США в Україні закликає Росію і сили, які вона підтримує, негайно звільнити українських журналістів, несправедливо затриманих за роботу на сході України і в Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства у фейсбуці.

"У Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів ми разом з українським народом закликаємо до справедливості щодо до сімей Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета та інших журналістів, які трагічно загинули, сміливо шукаючи правду", - сказано в повідомленні.

Також у посольстві США закликали "Росію і сили, які вона підтримує, негайно звільнити українських журналістів, несправедливо затриманих за роботу на сході України і в Криму".

Читайте також: Вбивство Шеремета - зразковий злочин, але в його розслідуванні однозначно буде результат, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув  журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство

У квітні 2000 року Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, журналіст зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі й родичі впізнали тіло журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердили, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "Навмисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе.У 2009 році в Київській області були знайдені останки черепа, які належали зниклому журналісту. Проте мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали лише 22 березня 2016 року.

США закликали РФ і підтримувані нею сили негайно звільнити українських журналістів, затриманих за роботу на сході України і в Криму 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157457
 
   
 Топ коментарі
 
Посольство США в Украине плевать хотело на рыжего, в хуйла влюбленного идиота.
и именно за ето я уважаю ету страну.
любая шмаркля или там сцарь тут не прокатит...
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Сложилась железобетонное мнение, что США способны только трепаться языком, не более... то с кореей трепались, то с китаем, то с рф все 6 лет трепятся, то турция а адекватно реагировать нихрена не могут, только треп о величии и способной армии, а как до дела так только ноты протеста, озабоченность и всякого рода трепотня .... Одним словом *********.. не более
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Кто тянет , того и поганяют. А США никому ничего не должна, она себя защитить способна-ей достаточно
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ну тогда и трепаться не стоит)))) и обманывать союзников... как то не комильфо для серьезных людей!
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и кстати не только США, а по ходу и ЕС в том же русле ТРЕПАЧИ балаболы! не более
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В переходе сидел бомж , просил милостыню. Каждое утро один мол. человек проходил и давал ему по 10 грн., год там, два. Но в одно утро он подошел и сказал :
-Извините, мне понизили оклад, жена беременная, да еще и теща заболела, я могу дать только по 5 грн в день. БОмж отвечает:
-Вы тоже извините, то ваши проблемы, но почему я должен содержать кормить вашу семью ?
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Посольство США в Украине плевать хотело на рыжего, в ***** влюбленного идиота.
и именно за ето я уважаю ету страну.
любая шмаркля или там сцарь тут не прокатит...
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Может, для начала, пускай США расследуют убийства Гонгадзе и Шеремета, раз уж все заглохло и надолго?
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Вот это и есть: "пук в лужу". Посольство США в Украине, каким боком к Раше?
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Для исполнения чужих приказов, есть много других стран.
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