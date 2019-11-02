EN|RU|UK
Теми дня: Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  871  23
Все про:Портнов (139) Седлецька (52) Ткач Михайло (8)

 Редакція "Схем" розцінює публікацію Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск, але не планує припиняти розслідування, - Седлецька

Редакція програми "Схеми" розцінює публікацію заступником глави АП президента-втікача Януковича Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці написала головний редактор "Схем" Наталія Седлецька. Наводимо її пост повністю.

"Після повернення Андрія Портнова до України з травня поточного року журналіст програми "Схеми" Mykhailo Tkach досліджує вплив і зв'язки колишнього чиновника з новою українською владою.

31 жовтня Андрій Портнов у своєму телеграм-каналі звернувся до Михайла Ткача та програми "Схеми", опублікувавши персональні дані водія нашої знімальної групи - повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, що свідчать про стеження за його місцем проживання.

Згодом повідомлення Портнова з детальними персональними даними, захищеними законом, поширив у своєму телеграм-каналі народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

Читайте також: ДБР розпочало ще два розслідування злочинів Портнова, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

Як очевидно із самого поста, Андрій Портнов, публікуючи персональні дані особи, усвідомлював, що це учасник знімальної групи програми "Схеми", а також те, що журналіст програми Михайло Ткач готує про нього журналістське розслідування.

Андрій Портнов і раніше публічно визнавав у своєму телеграм-каналі, що знає і розуміє, що саме журналіст Михайло Ткач готує про нього матеріал, для зйомок якого Михайло протягом останніх місяців використовує одні й ті ж самі автомобілі редакції.

Тому редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем".

Редакція вважає дослідження зв’язків і впливу Андрія Портнова суспільно важливою інформацією, а особу Андрія Портнова публічною.

Тому ми не плануємо припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб".

Читайте також: Портнов оприлюднив персональні дані водія "Схем" через підготовлюване про нього розслідування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157453
 
   
 Топ коментарі
 
Так какого Портнов свалил тогда при той власти и вернулся при этой? Экс Министр мвд Захарченко тоже быковал угрожал и где он сейчас?Почему на угрозы такие же не реагирует Рябошапка а на Федину открыли дело?Полетит в Ростов вся эта прокацапская банда скоро
 показати весь коментар
 
Какого хрена Рябошапка реально не открывает дела на Портнова? Луценко ведь сабботировал вместе с порохом,отмазки на Порошенко не прокатит сейчас уже,и Мертвечук на воле,ваша власть сейчас,так в чём дело?
 показати весь коментар
 
"Впоследствии сообщение Портнова с подробными персональными данными распространил в своем телеграмм-канале Александр Дубинский."

Говорящая жопа козломойского, которая занималась псевдо-расследованиями на Г+Г, "шейрит" всякий шлак от портнова, про неугодных расследоваталей. Играет вторую скрипку, так сказать или флейту... кожаную (не путать с тРубой)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так какого Портнов свалил тогда при той власти и вернулся при этой? Экс Министр мвд Захарченко тоже быковал угрожал и где он сейчас?Почему на угрозы такие же не реагирует Рябошапка а на Федину открыли дело?Полетит в Ростов вся эта прокацапская банда скоро
 показати весь коментар
 
 
Какого хрена Рябошапка реально не открывает дела на Портнова? Луценко ведь сабботировал вместе с порохом,отмазки на Порошенко не прокатит сейчас уже,и Мертвечук на воле,ваша власть сейчас,так в чём дело?
 показати весь коментар
 
 
уже,и Мертвечук на воле

А шо, при барыге мертвечук был за решеткой??? Портнов вернулся в Украину когда Югик ещё был генпгокугогом, Почему Портнов не был арестован в аэропорту?
 показати весь коментар
 
 
Перечитайте второй мой пост выше ещё раз,я же и говорю при порохе и Луценко сабботировал и не арестовали,а должны бы,да, луцык с порохом виноваты,НО СЕЙЧАС ЛУЦЕНКО НЕ ПРИ ВЛАСТИ,ВАШ ПРОКУРОР,ТАК ПРИ ЧЕМ ТУТ ПОРОХ СЕЙЧАС?ПО ПРИВЫЧКЕ?ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ ПОРОХ ВИНОВАТ ЧТО МЕРТВЕТЧУК И ПОРТНОВ НЕ АРЕСТОВАН ,ТАК КАКОГО ХРЕНА ТАКЖЕ САМО САБОТИРУЮТ ДЕЙСТВУЯЩАЯ ВЛАСТЬ?ПРИ ЧЕМ ТУТ ПОРОХ И ЛУЦЕНКО СЕЙЧАС,ИЛИ ОНИ ДО СИХ ПОР РУЛЯТ И НЕ ДАЮТ РЯБОШАПКИ?
 показати весь коментар
 
А разве номер авто , личная тайна? У меня во дворе стоит моя машина и все видят ее номер. А паспорт да, надо прятать, это личный документ.
 показати весь коментар
 
 
Не пишите глупость. Вы разницу между знанием личного номера автомобиля и его публикацией понимаете? Если нет, обратите внимание, на всех роликах и фото автомобилей, которые размещены в социальных сетях, как правило, ставятся "маски".
 показати весь коментар
 
 
Полным полно фото, где видны номера авто, на стоянках, парковках, дорогах, авариях и тд. Вполне возможно какие либо службы(МЧС и тд) и не имеют права выкладывать номера, а частные лица ,выкладывают, только в путь.Вы поройтесь в сетях и убедитесь в моей правоте.
 показати весь коментар
 
 
Це вони на державу працюють, чи на себе?
Вони - приватні слідчі, тому - ми можемо викладати їх фото, номери машин та іншу інформацію де завгодно.
 показати весь коментар
 
 
Питання в іншому.Хто порушив більше норм закону-Портнов,що всього-лиш опублікував персональні дані,чи Ткач,що цілеспрямовано переслідував громадянина-НЕчиновника ? Портнов міг спокійно викликати ментів (протокол-суд-покарання).
Ще один момент.Ян Куцяк зі Словаччини нікого не переслідував,не шпигував,не знімав реаліті-шоу.Основа його розслідувань-відкриті дані інтернету.та держреєстру.Це не завадило йому знайти зв'язок між грошима ЄС, урядом Словаччини та Ндранґетою,за що й отримав кулю.
Є різниця між бігус- шоу і справжнім розслідуванням.
 показати весь коментар
 
 
Ракоцап изобразил псевдодементность.
 показати весь коментар
 
"Впоследствии сообщение Портнова с подробными персональными данными распространил в своем телеграмм-канале Александр Дубинский."

Говорящая жопа козломойского, которая занималась псевдо-расследованиями на Г+Г, "шейрит" всякий шлак от портнова, про неугодных расследоваталей. Играет вторую скрипку, так сказать или флейту... кожаную (не путать с тРубой)
 показати весь коментар
 
 
Сделайте фото портнова через оптику с перекрёстком на лбу возле хаты его, поржем вместе как он заёрзает.
 показати весь коментар
 
 
Розцінюю сморід ,піднятий Седлецькою ,як поганеньку рекламу (пам'ятаю,як ДСО їх било,авто Ахмєтова переслідувало...),а сам випуск виявиться зліпленим з гівна і ломачок.
 показати весь коментар
 
 
"исследует влияние и связи"__________________а, по какому праву?????? вот если кто то займется "исследованием"..."исследователей", как они на это посмотрят???
 показати весь коментар
 
 
Брехня. Слідство дуже скоро вкаже на тих, хто почав цю бойню.
Між організаторами заворушень та їх жертвами прірва!
 показати весь коментар
 
 
Это тот Портнов, который обеспечил юридически возвращение Фирташу 12 миллиардов кубов газа, конфискованного Юлей?
 показати весь коментар
 
Грантоеды начинают ощущать на своей продажной шкуре последствия борьбы против Порошенко. Это хорошо.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору