 Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Новогригорівки з мінометів калібру 120 мм, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними відомства, вночі противник вогневої активності не виявляв. Однак після 9:00 у районах н.п. Талаківка і Водяне були зафіксовані нетривалі ворожі обстріли з автоматичних гранатометів.
Також повідомляється, що близько 10:00 окупанти з боку населеного пункту Біла Кам'янка випустили 3 міни калібру 120 мм по позиціях українських військ, обладнаних неподалік Новогригорівки.
"За наявною інформацією, втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"Ни атвичают на обстрелы зрадонька кругом тотальная"
В ночь на 2 ноября на танкере "Залив Америка" в порту Находки произошел взрыв, в результате которого три человека погибли. Всего на борту было девять человек, сообщает ТАСС.
По версии следствия, на судне взорвалась газовоздушная смесь. В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили, что на танкере поврежден кабель-трасса, якорные устройства находятся в нерабочем состоянии.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что разлива нефтепродуктов не произошло. Ведомство организовало проверку по факту ЧП.
В компании "Наяда", владеющей судном, рассказали, что в момент происшествия на нем не было груза, оно было защищено от остатков нефтепродуктов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц"). Следователи проводят осмотр места происшествия, производится допрос свидетелей и очевидцев случившегося, назначены судебные экспертизы, изымается техническая документация на судно, выполняются иные следственные и процессуальные действия.
Нефтеналивной танкер "Залив Америка", по данным сайта "Водный транспорт", спущен на воду в 1989 году, имеет двойной корпус, дедвейт - 3300 мт, предназначен для перевозки любого вида нефтепродуктов, район плавания неограничен. Порт приписки - Находка, владелец - компания "Наяда".