 Редакція "Схем" розцінює публікацію Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск, але не планує припиняти розслідування, - Седлецька

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написала головний редактор "Схем" Наталія Седлецька. Наводимо її пост повністю.

"Після повернення Андрія Портнова до України з травня поточного року журналіст програми "Схеми" Mykhailo Tkach досліджує вплив і зв'язки колишнього чиновника з новою українською владою.

31 жовтня Андрій Портнов у своєму телеграм-каналі звернувся до Михайла Ткача та програми "Схеми", опублікувавши персональні дані водія нашої знімальної групи - повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, що свідчать про стеження за його місцем проживання.

Згодом повідомлення Портнова з детальними персональними даними, захищеними законом, поширив у своєму телеграм-каналі народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

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Як очевидно із самого поста, Андрій Портнов, публікуючи персональні дані особи, усвідомлював, що це учасник знімальної групи програми "Схеми", а також те, що журналіст програми Михайло Ткач готує про нього журналістське розслідування.

Андрій Портнов і раніше публічно визнавав у своєму телеграм-каналі, що знає і розуміє, що саме журналіст Михайло Ткач готує про нього матеріал, для зйомок якого Михайло протягом останніх місяців використовує одні й ті ж самі автомобілі редакції.

Тому редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем".

Редакція вважає дослідження зв’язків і впливу Андрія Портнова суспільно важливою інформацією, а особу Андрія Портнова публічною.

Тому ми не плануємо припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб".

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