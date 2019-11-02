 Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Новогригорівки з мінометів калібру 120 мм, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, вночі противник вогневої активності не виявляв. Однак після 9:00 у районах н.п. Талаківка і Водяне були зафіксовані нетривалі ворожі обстріли з автоматичних гранатометів.

Також повідомляється, що близько 10:00 окупанти з боку населеного пункту Біла Кам'янка випустили 3 міни калібру 120 мм по позиціях українських військ, обладнаних неподалік Новогригорівки.

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"За наявною інформацією, втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.