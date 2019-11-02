 "Як тут із підставами для кримінальної справи?" - Сюмар про погрози Портнова журналістам "Радіо Свобода"

Як передає Цензор.НЕТ, про це народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар написала на сторінці у фейсбуці, коментуючи нещодавнє повідомлення заступника глави АП президента-втікача Януковича Андрія Портнова.
"Цікаві часи. Проти Софії Федини порушують кримінальну справу за фразу "він же не безсмертний" і "може прилетіти".
А в цей же час Портнов погрожує всім журналістам "Радіо Свобода" як публікацією всіх даних, так і "відром на голові"...
І як тут із підставами для кримінальної справи?
Для всіх, хто погано знає сучасну історію України, тільки нагадаю: погрози саме журналістам і активістам мають погану практику реалізовуватися на практиці..."
Якщо вони мають на це право, нічого ґвалт підіймати.
Не можете працювати, відповідайте.
"Генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что следствие не нашло доказательств совершения преступления экс-заместителем главы администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.
В комментарии к посту исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива о том, что из-за бездействия Луценко Портнов вернулся в Украину генпрокурор написал: "А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?".
Деятельность "Радио Свобода" финансируется Конгрессом США. Это я тебе просто напоминаю, может, забыл.