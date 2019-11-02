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Все про:обстріл (5664) Донбас (13501) операція Об'єднаних сил (1720)

 Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Новогригорівки з мінометів калібру 120 мм, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли на Донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, вночі противник вогневої активності не виявляв. Однак після 9:00 у районах н.п. Талаківка і Водяне були зафіксовані нетривалі ворожі обстріли з автоматичних гранатометів.

Також повідомляється, що близько 10:00 окупанти з боку населеного пункту Біла Кам'янка випустили 3 міни калібру 120 мм по позиціях українських військ, обладнаних неподалік Новогригорівки.

Читайте також: Ворог за добу 13 разів обстріл позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши міномети калібру 120 мм та СПГ. Втрат немає, - штаб ОС

"За наявною інформацією, втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157454
 
 
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потерь нет, а ответ адекватный был? И когда наконец начнете отвечать.
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Потери российских оккупационных войск на Донбассе в октябре текущего года составили 96 человек, 33 из которых были убиты.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"Ни атвичают на обстрелы зрадонька кругом тотальная"
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В порту Находки взорвался танкер "Залив Америка"; трое погибших

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новогригорьевки из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1425

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новогригорьевки из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1425
Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новогригорьевки из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1425



В ночь на 2 ноября на танкере "Залив Америка" в порту Находки произошел взрыв, в результате которого три человека погибли. Всего на борту было девять человек, сообщает ТАСС.
По версии следствия, на судне взорвалась газовоздушная смесь. В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили, что на танкере поврежден кабель-трасса, якорные устройства находятся в нерабочем состоянии.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что разлива нефтепродуктов не произошло. Ведомство организовало проверку по факту ЧП.
В компании "Наяда", владеющей судном, рассказали, что в момент происшествия на нем не было груза, оно было защищено от остатков нефтепродуктов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц"). Следователи проводят осмотр места происшествия, производится допрос свидетелей и очевидцев случившегося, назначены судебные экспертизы, изымается техническая документация на судно, выполняются иные следственные и процессуальные действия.
Нефтеналивной танкер "Залив Америка", по данным сайта "Водный транспорт", спущен на воду в 1989 году, имеет двойной корпус, дедвейт - 3300 мт, предназначен для перевозки любого вида нефтепродуктов, район плавания неограничен. Порт приписки - Находка, владелец - компания "Наяда".
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Танкер то мелочь, было время, когда и сам порт Находка бахнул. Конкретно так бахнул.
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чебурнет рулит, козломордые вперед!=))
Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новогригорьевки из 120-мм минометов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2777
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Это тактика теперь такая, где стреляют, там срочно отводить войска,так до Киева кацапам всего 2 ящика 82, и три цинка 7,62 на 54 по идее хватит, ГЕНИАЛЬНО, вот шо значит свой человек на посту президента Украины.
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развести все к буям немедленно и шлангом прикинуться.....
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Хто в темі куди Моніка Зелінскі після Тернопіля зникла? А то чутки ходять , що в лікарні імені Павлова нова шавка з'явилася і на всі запитання лише відповідає , що їй вже 42 і вона не лох 😕
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